Horoscopul lui Dom’ Profesor,  20 februarie 2026. Cea mai bună mamică din lume

Din cuprinsul articolului Horoscopul lui Dom’ Profesor, 20 februarie 2026

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 20 februarie 2026. Pe 20 februarie s-au născut Sindney Poitier, Kurt Cobain, Gloria Vanderbilt, Peter Strauss, Eugen Barbu, Mircea Maliţa, Alexandru Boboc.

Încă o zi de lucru în "Kalendarul" arhaic al poporului român, fără vreo conotaţie deosebită şi trei Sfinţi în calendarul creştin-ortodox: Leon din Catania, Agaton din Roma şi Visarion. Bănuiesc că suprapopularea calendarului cu sfinţi, mucenici, cuvioşi etc a fost făcută cu scop educativ, ca fiecare să găsescă un exemplu şi să se regăsească în spiritul duhovnicesc. Zi aliturgică, dezlegare la ouă, lapte, brânză și pește.

România are mari probleme cu copiii părăsiţi de mame. Sunt sute de mii, unele ONG-uri spun că ating un milion. Ce se întâmplă cu mamele, cu simţul matern, de ce atâtea "mame degenerate"? Săracile femei! Sunt obligate de un stat ticălos, de un sistem corupt, tâlhar şi asasin, să părăsescă ţară şi să fie servitoare în Occident. Sigur că îşi părăsesc copiii, cu speranţa că le pot trimite din auritul capitalism, câţiva euroi, hainuţe italieneşti, ciocolată belgiană şi ghete nemţeşti. Dar prezenţa mamei nu poate fi înlocuită de nimic! Nu vreţi să ştiţi numărul adevărat al copiilor care se sinucid, sau încearcă să se sinucidă, în România. De disperare, de tristeţe, din cauza lipsei fiinţei care îi iubeşte cel mai mult pe lumea asta, mama!

Un newsletter al iscusitei doctorițe Karen Becker m-a făcut să mă gândesc la buna mea mamă, Dumnezeu s-o odihnescă, la toate mamele din lume. O mamă umană îşi poate părăsi copilul, o mămică căprioară, căţeluşă, ursoaică, pisică - niciodată! Cred că instinctul este superior raţiunii şi inteligenţei umane.

Conform unor studii de lungă durată făcute de bioloaga Susan Lingle de la "University of Winnipeg", din Canada, mămicile din lumea animală au o caracteristică aparte, înţeleg semnalele de pericol ale micuţilor pierduţi, sau singuri şi reacţioneză imediat, le sar în ajutor.

Campioana mămicilor, cea mai bună mamă din lume, s-a dovedit a fi căprioara americană, care sare imediat în ajutorul micuţilor fie că este vorba de specia ei, sau de alte specii. Un bebe marmotă, o focă mică, un pisoi pierdut, chiar un pui de liliac, care ţipau cât puteau pentru ajutor, s-au bucurat de prezenţa imediată a căprioarei. Chiar şi un sugar uman, care urla cât putea, a fost lins cu multă pricepere de gingaşa căprioară care s-a prezentat imediat la faţa locului, de la kilometri distanţă şi bebeul a încetat din plâns!

Studiile lui Susan arată că semnalele de pericol emise de puii multor specii, inclusiv specia homo sapiens, au anumite caracteristici comune, unele în ultrasunete. Este paradoxal, ciudat, pentru că speciile în cauză sunt separate de milioane de ani de evoluţie. Dar, semnalul de pericol emis de bebei se pare că a rămas acelaşi, în timp!

După cum a declarat Jaak Panksepp, un distins cercetător în domeniul neurologiei de la "Washington State University": "Se pare că aceste mămici, căprioarele în special, pot descifra mesajul emoţional a chemării disperate a puilor altor specii".

Studiile arată, indubitabil, că anumite mesaje sonore ale animalelor sunt în legătură cu emoţii şi sentimente, indiferent de specie. Se sugerează că diferitele specii trec prin aceleaşi experienţe emoţionale.

Dar ce spun eu de prin ziare, pentru că experiența mea cu pisici, căței, arici și veverițe arată același lucru. Mămicile au grijă de puii lor, chiar dacă aceștia din urmă, sunt mai mari, fizic, decât ele.

Este vineri seara, în mod tradițional seara filmelor horror. Eu aș revedea ”Alien” un film din anul 1979, cu Sigourney Weaver. Dacă nu l-ați văzut, vi-l recomand, era pe când se făceau filme bune.

Rămâne cum am stabilit, mâine este, în definitiv, o altă zi !

BERBEC

Să păstrezi secretele tale este garanţia succesului. Dar, nu uita, că cei foarte dragi trebuie să se bucure de încrederea ta, ca să te poată ajuta, în caz de nevoie. Nu exagera, totuşi! Prietenii te sprijină, familia te ajută. Mai mult ca oricând, te bucuri de aprecierile colegilor, ale anturajului, în general. Marte, bine aspectat, îţi asigură energia necesară ca să străluceşti şi să faci totul ca prin magie, adică repede-repede, de se miră toată lumea cum de reuşeşti. Evident, pentru ca să duci lucrurile la bun sfârşit nu trebuie, în primul rând, să te repezi. „Stai şi cugetă”, vorba ardeleanului!

TAUR

Nu încerca să te înfrânezi şi să fii convenţional. Spune ce ai de spus, descarcă-te, cu calm şi bună creştere. O să te simţi mai bine şi poate că o să determini o schimbare în jurul tău! Astăzi teoria conspiraţiei te obsedează! Eşti deosebit de suspicios – toată lumea pare a complota! Parţial adevărat este faptul că bănuiala este cea mai greu de suportat stare de spirit. Mici sau mai mari probleme cu sănătatea în special din cauza frigului - atenţie la zona guvernată de zodie, capul. O veste bună urmată de o cheltuială necesară.

GEMENI

Energia şi rapiditatea mercuriană sunt coordonatele zilei. Şarjează, atacă, nimeni nu poate să te oprească! Nu lăsa nicio şansă, fie că e vorba de planul profesional, sau de cel sentimental! Dacă este să faci un drum, mai bine amână. Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodia Gemenilor de a rezolva problemele legate de relaţiile cu terţi sau cu autorităţile. Este o zi propice pentru implicare financiară, investiţii, cu toate că exista superstiţia să nu se facă cheltuieli în „criză”. Trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit. Călătoriile de afaceri şi/sau de plăcere nu sunt recomandate şi favorizate de stele.

RAC

Veşti bune din familie, sau de la prieteni. O zi echilibrată, în care ai libertatea de a alege. Stelele spun că eşti inspirat în abordarea, cu iscusinţă, a problemelor tale personale. Câştig de bani, probabil nu foarte mulţi. Dacă ai unele probleme cu bancile, sau de natură financiar-bancară, nu ezita să faci tot ce depinde de domnia ta. Se poate ca Mercur, planeta negustorilor şi a hoţilor (a băncilor?) planetă care îţi este azi favorabilă, să-ţi răsplătească tenacitatea. Sănătatea este în general bună.

LEU

Eşti cam nervos astăzi şi poate ai motive, pentru că cineva încearcă să-ţi invadeze teritoriul. E de rău! Leul este un semn zodiacal proprietar, aşa că o să dezgropi securea războiului! Trebuie să nu exagerezi în această expansiune belicoasă îndrăzneaţă. Oricum, caracterizează caracterul Leilor. Dar mai multă modestie, cumpătare, nu a omorât pe nimeni. Creativitatea, în special a celor cu inclinaţii literare, este, de asemenea, bine aspectată. Planurile pe care le-ai făcut cu ceva timp în urmă încep să se materializeze. Nu chiar cum le-ai visat, dar oricum, ceva-ceva începe să se mişte.

FECIOARĂ

Chiar dacă nu eşti aproape de o rezolvare finală, astăzi poţi face unele progrese. Conjunctura arată un plan sentimental încărcat, cu situaţii noi care pot ridica probleme greu de rezolvat! Magnetismul personal al nativilor, charisma cum se spune, este în creştere – poţi rezolva uşor unele probleme sentimentale, nu toate. De asemenea poţi aborda uşor noi prietenii, relaţii noi. În mod particular sunt favorizaţi nativii din zodia Fecioarei care desfăşoară activităţi sociale, administrative, filantropice sau religioase. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, liantul grupului şi aşteptînd iniţiative pentru programul de seară.

BALANŢĂ

Astăzi eşti foarte empatic, sensibil la problemele celor din jurul tău. Câtă suferinţă şi durere pe lumea asta! Ajutându-i pe ei, te ajuţi pe tine! Şi nu uita şi de prietenii necuvântători! Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lasă lucrurile să se aşeze singure şi nu intervenii în niciun fel. Dacă ai propria afacere trebuie să fii foarte atent la noii furnizori sau clienţi. Cu toate aspectele nefavorabile economice, zvonurile, scumpirile şi criza, o să ai banii care îţi trebuie, ca de obicei, se rezolvă în ultimul minut. Veşti bune de departe. Cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent.

SCORPION

Te aflii într-un mediu foarte favorabil, unde toată lumea e de acord cu părerile tale. Te bucuri de căldură sufletească, acceptare, tandreţe şi înţelegere. Mai să uiţi că ai venin în coadă! Sinergia siderală permite să abordezi cu succes decizii importante, schimbări de situaţie sau poziţii sociale superioare. Trebuie să acorzi mai multă atenţie şi timp vieţii de familie sau relaţiilor cu prietenii. Nu uita că vorba dulce mult aduce şi că o rugăminte este mai uşor ascultată decât o ameninţare. Perioada favorizează nativii care activează în educaţie şi comerţ. Banii sunt aspectaţi favorabil. Venituri apar şi din nişte surse mai puţin obişnuite: aş îndrăzni să afirm că primeşti nişte bani inapoi.

SĂGETĂTOR

Ziua pendulează între „nu prea clar” şi „nu prea precis”. Trebuie să faci unele eforturi ca să stai pe linia conversaţiei civilizate şi să nu te pierzi, ca măgarul, în ceaţa confuziei. O zi în care trebuie să dai dovadă de conservatorism. Nu lăsa nicio schimbare să te tenteze – nu vinde, nu cumpăra, nu investiţi, nu-ţi face nou prieteni! Lăsă lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te vei numi. Săgetătorii artişti sunt singurii avantajaţi în această perioadă, dar cine nu este artist! Românul s-a născut cu talent, este artist şi poet… Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. Un semn de foc îţi poartă noroc şi te poate ajuta. În orice caz consolează-te cu gândul că nu eşti singurul care ai probleme la serviciu.

CAPRICORN

Astăzi, atingerea obiectivele tale realiste te conduc către o creştere a încrederii în forţele proprii. Orice realizare, cât de mică, te face mai încrezător, mai motivat, mai optimist. Cu toate că totul pare o mare comedie, sau un scenariu care nu a fost bine montat, accepţi, ca un spectator la teatru, în continuare, atmosfera neclară de la locul de muncă sau ceaţa din sentimentele tale. Astăzi este bine să eviţi toate situaţiile obscure. Supraveghează buzunarele în special şi proprietăţile, în general. Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung sau formarea de noi asociaţii. Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi charisma proprie a nativilor din zodie.

VĂRSĂTOR

Ai planuri ambiţioase, astăzi. Trebuie să ai în vedere că trebuie să te descurci singur, toţi cei care te pot ajuta au şi ei propriile programe. Seară plăcută, poate la un film, un spectacol. Trebuie să dai dovadă de multă diplomaţie la serviciu pentru ca magnetismul personal să nu fie receptat ca o agresivitate lipsită de eleganţă. Atenţie la cheltuielile firmei sau la cele personale şi la costul mesei de prânz! Mult entuziasm şi o privire mai filozofică asupra vieţii te ajută să te bucuri din plin de deliciile iernii, sau ce a mai rămas din iarnă.

PEŞTI

Cu Soarele intrat în zodie urmeză-ţi intuiţia, prima impresie. Fă o surpriză plăcută celor dragi, o să fie foarte bucuroşi, poate este ziua ta de naştere. Trebuie să ştii că ai dreptate! Anumite sentimente restrictive şi dezamăgiri existenţiale se amplifică, dar nu trebuie să dai nicio importanţă. Îţi trece! Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Promovează cu mult curaj interesele proprii. Nu da curs propunerilor persoanelor necunoscute, pe net sau la mobil. Cu toată iarna capricioasă eşti tentat să faci de astăzi planuri de weekend. Poate este ziua ta de naştere şi vrei s-o sărbătoreşti cum trebuie!