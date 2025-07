Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 5-6 iulie 2025. Dalai Lama împlinește 90 de ani







5,6 iulie

Pe 5 iulie s-au născut Phineas T. Barnum, Jean Cocteau, G.J.R. Pompidou, Constantin Tănase, Irina Movilă, Mihaela Agachi, Bogdan Ghiu, iar pe 6 iulie s-au născut Dalai Lama, Frieda Kahlo, Sylvester Stallone, împăratul Maximilian I, Conrad Hilton, Doru Davidovici.

Din negura vremii vine, pe 5 iulie, o sărbătoare veche ca şi timpul: Tănăsia Ciumii.

Numele este creştinat, evident. Nu se mai ştie denumirea originară, s-a pierdut... În antichitate, în această perioadă de amplificare a căldurii verii probabil că izbucneau focare de boli, poate chiar boli transmisibile.

Ciuma este o boală adusă în Europa din Asia prin secolul XIV. Probabil că şi denumirea provine din timpul acela. Restul... s-a pierdut!

S-a pierdut mândra ţară a dacilor, a Lupilor Liberi. Oare ce s-ar fi întâmplat dacă romanii nu cucerau Dacia? Vă relatez eu ce mi-a spus C.S. Nicolaescu-Plopşor: „Nene, zice, probabil că am fi fost şi noi o naţie tare ca nemţii, sau scandinavii, unde scârbăvnicia romană nu a ajuns!”

S-au pierdut multe. S-au distrus şi mai multe. Am fost, de mult, o colonie, „Dacia Felix”. Cât de fericiţi puteau să fie sclavii? Am rămas o colonie. Cât de fericiţi suntem?

Dar să revenim la Tănăsia Ciumei, sărbătoare agricolă ţinută de la miezul zilei, când orice activitate înceta, altfel grele sancţiuni ameninţau satul de oameni cumsecade şi harnici, dintre care ciuma era cea mai uşoară. Observăm în aceste ritmuri de viaţă de altădată că civilizaţia trebuia impusă, regulile trebuiau respectate, ordinea cosmică trebuia să prevaleze.

Tradiţional, pe 6 iulie este Sf. Sisoie cel Mare, patronul vindecării copiilor. Se ţine de părinţii copiilor bolnavi sau accidentaţi, spre lesnicioasă vindecare a celor mici.

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi sunt din nou două zile, care cu pricopul Lupilor de pe 8 iulie fac o perioadă de odihnă, de pauză necesară în ritmul natural al activităţii strămoşilor noştri. Ei erau copiii naturii, făceau parte din ea şi o respectau!

Sfinţenia Sa, al 14-lea Dalai Lama, pe numele său de naştere Lhamo Dondrub, sau Jetsun Jamphel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso împlineşte astăzi, 6 iulie 2025, 90 de ani! După cum se știe din presă, se gândește la un succesor. Este cel mai longeviv Dalai Lama din istoria cunoscută şi, deja, în jurul operei, vieţii şi înţelepciunii lui se ţese o legendă. O să am ocazia să v-o povestesc, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, aşa cum v-am povestit multe. Doar am fost oaspetele Tibetului lui preaiubit timp de 18 luni! Să-i spunem La Mulţi Ani! Probabil că nu ştie limba română, dar o să înţeleagă, pentru că se pare că nimeni ca el, în prezent, nu înţelege mai bine sufletul uman!

Este un weekend cu un cer astrologic complex. Multe aspecte, multe posibilităţi...

Chiar în momentul acesta sunt încântat şi împăcat, cu toate că am probleme, o cățelușe, Brody, nu se simte bine. Dar, am rămas la ora Statelor, o ascult pe Patsy Cline şi o să mai văd două episoade din „House of Cards”!

Viaţa este aşa cum o priviţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi!

Am mai spus, simbolic, că unii oameni au fost făcuţi de Dumnezeu, alţii se trag din maimuţă. Depinde de voi - ceea ce hotărâţi că sunteţi în cursul vieţii...

Dar ştiţi să luaţi hotărârile necesare?

O întrebare veche de când lumea. ”All we have to decide is what to do with the time that is given us” spune Tolkien, prin personajul său, Gandalf, în LOTR. Timpul este făcut din asemenea întrebări şi horoscopul meu poate să vă fie de ajutor, pentru că, mâine, în arcana spaţiu-timp, trebuie neapărat să fie o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 5-6 iulie 2025

BERBEC Eşti inspirat să găseşti soluţii, idei noi, pentru rezolvarea problemelor tale de weekend. Astăzi nu ai dificultăţi majore, te descurci cu succes, onorabil. Poţi să-ţi oferi o seară plăcută!

Sâmbătă este o zi bună în care eşti plin de energie. Profită şi realizează ceva, finalizează un proiect, termină lucrurile începute. Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor. Cu toate că sunt aşa de pasionante ca nişte telenovele în care tu joci rolul principal! Utilizează orele de lumină naturală. Nu uita că loialitatea este în zilele de azi lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară.

