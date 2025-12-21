Horoscopul lui Dom’ Profesor, 22 decembrie 2025. Cadouri de Crăciun, pe zodii

Pe 22 decembrie s-au născut Giacomo Puccini, Maurice Gibb, Robin Gibb, Vanesa Paradis, Dan Petrescu, Cristina Deleanu. În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Petru Movilă, Anastasia, Hrisogen şi Teodota. Nimic în ”Kalendar”.

Haideţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, puţintică răbdare! Numărul emailurilor primite zilnic este foarte mare. Am mai multe mii nedeschise. Vă rog să înţelegeţi că nu pot să fac horoscoape la toată lumea. De fapt nu fac la nimeni. Ştiu, am avut dreptate! Ştiu, am o atitudine optimistă şi vă dau speranţă - altfel nici nu pot! Mulţumesc pentru laude şi aprecieri, îmi dau puterea să continui, cu toate că este foarte greu!

Mulţumesc din inimă celor care mă asemuiesc cu "Bibliotecarul" din filme şi seriale. Vă promit, o să văd filmele, serialele. Şi ”Supernatural” și "Warehouse 13"!

Vă spuneam să aveţi puţintică răbdare, vorba nemuritorului şi universalului Caragiale, pentru că, vă promit, în noaptea de Revelion fiecare dintre domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobiţi, va avea prognoza mea pentru anul 2026, pentru zodia respectivă, aici, în EVZ, cel mai bun ziar! Puţintică răbdare...

Dar să vă spun mai ceva, dragi lupi, padawani şi hobbiţi: viaţa, uneori, bate filmul! Ce plăcere sofisticată, hedonistă, să auzi câte un subiect extrem de important dezbătut cu amănunte, dar cu ignoranţă, pe net şi tu să stai în fotoliu cu o carte bună în mâini şi cu căţeluşele la picioare, în faţa focului din sobă, mulţumit şi satisfăcut că ştii exact şi complet despre ce este vorba, pentru că ai fost prezent, atunci, acolo! Aţi văzut asta în vreun film? Bună întrebare !

Este interesant cum se bulucesc evenimentele importante în jurul solstiţiilor şi echinocţiilor, ca aşchiile de fier atrase de un magnet puternic. Aici este vorba despre timp, de fascinaţia şi magia timpului. Iar, aşa cum am mai spus-o de câteva ori, astrologia este o ştiinţă statistică socială care se ocupă cu studiul timpului.

Iată, în prezent parcă aş fi Ianus! Cu o faţă orientată spre trecut, amintindu-mi exact şi precis amănunte tulburătoare de acum 36 de ani şi făcând conexiuni pe axa timpului – şi, cu cealaltă faţă spre viitor, de fapt spre viitorul care se poate întrevede prin fanta evenimentelor de ieri şi de astăzi!

În altă ordine de idei, sau, în aceeași, pe Dimineața Astronomilor este un meteorolog-astronom din Elveția. De treizeci de ani stă singur, fără măcar un cațel, sau o pisică, la o stație de observare în Alpii Elvețieni, la 3.600 metri altitudine. Dar, prognozele lui meteo sunt cele mai bune din Europa! Mi-a spus că o să am un Crăciun fără zăpadă, unde locuiesc, în Prahova submontană, la fel ca la Paris. Am fost surprins și nu l-am întrebat și de București. O să trăim și o să vedem!

BERBEC. Obiecte din piele şi mici lucruri personalizate, care poartă numele persoanei respective. Mănuşi din piele, stilouri, poate chiar Mont Blanc, atenţie la falsuri! Cafea sau ceai. Ciocolată şi alcooluri tari.

TAUR Fiind domiciliul diurn al lui Venus, parfumurile, cosmeticele şi subtanţele de întreţinere nu trebuie să lipsească. Fulare fantezii, sau din lână. Bomboane, fondante. Vinuri, roşii.

GEMENI Cărţi, DVD-uri, mici gadgeturi electronice gen e-Book. Reviste, abonamente la reviste glossy. Pulovere, jachete, în culorile zodiei. Bomboane la cutie, vinuri albe, seci.

RAC Obiecte de îmbrăcăminte din lână, piele sau bumbac. Mici obiecte de artă, poate exotice. Bijuterii din argint. Vi le recomand pe cele cu titlul mare, sunt cele mai frumoase şi nu înegresc. Prăjituri elaborate, cu frişcă, alcooluri tari.

LEU Mici sau mai mari bijuterii din aur, depinde de câţi bani ai. Vauchere la un SPA, sau bilete la un meci celebru. Miere de albine, portocale, mandarine, mere roşii. Vin roşu, tare, sec.

FECIOARĂ Domiciliul nocturn al lui Mercur. Obiecte care să satisfacă pasiunile nativului. Cu siguranţă are un hobby: colecţii, timbre, capsule, nasturi şi multe altele, la care nici nu gândeşti. Află! Scule sau accesorii pentru maşină, mici aparate electrocasnice, truse de manichiură. Ciocolată, poate albă. Vinuri albe, dulci.

BALANŢĂ Domiciliul nocturn al lui Venus. Obiecte de artă, icoane, mici bijuterii din aliaj, cu pietrele zodiei. Cosmetice şi parfumuri din gama florală. Flori în ghiveci. Bomboane vieneze, vin roşu, dulce.

SCORPION Seturi de birou, sau de masă, mici obiecte, statuete din aliaje. Obiecte din metal, catarame, accesorii pentru îmbrăcăminte, ceasuri, obiecte de îmbrăcăminte din piele, lenjerie fantezistă. Ciocolată neagră, amăruie, alcooluri tari.

SĂGETĂTOR Seturi sportive, jocuri, darts, cărţi de joc de palmares. Îmbrăcăminte, numai din lână sau bumbac. Mănuşi din lână. Accesorii pentru maşină, sau pentru computer. Bomboane diverse, la cutie, vin roşu, sau alb, semi-dulce.

CAPRICORN Sisteme de siguranţă pentru maşină, sau casă. Brăţări de argint, mici bijuterii cu pietrele zodiei, poate onix sau hematit, în general, de culoare neagră. Felicitare, foarte laudativă. Ciocolată în batoane mari, vin roşu sec.

VĂRSĂTOR Cărţi, reviste, tipărituri. Muzică pe, diferite suporturi. Instrumente muzicale. Bijuterii din pietre semipreţioase, gen jad, chinezisme. Îmbrăcăminte din piele. Jocuri de computer, sau farduri sofisticate. Miere de albine, de tei, turtă dulce, vinuri diverse, ţuică.

PEŞTI Icoane, poate chiar nişte reproduceri bune de icoane pe sticlă, muzică - colinde, ciorapi de toate felurile, cizme sau cizmuliţe, orice se încalţă, papuci, călduroşi, din blană, etc. Machete, jucării pentru oameni mari. Ciocolată cu lapte, poate albă, alcooluri tari, albe sau transparente.

Bun, cadourile de Crăciun sunt foarte uşor, sau greu de ales. De dăruit este uşor, de ales e mai greu. Totuşi cred că vă sunt de folos, dacă aveţi nelămuriri, scrieţi-mi!

Apoi o să citesc, am descoperit o scriitoare de SF fabuloasă, pe nume Leigh Brackett, soția unui monstru sacru al genului, Edmond Hamilton. Leigh Brackett a fost și o scriitore de scenarii pentru Hollywood, capodoperele ”Rio Bravo”, ”Hatari!”, ”El Dorado” și ”Rio Lobo” au fost creația ei. Niciodată nu este prea târziu să descoperi ceva valoros, frumos, interesant, important, captivant. Eu ascult, ca întotdeauna epic music, TSFH ”Never Back Down” pus în buclă, repetând obsesiv, în limba latină, ceea ce trebuie să știm cu toții, nu renunțați niciodată, dacă cauza este bună și plăcută Lui Dumnezeu!

După cum știm cu toții, mâine este o nouă speranță, pentru că este o altă zi!

BERBEC Un început de săptămână inspirat, norocos, prin prezenţa unei conjuncturi favorabile. Mai ales pentru promovarea intereselor tale. Evită să vorbeşti mult şi să amesteci plăcutul cu utilul! Profită din plin de valul de energie care te cuprinde şi pregăteşte-te pentru Crăciun şi Anul Nou. După cum vezi, iarna aceasta este cam, dacă nu foarte, capricioasă. Luna şi Venus, poziţiile lor, dar şi întreaga configuraţie te indreptăţeşte să faci astăzi ceva cheltuieli pentru garderoba personală.

TAUR Astăzi eşti în faţa unei decizii. Poate unde ziua e slab aspectata astrologic şi nu te poţi hotărî ce fel de brad să cumperi: natural sau ecologic, din plastic? Plastic, fii blând cu pădurea! La serviciu trebuie să te bazezi mai mult pe anturaj, mai ales pe cei mai în vârstă şi bine-intenţionaţi, pe seniori, cei care nu mai au de ce să ia parte la „competiţie”, pentru că ori au o poziţie privilegiată ori... nu le pasă! Evită împrumuturile de bani. Păzeşte-ţi sănătatea de schimbările bruşte de vreme, de frig, vânt şi umezeală. Poţi face mici modificări, acasă şi la serviciu, scurte călătorii.

GEMENI În acestă zi de luni, cei în duo, sau familiştii, trebuie să-şi consolideze mai bine relaţia printr-o atitudine tandră. Celibatarii, cei solo, aşteaptă Ajunul, considerând timpul potrivit! Poţi, pentru o scurtă perioadă de timp, să te izolezi de anturaj, de prieteni, şi să consumi deliciile amorului numai cu noua cucerire. Ceilalţi nu o să-ţi simtă lipsa. Dacă nu ai o nouă cucerire, poţi adapta la situaţia ta, vorba bancului cu Radio Erevan.

RAC Eşti mereu în căutarea armoniei şi a liniştii obţinute cu greu, dar astăzi trebuie să stabileşti ce faci cu vacanţa de iarnă! Ai tot amânat şi lucrurile se bulucesc, intri în criză de timp! Fii direct şi precis în exprimare, nu exagera cu expresiile bombastice, deoarece pot fi greşit înţelese. În prima jumătate a zilei, dacă te afli unde activezi de obicei, aspectele planetare oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile sunt sub un semn fast – cele care încep astăzi. În general, mici transformări în bine, la serviciu şi acasă.

LEU Te pândeşte o viroză, ai nevoie de un întăritor, nişte usturoi şi mai multă odihnă, somn! Cineva încearcă, fără succes, să te enerveze. Usturoiul ţine viroza şi pe bârfitori la distanţă! Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Mai greu, puţin mai greu, este cu autorităţile şi cu terţii. Nimic nu mai este cum a fost. Valorile se schimbă, dar pe tine nu te surprinde prea mult. Noul te fascineză şi în bunătatea şi utopia proprie marilor şi imperialelor feline crezi că poate fi mai bine...

FECIOARĂ Astăzi evită mişcările bruşte şi deciziile luate în grabă. Nu refuza nimic, reflectează şi... amână pe mâine! O perioadă mai dificilă, mai greoaie, cu probleme specifice de sfârşit de an. Oricum, oferta este aşa cum este, calitatea este aşa cum este, stelele spun că este greu să găseşti o jumătate pe măsura visurilor. Încearcă astăzi şi în străinătate, poate rezolvi două probleme dintr-o singură lovitură. Prietenii te iubesc mai mult, iar duşmanii, cum altfel, te invidiază mai tare pentru hărnicia ta, mai ales dacă din nou o să faci remarcile acelea, foarte adevărate de altfel, în public.

BALANŢĂ Conjunctura este favorabilă, trebuie să stabileşti priorităţi. Cu toate că oboseala cronică de sfârşit de an îţi închide ochii, mobilizează-te, trebuie să faci aranjamentele de Crăciun! Este posibilă oricând o schimbare a situaţiei în bine, atât financiare cât şi sentimentale. Trebuie, însă, să eviţi discuţiile aprinse cu colegii, cu asociaţii şi partenerii, sau în familie. În relaţiile amoroase nu te lăsa astăzi condus numai de impulsul de moment, de hormoni, mai foloseşte şi tehnici verificate, zâmbeşte şi reprimă-ţi pornirile pătimaşe.

SCORPION Depăşeşti o perioadă, etapă, în ceea ce ţi-ai propus! Drept urmare, listele de cumpărături pentru vacanţă s-au terminat, urmează cadourile şi bradul! Seară plăcută, culturală, poate la dans? Oricum, propria experienţă este mai importantă decât o mie de sfaturi pentru nativii şi mai ales nativele din zodia Scorpionului. Drept urmare când o să se întâmple exact ce-au prezis stimabilii, toţi o să-ţi spună : ai văzut, ţi-am zis eu ! Ia-ţi inima în dinţi şi spune-le-o de la obraz : da, mi-ai zis, dar nu m-ai ajutat deloc! Şi, în plus, propria experienţă face mai mult decât zece sfaturi bune. Pentru că cine s-a fript cu supa, suflă şi în iaurt!

SĂGETĂTOR Încearcă să faci cumpărăturile de Crăciun direct de la producători. Sigur, dacă mai există! Astăzi ai de rezolvat un sortiment variat de probleme. Fă-ţi o ordine tehnologică de priorităţi! Cu mult calm, cu ceaiuri calde şi mai ales cu ajutor de unde poţi să cerşeşti nişte bani, se rezolvă. Până la urmă descoperi că toată civilizaţia asta nu-i decât un moft ca să te pună la tras jugul. Ai descoperit apa caldă şi mersul pe jos, ca împăratul mitic chinez Huan! Ca recompensă te gândeşti să pleci câteva zile la munte împreună cu ultima cucerire. Care cucerire este doar virtuala, ca mai tot ce se întamplă in jurul tau. Cască ochii bine, că lumea geme de proşti sentimentali! Şi nu este niciun motiv să intri şi tu în clubul lor!

CAPRICORN Reuşeşti să treci cu succes peste obstacole. Cei din jurul tău spun că ai talent, dar că nu-l foloseşti. De fapt eşti în vacanţă, cu sufletul şi trupul, vrei să te bucuri de fiecare secundă! Cineva din anturaj, semn de foc sau de apă te ajuta cu un scop (sau chiar dezinteresat!) sa rezolvi o problemă care îţi părea „misiune imposibilă şi improbabilă”. Incearcă să reduci cheltuielile – se apropie Crăciunul şi Anul Nou şi nu trebuie să te găsescă nepregătit(ă). Mici probleme de sănătate – probabil dureri de gât. Nu, nu este gripă la modă, este doar neglijenţa ta – că bei rece şi mănânci junk food în oraş! Trebuie să alegi cu grijă modul de rezolvare a micilor problemele cotidiene, atât în familie cât şi cu prietenii.

VĂRSĂTOR Zi plăcută, cu promisiuni de Crăciun. Multe telefoane şi planuri pe net. Îţi aşezi cu multă dibăcie capcanele sentimentale. Cineva tot o să se prindă, poţi să fii sigur! Nu pleca la drum! Perioada îţi este favorabilă, mai puţin în ceea ce priveşte noile relaţii amoroase. Posibil incident sau accident minor (atentie la bagaje) în timpul unei deplasări sau o veste proastă – pentru Vărsătorii care sunt pe drum. Dacă eşti acasă, acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, te vei simţi foarte bine; nu este o idee rea să faci un tur de telefoane sau internet pe la vechii prieteni de şcoală sau de la serviciu.

PEŞTI Nu mai vrei decât vacanţă! Fă bagajele, ia caţelul sau pisica şi, la drum! Trebuie sa laşi în urmă nemulţumirile şi să faci planuri pentru viitor, pentru că o să vină un an mai bun! Evită să te enervezi pentru lucruri de nimic. Sigur că este bine să nu te enervezi deloc. Dar poţi ?! Dimineaţa, prima parte a zilei, a perioadei, îţi aduce surprize, dintre care unele chiar plăcute. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, poţi pleca în scurte călătorii – mai curând delegaţii. O configuraţie astrală echilibrată face ca perioda în discuţie să fie şi benefică, totuşi. Magnetismul personal este în creştere – poţi rezolva relativ uşor problemele sentimentale.