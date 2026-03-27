28,29 martie

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 28-29 martie 2026. Divanul Persan

Pe 28 martie s-au născut: Raphael, Fra Bartolomeo, Sf. Tereza de Avila, Aristide Briand, Dick Bogarde, Maxim Gorki, Emeric Ienei, Victor Tulbure, Laura Badea, iar pe 29 martie s-au născut: John Tyler, John Major, Lavrenti Pavlovici Beria, Sam Walton, Vangelis, Teofilio Stevenson, Christopher Lambert, Virgil Carianopol, Constanţea Buzea, Caius Iacob, Elena Farago.

În calendarul creştin ortodox pe 28 martie sunt Sfinţii: Ilarion cel Nou şi Cuv. Ştefan, făcătorul de minuni. este a cincea sâmbătă de post. Pomenirea morţilor. Dezlegare la ulei şi vin.

Duminică, 29 martie, sunt sfinţii: Marcu al Aretuselor, Chiril, diaconul, Iona şi Varahisie.

În noaptea de sâmbătă spre duminică se dă ceasul înainte cu o oră, ora 3 noaptea devine ora 4. O prostie consistentă și de aceea imposibil de combătut. Cineva, statul probabil, face bani din asta!

Vedeți, dragi lupi, padawani și hobbiți, în sufletul meu se duce o mare luptă. Am trăit în Orient o viață de om. Îmi place Orientul, arta de acolo, cultura, obiceiurile, mâncarea, covoarele persane, poeziile lui Hafez, Saadi, baba Taher și mai mult decât orice, rubaiatele, catrenele lui Omar Khayyam. Muzica lui Umm Kulthum, Homeira și a lui Ravi Shankar. Zourkhane, Casa Puterii. Templele Focului, unde am fost primit cu prietenie. Mâncarea picantă, delicioasă, pregătită cu artă. Am fost acceptat între sufi și am dansat și am spus poezii de dragoste pe Lună plină. Ruinele semețelor orașe din antichitate, deșerturi misterioase, cărți și arme vechi - magia Orientului!

Pe de altă parte, nu pot să nu admir viclenia de vânzător de mașini ”second hand” a lui Donald Trump. Îmi place tipul, are ceva din Munchausen. Îmi place pentru că își iubește țara și este gata de orice ca s-o slujească mai bine. Trebuie să vă spun că tot războiul din Iran a început dintr-o greșeală.

La tratativele din Geneva, Elveția, partea iraniană a spus, printre altele, că are deja câteva sute de kilograme de hexaflorură de uraniu și că dacă renunță la arma atomică, cumpără SUA materialul radioactiv? De la hexaflorură de uraniu la uraniu îmbogățit 95%, din care se fac bombele atomice, mai sunt câteva săptămâni. Da, dacă ai centrifugele respective pe care iranienii nu le aveau. Dar conform doctrinei Begin (nicio țară musulmană nu trebuie să aibă arma atomică), respectată cu sfințenie de israeliți, aceștia au declanșat războiul, sprijiniți de SUA care nu prea au înțeles nici acum în ce s-au băgat.

Și ca să vedeți că nu sunt supărat, doar îmi curăț pușca, vorba iepurașului, o să reiau, la crerea domniilor voastre, cerere insistentă, Divanul Persan. Știu că realitatea de zi cu zi este seacă, tristă și capitalistă. Așa că vă înțeleg că aveți nevoie de un moment de legendă, de poveste, în care gândurile domniilor voastre să zboare, nu să se târască. Ascultați și luați aminte la pilda cântăreților din Bagdad:

A trebuit să angajeze mercenari pe bani grei, oastea nu îi ajungea să facă față pe două fronturi. Armate plătite cu banii împrumutaţi de la negustorii din Bagdad. Asta pe lângă cheltuielile uriaşe făcute cu propriile oşti.

Războiul mergea greu şi victoriile erau rare, cu toate că una peste alta, nimeni nu mai punea la îndoială rezultatul final. Totuşi, negustorii aveau nevoie de bani şi de camăta cerută ca să echipeze corăbii şi să le trimită în Indii şi în China, pentru mătăsuri şi mirodenii.

