Horoscopul lui Dom’ Profesor, 7-8 februarie 2026. Cum au devenit săracii binecuvântați

Pe 7 februarie s-au născut Charles Dickens, Thomas More, Juliette Greco, Dieter Bohlen, Dan Hăulică, Dinicu Golescu, Ion Acsan, Teoctist. Pe 8 februarie s-au născut Jules Verne, Evangeline Adams, Immanuel Swedenborg, Jack Lemmon, James Dean, John Williams, Emanoil Petruţ, Dorina Drăghici, Carol Corbu, Eugenia Bosânceanu.

Pe 7 februarie sunt Sfinţii Partenie din Lampasc şi Luca din Elada, iar duminică, pe 8 februarie, sunt Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat, Sf. Prooroc Zaharia şi Sf. surori Marta şi Maria.

Ca întotdeauna, altceva am să vă povestesc. Duminică este pilda Întorcerii fiului risipitor, așa că m-am gândit că un eseu cu subiect istoric cultural religios, ar fi potrivit.

Pieter van der Horst este un cercetător specializat în studii ale Noului Testament, literatura creștină timpurie și contextul evreiesc și elenistic al creștinismului timpuriu. Este profesor emerit în cadrul facultății de teologie a Universității Utrecht din Olanda și autorul a numeroase cărți, inclusiv Studii în iudaismul antic și creștinismul timpuriu (2014). Iată eseul lui.

În cultura greco-romană, nu se aștepta ca cei înstăriți să-i sprijine și să-i ajute pe săraci. Verbele grecești și latine pentru „a face bine, a fi benefic” nu au niciodată „săracii” ca subiect și nici nu înseamnă „a da milă”. Cuvântul grecesc ”philanthropia” nu are sensul filantropiei noastre moderne. Cineva este ”philanthropos” față de propriul popor, familie și oaspeți – nu față de săraci. Iar ”eleêmosynê” (de unde derivă „pomană”), în sensul de a arăta milă față de altcineva, nu are niciodată săracii ca subiecte principale. Moraliștii greci antici nu îndemnau oamenii să se preocupe de soarta săracilor. Și, deși generozitatea era lăudată ca o virtute, săracii nu erau niciodată considerați ca subiect al ei; ea era întotdeauna îndreptată către oameni în general, cu condiția să o merite.

Când grecii vorbeau despre bucuria de a dărui altora, acest lucru nu avea nicio legătură cu altruismul, ci doar cu efectele dorite ale dăruirii: și anume onoarea, prestigiul, faima, statutul. Onoarea este motivul principal din spatele binefacerii grecești și, din acest motiv, cuvântul grecesc ”philotimia” (literalmente „dragostea de onoare”) putea căpăta sensul de „generozitate, binefacere”, nu îndreptat către săraci, ci către semenii în general, în special către cei de la care se putea aștepta în mod rezonabil un dar, în schimb.

Aceștia erau „cei vrednici” deoarece recunoșteau și respectau principiul reciprocității ( quid pro quo ), unul dintre pilonii vieții sociale antice, care a fost enunțat simplu de poetul Hesiod în jurul anului 700 înainte de Hristos: „Dă celui ce dăruiește, dar nu da celui ce nu dăruiește (în schimb)”. Chiar dacă unii moraliști antici spuneau ocazional că în cea mai bună formă de caritate nu se așteaptă nimic în schimb de la beneficiar, opinia omniprezentă era că un donator ar trebui rambursat într-un fel sau altul, de preferință cu un dar mai mare decât cel oferit de donator însuși.

Religia nu le era de mare ajutor săracilor: pur și simplu nu erau favoriții zeilor. Exista un Zeus Xenios (pentru străini) și un Zeus Hiketêsios (pentru rugători), dar nu exista niciun Zeus Ptôchios (pentru săraci), nici vreun alt zeu cu un epitet care să indice grija față de cei nevoiași.

