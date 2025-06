Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 14-15 iunie 2025. Despre elevi și bacalaureat







14, 15 iunie

Pe 14 iunie s-au născut Ernesto „Che” Guevara de la Serna, Harriet Beecher Stowe, Steffi Graf, Boy George, Donald Trump, Karel Gott, Giannina Naninni, Vasile Alecsandri, Vasile V. Vasilache, Dumitru Pârvulescu, Mihai Brediceanu, Cornel Coman, Alexandru Darie iar pe 15 iunie s-au născut Eduard Grieg, Claude Brasseuer, Jim Belushi, Xaviera Hollander, Iuri Andropov, Alberto Sordi, Demis Roussos, Johnny Hallyday, Ion Antonescu, Savel Stiopul, Dan Culcer, I.M.Sadoveanu, Matei Călinescu.

Pe 14 iunie sunt, în calendarul creștin-ortodox fix, Sfinţii: Sf. Prooroc Elisei, Metodie şi Iulita. Pe 15 iunie sunt Sfinţii Proorocul Amos, Isihie și Fericiții Ieronim şi Augustin.

Tradiţia arată că pe 14 iunie este Eliseiul Grâului, Sf. Elisei. Se ţine de toată lumea – e rău în primul rând de grindină dar şi de ciumă, de toate bolile, de lup, de urs, de muşcătură de şarpe!

Se spune că trebuie să se lucreze doar până la miezul zilei fiind, evident, o nouă pauză agricolă în magia naturii creatoare a bobului de grâu.

Am remarcat că o anumită parte a presei, cea găunoasă şi pusă pe scandal, face legătura între creşterea numărului persoanelor muşcate de şarpe cu iminenţa unui cutremur puternic. Dacă prostia ar durea…

Aţi realizat, dragi lupi, padawani şi hobbiţi: “Eliseul Grâului… este rău de muşcături de şarpe!” Pentru că discreta şi înţeleapta reptilă, după criteriile antice, în acestă perioadă se împerecheză. Şi normal… are nervi!

Pe 15 iunie îl pomenim pe Mareşalul Ion Victor Antonescu care a fost un exemplu tipic de Geamăn inteligent şi expansiv. El a eşuat în stabilirea unei legături cu tânărul Scorpion, Regele Mihai, o legătură, poate, chiar de tipul celei stabilite între generalul Franco şi Juan Carlos, în Spania. Şi situaţia geo-politică era diferită dar şi din cauza unei incompatibilităţi drastice astrologice. Mareșalul ar fi rămas în amintirea noastră ca un mare om politic, dacă nu ar fi făcut greșeala catastrofală să treacă Nistrul, devenind agresor. Cât timp armata română s-a aflat pe teritoriu românesc, nimeni nu a avut de obiectat ceva, Basarabia este teritoriu românesc. Cum a trecut Nistrul, SUA și aliații au declarat război României, nu mai înainte. Aviz celor care nu știu istoria, așa cum s-a petrecut.

Am primit multe, foarte multe, cereri de horoscoape - ştiţi că nu fac, nu mai insistaţi! Totuşi, trebuie să vă informez că marea majoritate se referă la şansele de la bacalaureat! Nimic nou...

Societatea asta este putredă, „sistemul ticăloşit” şi acest lucru începe cu învăţâmântul, cancerul care produce mereu şi mereu, în fiecare an, autişti prost pregătiți pentru piaţa muncii.

Ştiu că am fost şi poate mai sunt sunt urât de mulţi profesori universitari, academicieni şi alţi oameni fără ocupaţie. Am predat, aici în ţară, dar şi în Orient şi Occident. Oriunde am avut probleme, critici, invidii, delaţiuni, anonime, provocări, sigur, din parte corpului profesoral. Studenţii mă iubeau fantastic şi acum mai ţin legătura cu mulţi dintre ei. De ce? Pentru că le eram util, ei simţeau asta - îi învăţam PRACTIC ceea ce trebuie să ştie ca să se descurce, chiar să obţină performanţă, în domeniul elitist dar necruţător, al comerţului şi relaţiilor internaţionale.

Sistemul de învăţământ, în general vorbind, este gândit din unghiul profesorului, nu din cel al elevului, sau studentului. Fiecare profesor transmite mai departe ceea ce ştie el, nu ceea ce ar trebui să ştie elevii lui ca să aibă o şansă în viaţă.

În România, UNESCO spune că este una dintre cele mai grave situaţii. Cu un procent uriaş de posesori de diplome, atenţie, nu am spus pregătiţi superior, 14,3% din populaţie, dar care procent nu este pasibil pentru angajare! Se adaugă permanenta distrugere prin schimbare continuuă a sistemului de învăţământ, manuale năucitoare prin prostia lor şi un corp profesoral submediocru.

Învăţământul a devenit o mare afacere, nu o activitate sănătoasă de regenerare socială a naţiunii. Cancer!

Copiii, elevii, studenţii... Se incriminează tineretul, familiile. Dar opera cui sunt? De ce nu au respect copiii faţă de profesori?

Haideţi să vă spun din propria experienţă. Acum câtăva vreme am fost invitat la un liceu de prestigiu, unde a absolvit fata mea, să ţin o conferinţă despre comerţul internaţional. Gen orientare profesională. Când am intrat în amfiteatru am crezut că sunt la Ibiza. Muzică, fete aproape dezbrăcate, băieţi în maieuri şi bermude – toţi discutând în gura mare şi nedeîndu-i nicio atenţie directorului liceului. Acesta a vrut să facă scandal, probabil după obiceiul locului...

L-am calmat şi m-am m-am dus la catedră. Am început să vorbesc pe un ton normal. Sigur, eram auzit doar de cei din primele rânduri. După câteva momente elevii din primele rânduri au început să ceară linişte ca să audă mai bine. Apoi s-a ridicat din rândul trei un băiat muşchiulos şi tatuat: „Linişte, că vă sparg! Mă interesează!”. Brusc muzica s-a oprit, fetele nu mai râdeau gâlgâit şi s-a aşternut liniştea! Directorul a căscat gura...

După trei sferturi de oră, când am terminat, într-o linişte deplină, eram asaltat de copiii aceia curioşi, dar prost îndrumaţi – doreau să ştie mai mult!

Profesorilor, dascălilor, copiii sunt ca o foaie de hârtie albă, goală! Depinde ce scriţi pe ea! Dacă scriţi prostii şi lucruri neinteresante, vântul ia hârtia.

Ştiu că mai sunt mulţi profesori buni, modele de urmat, dar ei nu sunt luaţi în seamă de sistem şi nu sunt autori de manuale.

Haideţi că m-am enervat văzând cum viitorul nostru este compromis de nişte nenorociţi... pentru bani, bani, bani! Bine le făceu dacii la aceşti trădători de naţie că le turnau aur topit pe gură! Mă duc să iau Tylenol, că altceva nu am ce să fac. Să-i blestem? Nu, că se face gol în politică, învăţământ, sănătate, cultură etc... şi nu vreau să fiu învinuit de genocidul ticăloşilor! Şi poate că le iau locul nişte ne-norociţi (vorba lui Pleșu) şi mai mari!

Este weekend, perioadă de accidente auto. Altfel bacalaureatul continuă, cu acea fatalitate a lucrului inutil. Ştiţi de ce nu s-au prezentat o bună parte din absolvenţii de liceu la bacalaureat? Nu au avut bani, sau posibilitatea să achiziţioneze tehnologie de ultimă oră pentru copiat. Camere de luat vederi? Mă laşi... Într-o lume a hoţilor şi a curtezanelor, elevii se adaptează, trebuie să trăiască şi ei, să smulgă ceva, să înşface. Să păcălescă, să înşele... dar să obţină, prin orice mijloace, interesul lor egoist! Bravos, naţiune!

După ce o să iau Tylenol o să pun un serial alb-negru cu „The Saint” din 1962. Era lume puţină, Londra părea pustie, dar totuşi locuită de oameni civilzaţi. Roger Moore avea treizeci de ani. Şi cei buni câştigau întotdeauna!

Nimic de adăugat, decât că „ex cathedra”, trebuie neapărat să-mi citiţi horoscopul. Şi mâine, după mâine, ne întâlnim din nou, este doar o promisiune, pentru că, în definitiv, este, o altă zi!

BERBEC În acest weekend trebuie să găseşti proporţia corectă între activitate şi repaos, între distracţie şi odihnă. Ai noroc, te poţi afla între nişte oameni care văd jumătatea plină a paharului!

Sâmbătă, zâmbeşte şi nu da replica imediat. Cine nu se gândeşte şi socoteşte, poate avea probleme. Şi datorii. Tu cheltuieşti prea mult, mai ţine cont de zerouri. Sâmbăta seara, o veste nu prea grozavă. Eşti sănătos şi ai putere de muncă, dar te apasa grijile legate de familie.

Raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale in cursul zilei de duminica. Şi o petrecere drăguţă la un Geamăn care îşi sărbătoreşte ziua de naştere, sau la un eveniment public. Duminică mai este şi o zi excelentă pentru cumpărături, vizite, scurte ieşiri la iarbă verde, sau mici plimbări prin magazine. Un weekend normal!

TAUR Este momentul să ai un weekend plăcut, ai nevoie de relaxare! Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic...

Sâmbătă: aspecte favorabile deciziilor importante de genul - fac sau nu fac curăţenie în toată casa şi asta pentru că programul de duminică este deja stabilit. De asemenea, sâmbătă este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul spectacolelor si vizitelor pe care le puteţi face.

O persoana nesuferită iţi stă ca un spin in deget, asta duminică, poate la masa de prânz, aşa incât procedează aşa cum se cuvine: poarta-te ca şi când nu ar exista! Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut.

GEMENI Faci eforturi ca să te achiţi de urgenţele de weekend. Azi ai o perioadă în care trebuie să spui direct care sunt interesele tale şi de ce ai nevoie. Poţi să obţii cooperarea celor din jur.

Sambata este o zi placuta care se poate termina intr-o petrecere, sau la ziua de naştere a unui cozodiacal.

Duminică, un drum, dar cu profit. Weekendul este sub semnul vitezei. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu faci, nu spui ceea ce iti doresti, de fapt. Nu ai timp! Asa timpul trece repede, confiscat de grijile cotidiene!

RAC În acest weekend ai o înclinare naturală către armonie şi umor de calitate. Poate fi pigmentat şi cu distracţii şi mici frivolităţi. Nu fii zgârcit, clipele plăcute sunt rare şi nu au preţ!

Sâmbătă, cu Luna, patroana ta, în aspecte bune, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni.

În ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminică. Poti să întalneşti o persoană deosebită şi întâlnirile îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

LEU Sentimente de bunătate şi înţelegere domnesc în jurul tău. Şi tu eşti punctul central! Nu risipi vraja, aşteaptă şi zâmbeşte. Poate au să-ţi ceră ceva, pentru că „interesul poartă fesul”!

Ceea ce nu trebuie să faci sâmbătă: să cumperi un bun, sau mai multe, de folosinţă îndelungată. Ori se strică, ori costă foarte mult, ori când ajungi acasă nu-ţi mai place.

Duminică eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile cu persoane străine, sau discuţiile în contradictoriu cu rudele, partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi sau posesiuni comune şi/sauplanuri de concedii şi vacanţe.

FECIOARĂ Călătoriile de plăcere sau o mica vacanţa de weekend sunt fructoase ori se dovedesc foarte plăcute. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Evită nerăbdarea şi graba!

Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu fie că este sâmbătă sau duminică. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti sâmbătă. Nu promite, la rândul tău, nimic!

Evitând tot ce poţi evita, pentru că vorba băieţilor de băieţi: „eschiva este cea mai bună lovitură”, duminică, pe seară, poate la un suc, ai mintea liberă şi gândirea sprintenă. Foloseşte-ţi gândirea limpede la sinteza ultimelor evenimente.

BALANŢĂ O mică criză de orgoliu? Vanitatea este păcatul capital preferat al diavolului, spunea Al Pacino. Nu ai văzut filmul... În acest weekend stăpâneşte-ţi ieşirile egoiste şi zâmbeşte frumos!

Sâmbătă este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta – aşa, pur teoretic. Ceva mocnea de mai mult timp, fie ca ştiai, fie nu. Acum nu mai ai de facut decât să-ţi salvezi imaginea publică, cum se zice!

Duminică este cazul să devii mai practic şi ceva mai diplomat, totodată; numai aşa poţi evita un mic, dar bine organizat dezastru sentimental. Aspecte uşor nefavorabile la bani, dar foarte bune la sănătate. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes, cel putin in acest weekend !

SCORPION În acest weekend nu întrerupe pe cei cu care vorbeşti, lasă-i să se descarce! Domeniul emoţional este avantajat. Acest lucru te ajută să te înţelegeţi mai bine cu cei apropiaţi, cu familia!

Cu ceva planete binevoitoare, ei bine, aceasta configuratie face ca perioda în discuţie să fie benefică. Magnetismul personal al nativilor şi nativelor din Scorpion este în creştere – în special sâmbătă.

Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi - te vei simţi foarte bine in compania lor! Un weekend obositoar, dar foarte plăcut, până la urmă. Seară de duminică deosebită în compania celor dragi.

SĂGETĂTOR Fii mai energic, mai dinamic! În acest weekend ai multe de făcut, multe de terminat! Roagă frumos pe jumătatea ta să renunţe la programul cu prietenii şi să te ajute! Poate îi face plăcere.

Sâmbătă, este un bun prilej pentru nativii şi nativele din zodia centaurului arcaş să călătorească şi/sau să înceapă o scurtă excursie. Pentru cei care, dintr-un motiv sau altul nu pot pleca de acasă, perspectiva se îmbunătăţeşte .

Duminică perioada este favorabilă, mai puţin în ceea ce priveşte noile relaţii amoroase. Mari iubitori de natură, Săgetătorii probabil că vor alege un picnic la iarbă verde, cu grătar şi jocuri cu mingea…

CAPRICORN Astăzi şi în tot weekend-ul ai întuiţie. Fii atent la prima impresie, la ce îţi şopteşte inconştientul, la “cel de al treilea ochi”! Lucrurile şi oamenii îţi comunică emoţii noi, interesante!

Sâmbătă nu-ţi face griji, o să te descurci şi de data aceasta. Stelele fixe si vremea dar si vremurile, puternice prin schimbari, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie.

Duminică, din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului. Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate. Norocul este în acest weekend prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste obstacole fără să faci aproape nici un efort.

VĂRSĂTOR Pregăteşte-ţi un weekend relaxant. Deciziile par uşoare astăzi. Reuşeşti să-ţi aduci aminte de situaţii similare din trecut şi de soluţia câştigătoare. Experienţa contează, reflectezi!

Sâmbătă face să-ţi crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Primeşti o informatie neasteptată, plăcută, însă, sau ai o întâlnire neanunţată cu o personă dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp.

Duminică poţi să fi la un spectacol sau la o aniversare. Weekendul este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Asta inseamna ca trebuie sa faci o cheltuiala neprevazuta!

PEŞTI Regăseşti un anumit nivel de relaxare, de calm. Eşti în plin stres psihic şi micile momente de odihnă sunt foarte importante. Fă-ţi planuri de vacanţă de vară, gândeşte-te la locuri exotice!

Sâmbătă este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter o să dobândeşti mai multe avantaje. Weekendul este favorabil lucrurilor importante în domeniul social, în cel personal.

Duminică promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi evidente, însă, pentru că oamenii de succes nu sunt obosiţi! Nu par că sunt obosiţi. Nu ai frică, pastreaza speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual!