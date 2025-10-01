Horoscopul lui Dom’ Profesor, 2 octombrie 2025. „Serenity” la 20 de ani

Pe 2 octombrie s-au născut Mohandas Gandhi, Graham Greene, Sir Edward William Ramsay, Groucho Marx, Sting, Romina Power, Ciprian Porumbescu, Dan Spătaru, Adrian Daminescu, Gheorghe Gruia, Miron Radu Paraschivescu, Paul Goma, Francisc Hossu-Longin.

În calendarul creştin-ortodox, pe 2 octombrie, sunt Sfinţii Ciprian şi Iustina, nimic în „Kalendar”.

Tatăl meu, născut pe 2 octombrie 1921, era un nativ din Balanţă foarte secretos, cum este caracteristica multor Balanţe. Nici astăzi nu ştiu exact ce preferinţe avea, ce-i plăcea mai mult, ca să dau de pomană, cum se face. Dumnezeu să-l odihnească şi să-l ierte!

Istoria familiei, ce a făcut tata în război, le ştiu din documentele familiei, din jurnalul lui, din scrisorile de dragoste trimise celei care urma să-mi fie mamă, din relatările unchiului meu, doctorul chirurg Victor Costin Ştefănescu, un om formidabil, Dumnezeu să-l odihnească şi pe el, că multe a făcut şi a desfăcut!

Aşa că atunci când am găsit în jurnalul lui “Harry”, acesta era numele de război al tatălui meu, referiri la “instructorul meu de zbor, căpitanul Vizanty, nom de guerre, Mon Cher” m-am agăţat cu ghearele şi dinţii de amintirea comandorului Dan Vizanty.

“Mon Cher” este un erou naţional, se ştie multe despre el, aşa că mă gândeam că pot să extrapolez ceea ce a făcut Dan Vizanty şi să aflu ce a făcut şi tatăl meu.

Dar, după ce am scris câteva articole, aici, în EvZ, am avut surpriza plăcută să primesc emailuri de la copiii şi nepoţii aviatorilor care îl cunoşteau pe tata. Iar cea mai interesantă relatare am primit-o de la nepotul mecanicului de bord al lui tata. Iar, încă o surpriză plăcută, a fost prietenia de corespondență cu fiica comandorului Dan Valentin Vizanty, Ana Maria, o demnă urmașă a eroului aviației regale românești.

Tata a luptat pe Focke Wulf 190, una dintre variantele minunatului avion, fratele mai mare, foarte asemănător cu IAR-80 şi IAR-81, în Luftwaffe, Luftflotte 4, Grouppe “Otto”, Schlachtgeschwader 2. A fost detaşat ofiţer de legătură, dar germanii l-au lăsat să zboare. Pe un splendid Flugzeugpanzerjäger, un FW-190 de asalt, aranjat special pentru atacul la sol, împotriva tancurilor bolşevice, dotat cu tunuri de 20 mm şi rachete. Vânător de blindate.

“Ţăranii lui”, infanteriștii români, erau undeva, la câţiva kilometri, în tranşee. Când se auzeau motoarele tancurilor sovietice, sau cercetașii semnalau o concentrare de blindate, maiorul de stat major Ceraşu, de la tata din sat, chema prin radio regimentul “Otto”. Germanii ştiau imediat despre ce este vorba... În cîteva minute, o patrulă, tata şi cu șeful lui german de patrulă, cel mai bun vânător de tancuri rusești din armata germană, un Michael Wittmann al aerului, venea pe coordonatele indicate, intercepta tancurile bolşevice şi le speria suficient de tare cu tunurile de 20 milimetri, ca bolşevicii să se ascundă, să renunţe la atac. Patrula de FW-190 zbura la înălţimea crenguţelor din vârful copacilor...

Există şi o mărturie scrisă, indirectă. Marele om, generalul de aviaţie Ion Dobran, Domnul să-l odihnească, veteran al WW2, şi-a amintit de tata, de curiozitatea și excentricitatea lui de a zbura neapărat pe un FW-190, care nu era în dotarea aviației regale, şi mi-a indicat o carte scrisă de mareşalul armatei aerului URSS, G.V. Zimin, “Piloţi de vânătoare”.

În volumul doi, la pagina 74, se relatează cum aviatorul sovietic, care trebuia să asigure protecția aeriană a atacului, a avut mari necazuri din cauza unei escadrile de FW-190, care “se strecura la înălţimea copacilor” şi a atacat eficient coloanele de blindate sovietice care forţau râul Berezina. Atacul sovietic a fost suspendat suficient timp, pentru ca trupele noastre să se asigure în perimetru. Surpriza atacului sovietic s-a irosit. Ori, numai Grouppe “Otto” de FW-190 făcea asemenea acrobaţii riscante, la foarte joasă altitudine, spune fabulosul general: ”…tatăl tău a zburat, cu siguranță, în acea misiune!”

Nu știu de ce tata nu mi-a povestit nimic, niciodată, despre viața lui. Poate regreta multele lui greșeli și păcate. Asta nu m-a impiedicat să am și eu mai multe greșeli și păcate. Poate dacă îmi povestea erorile lui, mă împiedica să le comit pe ale mele, dacă aș fi tras învățămintele care se impuneau. Dar îi sunt recunoscător, iar iubirea pe care i-o port este veșnică, fiecare trebuie să facă greșelile lui!

În altă ordine de idei, sau, în aceiași, un articol semnat de Richard Edwards mi-a reamintit de un serial SF pe care l-am admirat mult. Deși filmul original „ Star Wars” este adesea descris ca un western spațial, franciza nu a reînviat cu adevărat atmosfera de pistolar până la debutul unui anumit Mandalorian în 2019. Dar în 2005 - același an în care căderea în dizgrație a unui tânăr Jedi ambițios a condus o revoluție într-o galaxie îndepărtată - un alt film SF a început să-i ducă pe cowboy spre stele.

Scenaristul/regizorul filmului „Serenity”, Joss Whedon (cunoscut pe atunci cel mai bine ca creatorul filmelor „Buffy, spaima vampirilor” și „Angel”) nu și-a ascuns niciodată dragostea pentru „Războiul Stelelor”, iar influențele sunt peste tot. Căpitanul Malcolm Reynolds (Nathan Fillion) este practic Han Solo cu o morală și mai maleabilă (l-ar fi împușcat pe Greedo primul), comandând o navă spațială veche și șubredă care s-ar potrivi perfect alături de Șoimul Mileniului. El și asociații săi (o bandă hărțuită de mercenari și fugari) își câștigă existența la marginea unui univers plin de facsimile rudimentare de pe Tatooine, lumi fără lege la ani-lumină distanță de controlul... Imperiu/Alianţă.

Însă decorul său futurist este și o alternativă mai sumbră la utopia din „ Star Trek ”, un secol al XXVI-lea în care resursele „Pământului care a fost” au fost epuizate, forțând omenirea să se mute printre stele pentru a terraforma noi lumi. Între timp, dialectul acestui Vest Sălbatic anacronic este un amestec improbabil de argou amuzant și citabil în stilul „Buffy”, jargonul cowboy din „Bonanza”, unde expresii de modă veche precum „între pământurile mele” sunt comune, și insulte în mandarină. (În această versiune a istoriei viitoare, superputerile globale China și SUA și-au unit forțele pentru a crea o singură entitate atotcuprinzătoare.)

La fel ca în multe alte filme SF, acesta este un univers fără extratereștri, principalele amenințări venind de la Reaveri (oameni zombi care călătoresc în spațiu și au probleme severe de gestionare a furiei) și o Alianță care își dorește pace și prosperitate pentru toți - atâta timp cât acestea se potrivesc cu stilul lor particular de pace și prosperitate. Reynolds și primul său ofițer Zoë Washburne (Gina Torres) au mai multe motive decât majoritatea să nu aibă încredere în acest guvern totalitar, după ce au luptat pentru Independenții pierzători (cunoscuți colocvial sub numele de „Haine Maro”) într-un război civil brutal împotriva Alianței. Nava lor din clasa Firefly, Serenity (fără articol hotărât), este numită după decisiva și foarte sângeroasa Bătălie de la Valea Serenității, care a pus capăt efectiv conflictului.

Toate aceste informații ar fi fost o noutate pentru majoritatea spectatorilor de film, dar pentru câțiva aleși (și foarte pasionați), „Serenity” a fost cea mai interesantă lansare din istoria cinematografiei - sau, cel puțin, din 2005. Pentru că, pentru fanii serialului TV „Firefly”, anulat prematur, acesta era ceva ce nu credeau niciodată că vor vedea, continuarea unei povești care se oprise brusc cu trei ani mai devreme.

În majoritatea celorlalte realități, „Firefly” avea să fie uitat de mult, fiind anulat cu cruzime de rețeaua Fox în decembrie 2002, după ce doar 11 din cele 14 episoade fuseseră difuzate. Dar, spre deosebire de „Journeyman”, „Threshold”, „FlashForward” și majoritatea celorlalte seriale extraordinare cu un singur sezon care au împânzit televiziunile la începutul anilor 2000, căpitanul Reynolds și echipajul său au supraviețuit pentru un film de lung metraj.

În momentul anulării serialului „Firefly”, Whedon a spus: „Cred că [serialul] a fost tratat într-un mod rușinos”. E greu să nu fii de acord, având în vedere că Fox a luat decizia de neconceput de a difuza acele 11 episoade menționate anterior în afara ordinii — episodul pilot dublu (numit și, în mod confuz, „Serenity”) nu a fost difuzat decât la sfârșitul perioadei inițiale.

Spre meritul lor, însă, Fox i-a permis lui Whedon să încerce să vândă serialul în altă parte. „Nu este o perspectivă ușoară”, a recunoscut creatorul serialului în 2002. „Dar voi face tot ce-mi stă în putință, ca întotdeauna, pentru a menține această pasăre în aer... Nu mă voi odihni până nu voi găsi un port sigur pentru această navă.”

Astfel de afirmații pot fi de obicei respinse ca bravadă a unui scriitor recent disprețuit, dar Whedon avea o bază de fani, neobișnuit de pasionată, de partea sa. Numindu-se „ Browncoats, Haine Brune” (în onoarea lui Mal și a camarazilor săi), aceștia erau bucuroși să-și exprime dragostea pentru „Licurici” online. Serialul a fost, de asemenea, un beneficiar major al noii culturi a boxset-urilor DVD de la începutul secolului XXI, deoarece vânzările impresionante au dovedit că, până la urmă, exista un public pentru Reynolds și compania.

În cele din urmă, Universal a intervenit pentru a finanța un film derivat, deși bugetul de 39 de milioane de dolari era o sumă mică de bani în termeni de operă spațială. Acestea fiind spuse, aceste limitări financiare sunt parte integrantă a ceea ce a devenit filmul „Serenity”, cu secvențe VFX reduse la minimum (bătălia spațială culminante are loc în mare parte în afara ecranului) și elemente practice, în cameră, care conferă acțiunii senzația tactilă pe care prequelele „Star Wars”, bazate pe computer, nu o aveau adesea. Chiar și așa, după ce toate interioarele din „Firefly” au fost demolate după anularea serialului, scenografii au trebuit să reconstruiască filmul de la zero, folosind DVD-urile ca sursă.

