Horoscopul lui Dom’ Profesor,  19 februarie 2026. Despre Astrologie (L)

19 februarie

Pe 19 februarie s-au născut Nicolaus Copernic, Lee Marvin, Istvan Szabo, prinţul Andrew, Merle Oberon, Falco, Maria Ploae, Arthur Gorovei, Constantin Brâncuși.

Pe 19 februarie în calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Arhip, Evghenie, Macarie, Filimon şi soţia sa Apfia. Nimic în "Kalendar"!

Pe la amiază, Soarele a intrat în mod convenţional în zodia Peştilor. Totuşi, tradiţional, 19 februarie este ultima zi din zodia Vărsătorului. De ce această nepotrivire?

Simplu, este vorba de timpul sideral şi de timpul convenţional. Simplificând la maximum - trebuie să vă amintiţi că, la patru ani. se adaugă în februarie încă o zi, 24 de ore, anul bisect, dar acest timp se strânge treptat, gradat în toţi cei patru ani. De aici diferenţele, în fiecare an, de trecere dintr-o zodie în alta. În plus Pământul pe orbita sa în jurul Soarelui, pierde în fiecare an o zi față de o stea depărtată, fixă.

Astrologia este o ştiinţă socială - are o metodă, legi, cazuistică. Nu este exactă ca matematica, sau fizica, este o știință statistică socială.

La începutul civilizaţiei, în Sumer, astrologia a fost prima religie şi cea mai avansată ştiinţă. Orice ştiinţă-religie exprimă un adevăr. Adevărul Astrologiei tradiţionale este că Pământul, orice se găseşte pe această planetă, fiinţele, de exemplu, sunt influenţate de Cosmos, de Soare, Lună şi cele cinci planete clasice. În diferite moduri şi în diferite grade!

Astrologia, pornind de la acest adevăr, a luat diverse forme după gândirea majoritară în locul respectiv de pe Pământ.

În Europa s-a edificat (urmaşa astrologiei caldeene) astrologia elenistică, carteziană, geometrică, ştiinţifică, creştinată prin intervenţia cardinalului Pierre D’Ailly, în secolul XIV.

Chinezii şi tot Orientul Îndepărtat au alt timp de astrologie cu alte nume de zodii, un zodiac anual. Astrologie bazată pe modul de gândire Oriental, care este sincronic, nu logic.

Aztecii aveau un zodiac cu 20 de zodii, iar deşertul Nazca poartă, trasate pe distanţe foarte mari şi vizibile doar din spaţiu, simbolurile unui zodiac uitat de toată lumea. Pe unele dealuri din sudul Marii Britanii se găsesc alte simboluri, un cal, o suliţă etc, tot urmele unui zodiac din vremuri străvechi. Se ştie că profeţia astrologică a mândrilor Inca s-a îndeplinit exact la momentul precizat.

Până pe 22.12.2012 multă lume a stat cu inima strânsă așteptând "profeţia" Sfârşitului Lumii făcută după o interpretare aiurea a calendarului astrologic mayas. Bineînţeles, o escrocherie, dar puteai să fii sigur? Asta a fost reacția generală, eu eram sigur că nu se întâmplă nimic, astrologia mi-a spus acest lucru!

Astrologia vedică are o metodă proprie reflectând filozofia şi religia budistă, modul de viaţă indian. Face greşeala majoră să considere "poziţia reală" a Soarelui în constelaţii, confundând constelaţiile, cu zodiile. Greşeală? Poate, nu, este un mod, în concordanţă cu religia budistă, mai poetic şi mai frumos să vezi lumea, să faci astrologie! Să crezi că, undeva, departe, ţi se face destinul, numai în stele, că nu aparții deloc Pământului, că suntem făcuți din pulbere de stele. Foarte frumos și poetic, dar greșit! Cute, but wrong, vorba celor doi căței!

Din nefericire, astrologia a fost folosită uneori, mă tem că deseori, ca o armă. Să poţi prevede viitorul, ce avantaj fantastic pentru o armată! Sau, în politică! De exemplu, momentul debarcării aliaţilor din Normandia a fost stabilit de astrologul Louis de Wohl, iar Statul major aliat a respectat data respectivă, contrar cu buletinul meteorologic şi alte rapoarte. Şi, astrologul a avut dreptate...

De ce va spun toate acestea? Dintr-un motiv evident. Publicul român nu prea cunoaşte exact ce este astrologia şi la ce serveşte ea, cum se consultă un horoscop şi la ce este folositor. Persoane primitive și ignorante confundă astrologia cu vrăjitoria şi pe astrologi cu ţigăncile care ghicesc, numerologii fac horoscoape și nu mai știi ce să alegi din astrologie, la tv și prin ziare. Comprenez, vorba Piratului din Caraibe!

Mai mult, publicul a fost dezinformat şi corupt de persoane dubioase care se autointitulează “astrologi” sau ”numerologi”. Este greu să dregi, să repari, este o muncă de Hercule, să curăţi grajdurile regelui Augias! Astrologia nu se pune la vot, nu este o democrație, nu cei mai mulți și cu mai multă audiență au dreptate, ba din contră. E greu să faci un public obișnuit cu manele țigănești să aprecieze muzica simfonică a secolului XXI, ”epic music”!

Începând să dezvolt subiectul, nu pot să închei fără să mă refer la o ţară cu o tradiţie bine stabilită în astrologie, medium, clarviziune, tarot, yoga, spiritualitate orientală, medicină alternativă, etc. Este vorba despre Franţa. Am în fața mea o cărticică. Este scrisă de Nicolas Ponse și se numește ”L’ésotérisme à Paris”. Un ghid al clarvăzătoarelor, spiritiștilor, magicienilor, astrologilor etc. Dar, ultimul capitol este destinat masonilor. Un ghid al muzeelor, al templelor și al străzilor și cabinetelor practicanților. Da, se face și puțină reclamă, de unde să iasă banii, altfel? Este vorba despre credulitate, prostie, depresie, lipsa de speranţă, sau altceva... mult mai neliniştitor? Bună întrebare!

Până atunci să fim mulțumiți, pentru că mâine este o altă zi !

NOTĂ Mulțumesc meteorologilor și factorilor de decizie care au anunțat căderile masive de zăpadă, inclusiv prin RO-Alert. La mine în curte media stratului de zăpadă este de 35 de centimetri, dar unde s-a troienit este peste un metru. În timpul zilei a început să se topească, temperatura a fost pozitivă. Dar, probabil că o să înghețe. Am scris cu greu horoscopul meu, s-a întrerupt curentul de vreo zece ori. Din fericire, perioade foarte scurte. Am comandat un nou UPS, cel vechi s-a stricat. Am făcut inventarul celor necesare mie și celor cinci cățelușe și sunt mulțumit. Putem rezista destul timp fără să ieșim din casă. Mulțumesc mult celor care mi-au trimis vorbe bune și oferte de ajutor. Din fericire, încă mă descurc singur, dar evit să cad. După cum spune o veche vorbă din Orient, ”după prima căzătură începi să îmbătrânești, după a doua începi să mori”. Eu sunt la a cincea căzătură...

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 19 februarie 2026

BERBEC

Conjunctura astrologică te avantajează în folosirea iscusită a unor veşti sau informaţii. Atenţie la presă şi la reţelele de socializare, poţi avea unele date de excepţie. Nu le pierde! Eşti într-o perioadă de reconstrucţie sentimentală şi profesională şi ziua aceasta de luni este nimerită să-ţi lămureşti unele lucruri şi mai ales să te înţelegi pe tine, structura modului în care descifrezi ceea ce se întâmplă. Aspectele oferă cadrul pozitiv pentru posibilitatea rezolvării unor vechi probleme.

TAUR

Limitează-te la activităţile de rutină. Astăzi nu trebuie să întreprinzi nimic important. Evită graba, mai ales spre seară. Nu este o zi grozavă, dar nici cea mai proastă din anul acesta! Ori problema cu care te confrunţi astăzi este foarte complexă, ori, din cauza oboselii și a căldurii, nu te poţi concentra. Şi într-un caz şi în celălat nu aştepta să intri în criză de timp, cere ajutor. Cu toate ca vremea si vremurile te influenţează negativ şi treci printr-o perioadă mediocră, fă în aşa fel ca să nu fie vizibil pentru anturaj. Totuşi, cu ceva curaj și mai multă concentrare poți să reuşeşti în ceea ce îţi propui.

GEMENI

Dacă depinde de tine, amână tot ceea ce este important şi mai ales dacă e în legătură cu planurile tale de viitor. Dă curs şi rezolvă problemele urgente, minore. Seară plăcută - la un film, sau spectacol, sigur, pe net?! Astăzi dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Aproape nimic nu te poate întrista sau perturba, la acest început de săptămână. Atitudinea ta este pragmatică şi utopică în acelaşi timp, performanţă rară şi notabilă, însă poţi să ratezi cu uşurinţă câteva ocazii. Dar cui îi pasă! Ţie, în nici un caz...

RAC

Vrei să rezolvi toate problemele, în aşa fel ca să fie toată lumea mulţumită! Totuşi, astăzi trebuie să faci o alegere mai grea. Nu poţi să mulţumeşti mereu pe toată lumea, dar poţi să încerci! Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii, sau familia. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când răbdarea îţi este pusă la încercare. Călătoriile nu sunt sub un semn fast, mai bine stai acasă, în sensul să nu părăseşti localitatea de domiciliu, sau, de reşedinţă!

LEU

Nicio planetă în zodie, dar, ai o eficacitate sporită în tot ceea ce faci, cu toate că cei din jur vor să te împiedice, pentru că ai renunţat la îndoieli şi la tatonările inutile, mai ales în domeniul sentimental. Ai găsit un nou echilibru moral şi fizic. Conjunctura astrologică îţi indică o energie în creştere. Profită de această amplificare a vitalităţii, cu dinamica şi voinţa care te caracterizează, să prevalezi, să ai succes. Energia suplimentară furnizată te face să te risipeşti mai ales în latura mai frivola a vieţii, sigur, după orele de program.

FECIOARĂ

Toată ziua persoanele născute în semne de foc şi aer îţi sunt binevoitoare şi te ajută, în special Leii şi Săgetătorii, dar este bine să eviţi pe cei născuţi sub semne de apă şi pământ. Odihneşte-te mai mult şi oferă-ţi mediul şi anturajul care îţi face plăcere. O zi care se anunţă obişnuită, dacă nu te-ar nelinişti veştile rele din presă. Vezi-ţi de treburile tale, de familia ta, de programul tău şi gândeşte de bine, pozitiv. Şi, repet, gândeşte de bine, vorbeşte de bine, fă fapte bune! Este Crezul primilor creştini, cei care îl urmau pe Iisus!

BALANŢA

Configuraţia astrologică îţi este favorabilă, în special în ceea ce priveşte noile idei, noile proiecte, noile căi de urmat. Trebuie doar să îndrăzneşti, norocul ajută pe cei curajoşi! Sfera comunicării este, însă, afectată dar şi evenimentele şi emoţiile în sensul întârzierii şi a estompării lor, mai ales in sfera personala, a propriilor interese. Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri, sau prin reprogramarea unor evenimente.

SCORPION

Eşti mai filosof decât de obicei, astăzi îţi place să spui maxime şi proverbe. În relaţiile sentimentale poţi avea succes numai dacă nu contrazici chiar de la început! Nu pierde timpul! Ai un program aglomerat, cu multe de făcut, dar astazi este bine sa vorbeşti mult, fără să spui mare lucru şi să nu iei decizii importante. Te pricepi… Nu-ţi lipseşte ambiţia şi energia, dar în conjunctura actuală, astrală şi de la locul de muncă, în contextul distopiei sanitare, valul șapte, nu-ţi foloseşte la nimic, singura cale de urmat este „politica struţului”. Şi faptul că acasă familia, prietenii, te susţin, orice ar fi!

SĂGETĂTOR

Îţi faci iluzii, eşti un pic în afara realităţii. Poate unde este vorba de interesele tale personale. Fii vigilent şi analizeză cu atenţie atitudinile celor din jurul tău, anturajul, familia. Perioada, totuşi, iti este favorabilă, în general. Ziua de astăzi face să-ti crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp.

CAPRICORN

Conjunctura îți indică unele probleme personale şi de familie şi simţi nevoia să le discuţi cu cineva. Îţi trebuie un sfat bun, o perspectivă obiectivă. Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Nu fă confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor, mai ales la serviciu, sau la muncă, sau unde activezi. Nu uita că ceea ce este important pentru tine este să placi celor din jur! Sigur, în primul, repet, în primul rând este siguranţa proprie! Astăzi ai ceva mai mult noroc decât în mod obişnuit, în sensul că nu o să ai niciun necaz mare.

VĂRSĂTOR

Cu Saturn afectat, la serviciu, sau acasă, cu munca la domiciliu, este o perioadă complexă, complicată, puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe cu două înţelesuri. Nimic foarte important, în aparenţă. Dimineaţa trebuie să te ocupi de problemele altora. Totuşi, ai o informaţie pe care o aşteptai de mai mult timp şi care te avantajează. Seară plăcută, acasă, poate la un film nou, poate puțin sport de sufragerie, ca să te ţii în formă. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la rude, la familie, sau la prietenii buni, la anturajul apropiat, în general.

PEŞTI

Dimineaţa ai o oarecare nesiguranţă, neaşteptată şi nerecomandabilă. Ai unele îndoieli. Trebuie să treci repede peste starea aceasta, vremurile sunt aspre şi nu cruţă sau aşteaptă pe nimeni! Totuşi, nimic foarte important, în aparenţă. Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi ţi se propun programe de distracţie de seară, acasă. Ţine-ţi cunoştiinţele (mai ales cele feminine) strict la distanţa potrivită, nu încuraja efuziunile sentimentale şi micile confesiunile mincinoase. Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Ascultă, politicos și cu atenție. Propria inteligenţă şi intuiţia pot rezolva situaţia!