Duminică, mai toata ziua este bine aspectata de stele, asa ca profită ca să obţii ceva favoruri sau să rezolvi unele situaţii. O veste buna si una nu prea, ca sa fie totul echilibrat.

TAUR În weekend trebuie să te ocupi de problemele celor din jur. Nu acţiona după prima veste pe care o auzi. Nu te repezi imediat şi nu lua de bun pe primul venit, nu lua decizii importante.

Sâmbătă iarăşi ai de gând să cucereşti pe cineva şi îţi faci iluzii că eşti cel mai deştept şi mai frumos! Dar dacă chiar este aşa? O problema veche revine in actualitate: ai greşit atunci, sau acum? Lasă analizele şi mergi mai departe! O informaţie de ultimă oră te avantajează în mod deosebit. Verifică prin prietenii apropiaţi şi de încredere. Nu promite nimic! Dar in secret poţi să speri ca o sa ai succes.

Duminică este o zi vesela si optimista, cu ceva surprize plăcute din partea celor dragi, mai ales din partea prietenilor, copiilor/parinţilor şi a rudelor.

GEMENI Sâmbătă, este o zi în care ai multă intuiţie. Pragul pe care trebuie să-l treci te face mai tare, îţi concentrezi forţele! Duminică realizezi că efortul şi relaxarea trebuie bine echilibrate.

Sâmbătă este o perioadă bună pentru implicare în problemele altora, adică ceva bârfe la obiect şi intrigi suculente. O veste bună, pe seară. Configuraţia stelelor arată o perioada buna, mai ales in ceea ce priveşte sănatatea şi amorul. Luna, bine aspectată pentru tine, te îndreptăţeşte să speri în rezolvarea favorabilă a problemelor tale sentimentale, sau măcar in amânarea lor.

Duminică este o zi bună pentru cumpărături, întâlniri, scurte ieşiri la plimbare în oraş, sau mici vizite. Alege ce îţi place mai mult! Poti sa incepi sa-ti faci proiecte pentru urmatoarea perioada, următoarea săptămână. Aşa trece ziua mai repede şi afli ce idei au şi prietenii sau membrii familiei tale.

RAC Te apropii de scopurile tale, astăzi faci un pas important. În weekend poţi găsi o soluţie originală, dar simplă, la una dintre problemele tale din domeniul sentimental. Simplu, dar eficient!

Cumpărăturile in general şi achiziţionarea bunurilor de folosinţă indelungată in special sunt, sâmbătă, favorizate de stele. Trebuie sa te gandeşti foarte bine cum o să cheltuieşti banii albi puşi deoparte pentru zile negre, dar nu te gândeai ca acele zile negre sunt aşa de apropiate.

Duminică, acasa sau pe plajă, te intâmpină un amestec asortat de treburi urgente care asteapta hotăririle şi actiunile tale energice. Insa, prudenţa si calmul trebuie să fie caracteristicile tale pentru ziua de duminică, mai ales daca mergi prin traficul aglomerat. O seară de duminică placuta, chiar daca este la fel cu celelalte, sau tocmai de aceea.

LEU Sâmbătă se anunţă bună, chiar tot weekend-ul. Asta dacă nu uiţi ceva! Treci printr-o perioadă în care eşti mai distrat, cu gândul la vacanţă şi la problemele tale. Nu împrumuta bani sau obiecte!

Sâmbătă, nu-i copleşi pe cei din jur, nu-ţi impune astăzi părerile chiar dacă ai dreptate. Dar dreptatea este aşa de relativă! Mai lăsă-i şi pe alţii să aibă dreptate, aşa, pentru frumuseţea jocului. Cu toate ca iţi place sa rezolvi lucrurile clar şi net, astăzi trebuie sa dai dovada de multă abilitate, diplomatie şi poate puţina ipocrizie.

Duminică, să ai mai mult de câştigat, pentru că cei cărora le-ai lăsat întâietatea ştiu că ai cedat din propria voinţă şi o să zică în sinea lor „ce fată/băiat bun s-a făcut!” Se ştie că eşti generos şi „mama răniţilor”, aşa că duminică o să primeşti numai laude.

FECIOARĂ În weekend ceva te nelinişteşte, chiar te sperie. Poate fi paranoia noastră cea de toate zilele, amplificată de „sistemul ticăloşit”! Relaxează-te, este doar un coşmar, nimic nu e adevărat!

Sâmbătă trebuie să eviţi asumarea de angajamente şi responsabilitaţi pe termen lung şi să nu pleci în nicio călătorie sau excursie lungă. Zodia îţi indica o zi cam monotona. Insa o seara placuta si relaxanta, cu cei dragi.

Duminică, trebuie sa foloseşti una dintre reţetele verificate ale reusitei in viaţă: sa te comporţi ca si cand totul ar fi perfect! Ai o propunere, sau o informaţie, despre un loc drăguţ şi ieftin, unde se mănâncă bine şi se şi dansează. Ce mai aştepţi, tinereţea trece, viaţa trece şi părerile de rău rămân! Aşa zice Dalai Lama!