Iar arma secretă a serialului „Serenity” a fost întotdeauna distribuția, un ansamblu perfect format, a cărui chimie era încă intactă la trei ani după dispariția serialului „Firefly”. Ca în multe dintre cele mai bune sitcom-uri, aceștia sunt oameni forțați să se unească de împrejurări la fel de mult ca de prietenie, diversele tensiuni dintre ei (fie că este vorba de antagonism sexual sau de adevărul adevărat) asigurând că viața la bordul „Bărcii” lui Mal nu este niciodată plictisitoare.

Unele personaje sunt inevitabil devalorizate de durata de două ore a serialului - elemente cheie ale poveștii Inarei (Morena Baccarin) au fost lăsate în sala de montaj, în timp ce centrul moral al serialului, Shepherd Book (Ron Glass), nu are parte decât de o apariție cameo glorificată. Dar majoritatea dintre ei își primesc momentele de a fi „Mari Eroi fără Nicio Șansă”, înainte ca Whedon să facă ceva ce majoritatea francizelor importante ezită să facă - să omoare personaje iubite și să le țină moarte. Uneori, „Serenity” este cu adevărat sfâșietor.

De asemenea, oferă, probabil, cele mai bune două ore din franciză. Pentru că, în ciuda adorației acordate „Firefly”, acesta nu a atins niciodată măreția deplină. Sigur, există episoade strălucitoare pe parcursul acestei perioade mult prea scurte, dar există și o mulțime de elemente de umplutură pe măsură ce serialul își găsește potențialul. Este o serie cu o promisiune imensă căreia i s-a refuzat șansa de a-și atinge întregul potențial.

Pe lângă faptul că își prezintă lumile pionerilor spațiali într-un stil eficient și elocvent, „Serenity” înghesuie un sezon întreg de dezvăluiri în timpul filmului. Întrebările despre originile Reaverilor și ale lui River Tam (o clarvăzătoare enigmatică cu puteri peste limită care fuge de Alianță, interpretat de viitoarea vedetă din „Sarah Connor Chronicles”, Summer Glau) primesc răspunsuri cu stil, înainte ca Reynolds și colegii săi de navă rămași să pornească spre noi aventuri interesante pe care nu le-am văzut niciodată pe ecran. Între timp, în rolul lui Chiwetel Ejiofor, Agentul Alianței - un agent nemilos, iubitor de monologuri, hotărât să-l captureze pe River - filmul are un antagonist înfiorător, dar în același timp ciudat de simpatic.

Având în vedere că „Serenity 2” este încă absent, două decenii mai târziu, nu este deplasat să spunem că filmul nu a reușit să dea lovitura la box office. Chiar și așa, moștenirea atât a filmului, cât și a serialului TV care l-a născut continuă să dăinuie. https://www.youtube.com/watch?v=w8JNjmK5lfk.

Mulți dintre actori au avut de atunci cariere de succes la Hollywood, cei mai notabili fiind Fillion („Castle”, „The Rookie”), Baccarin („Homeland”, „Gotham”, „Deadpool”) și Alan Tudyk („ Rogue One ”, „ Resident Alien ”, ”Andromeda”, numeroase animații Disney). Whedon a continuat să regizeze primele două filme „Avengers” pentru Marvel și „Justice League” pentru DC, deși mai mulți actori l-au acuzat ulterior de hărțuire la locul de muncă. (Whedon a negat acuzațiile.)

O serie de benzi desenate Dark Horse a umplut goluri în cronologia „Firefly”, în timp ce saga a reușit să aibă un impact în lumea reală datorită grupului ”Browncoats”, care a organizat proiecții caritabile ale filmului sub egida Can't Stop the Serenity . Între 2006 și 2020, aceștia au strâns 1,35 milioane de dolari pentru ONG-ul pentru drepturile femeilor Equality Now .

În 2007, filmul a ajuns pe prima pagină a presei când cititorii revistei SF și fantasy SFX, cu sediul în Marea Britanie, l-au votat drept cel mai bun film SF din toate timpurile. Deși este o exagerare, nu a fost chiar atât de surprinzător, după subsemnatul. La urma urmei, pasiunea fanilor filmului „Firefly” a fost motivul pentru care a existat „Serenity” și - parafrazându-l pe geniul în comunicare al filmului, Mr. Universe – ”uneori nu poți opri inevitabilul”.

„Serenity” este disponibil pentru închiriere sau cumpărare pe Amazon, Apple TV și alte servicii de streaming în SUA și Marea Britanie. Puteți viziona fiecare episod din „Firefly” pe Hulu în SUA și Disney+ în Marea Britanie. În România… vă descurcați !

Eu am ”Serenity” și ”Firefly” pe DVD, pentru care îi mulțumesc maestrului Daniel din Constanța. Cred că o să mă uit la câteva episoade dintr-un alt serial fără noroc anulat în culmea gloriei: ”Space: Above and Below” poate pentru că unul dintre episoade este meșteșugit pe melodia nemuritoare a lui Patsy Cline ”Never no More”: https://www.youtube.com/watch?v=e523K6Nho1Y&list=RDe523K6Nho1Y&start_radio=1.

Fără să uităm că viața este frumoasă atâta timp cât există speranța că mâine este o altă zi !

BERBEC Ţi-ai promis o răsplată dacă reuşeşti să-ţi convingi şeful că ai dreptate. Ce să zic, astăzi nu sunt şanse, fii rezonabil şi mai aşteaptă. Într-o bună zi rezultatele vor fi peste aşteptări! O zi favorabilă, în special pentru activităţile de rutină. Toată ziua este plină de aspecte planetare bune, fiind o zi explicită, transparentă aşa că fii foarte atent la semnalele care apar pe piaţă. Stelele au un moment de bunăvoinţă. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi programe de toamnă.

TAUR Astăzi eşti nemulţumit de lentoarea cu care ţi se rezolvă problemele şi de lipsa de soluţii pe termen lung. Soluţia îţi e la îndemână, trebuie doar să iei... taurul de coarne, să insişti! Limitează-te la activităţile obişnuite, de rutină. Astăzi noul nu este favorabil. Evita sa incepi proiecte noi, sau sa răspunzi imediat la o "provocare". Vai, ce nu-mi place cuvântul ăsta, "provocare"! Lasă pe mâine. Sau pe „alta data”!

GEMENI Eşti mai hotărât ca niciodată să schimbi ceva în viaţa ta. Ai încheiat un armistiţiu doar ca să te afli în treabă. Dar atenţie, persoana în cauză nu este sinceră. O să te atace din nou! O zi care se anunţă obişnuită, dacă nu te-ar nelinişti veştile rele din presă. Mai este un aspect minor negativ, dar pe care îl interpretez ca pe o obosela cronică sau o oarecare stare de disconfort faţă de vreme, vremuri şi oameni.

RAC Astăzi trebuie doar să te mişti repede şi să nu amâni. Hotărârea este buna, treci la fapte! Vrei să înţelegi de ce nu ai spor în ceea ce faci! Poate nu colaborezi cu cine trebuie... Vezi-ţi de treburile tale, de familia ta, de programul tău şi gândeşte bine, pozitiv. Binele la bine trage! Odihneşte-te mai mult şi oferă-ţi mediul şi anturajul care îţi face plăcere. Şi gândeşte de bine, vorbeşte de bine, fă fapte bune!

LEU Nu-ţi mai risipi energia pe furnici! Încercă să-i ajuţi, dacă nu poţi să-i conduci, pe cei care contează în viaţa ta. Lumea ştie că strategiile tale sunt întotdeaună câştigătoare, nu dezamăgi! Sfera comunicării este afectată dar şi evenimentele şi emoţiile în sensul întârzierii şi a estompării lor, mai ales in sfera personala, a propriilor interese. Nu acţiona după prima bârfă pe care o auzi. Nu te repezi imediat şi lua de bun pe primul venit. Uneori leii se prind cu capcane primitive, sau cu linguşeală! Reflectează cui foloseşte ingineria respectivă.