Mai întâi cu capul plecat şi cu supuşenie, apoi din ce în ce mai cu obrăznicie, negustorii se prezentau la curtea lui Harun şi cereau banii înapoi şi cu dobânda ce li se năzărea. Harun asculta fără să clipească, ba chiar îl oprea pe prea supusul şi credinciosul Jaffar, care era gata să scoată sabia de Damasc din teacă la auzul vorbelor nu prea protocolare ale negustorilor.

Harun le mulţumea negustorilor pentru „vorbele înţelepte şi drepte” şi le promitea că la sfârşitul războiului, când se va bucura de fructele cuceririi le va da banii înapoi „îndoit şi întreit”. Până atunci să facă bine dreptcredincioşii negustori şi să aibă răbdare. „Da, dar până când?”, zâmbeau rău negustorii frecând din degete după banii împrumutaţi. „Sunt pe aceeaşi corabie cu voi, spunea Harun, dacă oştile mele pierd războiul, eu îmi pierd tronul şi capul iar voi câteva sute de dinari !”

Negustorii vizibil nemulţumiţi duceau mâna la frunte la gură şi la inimă şi apoi plecau retrăgându-se cu spatele. Gestul dreptcredincioşilor era de data asta „că atât timp cât vor vedea lumina soarelui şi le va mai bătea inima în piept, negustorii vor cere în gura mare înapoi banii”, spunea Jaffar.

De la un timp vizitele negustorilor s-au mai rărit în schimb au apărut în pieţele oraşului o mulţime de cântăreţi zdrenţăroşi. În versuri meşteşugite ei spuneau că degeaba este Harun al-Rashid „lumina credinţei” şi „speranţa Islamului”, dacă nu este în stare să-şi respecte promisiunile faţă de proprii negustori. „Lasă-mă, Înălţate, să-i tai cu gărzile mele!” gemea Jaffar. „Nu!” a spus Harun al-Rashid „un fir de păr să nu se clintească!”. „Dar să mi-i aduci pe toţi şi să organizezi un mare banchet!”

Şi aşa toţi cântăreţii, cu moartea în suflet, s-au văzut strânşi în marea sală a fortăreţei Sadun din mijlocul Bagdadului. Acolo au fost serviţi din farfurii de aur şi de sticlă persană, de nişte sclave frumoase cum numai în vis se poate visa.

Au văzut bogăţii nemaiîntâlnite, uşi de argint masiv şi vase chinezeşti de un stat de om. Minunaţi de cele văzute, cântăreţii au intrat în sala tronului unde îi aştepta toată curtea lui Harun al-Rashid, în cele mai bogate haine. Cântăreţii s-au prosternat în faţa tronului. „Ridicaţi-vă şi veniţi mai aproape! Vreau să mă sfătuiesc cu voi, după obiceiul meu, cel care mă făcea să mă pogor în oraş cu haine sărăcăcioase ca să ştiu ce vrea poporul meu!” a zâmbit Harun al-Rashid. „Sunt eu, oare, bogat?” a întrebat emirul.

„Preaînălţate, bogat cum numai în vis se poate visa!” au răspuns într-un cor cântăreţii. Şi au mai discutat multe, că după o masă îmbelşugată stropită cu vin de Shiraz, cântăreţii aveau chef de vorbă. Aşa a aflat Harun al-Rashid cine i-a angajat să cânte împotriva-i, cine a făcut cântecele, şi cine și ale cui rude au pierdut bani foarte mulți cu împrumuturile. Apoi le-a făcut cântăreţilor daruri bogate şi i-a lăsat să plece în voia lui Allah.

Iar Harun al-Rashid i-a chemat pe unii negustori cu împrumuturi mai mici şi le-a dat banii întreit. Zvonul s-a răspândit iar negustorii au început să stea pe la casele lor ca să nu piardă solul care i-ar fi chemat la Curte.

