Horoscopul lui Dom’ Profesor,  21-22 februarie 2026. Despre scrisori

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 21-22 februarie 2026.

Pe 21 februarie s-au născut Robert Mugabe, Hubert de Givenchy, Ann Sheridan, Harold al V-lea, Constantin Brâncuşi, Anton Bacalbaşa, Timotei Cipariu. Pe 22 februarie s-au născut George Washington, Frederich Chopin, Edward Kennedy, Arthur Schopenhauer, Heinrich Rudolf Hertz, August Bebel, Kyle MacLachlan, Luis Bunuel, Giulietta Masina, Nikki Lauda, Drew Barrymore, Tudor Muşatescu, Gyorgy Kovacs, Zephi Alşec, Grigore Alexandrescu.

Un weekend incert, capricios, în care, dacă nu aveți în mod obligatoriu vreo treabă, mai bine stați acasă.

Siobhan Phillips este profesoară asociată de limba engleză la Dickinson College din Pennsylvania. Este autoarea cărții ”The Poetics of the Everyday: Creative Repetition in Modern American Verse” (2010). Iată un eseu al domniei sale, ”despre scrisori”:

”Multor oameni le plac scrisorile personale, deși, acum, foarte puțini oameni le mai scriu. Avem unele inițiative editoriale precum „Letters in the Mail” și „The Letters Page” , cărți precum „For the Love of Letters” (2007) sau „Signed, Sealed, Delivered” (2014) și filme precum „Her” (2013). Între timp, Serviciul Poștal al Statelor Unite livrează mai multă corespondență nedorită decât corespondență obișnuită; oficiile poștale rurale se închid; livrările de sâmbătă rămân în pericol; și trimitem peste 200 de miliarde de e-mailuri și 15 miliarde de mesaje text pe zi, în întreaga lume.

„[Aceasta] este o carte despre ceea ce am pierdut prin înlocuirea scrisorilor cu e-mailul”, scrie Simon Garfield la începutul cărții „ Către scrisoare ” (2013). Răspunsul său este „individualitate și autenticitate”. Predă un curs despre scrisori ca fenomen literar și paraliterar, de la aristocrata din secolul al XVIII-lea, Lady Mary Wortley Montagu, până la Mallory Ortberg, co-fondatoare a site-ului ”The Toast”. Cursul invită nostalgia epistolară – apoi îi rezistă, sau o studiază. Pasiunea actuală pentru scrisori ne spune ce ne lipsește din obiceiurile noastre actuale de comunicare. Dar istoria scrisorilor nu este tocmai liniștitoare în ceea ce privește modalitățile prin care corespondența ar putea compensa această lipsă.

Poate fi dificil să stabilești cu precizie ce definește o scrisoare personală, precum și ce îi conferă individualitatea și autenticitatea. Conexiunea este cea mai elementară „asigurare că nu plutesc singură în univers”, așa cum scrie Nina Sankovitch în cartea sa ”Semnată, sigilată, livrată” . O scrisoare leagă două persoane anume, chiar și atunci când cuvintele ei sunt transmise mai departe și citite altora. Și, deși suntem mai conectați ca niciodată, conexiunile noastre pot fi mai puțin specifice – postăm o mulțime de actualizări „personale” către un public variat sau necunoscut, care nu are nicio responsabilitate să răspundă.

Totuși, e-mailurile și mesajele text ne țin legați; nu vom pierde reasigurarea oferită de Sankovitch atunci când oficiul poștal se va închide. Nici nu vom pierde importanța scrisului – următoarea cea mai evidentă calitate a scrisorii personale. Unele acuzații la adresa vieții noastre digitale se bazează pe virtuțile interacțiunii față în față, față în față – puneți telefonul jos și vorbiți – dar chiar și Sherry Turkle, autoarea cărții ”Reclaiming Conversation” (2015), recomandă scrisoarea în cartea sa anterioară, ”Alone Together” (2011).