FECIOARĂ Stelele îţi aduc veşti bune! Nu cele pe care le aşteptai, dar, decât nimic... Ai „jucat” bine până acum, dar nu vezi încă roadele scontate şi asta te enervează. Ai puţintică răbdare! Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. Configuratia astrologica iti indică sa nu te repezi să tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru că lucrurile se vor lamuri. Puţintică răbdare, vorba eternului Caragiale!

BALANŢĂ Nemulţumirea ta faţă de cei din jurul tău e justificată. Dar e şi vina ta, ai vorbit prea mult, ai dat din casă şi ai devenit vulnerabil la bârfe. Recomandare: ia distanţă, cât mai repede! Configuraţia astrologică îţi indică o energie în creştere, în a doua parte a zilei. Profită de această amplificare a vitalităţii, cu harnicia şi spiritul armoniei care te caracterizează, să prevalezi, să ai succes.

SCORPION Astăzi poţi să apeşi butoanele necesare ca să demonstrezi celor care încă mai au îndoieli în ceea ce te priveşte. Te gândeşti la cineva de departe, care însă, nu se gândeşte la tine! Perioada zilei de astăzi nu este foarte rea, dar nici cea mai buna din viaţa ta! Ori problema cu care te confrunţi azi este foarte complexă, ori, din cauza vremii capricioase, nu te poţi concentra. Şi într-un caz şi în celălat nu aştepta să intri în criză de timp, cere ajutor.

SĂGETĂTOR Grija pentru cineva din jurul tău, poate un membru al familiei te chinuie şi azi. Nu ai motive întemeiate însă, lucrurile se pot rezolva ca prin minune. O veste de departe e cheia situaţiei. Cu toate ca vremea si vremurile te influenţează negativ şi treci printr-o perioadă mediocră, fă în aşa fel ca să nu fie vizibil pentru anturaj. Nu te enerva, oricum nu este la îndemana ta rezolvarea problemei cu care te confrunţi. Singurul care se pricepe este Destinul. Aşteaptă, nu risca, ai răbdare!

CAPRICORN Pari zdrobit de timp şi obosit. Vrei calm, muzică plăcută şi un pahar de vin bun. Uneori şi astăzi este una dintre acele zile, trebuie să-ţi oferi ceea ce vrei, ca să poţi să progresezi! Configuratia astrologică arata că poţi coopera bine cu semnele de aer şi foc, un Leu te poate ajuta decisiv într-un domeniu sensibil al activităţii tale. Evită, dacă poţi, Racii şi Peştii. Totuşi, astăzi dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Aproape nimic nu te poate întrista sau perturba.

VĂRSĂTOR Vremea capricioasă şi veştile bune te fac să simţi nevoia de somn şi de împăcare cu tine însuţi. Dacă ar fi după tine, ai lua o pauză mai lungă. Acordă-ţi o şansă şi evaluează evenimentele! Mai multa discreţie nu strică, dar foarte multă discreţie înstrăinează pe cei apropiaţi! Adică joci un rol şi uneori îţi cade masca. Vărsătorii nu sunt actori foarte buni, adică nu pot face roluri de compoziţie, ţine minte acest lucru!

PEŞTI Cu o conjunctură favorabilă, multe se pot face şi desface! Evită, însă, proiectele şi ideile ciudate, bizare, neobişnuite. Aspectele te predispun la exagerări! Spune ce ai de spus, nu mai ţine pe inimă, poate ai surpriza şi vei fi bine primit! Conjunctura se schimbă, situaţia se schimbă, oamenii se schimbă aşa că poţi avea şi o perspectivă mai bună. Păstrează-ţi speranţa, viaţa este frumoasă şi poţi să o faci şi plăcută!