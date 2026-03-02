Iarna nu se dă dusă. După zilele însorite, frigul revine. Prognoza pe regiuni

Primele două săptămâni ale lunii martie vor aduce temperaturi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). După 10 martie, vremea se va răci treptat în majoritatea regiunilor.

În perioada 2 – 8 martie, maximele vor fi în jurul a 16 grade, iar după 10 martie se estimează o scădere până la 14 grade.

Minimele vor oscila între 0 și 2 grade, cu posibilitatea de a coborî sub -4 grade după 10 martie. Sunt posibile ploi slabe în jurul datei de 5 martie și apoi mai probabil spre mijlocul lunii.

În Crișana, maximele se vor menține între 14 și 15 grade până după 10 martie, când vor fi intervale mai reci. Minimele vor fi în jurul valorii de 0 grade, cu probabilitate de scădere în a doua săptămână. Precipitațiile vor fi mai probabile după 13 martie.

Primele zile aduc maxime de aproximativ 14 grade în Transilvania, iar după 10 martie valorile vor coborî spre 10 grade. Minimele vor fi negative, între -4 și -2 grade. Sunt posibile ploi slabe în jurul datei de 6 martie, iar probabilitatea crește spre mijlocul lunii.

Maximele se vor situa între 13 și 15 grade în Maramureș, cu o tendință de scădere spre mijlocul lunii. Minimele vor fi negative, între -4 și -2 grade. Precipitațiile vor fi mai probabile pe măsură ce ne apropiem de mijlocul lunii.

În Moldova, maximele vor depăși 10 grade pe toată perioada, iar minimele vor scădea de la 0 grade la -2 grade după 7 martie. Precipitații slabe sunt posibile în 3 și 6 martie, cu probabilitate mai mare după 10 martie.

Temperaturile maxime vor depăși 10 grade, atingând 13–14 grade în 3 și 5 martie. Minimele vor scădea de la 1–3 grade la 0 grade după 7 martie.

Precipitații slabe sunt estimate în 3 și 6 martie și apoi mai probabil spre mijlocul lunii.

Maximele se vor situa între 13 și 15 grade în perioada 2 – 6 martie, apoi se vor menține în jurul a 12 grade.

Minimele vor fi între 0 și 2 grade, ușor negative după 7 martie. Precipitații slabe sunt posibile în jurul datei de 6 martie și apoi spre mijlocul lunii.

Primele zile aduc maxime de 14–15 grade și minime de 0–2 grade.

Ulterior, temperaturile vor scădea ușor, mai ales după 9 martie. Precipitațiile vor fi rare, dar posibile în 6 martie și spre mijlocul lunii.

Maximele vor fi de 4–5 grade în perioada 2 – 8 martie și vor scădea la aproximativ 2 grade după 10 martie. Minimele vor fi între -5 și -3 grade. Precipitațiile slabe sunt posibile în jurul datei de 6 martie, iar probabilitatea crește spre mijlocul lunii.