Horoscopul lui Dom’ Profesor, 30 martie 2026. Iran (VI)

Pe 30 martie s-au născut: Maimonides, Vincent van Gogh, Francisco de Goya, Eric Clapton, Paul Verlaine, Richard Sims, Celine Dion, Magda Ianculescu, Ion Tripşa, Viorel Cosma.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Ioan Scărarul, Proorocul Ioad şi Euvula. Nimic în "Kalendar", dacii erau oameni harnici, nu avea timp de sărbători şi pomeniri.

"Evenimentul Zilei" din 30 martie 1867 – Senatorul William H. Seward, însărcinat de Guvernul american, cumpără de la ruşi, după negocieri dure, Alaska pentru suma de 7,2 milioane dolari, adică doi cenţi pe acru (4047 metri pătraţi). Opinia publică americană este ostilă, „O mulţime de dolari pentru o mulţime amărâtă de gheaţă” urlă ziarele. Pe atunci nu se ştia de petrol, cupru, titan, zirconiu, mangan etc, etc... şi mai ales de poziţia strategică! Bună afacere, bravo senatorului Seward!

Legat de aceasta să vă arăt până unde poate merge falsul şi manipularea. Mai multe situri ruseşti pretind că contractul de vânzare-cumpărare al Alaskăi este nul de drept, pentru că partea americană nu şi-a îndeplinit obligaţiile. Şi că Alaska trebuie să revină Rusiei! Adevărul este că, în faţa reacţiei negative a publicului, partea americană a dorit să renegocieze contractul, să facă plăţi parţiale în decursul câtorva ani. Addendumul a fost semnat de Congres şi Preşedinte şi trimis Ţarului. Dar ţarul Alexandru al III-lea avea alte treburi! În 1868 i s-a născut un fiu, apoi au intervenit unele probleme, apoi alte probleme şi în anul 1894 a murit, pe neaşteptate. Addendumul american nu a fost semnat de partea rusă niciodată, dar americanii au plătit, în timp, în circa cincisprezece ani, până la ultimul cent, cei 7,2 milioane de dolari, plus dobânda bancară aferentă, o sumă foarte mare pentru timpul acela când cu un dolar de argint puteai să mănânci o săptămînă întreagă. Să mănânci bine, nu ca la fast food!

Acum ruşii naţionalişti susţin, în siturile respective, că americanii nu şi-au respectat semnătura pe contract şi că, deci, contractul este nul de drept. Şi că sunt gata să dea înapoi americanilor cei 7,2 milioane de dolari reevaluaţi la cursul zilei. Cred că ruşii ar plăti şi 70 de miliarde de dolari pentru Alaska, cu, sau fără, madam Sarah Palin!

Continui seria de informații despre Iran, cu un articol din Al Jazeera, apărut duminică, 29 martie.

Pentagonul se pregătește pentru săptămâni de operațiuni terestre limitate în Iran, care ar putea include raiduri pe insula Kharg și pe zonele de coastă din apropierea Strâmtorii Hormuz, potrivit unor oficiali americani citați de ziarul The Washington Post.

Conform raportului, rămâne incert dacă președintele Donald Trump va aproba oricare dintre aceste planuri.

„Este treaba Pentagonului să facă pregătiri pentru a-i oferi Comandantului Suprem opțiunea maximă. Asta nu înseamnă că președintele a luat o decizie”, a declarat Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe, într-un comunicat, răspunzând întrebărilor legate de articolul din Washington Post.

Administrația Trump a desfășurat pușcași marini americani în Orientul Mijlociu, în timp ce războiul din Iran se întinde spre a cincea săptămână și a planificat, de asemenea, să trimită mii de soldați din Regimentul 82 Aeropurtat al armatei, în regiune.

Sâmbătă, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că aproximativ 3.500 de soldați suplimentari au sosit în Orientul Mijlociu la bordul navei USS Tripoli.

Marinarii și pușcașii marini fac parte din Unitatea Expediționară 31 a Marinei și au sosit în regiune pe 27 martie, împreună cu „avioane de transport și de atac, precum și mijloace de asalt amfibiu și tactice”, potrivit CENTCOM.

Oficiali care au declarat pentru The Washington Post au afirmat că discuțiile din cadrul administrației din ultima lună au atins posibila confiscare a insulei Kharg, un centru cheie de export de petrol iranian în Golf, și raiduri în alte zone de coastă din apropierea Strâmtorii Hormuz pentru a găsi și distruge arme care pot viza nave comerciale și militare.

Conform raportului, o persoană a declarat că obiectivele luate în considerare vor dura probabil „săptămâni, nu luni” pentru a fi îndeplinite, în timp ce o alta a estimat termenul potențial la „câteva luni”.

Pentagonul nu a răspuns sâmbătă solicitărilor de comentarii ale ziarului Washington Post. Iranul nu a răspuns încă la raport.

Raportul vine în contextul în care Pakistanul, care are o graniță de 900 km cu Iranul, mediază între Washington și Teheran, găzduind două zile de discuții, începând de duminică, cu miniștrii de externe ai Arabiei Saudite, Turciei și Egiptului.

Președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat duminică că „inamicul transmite în mod deschis mesaje de negociere și dialog și plănuiește în secret un atac terestru”.

„Fără să știe că oamenii noștri așteaptă sosirea soldaților americani la sol pentru a le da replica cuvenită și a-și pedepsi partenerii regionali pentru totdeauna. Tragerile noastre continuă. Rachetele noastre sunt la locul lor”, a relatat agenția de știri Tasnim, citându-l pe Ghalibaf.

„Hotărârea și credința noastră au sporit. Suntem conștienți de slăbiciunile inamicului și vedem clar efectele fricii în armata inamică.”

Nu era clar dacă Ghalibaf răspundea la articolul din Post.

Miercurea trecută, Ghalibaf avertizase că rapoartele serviciilor de informații sugerau că „inamicii Iranului” plănuiau să ocupe o insulă iraniană cu sprijinul unei țări anonime din regiune .

El a spus că orice astfel de încercare va fi întâmpinată cu atacuri țintite asupra „infrastructurii vitale” a țării din regiune – pe care nu a numit-o – care ajută la operațiune.

Între timp, șeful marinei iraniene, Shahram Irani, a declarat duminică că portavionul USS Abraham Lincoln va fi vizat dacă se va afla în raza de acțiune a rachetelor iraniene.

„De îndată ce grupul de atac al portavionului USS Abraham Lincoln va ajunge în raza de tragere, vom răzbuna sângele martirilor navei de război ”Dena” prin lansarea diferitelor tipuri de rachete mare-mare”, a declarat Irani, citat de televiziunea de stat, referindu-se la o fregată iraniană scufundată de SUA pe 4 martie.

Miercurea trecută, Tasnim a citat o sursă militară anonimă care a declarat că Iranul ar putea deschide un nou front la gura de vărsare a Mării Roșii dacă au loc acțiuni militare pe „insulele iraniene sau oriunde altundeva pe teritoriul nostru”.

Sursa i-a spus lui Tasnim că Iranul poate reprezenta o „amenințare credibilă” în strâmtoarea Bab al-Mandeb, care se află între Yemen și Djibouti.

Tasnim a citat ulterior o „sursă bine informată” care susținea că rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, sunt pregătiți să joace un rol „dacă este nevoie să controleze strâmtoarea Bab al-Mandeb pentru a pedepsi în continuare agresorii.”

Nu este clar dacă americanii nu repetă păcăleala făcută irakienilor în timpul războiului din Golf când toate sursele de informare arătau o debarcare ”mai mare decât cea din Normandia”. Nu a fost nicio debarcare, americanii au atacat cu blindatele prin deșert!

Este evident pentru orice analist militar că Iranul poate fi ocupat numai dacă cucerești Teheranul. De la Golf și până la Teheran sunt două mii de kilometri, prin munți și trecători imposibile. Un desant aerian ar fi mai potrivit dacă ar avea sprijinul populației răsculate din Teheran. Se conta pe radicalizarea studenților. Care nu se va întâmpla, evreii au bombardat Politehnica din Teheran și au asasinat pe un profesor, foarte iubit de studenți, neimplicat politic sau religios, un savant. La rugăciunea de vineri studenții au jurat răzbunare și sprijin pentru Liderul Suprem. Unde dai și unde crapă!

O să trăim și o să vedem, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC

Esti conciliant, calm şi nu mai mai doreşti confruntări din care să ieşi învingător. Ai şanse să primeşti un dar neaşteptat, care iţi schimba brusc starea de spirit. Poate fi ziua de naştere?

Daca stai acasă şi trebăluieşti este o zi excelentă, dacă nu - este la fel de bună in realizări şi în afirmarea ta la serviciu, sau unde îţi desfăşori activitatea. Cu toate că nu prea ai bani, visele tale de mărire şi de imbogăţire nu-ţi dau pace. Continuă, norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Ţi-ai programat din timp ziua aceasta pentru cumpăraturi în oraş, dar iata ceva neaşteptat te face să-ţi schimbi planurile. Este totuşi o veste bună. Perioada îţi este favorabilă în toate, mai puţin durerile de cap.

TAUR

Astăzi ai o zi cam amestecată, aşa ca poate este bine să faci o analiza atenta şi obiectiva a realizarilor şi a eşecurilor. Trece timpul, fără necazuri şi poţi să o iei pe drumul bun!

Nu ţi se întâmplă prea des să faci ce ţi-ai dorit, confiscat de obligaţiile cotidiene şi de convenţiile sociale – dar astăzi poţi să dai curs unei vechi dorinţe. Poate este vorba de o schimbare majoră în înfăţişare „look”-ul tău, poate o atitudine curajoasă - este la latitudine ta până la urmă, pentru că stelele arată, nu obligă. „Cum vă place” – vorba lui Shakespeare. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Aspectele favorabile din casa a a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ţi asumi obligaţii pe termen lung.

GEMENI

Fii sincer şi măcar recunoaşte, chiar dacă nu prea îţi convine, că majoritatea problemelor pe care le ai, se datoreşte superficialităţii tale. Termină odată lucrurile începute, măcar astăzi!

Totuşi, ai o zi întreagă de sprijin necondiţionat al Cosmosului mai ales în problemele sentimentale. Lucrurile pot să meargă bine şi la serviciu şi acasă! Zi bună pentru întâlniri şi discuţii liniştite care iţi vor face mare plăcere şi bucurie. La noapte o să visezi frumos şi colorat. Totul pare perfect, dar vai, („ouch” in romgleză) ţine numai o zi! Un telefon sau o informaţie pe net, pe reţeau de socializare, îţi pot aduce surprize plăcute. Surprizele se tin lanţ, şi din fericire, sunt numai din cele plăcute!

RAC

Schimbările la care te gândeşti provin din dorinţa de a îmbunătăţi calitatea vieţii tale. Trebuie să fii realist şi să planifici ceea ce vrei să faci în funcţie de banii pe care îi ai.

Zodiacul in general benefic, cu Luna, patroana ta, favorabilă, te indreptăţesc să speri in rezolvarea favorabila a problemelor tale sentimentale. Şi nu numai, vorba ticului la modă. Nu-ţi face griji inutil, viitorul îţi este favorabil. Dar trebuie să te concentrezi ca să-l obţii, viitorul acela „luminos”! Nu te baza pe promisiunile în doi peri, mai ales dacă aparţin unor negociatori. Afacerile se bazează pe încredere, nu pe false păreri, pe naivitate! Astăzi ai o configuraţie bună, ai şansa să faci bine tot ceea ce începi şi să te impaci cu cineva pe care l-ai evitat de multa vreme.