BALANŢĂ Nu prea te-ai menajat în ultimele două săptămâni şi acum oboseala îşi cere preţul. Amintirile mai vechi sau mai noi te îndeamnă să lămureşti poziţia ta, cam echivocă, faţă de unele persoane!

Se pare ca o parte dintre Balanţe au de rezolvat unele probleme sentimentale sau spirituale de care nu prea vorbesc, pentru că ţin mult la ele. Sâmbătă seara ai noroc! Ai mai multe propuneri de distracţie şi lucrurile par să se rezolve mai uşor. O veste sau o informaţie care te interesează, sau o întâlnire neaşteptată, care îţi face multă plăcere.

Duminică ai ceva de facut şi nu ai nici chef nici ceea ce iţi trebuie. Nici nu este urgent aşa că poţi amâna. Concentrează-te pe problemele importante ale familiei tale. Duminică seara ai ceva probleme cu planetele colective în aspecte nefavorabile. Asta inseamnă o posibilă lipsă de interes a anturajului faţă de tine...

SCORPION Ai un weekend bun, profită! Lasă curăţenia şi gătitul, sau statul la tv şi du-te cu prietenii la un pic-nic, în excursie, dar nu foarte departe de casă. Drumurile lungi nu sunt favorabile!

Sâmbătă ai tendinţă să te laşi cuprins de comoditate şi să renunţi la un proiect. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Capacitatea ta de a te impune este susţinută de stele. O veste bună.

Duminică este o zi plină de hotarari intelepte: sa te laşi de fumat, sa slabeşti, să nu mai cheltuieşti aiurea banii, să nu mai pierzi nopţile! Foarte bine! În altă ordine de idei, şezi şi cugeta, spune o vorba ardeleneasca, care azi ti se potriveste. Se pare ca iei o hotarare pripită în domeniul sentimental şi trebuie sa te opreşti.

SĂGETĂTOR Te gândeşti că ai uitat ceva, ai rata un prilej. Neplăcută senzaţie! Lasă obsesiile de „loser”, în acest weekend şi îndrăzneşte, fii un învingător! În primul rând în domeniul sentimental...

Sâmbătă, singurătatea îţi face bine. Nu te implica in conflicte – weekend-ul acesta nu esti un bun mediator.

Duminică este o zi binevoitoare. Stelele te sfatuiesc să leneveşti un pic mai mult, pentru că te aşteaptă o săptămână obositore, dar poate plăcută. Trebuie sa accepţi faptul că viaţa este în continua schimbare şi că trebuie să faci parte din schimbare, daca vrei sa ai succes! Sfaturile acestea generale au o particularizare pentru ziua de duminică, când trebuie să schimbi ceva, material sau spiritual!

CAPRICORN În weekend cauţi mai multă siguranţă printr-un sistem de parteneriat şi alianţe. Este momentul să acorzi mai mult timp familiei, să te protejezi cu aripa ocrotitoare a celor dragi.

Sâmbătă seara nu trebuie să faci nimic important, numai activitaţile de rutină. Daca eşti alergic la prostie ţine medicamentele la îndemană, adică stai acasa, nu ieşi în lume.

Duminică iti cad cumparaturi, dar nu din orice fel ci cauti ceva deosebit pentru sezonul cald. Sfatul meu, dintotdeauna: in şi eternul bumbac! Vestile pe care le primesti din presă iti dau o imagine buna asupra situatiei financiare si a posibilei tale vacanţe...

VĂRSĂTOR Relaţiile cu cei apropiaţi devin, în acest weekend, mai cordiale, mai strânse. Ei te apreciază pentru iscusinţa şi de care dai dovadă în trecerea unor probe, obstacole, examene.

Sâmbătă nu lua nicio decizie importantă, eşti pe cale să te grăbeşti şi cine se grăbeşte – greşeşte! Nu te repezi sa tragi concluzii care te dezavantajeaza. Nu este nici folositor şi nici nu este adevărat. Ba te şi intristează!

Duminică primesti o veste buna, o informatie valabila, dar inca totul este la inceput. Din nou te bucuri de mare popularitate printre prieteni, rude, familie, mai ales că veselia si energia de care dai dovadă, te fac un companion foarte placut.

PEŞTI Eşti într-o perioadă de reconstrucţie sentimentală şi acest weekend e nimerit ca să-ţi clarifici unele lucruri. Eşti obosit dar, continuă cu dinamism, dispui de o rezervă de „încăpăţânare”!

Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor de acasă lăsând la o parte încăpăţânarea şi agresivitatea. Vei fi recompensat. Pe seară o veste pe care o aşteptai de ceva vreme!

Duminică, zodia ta este bine aspectata si cu toate ca esti la fel de… peşte, anturajul tău te gaseste…adorabil! Stelele-s de vina! În sfirsit, putina liniste pentru o parte din bancul de peşti. Profită cu entuziasm şi vezi de prietenii de care cam ai cam uitat de o perioada de timp.