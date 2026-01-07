Social

Hyundai va implementa roboți umanoizi în fabrica din SUA în următorii ani

Hyundai va implementa roboți umanoizi în fabrica din SUA în următorii ani
Grupul sud-coreean Hyundai Motor Group a anunţat planuri de a implementa roboţi umanoizi în unitatea sa de producţie din statul american Georgia, începând cu 2028. Iniţiativa urmăreşte automatizarea sarcinilor repetitive şi cu risc ridicat din procesul de fabricaţie auto, relatează Reuters.

Hyundai prezintă roboţi umanoizi Atlas şi planurile de producţie masivă la CES 2026

Anunţul a fost făcut de Hyundai în cadrul Consumer Electronics Show (CES) de la Las Vegas, unde a prezentat versiunea de producţie a robotului umanoid Atlas, dezvoltat de divizia Boston Dynamics.

Hyundai şi-a propus să construiască o unitate capabilă să producă până la 30.000 de roboţi anual până în 2028. Compania nu a dezvăluit costul acestora, dar planifică extinderea utilizării roboţilor în toate facilităţile, ca parte a strategiei de dezvoltare a „physical AI”, sisteme de inteligenţă artificială integrate în echipamente hardware.

Hyundai extinde utilizarea roboţilor Atlas în sarcini de producţie complexe

Din 2028, roboţii Atlas vor fi folosiţi iniţial pentru sarcini de secvenţiere a componentelor, iar ulterior aria de utilizare va fi extinsă treptat. Până în 2030, aceştia vor putea participa la asamblarea componentelor, urmând ca pe termen lung să preia activităţi care implică manipularea de greutăţi mari şi operaţiuni complexe.

Hyundai / sursa foto: dreamstime.com

Roboţii Atlas sunt dotaţi cu mâini la scară umană, senzori tactili şi pot ridica până la 50 de kilograme, funcţionând autonom între minus 20 şi plus 40 de grade Celsius. La Kia, sindicatul angajaţilor a solicitat crearea unui organism dedicat problemelor de drepturi ale muncii, pe fondul îngrijorărilor privind impactul automatizării asupra locurilor de muncă.

Hyundai susţine că roboţii umanoizi vor crea noi locuri de muncă pentru angajați

Vicepreşedintele Hyundai Motor Group, Jaehoon Chang, a declarat la CES că, deşi există temeri privind pierderea locurilor de muncă, vor fi necesari angajaţi pentru întreţinerea, instruirea şi supravegherea roboţilor, precum şi pentru noile operaţiuni generate de automatizare.

Grupul consideră că roboţii umanoizi vor deveni cel mai mare segment al pieţei de inteligenţă artificială fizică, cu suprapuneri în conducerea autonomă şi fabricile inteligente. Pentru a accelera dezvoltarea, Hyundai colaborează cu lideri globali din domeniul AI, inclusiv Nvidia şi Google, pentru siguranţa şi implementarea eficientă a roboţilor în producţie.

 