LEU

Eşti neatent, probabil din cauza oboselii. Nu te lăsa vampirizat în continuare de patroni, şefi şi alţii care te folosesc ca pe un bancomat. Nici de cei care vin la tine cu mâna întinsă!

Astăzi te găseşte în postura plăcută nativilor zodiei să dea ordine. Şi asta chiar dacă eşti un subordonat mărunt, undeva pe la marginea organigramei. Nu neglija astăzi amănuntele, gândind numai „macro” şi în termeni generali, aşa cum eşti adesea tentat să o faci, ai mult mai multe şanse să rezolvi cu bine problemele dacă cunoşti multe amănunte. Dacă nu poţi ia ca aliat un nativ de Fecioră - „regele detaliului”. Foarte bune rezultate în domeniul familiei şi al relaţiilor sociale. Ziua îţi este favorabilă, dar nu trebuie să forţezi!

FECIOARĂ

Vrei să arăţi bine şi să te simţi bine în lume, dar nu te înduri astăzi să-ţi cumperi lucruri mai bune. Zgârcenia asta o să te coste. Trebuie să te respecţi, dacă vrei să fii respectat!

O cunoştiinţă, un prieten mai vechi, pe care aproape că îl dăduse-i uitării, te caută astăzi pentru ca să-ţi facă o propunere interesantă, dar sunt prea multe lucruri neclare ca să accepţi imediat. Atenţie mare la ce spui şi mai ales cui spui. Fecioarele şi flăcăii sunt foarte direcţi şi mari amatori de adevăruri fundamentale dar nu prea au tact sau diplomatie când să le folosească. Adică nu reuşesc întotdeauna să puncteze şi să câştige partida! O anumită curăţenie sufletească îi impiedică să se folosescă de oameni – atenţie, cineva va încerca să se folosească de bunele tale intenţii!

BALANŢĂ

Ai probleme de comunicare, nu eşti suficient de diplomat în exprimare. Ca un făcut, totul te presează şi mereu nu termini ce ai de spus. Nu te enerva inutil, concentrează-te pe mesaj!

Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Este posibil sa primesti niste vesti si sa te nelinişteşti din cauza unor probleme cu proprietăţi şi/sau moşteniri. Totul se rezolvă cu bine, din fericire, dar nu astăzi. O zi dedicată in special lucrărilor urgente în care vei risipi multă energie. Laşi pe planul doi lucrurile importante. O să vezi peste câteva zile dacă ai făcut bine, sau rău. În această perioadă trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci.

SCORPION

Azi eşti rasfăţăt de cei din jur şi nu ţi se pun prea multe sarcini pe umeri. Situaţia te bucura pentru că ai mai mult timp pentru tine, să te ocupi de micile, sau mai marile tale pasiuni.

Oboseala din ultimele zile s-a aşternut peste stratul gros al altor nopti nedormite, asa ca astazi este bine să te odihneşti cât poti mai mult, sigur după orele în care îţi desfăşori activitatea. Astazi poti finalizeza în condiţii bune afacerile care ţi-au dat atâta bătaie de cap. Veşti de departe, vezi de e-mail, reţea de socializare sau mai prozaica cutie de scrisori. Sănătatea nu-ţi este afectată, dar este bine să fii prudent, mai ales la alimente şi băuturi spirtoase. Eşti îngândurat şi pari că te gandeşti numai la tine şi prea puţin la cei din jur, provocând comentarii. Incearcă să-i consideri şi pe ceilalţi importanţi. Ai uitat să mai fi tandru. Cam de multă vreme te porţi ca un robot şi superi pe cei dragi. Incercă măcar azi să fii sentimental!

SĂGETĂTOR

Vine soarele şi pentru tine daca eşti cumpătat şi faci provizii de răbdare. Cei din jur te plac, profită să-ţi promovezi cu tact interesele. Spune ce ai de spus, nu te mai ascunde după prun!