Mai degrabă, bogații erau văzuți ca favoriții lumii divine, bogăția lor fiind dovada vizibilă a acestei favoruri. Săracii nu se puteau ruga pentru ajutor de la zei pentru că erau săraci, căci sărăcia lor era un dezavantaj în contactul lor cu zeii. Aceasta era implicația credinței comune că săracii erau inferiori moral bogaților. Săracii erau adesea considerați mai înclinați să facă rău; din acest motiv, sărăcia lor era în mod obișnuit văzută ca vina lor. Nu e de mirare că nu erau văzuți ca oameni care meritau ajutor și că nu s-a dezvoltat nicio caritate organizată în Grecia, sau Roma Antică. În astfel de societăți, a da pomană săracilor nu putea fi văzut ca o virtute, deoarece grija pentru ei era adesea considerată o simplă risipă de resurse.

Distribuțiile de cereale către populație de către orașele-stat sau împărați, în vremuri de nevoie nu pot trece drept acte de caritate organizate, deoarece cerealele erau date tuturor cetățenilor în măsură egală (nu doar săracilor). Săracii nu primeau mai mult decât bogații și nici măcar cea mai săracă clasă a societății nu era niciodată deosebit de favorizată. Toate acestea se aplică atât romanilor antici, cât și grecilor. Când un roman este generos față de ceilalți, nu este pentru că sunt săraci, ci pentru că se așteaptă să primească ceva în schimb și pentru că acest lucru îi conferă onoare și statut. ”Beneficia” sunt pentru concetățeni, nu pentru săraci.

Întrucât se aștepta de obicei ca beneficiarul să ofere ceva în schimb, binefacerea putea deveni o povară. „Sunt unii care chiar își urăsc binefăcătorii”, spunea dramaturgul Menander. Însă ideea de reciprocitate era adânc înrădăcinată în societatea antică, iar dărnicia a rămas una dintre principalele modalități de dobândire a statutului în cadrul grupului social, sau politic. Nici Grecia antică, nici romanii nu s-au sfiit să admită că lupta pentru onoare era motivul decisiv al generozității. Filosoful și oratorul roman Cicero a scris că „majoritatea oamenilor sunt generoși în darurile lor nu atât din înclinație naturală, cât din atracția onoarei”. Iar Pliniu cel Tânăr a fost de acord cu tărie: „Onoarea trebuie să fie consecința generozității”.

Deși grija față de săraci, ca să nu mai vorbim de caritatea organizată, nu era un element obișnuit în antichitatea greco-romană, ea este o preocupare centrală în Biblia evreiască. Grija față de săraci este văzută ca o datorie și o virtute majoră nu numai în Tora lui Moise, ci și în Profeți și în alte scrieri biblice. Cel mai semnificativ este că Dumnezeu este văzut ca protectorul săracilor și salvatorul celor nevoiași. Ei sunt favoriții Săi și obiectele milei Sale, considerați umili înaintea lui Dumnezeu și, prin urmare, adesea pioși și drepți.

Asta nu înseamnă că vom găsi aici o evaluare pozitivă a sărăciei – săracii sunt „drepți” doar în măsura în care sunt victime inocente ale nedreptății, iar sărăcia nu se traduce automat în evlavie, dar pare să apropie pe cineva de Dumnezeu. Într-o sală de judecată, un grec antic putea invoca sărăcia adversarului său pentru a arunca o lumină dubioasă asupra caracterului său – această strategie nu era disponibilă unui israelit biblic.

Tora îndeamnă Israelul să fie generos față de săracii din mijlocul său. Profeții avertizează în repetate rânduri împotriva asupririi săracilor și a nevoiașilor. O „zi plăcută Domnului” este ziua în care oamenii își împart pâinea cu cei flămânzi, îi aduc pe săraci în casa lor și îi îmbracă pe cei goi. În cartea lui Iov, eforturile protagonistului de a-i ajuta pe săraci sunt subliniate ca fiind lăudabile. Săracilor li se permitea să culeagă marginile sau colțurile câmpurilor și viilor, iar anul sabatic a fost instituit pentru ca săracii să poată mânca. Zicala biblică „Întinde-ți mâna către sărac” surprinde abordarea Bibliei evreiești față de caritate.

În ciuda faptului că în Biblie există o mare preocupare pentru săraci, încă nu există o caritate organizată . Desigur, unele dintre poruncile Torei sunt într-un fel măsuri colective, dar rămâne la latitudinea fiecărui individ dacă le va îndeplini sau nu, deoarece nu există o organizație centrală care să supravegheze implementarea lor.

„ Sentințele postbiblice ale lui Pseudo-Phocylides”, o poezie evreiască de înțelepciune de 230 de hexametri scrisă în greacă, exemplifică această preocupare privată (spre deosebire de cea comunitară sau organizată) pentru săraci. În secțiunea de deschidere, autorul a scris: „Nu asupri pe nedrept pe un sărac, nu-l judeca după înfățișare”, un sentiment repetat mai departe: „Dă-i unui muncitor plata, nu asupri pe un sărac”. Apoi spune: „Dă imediat unui cerșetor și nu-i spune să vină mâine. Umple-ți mâna și dă de pomană celor nevoiași”. Și din nou câteva rânduri mai departe: „Când ai bogăție, întinde-ți mâna către săraci. Din ceea ce ți-a dat Dumnezeu, îngrijește-i pe cei aflați în nevoie”.

Când în primele 30 de versuri ale poemului său autorul subliniază de cinci ori importanța îngrijirii față de săraci, este evident cât de multă valoare acordă acestei părți a mesajului său. Motivul complet negrec al iubirii față de săraci este una dintre principalele sale preocupări. Dar, din nou, ca și în textele biblice, totul se rezumă la caritate privată.

Abia în perioada rabinică timpurie, în special în secolul al II-lea, avem indicii concrete despre caritatea instituțională organizată de sinagogile locale. Existau două astfel de instituții: ”quppah” și ”tamhuy ”. ”Quppah” era cutia cu bani pentru a-i sprijini pe săracii locali, care primeau o sumă săptămânală; ”tamhuy” era cantina socială deschisă zilnic oricărei persoane sărace care avea nevoie de o masă, inclusiv neevreilor.

Administratorii sinagogilor numeau gardieni pentru actele de caritate care strângeau bani în fiecare vineri și alții pentru colectarea și distribuirea zilnică a alimentelor. Acești ofițeri aveau chiar voie să exercite o oarecare presiune asupra membrilor comunității pentru a se asigura că vor fi suficiente pentru a satisface toate nevoile. Cu toate acestea, pentru a preveni sărăcirea voluntară, nimănui nu i se permitea să doneze mai mult de o cincime din averea sa. Este semnificativ faptul că, în zicala lui Simon cel Drept, a face fapte de bunătate este unul dintre cei trei piloni pe care se bazează lumea, o idee remarcabil de negreacă.

În alte părți, se spune că faptele de bunătate sunt egale cu toate poruncile Torei. Adesea, motivul pentru a face astfel de fapte era așteptarea de a fi răsplătit de Dumnezeu, mai ales în viața de apoi.

În literatura rabinică, se afirmă în repetate rânduri că cea mai bună modalitate de a da săracilor este să o faci în așa fel încât nimeni să nu vadă ce se întâmplă sau să vadă cât se dă. Un dar pentru săraci trebuie făcut în privat, fără ca altcineva să fie prezent. O persoană care dă pomană în secret este mai mare decât Moise, spune rabinul Eleazar, în Talmud (el a adăugat că neamurile dau pomană doar pentru a se mări).

Dacă fiecare evreu a trăit conform acestui ideal discutabil, având în vedere ceea ce Evanghelia după Matei arată ce spune Iisus în Predica de pe Munte:

”Așadar, când faci milostenie, nu suna din trâmbiță înaintea ta, cum fac ipocriții în sinagogi și în ulițe, ca să fie lăudați de oameni. Adevărat vă spun că și-au primit răsplata. Dar tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, pentru ca milostenia ta să se facă în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti.”

Indiferent ce crede cineva despre autenticitatea acestei ziceri, nota sa critică trebuie să reflecte o formă de realitate; trebuie să fi existat practici concrete care au făcut ca aceste remarci să fie relevante. Și, într-un fel, s-ar putea spune că numeroasele inscripții ale donatorilor onorifici găsite în sinagogile antice dovedesc că evreii nu erau imuni la „obiceiul epigrafic” onorific, deși sunt de o dată ulterioară și nu se referă la pomeni, ci la daruri către comunitate în general. Însă sentimentul exprimat de Iisus mai sus reflectă aceeași dispoziție ca cea pe care o găsim în literatura rabinică.