Scrisorile personale au susținut de mult timp că scrisul permite oamenilor să se apropie în moduri în care conversația nu ar putea. Acest beneficiu continuă: de exemplu, un articol despre liniile telefonice de asistență pentru sănătate mintală din ”The New Yorker” din 2015 menționează o comunicare mai completă prin schimburi de mesaje text, decât prin apeluri vocale.

Alte beneficii nu sunt însă valabile. Fanii scrisorii personale nu sunt mulțumiți cu e-mailuri sau mesaje text, pentru că își doresc mai mult decât să scrie la distanță; își doresc scris de mână la distanță. „Practic: totul se rezumă la scrisul de mână”, scrie John O'Connell în „ For the Love of Letters” (2012). Corespondențe minunate prin e-mail – cum ar fi „ I'm Very Into You ” (2015) între romanciera Kathy Acker și scriitoarea McKenzie Wark sau între poetul Max Ritvo și dramaturga Sarah Ruhl – contrazic această afirmație, dar hiperbola sa este importantă. Fizicalitatea alimentează atracția distinctă a scrisorii. Cuvintele de pe hârtie aduc ceva ce o persoană a atins la atingerea alteia; ele reprezintă metonimic corpul uman, transmițând combinația sa de persistență și perisabilitate.

Cuvintele de pe un ecran nu au o astfel de putere. Prin urmare, omagiile aduse scrisorii personale se pot umple de un patos muritor: Turkle ține corespondența mamei sale „ca și cum i-aș ține inima în mâini”; Sankovitch citește scrisorile surorii sale și atinge „însăși substanța a ceea ce era ea”. Sau se pot juca cu senzualitatea. Lui Garfield îi place cum scrisul de scrisori necesită „toate mâinile noastre și nu doar vârfurile degetelor” - iar în sexismul cu tentă epistolar din ”Her”, un scriitor de scrisori cumpără o ajutoare cu suficient corp.

Merită să înțelegem originile a ceea ce pare a fi o accentuare arbitrară a materialului. Odată cu ascensiunea sferei publice în secolul al XVIII-lea, așa cum arată Michael Warner în The Letters of the Republic (1992), materialele publicate specifice acestui domeniu trebuiau tipărite – ceea ce însemna că trebuiau să-și rupă legătura cu mâna umană. Scrisul de mână , așadar, putea semnala opusul, o sferă privată care acționa împotriva – sau proteja pe cineva de – abstracțiunile publicului. Dacă aceasta din urmă era (pretins, oricum) impersonală și dezinteresată, prima era specifică și emoțională. Tocmai locul pentru comunicarea reflexivă între anumite persoane. Scrisul de mână semnala distincția sa.

La fel și întârzierea. Capriciul temporal este ultima caracteristică esențială a scrisorii personale; prin fizicalitate, aceasta contrastează scrisoarea personală cu mesajele digitale. Corespondența presupune un răspuns, dar nu imediat. Prăpastiile punctuale permit emoțiilor să se clarifice, să se adâncească, să rezoneze – Turkle celebrează timpul pentru reflecție; Sankovitch găsește „ceva minunat în acel interval”. Apelul corespondenței personale nu este semnalul pavlovian sau fordist al unui e-mail sau al unui mesaj text, care solicită atenție imediată. Scriitorilor de scrisori li se permite o senzație de putere asupra narațiunii vieții lor. Scriitorii de scrisori pot insista asupra propriului lor ceas – risipitor, imprevizibil. Așa cum prezența fizică a unei scrisori rezistă, așadar, raționalizărilor sferei publice, idiosincraziile sale temporale rezistă eficienței producției capitaliste.

Într-adevăr, istoria scrisorii personale face parte din istoria acestor rezistențe, pregătită pentru emulația contemporană. Este o istorie feministă. Scrisorile au fost adesea genizate ca fiind feminine, la fel cum sfera privată, plină de sentimente iraționale și neproductive, a fost văzută timp de trei secole ca fiind feminină. Editorii Frank și Anita Kermode, de exemplu, notează în ”The Oxford Book of Letters” (2003) că „foarte mulți dintre cei mai realizați scriitori de scrisori, au fost femei”. (Deși două treimi din conținutul ales sunt scrise de bărbați.) Scrierea de scrisori a făcut parte din realizările femeii cultivate, unul dintre instrumentele ei de seducție și de apărare împotriva acesteia. Scrierea de scrisori a fost spațiul pentru ea de a dezvolta autoritate în afara domeniului autorului publicat. Pe parcurs, scrierea de scrisori a fost o modalitate pentru ea de a dezvolta valori care nu erau publice - nu o chestiune de valoare capitalistă, sau politică liberală.

Doar că sfera privată, epistolară – de la început și mai ales în Statele Unite – a funcționat mai mult pentru a completa decât pentru a submina omologul său public, neepistolar. Sfera privată a avut întotdeauna un rol economic și politic. Și scrisorile au avut. Să ne gândim la retorica Statelor Unite din perioada antebelică, în care „intimitatea și autenticitatea” scrisorilor personale erau folosite atât pentru a promova, cât și pentru a critica abolirea. Scrisorile contribuie la „sfera publică intimă” a spațiilor hibride, semi-politice. (Buletinul informativ prin e-mail TinyLetter marchează cel mai recent exemplu al acestui fenomen.)

O mare parte din ceea ce pare problematic în cultura digitală de astăzi – necesitatea „brandurilor personale”; omniprezența unei politici a sentimentelor; transformarea socialității în muncă neremunerată; amestecul nemarcat al contactelor de afaceri și al „prietenilor” – o mare parte din acestea exagerează tendințele literare care, timp de generații, au contribuit la amestecarea privatului cu publicul, părând în același timp să mențină granița dintre ele. Cercetătorii din mai multe discipline au arătat cum piețele și politica neoliberală transformă ”comunicarea” într-o stare generală (deși încă execrată): practica contingentă, afectivă, neremunerată devine condiția de bază a muncii și a cetățeniei. Corespondența face parte din aceasta. Scrisorile au dispărut, dar epistolaritatea persistă.

Dacă acesta este cazul, este greu să ai încredere în a te „întoarce” la scrisoarea personală – adică, este greu să ai încredere în a scrie de mână cu o întârziere variabilă către o anumită persoană înainte de a aștepta răspunsul acesteia. Trebuie, absolut, să înțelegem și să prețuim o moștenire de corespondență; și ar trebui să păstrăm și să garantăm o infrastructură publică robustă pentru schimbul privat. Dar trebuie să înțelegem și cum „personalul” a fost întotdeauna o categorie coaptă pentru cooptare chiar de către forțele pe care este menit să le atenueze și să le potolească. Poate cea mai utilă lecție a scrisorii personale constă în modul în care se schimbă și se transformă, dovedind că ceea ce numim intimitate, individualitate sau autenticitate nu transcende timpul – și nu rămâne blocat în istorie. „Personalul” este ceea ce fac genurile sale. Aceste genuri, inclusiv scrisorile, continuă.”

Capodopera genului se numește ”Scrisori persane” scrisă de Charles de Secondat, baron de Montesquieu, și publicată în anul 1721. Găsiți PDF pe net (sic). Vă recomand ”The Letters of J.R.R. Tolkien” o carte broșată, de 708 pagini, apărută în anul 2025 la Harper Collins, fără de care LOTR este incomplet.

Fiind weekend, o să mă uit și la un film. Am ales să revăd ”Piesă neterminată pentru pianina mecanică”, capodopera lui Nikita Mihalkov, din anul 1977, an în care au fost lansate și ”Star Wars”, ”Întâlnire de gradul trei” și ”Călăuza” lui Andrei Tarkovski. A fost un an bun pentru cinematografie. Nu pot să pierd timpul și să mă uit ca ”teleleul” pe Netflix, la subproducțiile contemporane. Care mă lasă cu un gust amar și un zâmbet disprețuitor. Mai bine revăd filme vechi și bune, de o calitate superioară!

Dar să fim bine înțeleși, există întotdeauna speranța de mai bine, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC

Nu da crezare celor care vor să-ti strice weekendul cu veşti proaste. Trebuie să verifici informaţiile şi să nu te bazezi pe ele. Nu te enerva din lucruri de nimic, vezi-ţi de programul tău. Berbecii de toate categoriile, trebuie să-şi îndrepte atenţia către membrii mai mici ai familiei ca să n-o păţească. Seară de sâmbătă relaxantă şi plăcută. Poate la un film, poate la un concert, poate la un club neagresiv, plăcut şi nepoluant. Duminica este zi de pregătit garderoba pentru sezonul de primăvară.

TAUR

Desfăşori şi risipeşti multă energie pentru un lucru de nimic. Dar, obţii mai multă libertate în folosirea timpului tău liber. Evită activităţile care nu sunt absolut necesare în weekend! Configuraţiile planetare mixte şi o privire mai filozofica asupra vietii vor face ca aceast weekend sa treacă repede şi fără necazuri mari. Legăturile de sânge şi de mir conteaza, restul sunt niste străini, aşa că tot de la parinţi sau frati poţi obtine ceva bani şi poate si o vorba buna. Asta duminică. Trebuie doar să încerci.

GEMENI

Eşti deprimat pentru că te-ai sprijinit prea mult pe oameni care nu îşi ţin cuvantul. Ia agenda şi caută, poate vei găsi şi oameni de bună-credinţă la care nu te-ai gândit până acum. Stelele şi conjunctura astrologica te avantajeaza astăzi, protejându-te eficace împotriva atacurilor familiei şi prietenilor care vor neapărat să te scoată la plimbare sau la nu ştiu ce festival, sau concert de jazz. Tu vrei să stai acasă! Duminica trebuie sa eviţi asumarea de angajamente şi responsabilităţi pe termen lung, să nu faci promisiuni bombastice pe care apoi să le regreţi.

RAC

Dedică weekendul rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. Conjunctura astrologică arată că timpul munceşte pentru tine! Un semn de foc iţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. In aceasta perioada a weekendului ai ceva noroc. Se poate să primeşti scurte veşti neaşteptate de la membrii familiei şi/sau de la prieteni. Surprize plăcute şi mai puţin placute, situaţii care evolueaza spre intorsaturi neaşteptate, dar comice până la urmă, sunt deliciile weekendului.

LEU

Sâmbătă poate fi plină de veşti. Dar fii atent cum le interpretezi. Nu toată lumea îţi vrea binele. Duminică, cu gândul la rezolvarea unei probleme, poţi să uiţi ceva. Odihneşte-te mai mult! Toată lumea se grăbeşte. În acest weekend este indicat să-ţi oferi un moment de respiro şi să vezi în ce parte vrei să o iei. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta sentimentală. Nu fii original cu orice pret. De obicei modul acesta de abordare sperie şi înstrainează, în loc să atragă!

FECIOARĂ

Ai adunat multe frustrări, ai muncit mult, dar împrăştierea şi lipsa de efort concentrat, te face să te învârteşti în cerc. În weekend ai nevoie de o bună gimnastică a minţii şi a trupului! Debarasează-te de toate prejudecatile si micile frane psihice care ti-au frânt elanul si nu ţi-au permis să-ti arati adevaratele calitati de organizator şi de ce nu, de arhitect amator. Eleganta şi bunul-gust sunt elementele necesare în viaţa de zi cu zi. Nu spune că nu ai bani suficienţi ca să fii la modă. Coco Chanel spunea că elita creează moda intr-o zi când nu are bani!

BALANŢĂ

Urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie. De multe ori lucrurile sunt dezarmant de simple, ca în cazul acestui weekend. Lasă analizele sofisticate şi filosofia pe altă dată! Duminică nu trebuie sa forţezi lămurirea unor situaţii, deoarece atuul pe care te bazezi, armonia empatică, nu te ajuta prea mult. O persoană care te-a dezămăgit, sau evitat, în ultimul timp încercă în acest weekend să-şi răscumpere păcatele. Atenţie la datele primite, deoarece de multe ori reprezintă părerea celui în cauză şi nu o descriere cît mai apropiată de realitate. Duminică seara ai să primeşti o veste, care te poate bucura.

SCORPION

În acest weekend poţi găsi cuvintele şi ideile necesare. Totuşi, în demersul tău eşti prea evident, prea interesat, trebuie să fii mai seducător, mai plăcut, dacă chiar doreşti să ai succes! Sâmbătă - micile infumurari pe care le afisezi pot fi interpretate ca un succes pe care de fapt nu l-ai avut. Cineva, probabil din Fecioară sau Săgetător încearcă să te ajute, să-ţi intre în graţii. Sâmbătă seara eşti invitat, se pare, la o petrecere veselă, poate la un nativ din Peşti, poate la o petrecere, în avans, de Dragobete. Duminica, zi de ordine şi curăţenie!

SĂGETĂTOR

O situaţie care, pare, cam încurcată! Şi nici nu ştii cum s-o descurci. În orice caz aşteaptă sau oferă explicaţii. Motivaţia problemei poate duce la găsirea soluţiei. Nu pleca la drum lung! Nu te amesteca cu cei care nu sunt ca tine. Mezalianţele şi amestecurile de religii şi rase au fost întotdeauna motive de conflicte, mai mari sau mai mici. Cercul tau de prieteni este destul de bun, nu te baga in cine ştie ce fiţe. Duminică nu uita că o anumia rutina se cere in profesie sau meserie si se numeste metoda, dar in dragoste trebuie sa aduci mereu ceva nou, ca sa-i intretii veşnic flacăra !

CAPRICORN

În acest weekend perfecţionismul tău îţi subliniază seriozitatea, dar şi nevoia de distracţie şi relaxare. Poţi să iei deciziile care trebuie, când trebuie, conjunctura te favorizează. Horoscopul tau te sfatuieste sa ceri sfatul si sprijinul unui prieten experimentat, inainte ca ceilalti sa se prindă că nu stii să te descurci. Poate că este vorba de petrecerea de sâmbătă seara, sau de team building-ul de Dragobete de care esti responsabil, ceva de genul ăsta. În orice caz, distracţia este pe măsura dorinţei tale. Stelele fixe te avertizeaza sa-ti supraveghezi sănătatea şi regimul alimentar şi… trebuie să răreşti ţigarile!

VĂRSĂTOR

Sâmbătă eşti cam lent pentru gustul celor din jur. Poţi replica că nu te grăbeşti, după politica lucrului bine făcut! Duminică, zi de totală relaxare, nu trebuie să faci nimic, nimic! Sâmbăta o poti folosi sa iei, in sfarsit, decizia aceea desteapta, curajoasa si dreapta, la care te gandesti de mai multa vreme. Nu tot ce este adevarat şi drept trebuie, însă, spus in gura mare, trebuie sa dai dovada de mai multa diplomaţie şi tact in relatiile cu familia ta, cu anturajul tau. Duminică, probabil, o să te trezeşti la prânz, aşa că abia dacă ai timp să pregăteşti programul de săptămâna viitoare. Pentru că în jungla asta de beton, cine nu are un plan este devorat de monştrii!

PEŞTI Un weekend senin, la figurat, poate şi la propriu! Sinceritatea, modul tău cinstit, direct de a fi, îţi pot aduce rezultate sentimentale bune. Nu schimba abordarea, nu încerca să joci un rol! Simţul tău posesiv ţinut prea mult în frâu, se răzbuna sâmbătă. Discutii aprinse cu cineva de la care vrei să obtii ceva important. Reuşită, pentru că încăpăţânarea bate logica. Duminică trebuie să faci, neapărat, ceva care îţi place mult, poate să te duci la un concert, poate o prăjitură cu cafea scumpă, la o petrecere de Dragobete, sau pur şi simplu, să stai relaxat în pat.