Evident, o zi de care te-ai lipsi. Intri greu în ritm şi ţi-e somn toată ziua. Te dezmeticeşti abia spre seară. Ai uitat ceva? Pentru un procent dintre Săgetători care s-au trezit din reverie este o zi favorabilă pentru făcut cumpărături aşa cum le place lor. Nu cheltui prea mult, stabileşte-ţi o sumă de la inceput. Lunea nu prea se bagă mâna în buzunar, spune un proverb. Ziua de azi poate aduce unora dintre nativi şi o îmbunătăţire a situaţiei materiale. Nu te implica în conflicte deschise cu Gemenii sau Berbecii. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. O veste bună, mai pe seară, ceva legat de o sărbătoare în familie, poate fi o nuntă după Sf Paşti, sau chiar ceva legat de sărbătoarea pascală.

CAPRICORN

Limitează-te la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important, urgent. Evita graba, nerăbdarea, mai ales spre seară. Nu promite nimic, nu-ţi asuma obligaţii personale!

Stelele iţi indică o mare energie vitală şi o carismă la cote maxime, aşa că foloseşte-le pe amândoua în relaţia ta de dragoste! Iţi place viaţa senină şi senzuală. Inconjoară-te de lucruri placute, de artă bună şi de mobilă veche. Sau, du-te la un muzeu! Că doar nu ai bani de „vintage”. Pe seară, vizită la rude sau la părinţi. Multe vorbe bune, care iţi fac multă placere, din partea unor persoane rezervate de obicei. Astăzi eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să fii fericit. Primeşti în schimb, ca răsplată, mici gesturi plăcute facute de cei dragi, sau de colegi, fară vreun motiv anume, ci ca răsplată pentru bunul tău simţ.

VĂRSĂTOR

Ultima zi de luni din martie este foarte agitată şi plină, mai ales în versiunea zodiei tale. Ca să prevalezi trebuie sa dai dovada de calm şi realism şi să laşi atitudinile echivoce.

Un aspect particular al stelelor fixe te invită la mai mult calm şi la practicarea unui hobby legat de ştiinta sau tehnologie. Îţi place muzica bună şi lucrurile de calitate şi nici astăzi nu faci rabat la stadardul tău. O zi bună, dacă vrei tu să fie aşa. Liberul Arbitru astăzi prevalează faţă de Destin. Poţi să iei masa cu prietenii, poţi să te duci la sală, sau la un spectacol, sau pur şi simplu să te simţi foarte bine, acasă, cu căţeluşul sau pisica. Concentrează-te azi pe relaţiile tale sentimentale, pe trăirile şi simţămintele tale. Încă o zi plăcută, chiar dacă anumite insatisfacţii încep să-ţi dea târcoale.

PEŞTI

Începi cu dreptul săptămâna şi chiar de dimineaţă vor fi nevoie de unele calităţi şi abilităţi ale tale. Încet-încet te faci de neînlocuit! Atenţie, să nu intri într-o rutină care te limitează!

Trebuie să dai dovadă de calm, toleranţă şi răbdare pentru ca să anulezi aspectele mai puţin favorabile care influenţează semnul zodiacului. Conjunctura îţi indică că trebuie să fii atent la comunicare, în general şi la idei şi tehnologii mai exotice. In orice caz nu te poţi baza pe nici un ajutor : rezolvă problemele singur(ă). Informaţiile contradictorii creează probleme. Planifică un pic. Gîndeşte-te la viitor ca la un lut pe care poţi să-l modelezi după bunul plac. Femeile devin importante pentru tine, evenimente legate de femei, de genul feminin, în general, de orice sex ai fi. Cu dragostea stai bine . Mai pe seară, evită graba, nervozitatea – nu uita că tu eşti stăpînul jocului. Nu te coborî la nivelul bîrfelor. Iartă, dar nu uita! Dxar poţi sta şi mai bine dacă eviţi reprosurile şi discuţiile în contradictoriu