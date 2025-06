Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 25 iunie 2025. Despre Astrologie (XXXIII)







25 iunie

Pe 25 iunie s-au născut Antonio Gaudi, George Orwell, George Michael, Hermann Oberth, Doru Stănculescu, Dorinel Munteanu, Paul Gherasim, Şerban Papacostea, Iulia Buciuceanu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Dionisie, Dometie, Livia şi Fevronia.

O zi de muncă în “Kalendar”. Dar, serbările verii nu s-au terminat. Abia încep. Aveţi răbdare! Spiritele aerului se retrag, făcând loc aprigelor elemente de foc.

Dar să revenim la astrologia noastră cea de toate zilele, marea mea pasiune, “mon violon d’Ingres”! Îmi amintesc că un mare monarh din Orient, mi-a spus, acum exact patruzeci de ani: “Mister Rado, eşti un inginer excelent, ştii să conduci oamenii, ai o cultură fantastică şi o conversaţie plăcută, ştii protocolul şi mai multe limbi, arăţi bine, dar înainte de orice eşti un astrolog regal. Vrei să fii şi astrologul meu?”

Deseori, oamenii care contează, adevăraţii conducători, persoane de excepţie, văd mai bine decât vezi tu însuţi propria ta viaţa. Probabil că stelele au hotărât că sunt un Astrolog! Nu inginer, nu profesor universitar, nu CEO de multinaţională, nu director la Coca-Cola, nu consultant pentru campanii electorale, nu explorator şi căutător de comori, nu specialist în marketing politic, sau autor!

Să revenim… Publicul consideră, în mod greşit, că un astrolog trebuie să-i prezică viitorul, ca o vrăjitoare din Chitila. Nu este singura eroare a maselor populare, majoritatea greşeşte întotdeauna, altfel nu am fi conduşi de nonvalori. Majoritatea l-a condamnat pe Iisus şi tot majoritatea a adus partidul lui Adolf Hitler la guvernare. Şi la noi…

Dar de unde ştie publicul ce să se aştepte de la astrologie şi cum a reuşit întotdeauna să facă alegeri proaste? Este vorba de informaţia coruptă, perversă, mincinoasă. Oamenii fac ceea ce ştiu, iau decizii în funcţie de ceea ce li se comunică!

Vă mai amintiţi ce dornici erau românii să adere la UE? 87% din români, doreau să “intrăm în Europa”. Urmare prezentării în roz a avantajelor şi a eludării totale a dezavantajelor.

Tot aşa, despre astrologie s-au colportat tot felul de minciuni şi informaţii evident polarizate, în interesul cine ştie cărui grup.

În prezent o parte a presei româneşti, o mare parte a presei, îşi bate joc de amatorii de astrologie. Cu nesimţire şi mitocănie!

Se ştie, din sondaje, că sunt destul de mulţi amatori de horoscoape, astrologie, spiritualitate… Se oferă, mai ales în revistele pentru femei, “glossy” rubrici generoase de astrologie, consistente, pline de poze şi funduliţe. La fel pe net! Foarte feminin, bravo, mie îmi place!

Dar dacă analizezi conţinutul, te iei cu mâinile de cap! Nu discut de rubricile semnate, acelea îmi par în regulă, am verificat de câteva ori, sunt astrologi şi mai ales astroloage oneste şi decente în România. Sigur, pentru un procent am de obiectat la astrologia necreştină pe care o practică… dar nu poţi să ai totul, nu?

Un sfat: nu consultați horoscoape nesemnate de un astrolog !

Horoscoapele nesemnate de o persoană, sunt, cu siguranţă, opera automată a unui computer, sau sunt făcute la dracu’ cu cărţi în ţări străine la multe zodii diferenţă, adică la multe fuse orare, pentru alt tip de oameni, cu alte obiceiuri, cu alte preocupări. Dacă nu ştiaţi, două fuse orare fac o zodie!

Adică horoscoapele din o parte a presei sunt ca poşetele “Wuitton”, nişte imitaţii ieftine, dar care înşeală. Se pare că femeile sunt ţinta multor falsuri şi minciuni, în modă, cosmetică, în dragoste şi iată şi în astrologie - dar nu toate femeile sunt “blonde”!

În Occident, din fericire, lucrurile stau diferit din cauza continuităţii şi a obişnuinţei publicului cu astrologia şi cu artele divinatorii.

Am în faţă o cărticică, “L’ésotérisme à Paris” scrisă de Nicolas Ponse, de fapt un ghid ezoteric al Parisului. Fantoma de la Operă, alchimişti, clarvăzătoare, astrologi, loji masonice, numerologie, cârciumi ezoterice, radiestezie, spiritism, monumente ciudate, etc etc.

O întreagă industrie, care la întinderea hexagonului aduce cam 1,5% din venitul naţional!

Am verificat până am obosit. În ziarele franţuzeşti şi în siturile de pe net de limba franceză, nu prea există horoscoape nesemnate!

Astrologia în Occident este la nivelul postmodernismului. Lucrările regretatei Irina Predeanu, doctor în matematică şi astronomie, despre importanţa datei conceperii nativului relativ la data naşterii şi a sexului planetelor coroborat cu spinul magnetic, ca şi alte lucrări de mare ţinută ştiinţifică, au făcut vâlvă în Vest, dar au trecut neobservate în ţara de baştină.

În România se cere să se ghicească viitorul! Ei, mânca-v-aş, mă duc să-mi caut ghiocul şi apa sfinţită, dacă nu mi-au băut-o căţelușele!

Nimic mai uşor decât să ghiceşti viitorul! Sau măcar unul dintre ele, cu toate că substantivul “viitor” nu are plural. Asta provine din concepţia rudimentară, egoistă, mecanicistă asupra Lumii. Sunt multe direcţii de dezvoltare a viitorului… multe posibilităţi!

Dar şi asta se face după nişte reguli. Un astrolog jurat, care a depus legământul lui Hermes Trismegistus, numit de unii a lui Claudius Ptolomeus, nu poate să spună direct faptele care urmează să se întâmple, mai ales în public, ci trebuie să le cifreze, să le facă parte dintr-o şaradă. După modelul lui Nostradamus, cel cu “Centuriile”! Şi a constatării certe, verificată în mii de ani, că odată enunţate, mai ales evenimentele rele, oamenii parcă sunt hipnotizaţi ca să le ducă la îndeplinire.

Trebuie să înţelegeţi că pentru a fi cât de cât precis, trebuie făcute sute, poate mii de hărţi astrale, de horoscoape, pentru prezicerea unui singur eveniment. Am mai spus-o de multe ori şi o repet: astrologia nu este o ştiinţă exactă, este o ştiinţă socială şi supusă nedeterminării lui Heisenberg. Nu se pot lua toţi factorii în considerare! Dacă s-ar putea lua toţi factorii în calcul, ceea ce este imposibil, atunci prezicerea ar fi corectă şi sigură, întotdeauna.

Mai mulţi dintre domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi m-au întrebat dacă am fost pe munte, pe Kogaionon. Nu, nu am fost, numai pot, mulţumesc de întrebare! Dar sunt tot timpul lângă anticul castru roman, zis Fulmen, lângă Rumi Dava şi într-o zonă fantastică, pe hotarul Țării Loanei, în care tăcerea ascunde taine vechi şi legende fabuloase.

Despre toate acestea, poate, mâine – acum citiţi-mi horoscopul, este semnat şi am toată răspunderea pentru el. Dar, căţeluşele mei latră răsfăţat să le dau de mâncare, s-a ars boilerul și trebuie să comand altul, un trandafir aşteaptă o proptea, pisicile și veverițele așteaptă apă rece și proaspătă, păsărelele, grăunțe, treburi ţărăneşti, dar atât de naturale.

Este un ciclu cosmic, natural, în sihăstria mea, aici şi natura ştie că mâine este, cu naturaleţe, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 25 iunie 2025

BERBEC E destul de greu să te concentrezi azi pe „problemele tale”, pentru că realizezi că nu sunt nici probleme, nici ale tale! Trebuie să-ţi iei libertatea să faci unele lucruri după cum vrei tu.

O periodă de mici realizări şi acumulări. O veste sau o informatie interesantă în a doua parete a intervalului. Nu trage toata activitatea pe umerii tai şi nu-ţi atribui toate sarcinile – pâna la urma o să ratezi din cauza oboselii şi a suprasolicitării! Şi lumea o să întoarcă capul, jenată, mai ales dacă este o treabă de serviciu de care depind salariile!

TAUR Astăzi eşti avantajat în domeniul financiar. Dar, ai o dorinţă de nestăpânit să cheltuieşti, să faci cumpărături. Poţi să-ţi cumperi... un covrig şi aşa faci şi economia atât de necesară!

Noi evenimente sau propuneri pot face perioada interesantă. Ia deciziile care se impun încă de dimineaţă, pentru că se pare că eşti inspirat în domeniul financiar. Aspectele planetare oferă un timp pentru posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile sunt, de asemenea sub un semn fast.

GEMENI Dedică ziua discuţiilor, negocierilor. Eşti avantajat în comunicare, domeniul în care excelezi, aşa că trebuie să pui la punct unele situaţii de relaţii sociale. Fii convingător, dar scurt!

Trebuie să te ocupi mai mult de anturajul apropiat, sau de familie, ca situaţiile actuale să nu degenereze în probleme mai greu de rezolvat. Nu lasa situaţia să scape de sub control, să te depăşească. Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii, nu investi, nu da bani cu împrumut. Astăzi, într-o ocazie, sau două trebuie să dai dovadă de diplomaţie ca să eviţi nişte conflicte inutile, de altfel.

RAC Nu te grăbi, fii temeinic! Dorinţa ta de a-ţi îmbunătăţi calitatea vieţii şi de a pune „lucrurile la punct” nu întâlneşte azi opoziţie. Nu te implica, la serviciu sau acasă, în conflicte.

Posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. Prudenţa nu strică. Cineva ar vrea să ai informaţii greşite. Sigur că este vorba de dragoste, de amor şi pasiuni devastatoare, dar întreabă-te dacă nu cumva este mult zgomot pentru nimic? În dragoste orice este permis, spuneau psalmi regelui Solomon. Aşa că nu te gândi mult la mijloace, trebuie să fii doar sigur de succes. Şi de discreţie. Scopul scuză mijloacele, mai ales când mijloacele nu sunt cunoscute, rămân obscure.

LEU Se pare că eşti stresat, neliniştit şi aştepţi să se întâmple ceva… Totuşi, conjunctura este clară şi îţi indică să te gândeşti cum să acţionezi, nu să aştepţi să cadă drobul de sare!

Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici îţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor de la serviciu, de suprastructură, sau de acasă, din curte, dacă ai. Este timpul unor mai mari sau mai mici decizii. Pe care este bine să nu le amâni. Mai bine acţionează!

FECIOARĂ Astăzi eşti ajutat şi susţinut şi de astre şi de oameni. Nu trebuie să te grăbeşti, nu lua decizii în grabă. Stai puţin, respiră adânc, zâmbeşte şi analizează cu atenţie. Succesul este aproape!

Un nativ, tot semn de pământ, din anturajul tau, te bârfeste şi te acuza pe nedrept, dar poţi depaşi situatia cu succes si cu oarecare profit social. Bârfele şi intrigile sunt la ordinea zilei. Nu te simti stânjenit, mai mult de o mie de ani intriga şi bârfa au fost la Constaninopol preferate violenţei şi razboiului. Nimic din ce este ascuns nu va ramane necunoscut si nu va fi secret ca să nu iasa la lumina, cel puţin aşa spun cărţile sfinte, aşa ca ai răbdare si vei afla ceea ce doreşti!

BALANŢĂ Dacă depinde de tine, amână! Dacă nu, vezi care variantă e favorabilă! După o perioadă obositoare îţi e greu să intri în ritm. De fapt, realizezi că „ritmul” nu e nici natural, nici sănătos!

Oare nu mai este puţină pace, armonie, un loc liniştit? Întrebari la care astrologul nu găseşte răspuns… Mai puţin tutun, mai puţin zahăr, mai puţin alcool, dar nu renunţa total, pentru că bucuriile vieţii sunt aşa de puţine şi rare! Succese, din nou neaşteptate, pentru că vin târziu, când nu te mai aşteptai, la serviciu sau în cercul de prieteni şi/sau în familie.

SCORPION Astăzi, fă-ţi viaţa mai suportabilă, nu te mai lăsa folosit! Poţi să faci faţă celor mai grele întrebări. Parcă, ai răspunsurile pregătite! Foloseşte experienţa şi ai mereu rezolvări de-a gata!

Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna, prin aplicarea practică şi pragmatică a analizei reci şi pertinente care te caracterizează. Nu te mai fandosi atâta, eşti Scorpion, nu Fecioară! Eşti periculos, nu plăcut! Duritatea ta atrage şi ţine potenţialii ostili la distanţă. Dă-ţi arama pe faţă şi o să ai doar de câştigat în deşertul decepţiilor noastre cotidiene. Doar cu familia şi prietenii trebuie să fii un Scorpion de... catifea! Doar cu ei!

SĂGETĂTOR Astăzi trebuie să dai dovadă de anvergură în idei, de o minte deschisă. Primeşti unele sfaturi, unele informaţii, depinde numai de tine să descoperi adevărata valoare şi să te foloseşti de ele.

Spaţiile largi te aşteaptă: în natură şi în viaţa socială! Trebuie să ai mai multă încredere în colegi, prieteni, rude, sigur in cei verificati! Schimbarile dese – cheia marilor succese! Dacă ai dificultăţi, schimbă stilul, schimbă modul, schimbă felul – tenacitatea este buna cand esti în câştig. Mare atenţie la mişcările bruşte, la crampe şi cârcei!

CAPRICORN Nu răspunde la numere de telefon pe care nu le recunoşti! Astăzi poţi să fii înşelat, cu “oferte” sau “promoţii”, aşa indică stelele. Prudenţă şi în relaţiile de serviciu şi sentimentale.

Foloseşte-ţi gândirea limpede de astăzi la sinteza ultimelor evenimente. Nu-ţi pierde timpul cu legături sub nivelul tău. Partea benefică a zodiei te ajută să găseşti soluţii şi rezolvări. Idei şi concepte noi îţi sunt la îndemână. Nu discuta în contradictoriu cu cei dragi, vei constata că sunt bine intenţionaţi. Lasă-i să vorbească până la capăt, nu-i întrerupe cu capricornisme gen: „Ştiam!” sau „Mă laşi!” Şi nu mai mormăi...

VĂRSĂTOR O zi puţin mai dificilă, sau cu o problemă personală de rezolvat. Poate fi şi o capcană, un risc asumat, dar stelele spun că te poţi descurca onorabil. Calea de mijloc, cumpătarea, e de aur!

Această zi din luna iunie este caracterizată de schimbări mari şi relativ bruşte de temperatură, presiune şi umiditate. Un fel de mini-muson. La fel şi reacţile oamenilor. Tu încearcă să nu te laşi prins de “ingineriile” escrocilor, care, să fim drepţi, sunt deosebit de ingenioşi. Nu intra în vorbă cu persoane necunoscute, nu răspunde la numere de telefoane necunoscute lasă-ţi umanismul şi bunele intenţii pentru altă zi!

PEŞTI Nu tot ce zboară se mănâncă, poţi constata astăzi spre paguba ta. O decepţie, produsă de o achiziţie, o cumpărătură, o marfă, sau de o veste. Cu prudenţă şi fără iluzii poţi trece obstacolul!

Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii. Pari uşor plictisit şi distrat de tot ce ţi se întâmplă... asta pentru că te pregăteşti de ceva important. Iar ziua de astăzi este doar o zi de legătură, care aştepţi să treacă. Dar şi zilele de tranzit au farmecul lor! Îţi întăresc încrederea în forţele tale, forjează tenacitatea şi iscusinţa, sedimentează cunoştiinţele. Eşti mai filozof decât de obicei şi găseşti că activitatea ta cotidiană te îndepărteză de adevăratul tău scop în viaţă. Aşa este! Aşa este pentru toţi...