Este greu de spus când au intrat în vigoare aceste sisteme de ajutorare a săracilor, deoarece sursele care ne informează despre ele sunt în mare parte târzii, adică rabinice. Este probabil ca sărăcirea la scară largă cauzată de cele două mari războaie împotriva Romei (66-74 și 132-135) să fi fost cel mai important factor declanșator pentru producerea acestei îngrijiri sistematice pentru săraci. Totuși, nu este exclus ca o formă a sistemului să fi funcționat deja înainte de anul 70, chiar dacă nu avem surse care să afirme explicit acest lucru (dar absența dovezilor nu este o dovadă a absenței).

Creștinii au avut un sistem de ajutorare a săracilor încă de la început, așa cum este indicat în Noul Testament. În faza cea mai timpurie, când Biserica era încă o mișcare evreiască la începutul anilor '30, adepții lui Iisus din Ierusalim au numit șapte bărbați pentru a supraveghea distribuirea zilnică a alimentelor către văduvele din comunitatea lor. Nu mult mai târziu, apostolii din Ierusalim și Pavel au convenit ca acesta din urmă să organizeze o colectă de bani la scară largă pentru săracii comunității creștine din Ierusalim. Însă aceste inițiative creștine nu pot fi considerate o dovadă că mila organizată de evrei era deja pe deplin dezvoltată în prima jumătate a secolului I.

Dacă exista un sistem evreiesc de ajutorare a săracilor în perioada în care toți creștinii erau încă evrei și rămâneau în sânul iudaismului, un sistem separat nu era necesar, deoarece adepții săraci ai lui Isus ar fi susținuți de sistemul evreiesc. Altfel, ar trebui să presupunem că o „despărțire de drumuri” între evrei și creștini avea loc chiar de la început, ceea ce este foarte puțin probabil. Așadar, pe de o parte, s-ar părea că, mila organizată, a fost o inovație creștină încă de la început. Pe de altă parte, este foarte greu de imaginat că evreii din mișcarea timpurie a lui Iisus au creat spontan de la zero un sistem de îngrijire a săracilor, fără niciun precedent evreiesc. Sunt înclinat să cred că trebuie să fi urmat o paradigmă evreiască, un sistem – oricât de rudimentar – care exista deja în anii '30. Dar, din păcate, nu știm nimic despre asta.

Ce explică diferența dintre abordările greco-romane și cele evreiești și creștine privind îngrijirea săracilor? Profesorul olandez de istorie antică Hendrik Bolkestein a susținut în influenta sa lucrare „Caritate și ajutor pentru săraci în antichitatea precreștină” (1939) că diferențele dintre aceste două sfere culturale – în ceea ce privește ajutorul pentru săraci – au puțin sau nimic de-a face cu diferențele dintre religiile lor respective.

Contrastul ar trebui explicat, spune el, ca urmare a poziției socioeconomice diferite a săracilor în aceste culturi. Simplu spus, Bolkestein afirmă că dependența săracilor de bogați și lipsa lor de drepturi era mult mai mare în Israel decât în ​​Grecia și Roma. Cu toate acestea, cercetări recente au arătat că Bolkestein a exagerat contrastul dintre poziția socioeconomică a săracilor în Israel, pe de o parte, și în Grecia și Roma, pe de altă parte. Și, în afară de asta, interpretarea sa a dovezilor și cea propusă de mine și de alții nu se exclud reciproc.

Prin urmare, s-ar părea că există puține motive să nu luăm în serios afirmația evreiască și creștină conform căreia caritatea este o poruncă divină și că săracii trebuie considerați protejații lui Dumnezeu. Motivația religioasă a carității, asocierea puternică a iubirii pentru Dumnezeu cu ajutorul acordat celor nevoiași, este atât de omniprezentă în toate dovezile evreiești și creștine încât ar fi neînțelept să o minimalizăm, sau să o ignorăm. De exemplu, în cartea evreiască Tobit, protagonistul afirmă încă de la început că grija sa pentru săraci este cea mai evidentă marcă a evreității sale și că milostenia este o ofrandă excelentă adusă Celui Preaînalt. Nicăieri acest principiu religios nu este afirmat mai puternic decât în ​​cuvintele lui Iisus din Evanghelia după Matei, când le spune celor care i-au hrănit pe cei flămânzi și i-au îmbrăcat pe cei goi: „Mi-ați făcut-o Mie!”.

În Biserică, inițial, principala sarcină a diaconilor era să organizeze caritatea. Prima dată când sunt menționați în Noul Testament ca oficiali ai Bisericii este în primul rând al Scrisorii lui Pavel către Filipeni, unde faptul că îi enumeră după episcopi sugerează cu tărie că aparțin oficialilor Bisericii și că, la o dată foarte timpurie (Scrisoarea este din anii '50), exista deja o ierarhie rudimentară. Faptul că un elev al lui Pavel spune că diaconii nu ar trebui să fie lacomi de bani sugerează că erau implicați în chestiuni financiare, cel mai probabil în colectarea și distribuirea de pomeni.

Deși nomenclatura este elenistică ( ”diakonos” nu este o denumire evreiască a unui oficial religios), pare clar că funcția diaconului este modelată după cea a oficialilor evrei ai slujbelor de caritate. Căci, chiar dacă Noul Testament nu ne oferă o descriere clară a sarcinilor unui diakonos , pare sigur că grija față de săraci se număra printre aceste sarcini și că banii din vistieria comunității erau folosiți în acest scop. Textele subliniază faptul că diaconii nu ar trebui să fie infectați de iubirea de bani, iar acest lucru nu lasă nicio îndoială cu privire la pericolele morale ale acestei slujiri în care erau responsabili de vistieria de caritate. Se pare că nu fiecare diacon a putut rezista ispitelor care veneau odată cu aceasta.

O mare parte din ceea ce a fost prezentat aici se referă la teorie, la cum ar trebui să fie, ceea ce nu este neapărat așa cum a fost în realitate. Trebuie să facem distincția între ceea ce Bolkestein numea „etică predicată” și „etică trăită”. Și, din păcate, știm mult mai multe despre teoria „predicată” decât despre practica „trăită”. Aceasta implică faptul că, în ceea ce privește ajutorul pentru săraci, practica ar fi putut fi mai rea, mult mai rea, decât teoria.

Când vedem cât de des și cât de vehement au fulminat profeții evrei împotriva opresiunii și exploatării săracilor, este clar că teoria nu a fost adesea pusă în practică. Pe de altă parte, este, de asemenea, posibil ca în societățile greco-romane, în ciuda indiferenței față de săraci pe care o găsești atât de des exprimată, în practica reală să existe mult mai multă compasiune pentru ei și mult mai multă preocupare umanitară autentică decât ne-am fi așteptat. Dar, pur și simplu nu știm.

Totuși, trebuie reținut un rând dintr-o scrisoare scrisă de un împărat. În anul 362, Iulian Apostatul, a scris într-o scrisoare către un preot din Asia Mică că o mulțime de cereale ar trebui distribuită locuitorilor Galatiei; o cincime din acesta ar trebui dată săracilor, iar restul străinilor și cerșetorilor. În mod notabil, el adaugă apoi: „Căci este o rușine că, atunci când niciun evreu nu trebuie vreodată să cerșească, iar galileenii [creștinii] nelegiuiți își întrețin nu numai proprii săraci, ci și pe ai noștri, toată lumea poate vedea că poporul nostru duce lipsă de ajutor din partea noastră”.

Așadar, în ciuda oricăror observații, rămâne un fapt incontestabil că mila organizată, în sensul unei obligații comunitare față de cei nevoiași, care era în mare parte necunoscută în cultura greco-romană, a fost creată de evrei și adoptată de creștini. Și cu greu se poate nega că aceste evoluții au fost inspirate de convingerea sinceră că omenirea ar trebui să imite grija specială a lui Dumnezeu pentru cei mai vulnerabili dintre oameni - săracii.

BERBEC

Ideile, vorbele tale, pot avea greutate în acest weekend. Ai influenţă asupra celor din jurul tău. Se pare că schimbările pot fi mai adânci, mai importante, decât s-a estimat la început! Sâmbătă ai tendinţa, pentru unii supărătoare, de a fi permanent in ofensiva, sa ţii la părerea ta şi să nu faci concesii sau compromisuri nimănui. Păstrează-ţi calmul şi umorul! Duminica poţi să primeşti o veste în doi peri despre o reuniune de familie la care te aşteptai să fii invitat.

TAUR

O seară de sâmbătă liniştită, îţi convine perfect. Duminică te interesează mici îmbunătăţiri, chiar reamenajări ale locuinţei tale. Deocamdată, doar la etapa de studiu de fezabilitate! O parte dintre nativi trebuie să dea dovadă de diplomaţie ca să evite nişte conflicte inutile, probabil cu anturajul apropiat, cu familia. S-ar putea să ai de mediat între două persoane din famile. Horoscopul tău arată că iţi este necesara o viata ceva mai activa, şi poti incepe cu plimbări scurte în aer curat, evitând aglomeratia, dar şi vremea capricioasă. Totuşi, atenţie la curent, ploie, lapoviţă, zăpadă, gheaţă, ceaţă şi la schimbarea bruscă de temperatură!

GEMENI

În weekend conjunctura favorizează cumpărăturile. „La pomul laudat, nu te duci cu sacul!”. Evită halele pline de mărfuri dubioase şi de mâncare fără gust şi caută magazinele producătorilor. Sâmbătă, o veste bună urmată de o mică pierdere. Un obiect pe care-l găseşti, până la urmă. Ai mare nevoie de un sfat bun, de confirmarea unei atitudini aşa că... sună un prieten. Dupa cum spune înţeleptul, la un prieten trebuie să găseşti aprobarea faptelor tale, un pahar de apă şi un sfat bun! Duminică nu trebuie sa forţezi lamurirea unor situatii, deoarece atuul pe care te bazezi, gândirea rapidă şi ironică nu te ajuta prea mult.

RAC

Sâmbătă treci printr-o perioadă delicată, în sensul că eşti mai sensibil la ofense, la jigniri. Nu forţa lucrurile, nu replica la furie. Duminică, încearcă să te distrezi, relaxează-te! Sâmbătă - micile înfumurari pe care le afisezi pot fi interpretate ca un succes pe care, de fapt, nu l-ai avut. Cineva, probabil din Fecioară sau Săgetător încearcă să te ajute, să-ţi intre în graţii. Sâmbătă seara eşti invitat, se pare, la o petrecere veselă, poate la un nativ din Vărsător, poate la o petrecerea ad-hoc. Duminică – zi de ordine şi curăţenie, sau de stat în pat, la tv!

LEU

În acest weekend ai neşansa să întâlneşti persoane mai stupide decât o vacă. Nu te repezi ca Leul, prostia are şi ea rolul ei! Zâmbeşte şi schimbă vorba, sau dă-te foarte ocupat cu jungla! Poţi folosi această zi de sâmbătă ca să-ţi faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut, planuri pentru săptămâna viioare şi nu numai! Relațiile cu persoanele născute in semne de aer și foc sunt in acest weekend armonioase, dar nu prea grozave cu cei născuți în semne de apa și pământ. Duminică nu te amesteca cu cei care nu sunt ca tine. Mezalianţele şi amestecurile de religii şi rase au fost întotdeauna motive de conflicte, mai mari sau mai mici.

FECIOARĂ

Sâmbătă ai o zi creativă, ai idei noi, productive şi interesante. Poate este vorba de ceva minuni gastronomice! Duminică este o zi patriarhală, te trezeşti târziu şi te culci devreme! Horoscopul tau te sfatuieste sa ceri sfatul si sprijinul unui prieten experimentat, inainte ca ceilalti sa se prindă că nu stii să te descurci. Poate că este vorba de petrecerea de sâmbătă seara, sau de team building-ul de care esti responsabil, sau de făcut ceva prin casă, ceva de genul ăsta. În orice caz, distracţia este pe măsura dorinţei tale. Stelele fixe te avertizeaza sa-ti supraveghezi sănătatea şi regimul alimentar şi… trebuie să răreşti ţigarile, sigur, dacă fumezi!

BALANŢĂ

Configuraţia stelară arată că în weekend poţi coopera foarte bine cu semnele de aer şi foc dar mai puţin fericit cu semnele de apă si pământ. Un Leu, sau un Berbec te pot ajuta foarte mult. Sâmbăta o poti folosi sa iei, in sfarsit, decizia aceea desteapta, curajoasa si dreapta, la care te gandesti de mai multa vreme. Nu tot ce este adevarat si drept trebuie, însă, spus in gura mare, trebuie sa dai dovada de mai multa diplomaţie şi tact in relatiile cu familia ta, cu anturajul tau. Sâmbătă seara sunt ceva petreceri la orizont, trebuie numai să alegi. Duminică, probabil, o să te trezeşti la prânz, aşa că abia dacă ai timp să pregăteşti programul de săptămâna viitoare.

SCORPION

Sâmbătă reuşeşti să te stăpâneşti admirabil cu toate că ai suficiente motive să ripostezi. Dar mai bine taci din gură, îţi vine apa şi la moara ta! Nu te enerva, zâmbeşte! Duminică, nimic! Sâmbătă este o zi foarte bună ca să faci planuri de viitor şi să iei deciziile necesare. O zi activă, poate chiar prea activă pentru acest timp, aşa că trebuie să eviţi graba şi nerăbdarea. Trebuie să iei măsuri – planifică-ţi timpul în aşa fel încât să ai mai mult timp liber, pentru tine pentru pasiunile tale. Ai un hobby, nu? Sigur că pare o contradicţie, weekend-ul este o perioadă de pauză, dar tu te gândeşti numai la bani...

SĂGETĂTOR

O zi de sâmbătă obositoare, mai ales dimineaţa, prin aglomerarea lucrurilor de făcut în casă. Duminică, o seară plăcută cu cei dragi, la cină, cu încredere şi speranţă într-un viitor bun. Seară de sâmbătă relaxantă şi plăcută. Poate la un film, poate la un concert, poate la un club neagresiv, plăcut şi nepoluant. Duminica este zi de aranjat garderoba pentru sezonul de primăvară. Ca să vezi dacă nu trebuie să aranjezi sau să cumperi ceva.

CAPRICORN

Sâmbătă, dă curs impulsului sufletului. Deseori, este mai important să stai cu un prieten, cu cineva din familie şi să vorbiţi vrute şi nevrute, să râdeţi şi să glumiţi, relaxîndu-vă! Sâmbătă este o zi favorabilă schimbărilor, călătoriilor, deciziilor cu aspect financiar. Toate domeniile sunt favorizate, mai puţin cele care ţin de iluziile pe care ţi le faci în relaţiile sentimentale. In viata este ca in supermarket: ai de unde alege, dar nu găseşti ce iţi trebuie. Mai nou, se pare ca şi oferta este de proastă calitate! Daca în weekend te simti cumva zdrobit de refuzurile prietenilor si ale anturajului, în general, nu-ţi risipi inutil energia ca sa demonstrezi că ai totuşi dreptate.

VĂRSĂTOR

În acest weekend nimic nefavorabil în perspectivă, ceea ce îţi amplifică optimismul şi dorinţa de viaţă bună. Distrează-te, petrece, odihneşte-te, pentru asta sunt cele două zilele libere! Sâmbătă, domeniul avantajat este cel al noului. Astăzi este ziua noutăţilor. Atât în sensul de veste, informaţie, eveniment social cât şi cu înţelesul de obiecte, imagini, de oameni noi. Mult entuziasm şi optimism şi o privire mai filozofică asupra vieţii te ajută să te bucuri din plin de deliciile a ceea ce a mai rămas din iarnă. Care delicii, costă din ce în ce mai mult!

PEŞTI

Sâmbătă simţi nevoia să te exprimi liber, fără să ţii cont de convenienţe. Stăpâneşte-te! Duminică evită locurile reci şi umede, sau foarte aglomerate, eşti sensibil la răceală, la viroze. Ziua de astăzi este un prilej să recapeţi iniţiativa. Un semn de foc iţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. În aceasta perioada a weekend-ului ai ceva noroc. Asta nu înseamnă că ai să câştigi la loto, la casino sau la orice alt joc aranjat. Poziţia lui Venus indică prietenii noi şi petreceri reuşite, asa ca fă un tur de telefoane pe la prieteni, ca să vezi de unde sare invitaţia.