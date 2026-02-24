Horoscopul lui Dom’ Profesor, 25 februarie 2026. Titan, luna lui Saturn

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 25 februarie 2026.

Pe 25 februarie s-au născut Pierre-Auguste Renoir, Friedrich Haendel, Enrico Caruso, Carlo Goldoni, Anthony Burgess, George Harrison, Benedetto Croce, Tom Courtenay, Tea Leoni, Costache Antoniu, Richard Oschanitzky, Jean Georgescu, Virgil Duda.

Nimic în "Kalendar" iar în calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Tarasie din Constantinopol, Alexandru şi Ipatie.

Până la 1 Martie, deci, nici astăzi, nu este nicio sărbătoare, notificare importantă, în calendarul vechi al poporului român. Apoi încep sărbătorile primăverii, trecerea înceată de la elementul apă la elementul aer, până la echinocţiul de primăvară.

Titan este cel mai mare satelit al lui Saturn și al doilea cel mai mare satelit din sistemul solar. Cum s-a format această lume fascinantă de râuri, lacuri și mări cu metan lichid? O echipă de cercetători din SUA și Franța, condusă de Institutul SETI, a informat, pe 11 februarie 2026, că Titan s-a format probabil în urma unei coliziuni între doi foști sateliți. În plus, noul studiu sugerează că aceeași coliziune a dus, în cele din urmă, la formarea inelelor maiestuoase ale lui Saturn.

Simulările arată că o fostă lună mare s-a ciocnit cu ceea ce astăzi cunoaștem sub numele de Titan. Acest lucru a creat material suplimentar provenit de la alte luni interioare mai mici, care s-au destabilizat și, de asemenea, s-au ciocnit între ele.

Cercetătorii au publicat pe 11 februarie 2026 proiectul lor de lucrare, pe arXiv, încă neconfirmat de către colegi. Acesta a fost acceptat pentru publicare în ”Planetary Science Journal”.

Conform noului studiu, Titan s-a format din coliziunea și fuziunea a două luni. Cercetătorii numesc obiectele Proto-Titan, aproape la fel de mare ca Titan însuși, și un Proto-Hyperion mai mic . Proto-Titan ar fi putut semăna cu luna lui Jupiter, Callisto . Probabil că nu avea atmosferă și era acoperit de cratere.

Această fuziune ar putea explica unele mistere despre Titan, cum ar fi puținele sale cratere de impact și orbita excentrică a lui Titan. Această orbită devine acum mai rotundă în timp. De asemenea, Proto-Hyperion ar fi putut înclina orbita unei alte luni a lui Saturn, Iapetus .

Unele dintre cele mai bune indicii provin de la un alt satelit mic actual al lui Saturn, Hyperion . Este minuscul și diform și se rotește constant pe orbita sa. Omul de știință Matija Cuk de la Institutul SETI a arătat :

”Hyperion, cel mai mic dintre sateliții majori ai lui Saturn, ne-a oferit cel mai important indiciu despre istoria sistemului. În simulările în care satelitul suplimentar a devenit instabil, Hyperion s-a pierdut adesea și a supraviețuit doar în cazuri rare. Am recunoscut că interacțiunea Titan-Hyperion este relativ tânără, având doar câteva sute de milioane de ani. Aceasta datează cam din aceeași perioadă în care a dispărut satelitul suplimentar. Poate că Hyperion nu a supraviețuit acestei tulburări, ci a fost rezultatul ei. Dacă satelitul suplimentar s-ar contopi cu Titan, probabil ar produce fragmente în apropierea orbitei lui Titan. Exact acolo s-ar fi format Hyperion.”

Studiul sugerează că, de fapt, coliziunea care a format Titanul de astăzi ar fi putut crea și inelele lui Saturn. Cercetătorii au propus inițial, în urmă cu mai bine de 10 ani, că inelele s-au format din coliziunile unor sateliți mai mici, mai apropiați de Saturn.

Orbita excentrică a lui Titan ar fi putut destabiliza unele dintre aceste luni. Formarea inelelor ar fi avut loc însă la ceva timp după coliziunea care a creat Titan. Cercetătorii spun că acest lucru este în concordanță cu vârsta estimată a inelelor, care este de aproximativ 100 de milioane de ani.

Misiunea Dragonfly a NASA este programată să ajungă pe Titan în 2034. Ar putea dezvălui dovezi suplimentare care să susțină ipoteza formării lui Titan din coliziunea și fuziunea a două foste luni. Ce altceva va descoperi pe această lume ciudată? Bună întrebare!

Concluzie: Cum s-au format Titan, luna lui Saturn, și inelele emblematice ale lui Saturn? Un nou studiu sugerează că o coliziune uriașă între două foste luni a fost responsabilă pentru ambele.

Lunile planetelor nu au nicio semnificație în astrologie, cu toate că se știa de existența lor din epoca de aur a astrologiei. Bănuiesc că nu este vorba de nicio ”energie” cum se afirmă adesea, ci de gravitație. Iar o planetă cu sateliți este luată ca un tot unitar, o singură amprentă de gravitație.

Să mai precizăm un adevăr absolut, fără nicio posibilitate de contrazicere: mâine este, în definitiv, o altă zi !

BERBEC

Astăzi eşti ceva mai neinspirat, nu-ţi impune cu orice preţ propria viziune, propriile idei. Conjunctura îţi indică să te preocupi mai ales de resursele tale, să le verifici, fără multă vorbă! Astrele te avertizează astăzi de ceva „praguri” peste care se poate trece cu obisnuita soliditate si perseverenţă, specifice zodiei, pentru că astrele iţi sunt binevoitoare. Este, de asemenea, o perioadă favorabilă celor din zodie care caută un loc de muncă sau doresc o situaţie profesională mai bună. Cumpăra-ti lucrul acela la care râvnesti de mult timp – inflaţia este ca pasta de dinţi, odată ieşită din tub nu mai poate fi pusă la loc – mai târziu, aproape sigur, nu o sa mai iti poti permite.

TAUR

Trebuie să fii foarte atent la cheltuieli. Dacă este cazul, la depozite bancare, conturi, rate, carduri, investiţii, dividente, cambii, dobânzi - la toată nenorocirea asta financiar-bancară! Doar eşti născut în zodia banilor şi a propietăţilor. Născut, însă, sub semnul lui Venus, protectoarea zodiei Taurului, trebuie sa începi să înţelegi că dragostea, confortul şi sănatatea sunt elementele fundamentale ale existenţei tale. Nu iti face iluzii inutile cu unele relaţii sociale pe care le ai, sau despre unii prietenii care şi unii şi alţii sunt serviabili atâta timp cit le poţi oferi ceva in schimb.

GEMENI

Eşti în formă, totul pare sub control, dar îţi lipseşte ceva. Ai uitat, sau nu ai făcut ceea ce trebuia, când trebuia. Lasă paranoia bine temperată, zâmbeşte şi vezi-ţi de lucrurile tale! Profesional treburile par să meargă ceva mai bine, dacă nu ai fi tot timpul fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani. Trebuie să faci bani, nu să te gândeşti la ei! Astăzi te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi si indrăzneţe, mai ales dacă lucrezi in domeniul creatiei.

RAC

Perioada zilei de azi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei dragi, dar e bine să nu te implici în discuţii cu semnele de foc. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Steaua Vega iţi indică astăzi o zi în care trebuie să-ţi struneşti emoţiile şi să dai dovada de inspiraţie, atât în relaţiile familie cât şi în afaceri. Astăzi nu trebuie să faci nici o plată, să nu cheltuieşti decât pentru strictul necesar. Şi încă un sfat: astăzi, nu se dă cu aspiratorul chiar dacă este mizerie în casă după petrecerea de Dragobete!

LEU

O zi în care muşchii sunt importanţi. Trebuie să strângi bine din fălci ca să nu „muşti”, să vorbeşti de rău, pe cineva. Sau să râzi în hohote sonore când nu trebuie. Aşa „vrea muşchii tăi”! Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi charisma proprie a nativilor din zodie. In aceasta perioadă, cu aspecte complexe, unii dintre Lei nu se simt în largul lor, anumite sentimente restrictive şi dezamăgiri existenţiale se amplifică. Ca să-ţi impui punctul de vedere personal trebuie sa vorbeşti cu convingere şi patimă, atunci lipsa de argumente nu se prea observa!

FECIOARĂ

Respiră adânc, numără în gând - astăzi nu trebuie să te enervezi, să faci urât, cu niciun preţ! Eşti observat, cântărit, măsurat şi judecat. Poartă-te frumos, dacă vrei să prevalezi! Nu te lasa copleşit de rutina zilnică, căuta să te distrezi şi să legi noi prietenii. Atenţie la regimul alimentar şi la răceli, la ploaie. Cosmosul te informează că planurile pe care le-ai făcut şi le urmăreşti de ceva timp, încep să se materializeze. Nu chiar cum le-ai visat, dar oricum, ceva-ceva începe să se mişte. Sănătatea este bun[, banii – constant. Pe total, o zi buna!

BALANŢĂ

O atitudine de genul „toţi o să avem de câştigat” este recomandată. Relaţiile cu persoanele născute in semne de aer şi foc sunt astăzi armonioase, dar nu şi cu cele din semne de apă şi pământ. Astăzi este o zi foarte prielnică profesiei, meseriei, activităţii tale. Cei sau cele care dau examene, sau interviuri, sunt avantajati de astre. Sigur, examenul poate fi şi în bucătărie, pentru o cină selectă în doi, sau patru dacă socotiţi şi pisica şi căţeluşul, dar neapărat după ce studiaţi cartea de bucate.

SCORPION

Uneori şi tu eşti păcălit. Trebuie să-ţi “aeriseşti” stilul de viaţă, să ai un orizont de vedere în ceea ce faci, să reuşeşti să stabileşti noi prietenii şi alianţe. Nu pune la suflet orice nerealizare! Este mai bine sa iei tu initiativa, ca sa te bucuri de elementul surpriza, decât să te trezesşti în faţa unei situatii in care esti in defensiva. Cu toate că nu îţi place, astăzi trebuie să iei tu mai întîi atitudine. Ai o ocazie socială ca sa iesi in lume. Nu o rata, pentru că pe lânga profesionalism ai nevoie şi de relaţii pentru o cariera de succes.

SĂGETĂTOR

Atenţie, astăzi poţi să ai o oportunitate, un prilej bun. Fii atent la informaţii, reţeaua de socializare, mobil, presă. Problemele tale se pot rezolva mai uşor dacă iei decizia potrivită. Din nou, ce vrei, viaţa se repetă din lipsa de imaginaţie, ai acelaşi gen de probleme în dragoste, sau la serviciu, pe care ai jurat să nu le mai ai niciodată! Nu pune la inimă bârfele şi vorbele in doi peri, mai ales daca provin de la bărbaţii din anturajul tau - ai aspecte negative in zodiile masculine.

CAPRICORN

Nu primeşti nicio veste, e de bine, înseamnă că totul e normal. Pluton, planetoidul plutocraţilor, te ajută să-ţi regenerezi eficient şi rapid energia psihică. Nu vinde blana ursului din padure, nu promite ceva în afara posibilitaţilor tale, pentru că mai târziu s-ar putea să produci decepţii nemeritate. Ai un loc de munca decent, ceva prieteni, o legatură stabilă, un acoperiş deasupra capului, şi un mobil. Nu mai bombăni, că poate fi mai rau!

VĂRSĂTOR

Este o zi în care trebuie să te concentrezi pe intuiţie, instinct şi să laşi logica. Înăreşte-ţi propria viziune profesională, sau sentimentală şi eliberează-te de influenţele nefaste! Arta de a face avere are două căi: să câştigi mult şi să consumi puţin. Confucius spunea că ţăranul chinez este un om fericit şi sănătos pentru că este modest şi harnic. Pe atunci nu existau bănci. Astăzi, pe seară, stelele spun să-ţi oferi o distracţie, poate la un club plăcut, poate la un spectacol, sau concert. Cultura nu intră în economie, dar tot pe bani se face!

PEŞTI

Ai rezultate bune, anunţă ziua de azi. Domeniul sentimental este şi el bine aspectat. Relaţiile sociale sunt bine văzute de conjunctură. Pe total, o zi bună, echilibrată, favorabilă totuşi! Sinergia planetelor şi a indicatorilor astrologici iţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor financiare. O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Banii şi veniturile, în general, sunt bine aspectate, încasările pe care le aştepţi vor veni, totuşi, este adevărat că nu la valoarea pe care o speri.