Aşa a trecut ceva timp, Harun al-Rashid i-a bătut pe sirieni şi a respins armatele Bizanţului, iar în teritoriile nou cucerite a numit guvernatori pe negustorii sau pe fii negustorilor de la care împrumutase foarte mulţi bani. „Duceţi-vă şi luaţi-vă banii şi de zece ori, eu nu mă supăr !” a zâmbit Harun al-Rashid. Iar negustorii, ameţiţi de cinstea care li se făcea, s-au dovedit a fi buni guvernanţi, pentru că aveau interesul ca provincia respectivă să fie prosperă, ca să-şi poată lua banii înapoi.

Toată lumea a fost mulţumită la final, mai puțin sirienii, ca de obicei, iar Harun al-Rashid a rămas în istorie ca un conducător strălucit şi inspirat, „gloria nepieritoare şi califul nepereche al Bagdadului”!

Nu, nu o să găsiți povestea aceasta în ”1001 de nopți”, nici în varianta completă, în 15 volume. Sunt lucruri care nu se găsesc chiar în cărți, ce să mai zic de net. Poate, mâine, o să vă spun o poveste nouă, pentru că mâine este, în definitiv o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 28-29 martie 2026

În weekend poţi fi mai clar şi poate mai concis în comunicare. Situaţia te avantajează în folosirea iscusită a unor veşti, informaţii. Analizează cu atenţie, reţine doar ce te interesează!

În weekend ai şansa să primeşti un dar neaşteptat, care iţi schimba starea de spirit. Esti conciliant şi nu mai mai doreşti confruntări din care să ieşi învingător. Poate fi ziua de naştere? Sâmbătă este o zi favorabilă planurilor de viitor, în care visurile par uşor de realizat. Nu te repezi, asteapta confirmarile. Ai şi un drum de făcut la capătul căruia te aşteaptă o discuţie cu partenerul de viaţă despre casă, maşină, împrumuturi, bănci... Timpul, însă, lucreaza in favoarea ta. Duminică, aspecte favorabile cu veşti bune de la partenerii sau rude de la mare distanţă.

Dacă depinde de tine, amână tot ceea ce este important şi mai ales dacă este în legătură cu planurile tale personale majore de viitor. Dar, în weekend, rezolvă problemele urgente, minore.

Schimbările la care te gândeşti azi provin din dorinţa ta de confort. Totuşi, trebuie să fii mai realist şi să planifici ceea ce vrei să faci în funcţie de banii şi mijloacele pe care le ai. Comunicarea ta este favorizata. Trebuie să ai aerul unui gânditor profund şi preocupat de mari probleme. Asta te ajuta sa rezolvi multe probleme de imagine. Nu ţi se întâmplă prea des să faci ce ţi-ai dorit, confiscat de obligaţiile cotidiene şi de convenţiile sociale – dar în acest weekend poţi să dai curs unei vechi dorinţe. „Cum vă place” – vorba lui Shakespeare. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic!

Convingerile tale profunde te fac în weekend să iei nişte decizii, care deşi în prezent par curajoase, în ochii anturajului chiar nemotivate, se vor dovedi inspirate şi productive mai târziu!

Fii sincer şi recunoaşte, chiar dacă nu prea îţi convine, că majoritatea problemelor pe care le ai se datoresc superficialităţii tale. Termină odată lucrurile începute, măcar astăzi! În acest weekend zodiacul tau este bine aspectat, mai ales in partea de “distracţii, petreceri şi pierdut timpul”. Si cu norocul stai bine ! Sigur, necazurile sunt tot cele pe care le stii, dar un necaz care dureaza mai mult de doua luni devine viata cotidiana. O perioadă excelentă pentru finalizarea unor lucruri incepute, pentru înţelegeri strategice, pe termen lung. In orice caz trebuie, cu orice pret, sa termini ce ai inceput. Mereu amâni, mai târziu, şi mai târziu. Atenţie să nu devină prea târziu...

Sâmbăta îţi este favorabilă, în special în ceea ce priveşte noile idei, proiecte, noile căi de urmat, interesele tale. Duminică, trebuie doar să îndrăzneşti, norocul ajută pe cei curajoşi!

Azi poţi să ai o zi cam amestecată, aşa ca poate este bine să faci o analiza atenta şi obiectiva a realizărilor şi a proiectelor. Trece timpul, fără necazuri şi poţi să o iei pe drumul bun! Un drum necesar. Atentie la viteza, nu a masinii, ci la cea cu care iti programezi evenimentele! Nu te grabi inutil cand orice ora este buna. O veste buna şi una… aşa şi aşa Nu uita că ai niste proprietati aici, sau aiurea, care au nevoie de atentia ta. Ochiul stapanului ingraşe turma de oi! – spune un proverb macedo-român. Iar daca nu ai nimic-nimic, nici o pisică acolo, esti fericit că ai scapat de griji!

Nu te lua la întrecere cu cei încăpăţânaţi, sau mai tari de cap. Nu încerca să-i convingi de adevăruri evidente, pierzi timpul! În weekend evită ideile fixe şi nu „fugi după propria coadă”!

Vrei să arăţi bine şi să te simţi bine în lume, dar nu te înduri astăzi să-ţi cumperi lucruri mai bune. Zgârcenia asta o să te coste. Trebuie să te respecţi, dacă vrei să fii respectat! Perioada este buna, astrologic vorbind, dar trebuie neapărat să termini proiectele începute. Nu uita că suntem ceea ce ştim! Iar pentru marea majoritate a populatiei inseamna ca este ceea ce vede la televizor! Mai jalnic nu se poate, dar maimuţele maimuţăresc, nu? Duminică evită cheltuielile extravagante, iar stelele sunt foarte sigure să te sfătuiască sa nu călătoreşti sub nici un motiv.

Aspectul general al weekendului favorizeză creativitatea, ideile noi. Ori e vorba de garderoba ta, sau de domeniul sentimental, sau pur şi simplu de o rearanjare de primăvară a locuinţei.

În weekend eşti rasfăţăt de cei din jur şi nu ai prea multă treabă acasă. Situaţia te bucura pentru că ai mai mult timp pentru tine, să te ocupi de micile, sau mai marile, tale pasiuni. Viaţa, care nu ţine deloc, dar deloc, seama de micile noastre planuri si dorinte, impinge viitorul unde vrea ea. Cam asta este toată filosofia… Stelele arata că sâmbătă ar trebui sa treci printr-un mic necaz personal, si conform modului tau de a fi iti trebuie solitudine si putin timp ca sa te obisnuiesti cu noile date. Duminica este linişte, bine, dacă lipsa de evenimente te mulţumeşte!

Sâmbătă nu ai şanse foarte mari, nu te stresa, duminică este o nouă zi în care poţi avea mai mult noroc. Însă, o parte dintre Balanţe pot realiza ceea ce îşi propun, statistic vorbind.

Limitează-te la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important, urgent. Evita graba, mai ales spre seară. Nu pleca la drum lung, dar la un spectacol, un film nou, da! Sâmbătă primesti o veste total lipsita de sens. Poate unde ziua este slab aspectata astrologic, sau cam asa ceva. Sau poate unde peste tot este haos si dezordine… Duminică este bine să te trezeşti târziu şi să te culci devreme. În ceea ce mai rămâne din duminică, mai tot ce faci ar trebui sa-ti iasă. Sigur, să nu fie ilegal, imoral şi să nu îngraşe!

Eşti într-o mare de tensiuni şi conflicte, dar pluteşti cu bine în corabia aspiraţiilor tale. Probabil că de aceea ai parte de multă înţelegere şi căldură sufletească din partea celor dragi!

Dacă, în acest weekend, trebuie să-ţi faci o apariţie în public, poate la o petrecere, la un club, de ce nu, la un simpozion, discuţii în familie, să ştii că stelele îţi sunt favorabile. Sâmbătă gândeşte bine înainte de a face sau accepta ceva. Stelele arată că dacă stai bine-merci rezolvi mai multe probleme decât dacă te agiţi! În acest weekend din nou te nemultumeste un obiect mecanic sau electronic, sau serviciile unei persoane. Calitatea nu mai este ceea ce a fost candva ! Dar nu te multumi cu expresia fatalista “asta este” ci încearcă din greu să obţi ceea ce doreşti.

În weekend nu te implica în conflicte cu semnele de apă şi aer. Domeniul intereselor tale este aspectat favorabil. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar!

Vine soarele şi pentru tine daca esti cumpătat şi faci provizii de răbdare. Cei din jur te plac, profită să-ţi promovezi cu tact interesele personale în acest weekend. Nu pleca la drum! Sâmbătă ai de făcut un serviciu unui prieten, serviciu pe care respectivul îl va aprecia şi va rămâne îndatorat, chiar dacă nu va arăta imediat acest lucru. Duminică cruţă-te un pic. Aşteaptă rezultatele demersurilor trecute. Uneori trebuie sa apeşi pe frână, alteori pe accelerator. În acest weekend – ambreiajul!

Spiritul tău perfecţionist şi dorinţa permanentă de siguranţă şi armonie găsesc aprobarea şi acordul celor din jur. Lumea s-a săturat de conflicte şi înfruntări, aşa că în weekend prevalezi!

În acest weekend posezi o tehnică bună în ceea ce înseamnă relaţii umane. Ştii ce să spui, când să spui şi cui să spui! Cei din jur aud ce vor să audă de la tine. Toată lumea e mulţumită! Sâmbătă odihneşte-te mai mult şi evită discuţiile în contradictoriu, mai ales astăzi, când un vechi prieten te poate decepţiona – nu-i lăsa şansa să se facă de râs! Evita subiectele despre secretele altora, limiteaza-te la modul monden şi superficial de abordare a discuţiei si totul o sa fie convenabil. În general o confesiune schiţeză şi o viitoare bârfă sau intrigă. Duminică nu eşti deosebit de inspirat aşa că lasă bizanteriile pentru altă dată!

Ai unele probleme personale şi de familie şi simţi nevoia să le discuţi cu cineva. Îţi trebuie un sfat bun, o perspectivă obiectivă asupra problemei. Discută mai întâi cu cei dragi, familia.

Sunt avantajate schimburile de păreri, idei – discuţii, dialoguri, negocieri – comunicarea în general! Poţi să clarifici unele situaţii. În duo, sau în familie, contează părerea fiecăruia! Oare nu ai suferit destul din cauza decepţiilor şi a trădărilor?! Se pare că nu, pentru că sâmbătă intenţionezi să te legi din nou la cap fară să te doară. Mai multă reţinere şi prudenţă – ăcesta este sfatul meu! O zi buna pentru activitati de rutina. Duminică călatoriile sunt bine aspectate, fie ca sunt mai lungi sau mai scurte. Intalneste-te cu oameni care ştiu bancuri bune, au o atitudine optimistă, care să te faca sa te simti bine şi confortabil.

Perioada weekendului te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi, cu cei din jurul tău. O veste te interesează mult. Afacerile personale, cele sentimentale, sunt aspectate favorabil.

Începi weekend-ul cu dreptul şi chiar de dimineaţă este nevoie de unele abilităţi ale tale. Te faci de neînlocuit la făcutul cafelei turceşti! Atenţie, duminică ai o ocazie, nu o pierde! Sâmbătă amână, dacă depinde de tine, orice întâlnire importantă sau decizie majoră. A doua parte a perioadei, adică duminică, este mai bună. Concentrează-te şi clarifică, eventual chiar finalizează, problemele sentimentale care trenează de ceva timp. Cu toate că s-ar cuveni să te odihneşti plenar, programul se schimbă în ultimul moment, dar îţi face plăcere. Mirări mari, dar pe măsură. Totuşi, o veste, o informaţie, ca un ghiocel rătăcit te înviorează. Seara plăcută, dar cu gândul în altă parte. Trebuie să dai consistenţă strategiei tale.