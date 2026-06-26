27, 28 iunie

Pe 27 iunie s-au născut Willie Mosconi, Jerome Carcopino, Toti Dal Monte, Anna Moffo, Isabelle Adjani, Corneliu Ion, Samson Bodnărescu, Paul Petrescu, Eugen Ciceu, Sergiu Pavel Dan, Ioan Cărmăzan, Raluca Ripan, iar pe 28 iunie s-au născut Jean-Jacques Rousseau, Peter Paul Rubens, Luigi Pirandello, Mel Brooks, John Cusack, Eric Ambler, Harold Evans, Sergiu Celibidache, Ion D. Berindei, Paul Teodorescu, Paul Urmuzescu, Horia Teodor, Olga Morărescu Mărginean, Leonard Orban.

Pe 27 iunie, în calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Samson, primitorul de străini, Anect şi Ioana, mironosiţa. Este dezlegare la peşte. Duminică, 28 iunie, sunt Sfinţii: doctori fără de arginţi Chir şi Ioan, aflarea moaştelor lor şi Papia. Din nou dezlegare la pește.

Pe 27 nu este nimic în „Kalendar”, în folclor, dar, pe 28 iunie, tradiţional, Ajunul Sâm-Petrului, este încă un prilej pentru duhurile aerului, în grea bătălie cu cele ale focului, să-şi facă de cap. Dacă nu sunt protejaţi cu usturoi, (sau pelin, în unele regiuni) „Frumoasele” pot sminti călătorii, sau pe cei care dorm afară, sau îi întâlnesc din întâmplare.

Iată o istorie spusă de Dorina, vecina mea, despre Frumoase. Doamne, dacă ați ști cum povestește Dorina! Cum a văzut ea, pe când era copilă, pe vrăjitoarea Elisabeta, în casa căreia locuiesc, cum a vrăjit o oală de lapte de bivoliță și ieșeau din acea oală niște făpturi albe-albe și cu ochii negri-negri... și multe alte povestiri de râs sau înfricoșate, că nu știi ce să faci mai întâi, să râzi, sau să te înfiori. Dar iată povestea, cum mi-a spus-o ea, poate acum câțiva ani, nu mai țin socoteala. Poate am mai adăugat și eu câte ceva, poate chiar am visat povestea asta și nu mi-a spus-o Dorina, sunt mulți de poate. Dacă baba avea elice se numea avion, nu? Iată:

„Era cam în timpul războiului cel mare (Primul război mondial) şi bunica mea era tânără. O chema Elena şi era foarte evlavioasă, cum îi cadea bine unei fete frumoase de la ţară. Pe atunci nu era electricitate şi televizor şi lumea muncea mult, se culca devreme și se trezea tot devreme, după Soare. Familia mea locuia în Cătun, în pădure.

În ziua de Ajun la Sf. Petru, mai pe seară, bunica mea aude nişte chicoteli în poiana din spatele casei. Curioasă, s-a dus să vadă ce este. Când, vede nişte fete uimitor de frumoase, îmbrăcate foarte frumos. Fetele păreau că se pregătesc de horă. Bunica mea le întreabă: ”Încotro, fetelor?” dornică să meargă şi ea la horă. Fetele cele frumoase doar s-au uitat la bunica mea şi nu au zis nimic.

Pe data Elena s-a strâmbat şi nu a mai putut să vorbească. Mare nenorocire! Din fata frumoasă care fusese, ajunsese o stârpitură.

Dar părinţii ei ştiau despre ce este vorba şi au dus-o la Mânăstirea Cheia, unde era un călugăr atonit care le ştia pe toate. Cum a văzut-o pe bunica mea călugărul a exclamat: „Măi, măi, da’ rău te-au mai pocit Frumoasele, fato! Ascultă bine: să stai acolo unde le-ai văzut, pe la aceeaşi oră a serii până de Sf. Sisoe. Negreşit o să se întoarcă tot pe acolo, că aşa este meşteşugul lor. Să nu faci nimic, doar o cruce creştinească şi să le numeri câte sunt şi să vii să-mi spui!”

Zis şi făcut. Frumoasele au trecut înapoi, bunica mea şi-a făcut cruce şi pe dată i-a revenit vorba şi înfăţişarea de dinainte, ba unii spun că era şi mai frumoasă.

Apoi s-a dus la Mânăstire, cu daruri pentru Biserică şi de mâncare pentru călugări. Atonitul a mulţumit şi a întrebat repede „Da’ câte Frumoase au fost?” „Şase şi cu una care era şefa lor, şapte!” Călugărul s-a schimbat la faţă: „Mare primejdie ai trecut, fata mea. Erau Lupul Şchiop şi cei şase Filipi de Foc trimişi de Sf. Petru să pedepsească vreun trădător de ţară, sau de neam, un netrebnic. Felul lor este să lucreze în taină, de aceea le iau vorba tuturor celor pe care îi întâlnesc, ca să nu dea de veste că i-au văzut. Erau Lupii cei Vechi de la Sf. Andrei, care se pot transforma în orice, chiar şi în fete frumoase!”

În zilele acelea a murit subit la Ploieşti un mare netrebnic şi trădător de neam şi de ţară, un venetic, un bogătan colaborator cu nemţii care ne cotropiseră ţara, un nenorocit care înşelase oamenii şi le furase pământurile şi ademenise multe fete naive. O slugă a declarat la procuratură că i s-a părut că din dormitorul stăpânului a ieşit un câine uriaş şchiop ce a trecut prin perete. Declaraţia se află şi astăzi la Parchet. Autorităţile au clasat dosarul şi medicul legist a scris: „deces provocat de stop cardio-respiratoriu”.

Dar oamenii de atunci ştiau, netrebnicul a fost muşcat de inimă de Lupul Şchiop!

Iar bunica mea, ca recompensă pentru sperietură, a primit de la Lupul Şchiop un dar fermecat: orice semăna, fie plantă, floare, copac se prindea şi înflorea ca în poveşti. Era chemată de departe să sădească, pentru că muşcatele ei erau cele mai frumoase, iar legumele semănate de ea creşteau dublu.”

Sf. Petru funcţionează ca un fel de poliție și jandarmerie cerească care are şi atribuţii de judecată şi condamnare. Dă un singur fel de condamnare care este înmânată (ar trebui să spun înlăbată?) Lupului Şchiop, Executorul.

Nu încercaţi să deplângeţi „ineficienţa” sistemului lui Sf. Petru, pentru că s-a umplut ţara de netrebnici şi nenorociţi. Vedeţi, ei, Sfinţii, au alte repere, alte măsuri, un alt timp... alte socoteli. Şi, probabil că socotesc, în sfinţenia lor, că dacă noi ne adunăm cu hoţii, ticăloşii, desfrânaţii şi trădătorii şi nu luăm nicio măsură împotriva lor, al haosului din politică, care sfidează orice, numai bani să iasă, înseamnă că-i aprobăm şi că ne place!

Acum, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, până s-o scărpina Lupul Şchiop şi o lua urma netrebnicilor, să sperăm în acţiunea pământeștilor direcții, agenţii şi servicii cu misiuni similare. Că ce este mai plăcut săracului cinstit, amărâţilor de zi de zi, cei mulţi, baza piramidei, decât să vadă că, din când în când, cum sunt puşi în cătușe hoţii de bogaţi. Măcar atât!

Dar despre altceva doream să vă spun, doar este weekend, două zile, așa că pot și eu să mă întind cu articolul. A propos sau by the way, câțiva dintre domniile voastre, probabil cititori navetiști, îmi reproșează numărul mare de reclame din articolele mele și paginarea. Dragii mei acesta este PREȚUL ca domniile voastre să citească GRATIS! Pentru că nimic nu este gratis pe lumea asta, vă spun cu toată convingerea!

Ei bine, mulți dintre domniile voastre, mai ales grațioasele mele cititoare spun că nu mai pot să doarmă de frică. Le înțeleg, este ceva în aer, războiul din vecini, presa isterică propagă teroarea, lumea a devenit violentă, s-a cam scrântit la cap. Peste tot. Viața s-a făcut foarte grea, amenințări din toate direcțiile, relațiile dintre oameni sunt tensionate, violența a atins cote nemaivăzute, domnește incompetența, nepăsarea și nesimțirea. Știu, aveți suficiente motive să nu aveți un somn bun!

La noi lumea nu mai poate să doarmă, de frică! Dacă tot nu puteți dormi faceți ceva folositor, citiți o carte, învățați o limbă străină, sau dedicați-vă unui hobby. Destul de mulți nu prea mai dorm noaptea. Cei săraciți, sigur!

8 ore de muncă, 8 ore de somn, 8 ore de timp liber! O lozincă generoasă, pentru care, în secolul XIX, s-a murit pe baricade!

Dar, în ziua de astăzi, somnul de 8 ore rămâne numai o lozincă! Dacă vrei să fii o persoană de succes, trebuie să dormi mai puțin de 8 ore pe zi!

Bill Gates afirma recent că doarme 7 ore pe noapte și că-i pare rău că nu poate dormi mai puțin: ”…he confessed an envy of short sleepers, who had so much more time to learn, work, and play”. Întotdeauna, înainte de culcare, citește, cel puțin o oră, o carte bună.

CEO of Twitter (actualul X) și Square, Jack Dorsey, a declarat că doarme cam 6 ore pe noapte: ”Up at 5 hours, meditate for 30 minutes, 7 minute workout times, 3 minutes make coffee, check in. I sleep from 11pm-5am usually. Blackout shades help. Meditation, and exercise!"

Oprah Winfrey spune că doarme cel puțin 6-7 ore pe noapte. ”She mediates twice a day, once in the morning and then again, before going to bed.”

Ken Chenault, Președinte și CEO al American Express, doarme 6-7 ore pe noapte. Înainte de a adormi își face bilanțul zilei și face un plan în trei puncte pentru ziua următoare.

Cel mai puțin doarme Warren Buffet, probabil de aceea are 82 de miliarde $! ”Profetul din Omaha” doarme doar cinci ore pe noapte! ”Cum să dorm, bursa nu doarme niciodată!”

Elon Musk, preferatul meu până acum cinci ani, doarme cam șase ore, șase ore și jumătate pe noapte. Tot atât doarme și Vladimir Vladimirovici Putin. Hitler și Stalin dormeau la fel de mult, șapte ore pe noapte. Sigur, dacă pe Stalin nu-l lua vodca la vale!

”Sleepless Elite”, elita fără somn, este formată din nume celebre: Donald Trump, cu un somn de 3-4 ore pe noapte, de când se știe. Sergio Marchionne, CEO Chrysler Fiat, doarme doar patru ore pe noapte, pentru că se trezește la ora 03:30, ora coastei de Est, în fiecare noapte, ca să ia, în timp real, deciziile care se impun, față de bursele europene care se deschid la acea oră. Indra Nooyi, CEO Pepsico, doarme patru ore pe noapte, la fel și Marissa Mayer, CEO la Yahoo! Aceasta din urmă spune că dacă doarme MAI MULT – o doare capul cand se trezește!

Specialiștii de la Institutul Somnului spun că există o mutație genetică, ”gena Thacher”, pe care o are mai puțin de 1% din populația globului, care permite o refacere rapidă a organismului, la un somn de numai câteva ore.

Așa cum 11 până la 20% din populația Europei are mutația genetică, CCR5-Delta-32, ceva cu o proteină de pe suprafața celulei care nu permite virusurilor să pătrundă în celule, sau cam așa ceva. Mutație care a permis europenilor respectivi să reziste ciumei sau infecțiilor virale, ba chiar infectării cu SIDA, sau cu COVID-19.

Unul dintre motivele pentru care Corneliu Mănescu m-a trimis în misiuni, în cele mai periculoase și mai împuțite țări din lume, a fost că doctorul Manuchian, de la Institutul Cantacuzino, unde se făceau analize aprofundate pentru diplomați și lucrătorii de comerț exterior, a informat Centrala de Externe că eu și încă o fată, Adriana, avem mutația Delta 32. Țin minte că am făcut acele analize 11 persoane, alese pe baza dosarului medical, analizele erau scumpe și durau mult. Nici ea și nici eu nu ne-am îmbolnăvit niciodată de nimic și am trecut și lucrat prin zone de epidemii de holeră, tifos, febră tifoidă, hepatite - nu am făcut niciodată, niciun vaccin, nu am luat chinină. Ba mint, eu puneam chinina in ginul Fizz. Dar am respectat igiena personală stabilită tot de dr. Manuchian. Și de doctorul Focșeneanu din Atena.

Acum trebuie să vă spun un secret în ceea ce privește somnul bun, somnul profund, somnul odihnitor. Dragi lupi, padawani și hobbiți, pentru ca să se refacă rapid, oamenii de succes iau Melatonină. Ce este melatonina? Melatonina este un hormon secretat de glanda pineală cu rol în reglarea ritmului circadian. Melatonina este secretată pe timp de noapte și induce somnul. O pastilă de Melatonină de 3 mg, luată cu o oră înainte culcării, asigură un somn plăcut și o refacere rapidă. Alții spun că un pahar de lapte cald, cu puțin whiskey are același efect. Sau, o partidă bună și completă de amor! Câte bordeie, atâtea obiceiuri, dar nu toate bordeiele au succes! Atenție, Melatonina este un hormon, un medicament potențial periculos, se ia numai cu avizul medicului!

Mai sunt atâtea de spus despre pozițiile de dormit, tehnici de inducere a somnului, dacă ai insomnie etc etc, dar mi s-a făcut așa de somn! Cât timp dorm pe noapte? Acum, mai mult, până acum câțiva ani doar trei-patru ore. Ar fi culmea să am și gena Thacher, dar după cum se știe, nu pică două bombe în același loc – am fost întotdeauna curios și pasiunea cititului îmi transforma noaptea în zi. Copil fiind, citeam cu lanterna sub plapumă, ca să nu se vadă lumina din camera mea, apoi mi s-a acceptat obiceiul de a adormi la ora 3:15 noaptea și să mă trezesc la ora șapte și cinci minute. Acum dorm cu câteva ore mai mult. Este adevărat, când mă întorceam de la școală îmi făceam o siestă de vreo jumătate de oră, moțăiam pe canapea cu o carte în brațe.

Să dormi, să VISEZI! Ce voluptate, ce plăcere! Mă duc să o visez pe Vineri cea sexy, moartea mea, în orașul visurilor mele, visul pe care îl visez de la începuturi. Când o să termin de explorat orașul străin și o să găsesc Ambasada României, probabil că o să se termine și aventura.

Dar despre acestea şi alte taine, mâine după mâine, pentru că, mâine este o altă zi!

Un weekend favorabil, în care cei din jurul tău se poartă foarte frumos cu tine şi îţi îndeplinesc toate dorinţele, pentru că tu eşti numai miere şi ai uitat de încăpăţânara ta berbecească!

Ziua de sâmbătă face să-ţi crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Un anumit procent dintre Berbeci primeşte o informatie neasteptată, plăcută, însă, sau o întâlnire neanunţată cu o personă dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. Duminică eşti la o petrecere în familie sau la o aniversare sau fă ca acest lucru să se întâmple – te relaxezi şi faci provizii de bunădispoziţie.

Sâmbătă eşti din nou „Gică-contra”, chiar dacă eşti acasă, singur, cu căţelul, sau pisica. Atitudine această de frondă curajoasă te părăseşte brusc, duminică, când se strâng toţi ai tăi. Sâmbătă programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme, asta dacă nu te duci pe seară la vreo terasă cu reguli stabilite de distanțare socială, sau o petrecere instant, acasă.

În weekend eşti rafinat in opţiuni. Simţi nevoia să te izolezi şi bine faci. Asta vrea și guvernul! Incuie uşile şi oferă-ţi mâncare exotică, muzică de excepţie, o carte bună şi un film vechi, alb-negru, de artă! Sâmbătă, cam tot ce iţi propui îţi iese – asta pentru că dai dovada de mult realism si bun simţ. Stelele avantajeaza in mod special activităţile legate de cărţi, reviste, ziare, publicaţii. Nu că ar fi foarte scumpe, dar sunt... importante! Netul este anonim şi dubios, adevărata informaţie o găseşti tot dintr-o carte, sigur, o poţi descărca de pe net! Duminică, este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter, voinţă, o să dobândeşti mai multe avantaje.

Perioadă optimă pentru orice inspiraţie subită. În weekend poţi să-ţi permiţi fantezii uitate, o raită prin magazine şi telenovele lacrimogene, nu se supără nimeni, dacă te simţi bine! Sâmbătă, o perioada buna pentru planificarea activitatii şi mici achizitii. Să fim drepţi, te-ai cam îngrăşat, chiar daca nu ai fost in concediu, dar ai fost în carantină, cu frigiderul plin. Pana te apuci să slabesti mai bine ajusteza-ti garderoba pe noile dimensiuni. Ca să nu fie hainele cimpoi pe tine! Mai pe seară, Luna iti aduce o oportunitate neşteptata. Duminică, nu te grabi, dar nici nu refuza. O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţa, asa incat decizia sa fie justa.

Un prieten/prietenă te banuieşte că inventezi în secret reţete culinare. Dar poţi să te prefaci că aniversezi ceva şi să-i explici cum se fac plăcintele cu vişine, acasă! Sâmbătă este o zi rapidă. Repede vine, repede trece. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu faci, nu spui ceea ce doresti, de fapt. Nu ai timp! Aşa timpul trece foarte repede, confiscat de grijile cotidiene! Sâmbata ai un prilej de distracţie, o petrecere sau participi la o zi de naştere, a unui Rac, sau un Petre, sau Pavel, Paul, în avans. Duminică ai de facut un drum, poate la munte, poate la ţară. Un drum, dar cu profit – poate fi şi o expediţie de aprovizionare.

În weekend trebuie să dai dovadă de exactitate, precizie în comunicare, altfel poţi avea de pierdut. E necesar, de asemenea, să fii foarte clar în exprimarea sentimentelor faţă de cei dragi! Totuşi, sâmbătă ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme. Nu lasa lucrurile pe mâine, fă-le astăzi. Intâi fă-ti un plan, apoi acţionează cu chibzuinţă. Nu te amesteca cu cei care nu sunt ca tine. Mezalianţele şi amestecurile de religii şi rase au fost întotdeauna motive de conflicte, mai mari sau mai mici. Sfârşitul weekendului, adică duminică seara te gaseste în activitate, în orice caz muncind cu dedicaţie şi spor la ceva.

Sâmbătă este un timp bun pentru rezolvarea cu succes a problemelor de familie. Duminică, o problemă personală, mai veche, îşi poate găsi o rezolvare, măcar parţială, dacă nu totală! Sâmbătă, cu apecte favorabile, ai totuşi mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni. În ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminică. Poţi să întâlnesti o persoană deosebită, sau să te distrezi. Întâlnirile îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

Ai prea multe griji pe cap şi nu mai ştii să te relaxezi, să te odihneşti. Weekendul este făcut pentru odihnă, pentru refacerea forţelor, aşa că trebuie să faci şi tu ca toată lumea! Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes cel putin in acest weekend! Sâmbătă, trudeşti din greu la o realizare, dai un examene care poate fi şi o apariţie-şoc la o petrecere – in orice caz este vorba de un termen, de trecerea unui obstacol. În această perioadă este bine să te limitezi la zâmbete plate şi să eviţi o atitudine prea dinamică, sau chiar agresivă. Duminică, evită, de asemenea, orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece poți constata că nu ai cui să-i ceri ajutorul.

Când te simţi vinovat, faci cadouri. Dar, în acest weekend nu-ţi mai merge, e nevoie de ceva mai mult, o explicaţie, scuze, poate întelegere, ajutor şi solidaritate faţă de cineva drag.

Seară de sâmbătă deosebită în compania celor dragi. Deschide bine de tot ochii, mai ales la relaţiile tale sociale! Cu ceva planete binevoitoare şi o conjunctură indiferentă, cu Jupiter gânditor, dar mai bine dispus, ei bine, toată această configuraţie face ca perioda în discuţie să fie benefică. Magnetismul personal al nativilor şi nativelor din Săgetător este în creştere – în special sâmbătă. Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, relaţiilor verificate - te vei simţi foarte bine in compania lor!

În weekend este una dintre puţinele perioade în care nu te deranjează nimeni. Drept pentru care poţi să visezi la o seară de sâmbătă, în oraş, cu prietenii, la o terasă, relaxat şi senin! Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi petreceri. Cam asta se face în weekend. Sau cumpărături pentru petreceri, pentru că ceea ce cumperi in acest weekend va face mare plăcere celor dragi. Petrecere care, cum altfel, s-a stabilit pentru sâmbăta seara. Poate fi o sărbătoare a unui dragălaş şi foarte iubit membru junior al familiei. Pentru un procent dintre nativii din Capricorn ziua de duminică este un bun prilej să mediteze, sau să pregătească vacanța de vară, din septembrie. Pentru cei care, dintr-un motiv sau altul nu pot pleca de acasă, perspectiva se îmbunătăţeşte într-un mod spectaculos, pentru că relaxarea este un bun sfetnic!

Scena pe care evoluezi este din ce in ce mai strâmtă. Mulţi te pândesc să-ţi afle intenţiile, dar eşti atât de transparent, incât ţi se fura toate ideile şi le mai dai şi bani pe deasupra! Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului din ziua de sâmbătă. Nu te lăsa copleşit de rutină, căută să te distrezi cu ceva nou în acest weekend şi să legi noi prietenii. Poate distracţia are şi o parte educativă, poate noua cunoştiinţă îţi oferă informaţii noi. Ceea ce însă te enerveză enorm sunt bârfele şi intrigile. Majoritatea bârfelor şi intrigilor nu se fac din răutate ci din prostie şi mahalagism, aşa că nu te enerva în mod disproporţionat şi inutil.

Ai multe lucruri nerezolvate şi lucruri amânate în domeniul sentimental, al relaţiilor umane, dar, în acest weekend, ai şansa să mai rezolvi câte ceva, ai spor in ceea ce faci şi inspiraţie Weekendul este favorabil, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Dacă vrei să ai dreptate, să prevalezi, aceasta este ziua! Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus, sau cu cei care îţi poartă de grijă, fără să ai nevoie, din familie, sau dintre prieteni. Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. Nu ai grijă, o să te descurci şi de data aceasta. Stelele fixe si vremea dar şi vremurile, puternice prin schimbări, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie!