Horoscopul lui Dom’ Profesor,  27-28 septembrie 2025. Atlantida (II)

27,28 septembrie

Pe 27 septembrie s-au născut Samuel Adams, Louis Botha, Ştefan Bathory, Sir Martin Ryle, Lhasa de Sela, Meat Loaf, Avril Lavigne, Alexandru Ciucurencu, Dumitru Prunariu, Al. Papiu-Ilarian, Grigore Hagiu, Simona Halep, iar pe 28 septembrie s-au născut Brigitte Bardot, Marcello Mastroianni, Peter Finch, Georges Clemenceau, Gheorghe Dima, Anton Sinceac, Aristide Caradja, Valeriu Râpeanu, Vasile Pârvan, Leonida Teodorescu, Sorin Gheorghiu.

Pe 27 septembrie, în calendarul creştin ortodox, sunt Sfinţii: Antim Ivireanul, Calistrat şi Epiharia, iar duminică, 28 septembrie sunt Sfinţii: Hariton Mărturisitorul şi Proorocul Baruh.

27 şi 28 septembrie fac parte din prima perioadă a sărbătorilor de toamnă ale lupilor, adică al dacilor.

Ziua de 28 septembrie a împrumutat, sau a dat, numele din calendarul creştin: Haritonul. Fiind şi duminică este mare pericol dacă lucrezi, mai ales cu unelte ascuţite. Femeile, mai ales, ţin Haritonul, ca să nu le crape călcâiele! (Olteanu, Speranţia)

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, continui cu povestea Atlantidei. Cei trei băieţi mi-au mulţumit pentru informaţiile date ieri, dar mă întreabă unde a fost Atlantida?

Ei bine, anticii nu prea au dat atenţie Atlantidei. Doar marii istorici, Strabon şi Posidonios, spun că Platon ar fi afirmat despre Atlantida : „Este posibil ca povestea să nu fie o simplă invenţie”.

„Romantica” perioadă a descoperirilor geografice, care de fapt nu a fost decît o goană neruşinată după aur, jaf şi bogăţii, a scos din nou la iveală problema bogatei Atlantide. Bine, bine, s-a scufundat! Dar unde? Şi unde este aurul, argintul, fildeşul şi oricalcul ?! Au apărut hărţi, portulane. Şi harta amiralului Piri (Reiss în turca veche înseamnă şef, adică amiral). Şi harta lui Claudiu Ptolemeu din secolul I. Şi multe altele...

Conquistadorii nu au descoperit Atlantida, pentru că, după cum bine ştim - se scufundase! În schimb au descoperit „continentul ce înconjoară Atlantida” adică America. Au exterminat peste o sută de milioane de azteci, incaşi şi ce-au mai găsite pe acolo. În numele civilizaţiei şi al catolicismului.

De Atlantida nu s-a mai discutat pînă prin secolul al XIX-lea. Brusc, apare celor cu pretenţii intelectuale, că exerciţiul deductiv, gen enigmele istoriei, este de ”bon ton”. În secolul XIX şi în proaspăt defunctul secol XX, se scriu circa 2.000 de tomuri pe problema Atlantidei. De fapt, pe problemele Atlantidelor. Fiecare autor ţine la cîte o ipoteză şi marea majoritate au, în general, dreptate.

Mai apar şi alte ”continente pierdute”, ca rivale la gloria Atlantidei: Mu, Lemuria şi Gondwana. Unii dintre autori iau toate detaliile precizate de Platon : insulă, coloanele lui Hercule (Gibraltar?), vulcan, climă blîndă, cai, elefenţi, mare de nămol după scufundare. Alţii selectează argumentele, punîndu-le de acord cu evenimente istorice reale şi cu descoperirile arheologice. Sunt avansate zeci de posibile situări geografice ale Atlantidei, dintre care vreo 6-7 au rămas şi pînă astăzi în discuţie.

Dacă ne referim strict la izvorul egiptean, apare ca cel mai probabil situarea Atlantidei în insula Thera (Santorini), în Mediterana. Insula a fost distrusă de o formidabilă explozie vulcanică cu circa 1.480 ani înainte de Hristos, deci, cu o mie de ani înainte ca Solon să afle istoria Atlantidei. Un fum gros a acoperit soarele pentru mai multe luni şi valuri uriaşe de şase metri au distrus litoralul egiptean. Tot în acea vreme dispare brusc una dintre cele mai înfloritoare şi puternice civilizaţii antice : regatul minoic.

Explicaţia acestei enigme este meritul profesorului K.J. Frost de la Queen’s University din Belfast, care în anul 1909, la 19 februarie, publică în ziarul londonez Times un articol, „Continentul dispărut” în care aducea argumente imbatabile pentru ipoteza minoică a Atlantidei.

Dar Atlantide au fost şi în insulele Macaronezia : Azore, Madeira, Canare şi Selvagen. Acolo unde spunea Platon!

Cîte o Atlantidă au fost, cu siguranţă, în Antile şi în triunghiul Bermudelor.

O Atlantidă se pare că a fost şi Troia.

O altă Atlantidă a unit Sirtele cu Sicilia.

O Atlantidă a fost în Marea Nordului.

O Atlantidă a fost chiar Antarctida.

O altă Atlantidă a fost în Oceanul Indian, în Indonezia. Şi o Atlantidă destul de întinsă a fost în Oceanul Pacific – Insula Paştelui stă mărturie.

Civilizaţii, culturi, care au dispărut, poate, fără urmă, într-o singură noapte de dezastru.

Legenda următoare o ştiu de la excelenţa sa, Gyalwa Norbu Rinpoche al VII-lea. În Tibet mi-a povestit timp de o săptămână, legenda Marilor Zei şi a Primilor Strămoşi. Ar dura o noapte întreagă să o povestesc, pe scurt.

Foarte pe scurt, Pămîntul a fost locuit de mai multe civilizaţii. Prima civilizaţie, a regilor dragoni, s-a stins odată cu distrugerea continentului Gondwana, acum 150 de milioane de ani. A doua civilizaţie, a uriaşilor, a dispărut într-o singură noapte, odată cu scufundarea continentului Lemuria, acum 50 de milioane de ani. A treia civilizaţie, prima umană, vîrsta de aur, s-a stins acum două milioane de ani, odată cu scufundarea continentului oceanic Mu.

Se pare că Primii Strămoşi ajunseseră la un nivel superior de civilizaţie şi tehnologie. Stăpîneau călătoriile cosmice şi mai ales tehnica cîmpurilor energetice. Se crede că folosea tehnologii bazate pe conversia cîmp-masă. Există chiar dovezi materiale ale existenţei vîrstei de aur. Mici obiecte din metal, prelucrate perfect, care au fost descoperite în straturi compacte, în mine, şi datate la peste 50 milioane de ani. Apoi chiar unele zăcăminte de metal sau filoane, cercetate în 3D, adică spaţial, par a fi urmele unor construcţii sau maşinării monstruoase. Misterioasele centuri de radiaţii Van Allen, din jurul Pământului, nu sunt decît urmele, matricea energetică a unor formidabile cîmpuri-scuturi deflectoare.

Savantul Immanuel Velikovsky explică dispariţia acestor civilizaţii prin teoria catastrofică: Terra este ţinta periodică a unor asterioizi uriaşi care produc catastrofe inimaginabile, stingerea aproape în întregime a vieţii şi mari schimbări geografice şi de relief. Probabil că puternicele scuturi energetice fuseseră construite tocmai împotriva unui asemenea obiect din spaţiu.

Acum mai bine de 12 500 de ani s-a mai întîmplat o catastrofă. Se pare că a explodat, cum avea să o facă şi la 26 august 1883, vulcanul Krakatau, distrugînd Atlantida din Oceanul Indian (Indonezia) care cuprindea şi Indusul, Mohendjo-Daro.

Acest lucru s-a întâmplat în momentul cînd situaţia s-a agravat pentru că a existat o activitate vulcanică şi seismică foarte intensă la nivelul întregului Pământ. Miliarde de tone de cenuşă vulcanică au acoperit cerul, iar gazele telurice au distrus mare parte din stratul de ozon. Efectul de seră a făcut ca media multianuală a temperaturilor globale să crească cu 7 grade Celsius. Ca urmare banchiza s-a topit, iar nivelul apelor a crescut cu 150 de metri. “Potopul” şi sfîrşitul altor Atlantide...

Aproape sub ochii noştri au dispărut popoare, într-o noapte. Astfel în anul 1601, populaţia Moché, din Peru, celebră pentru ceramica fină şi inspirată, a fost distrusă în întregime de inundaţii catastrofale.

Trăim sub ameninţarea sindromului Atlantida ? Poate că da. Platon a spus că Atlantida a fost distrusă din voinţa zeilor, pentru că atlanţii deveniseră răi, hoţi, neomenoşi, războinici şi fără etică!

Să luăm o mică pauză, până mâine, când o să discutăm despre un subiect oferit cu multă grație de către o prietenă de corespondență, @Aspida: ”Fereastra Overton”. Pentru că, după cum bine știți, mâine este o altă zi !

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 27-28 septembrie 2025

BERBEC În weekend evită erfortul, mai ales cel fizic! Ocoleşte persoanele străine care te sufocă cu efuziunile de prietenie şi atenţie sporită dacă călătoreşti sau te deplasezi pe distanţe scurte.

Weekend-ul este o perioadă ceva mai complicată în care nativii şi frumoasele native din Berbec se întrebă „cum să fac să am o viaţă mai armonioasă?!”

Duminică, e de bine! Viaţa e o permanentă infruntare de interese, aşa incât trebuie sa dai dovada de multa inteligenta şi sa ai putin noroc in promovarea scopurilor.

TAUR Nu te lăsa dus de nas de intrigi şi bârfe! În weekend poţi realiza ca este important ca un număr de oameni, cei dragi în special, să gândească „de bine” despre tine. Bine faci, bine găseşti!

Sâmbătă ai multe pe cap. Nu dispera, nu vei reuşi sa le faci pe toate, dar esti aproape de o soluţie pentru rezolvarea unei probleme sentimentale mai dificile.

Duminică conjunctura te informează că planurile pe care le-ai făcut şi le urmăreşti de ceva timp, încep să se materializeze. Nu chiar cum le-ai visat, dar oricum, ceva-ceva începe să se mişte. Duminică, probabil, o să te trezeşti la prânz, aşa că abia dacă ai timp să pregăteşti programul de săptămâna viitoare.

GEMENI Vorbeşte mai puţin şi ascultă mai mult, în perioada aceasta unii din jurul tău, cei mici, în special, îţi pot cere ajutorul! Ascultă-i cu atenţie şi descifrează despre ceea ce este vorba!

Sâmbătă, comunicarea este punctul tău forte, dar astăzi nu trebuie sa insişti prea mult cu aceasta abilitate pentru ca să nu zăpăceşti oamenii cu dinamismul tau şi să dai naştere la confuzii.

Duminică este o zi bună de relaxare sau de excursii. Duminică trebuie să faci, neapărat, ceva care îţi place mult, poate să te duci la un concert, poate o prăjitură cu cafea scumpă, sau pur şi simplu să stai în pat!

RAC Nimic nu este nou sub soare! Dacă în acest weekend ai acest gând, senzaţia de „déjà vu”, înseamnă că acumularea faptelor îşi spune cuvântul, este de bine! Adesea, experienţa bate iscusinţa!

Sâmbătă nu prea ai ţinere de minte în relaţiile sentimentale. Inţelegerile trecute trebuie mereu reînoite, atat in afaceri cât şi in dragoste, altfel partenerii işi cam "uită obligaţiile"!

Duminică trebuie să ai curaj. Ai noroc la dragoste si stelele te sfatuiesc sa faci tu primul pas, mai ales dacă este inceputul unei relatii. Mobilul e la indemana. Sună, acum! Cu anturajul - discreţie şi prudenţă! Duşmanii din dragoste sunt o categorie aparte de inamici, a caror motivatie creşte proporţional cu succesele tale in amor, aşa că fii discret.

LEU În acest weekend ai un umor schimbător, iar emoţional, configuraţia astrologică arată unele porniri impulsive, din fericire repede cenzurate de raţiune. Răbdare şi tutun, dar mai puţin tutun!

Sâmbătă este o zi care pare bună şi relaxantă pentru leul sentimental şi generos din tine. Iti prieste orice discutie la o cafea si faci planuri pentru viitor. Prietenii te ajuta azi făra să-i baţi la cap.

Duminică este o zi plină de satisfactii pentru tine. Cei din jur recunosc ca ai dreptate si iti accepta argumentele. Experienţa şi abilităţile tale inving! Treci printr-o perioada de reevaluare a propriei condiţii, adică ţi-au crescut cheltuielile şi pretenţiile.

FECIOARĂ Vrei o oază de odihnă şi relaxare. Dacă nu o poţi obţine acasă, încearcă la locuri, hoteluri, cabane, verificate, fără urlete de beţivi şi muzică la maximum. Mai există oameni de calitate!

Sâmbătă ai nevoie de ajutor! Nu prea ai dormit bine şi gândurile nu îţi dau pace. Situaţia pare complicată. Nu ai linişte pentru că eşti şi în urmă cu multe treburi. Fă-ţi un plan, cere sprijin!

Duminica trece repede pentru că nu se întâmplă nimic care să te intereseze foarte mult. Puţintică răbdare!

BALANŢĂ Mai totul îţi este permis, eşti într-o formă de zile mari! În weekend poţi îmbina plăcutul cu utilul dacă faci un drum de aprovizionare de toamnă, la ţară, într-un loc pitoresc şi... ieftin!

Sâmbătă trebuie sa continui cu aceleaşi metode verificate de până acum, schimbarile repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele. Tenacitatea şi răbdarea aduc succes!

Duminică elementele aleg! Astăzi ai toate şansele să te întelegi bine cu semnele de foc si apă, dar nu prea te poţi înţelege cu cei născuţi sub semne de pământ şi aer. Pauză! Poate fi bun şi un weekend la mare. Printre ultimele ieşiri! Dacă rămâi în oraş stelele spun să te duci doar pe înserat cu prietenii la o terasa cu cartofi prăjiţi şi bere rece. Dar să te îmbraci bine, că e cam frig!

SCORPION Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile în contradictoriu cu persoanele din jur, apropiate. Veşti bune. Weekend favorabil drumurilor, mai ales cele scurte.

Sâmbătă trebuie să respecţi legile, scrise sau nescrise! Nu încerca să impui anturajului propriul tău sistem de referinţă, ci mai bine respecta regulile jocului ca să obţii ceea ce vrei.

Duminică nu lăsa pe mâine! Trebuie să te ocupi mai mult de anturajul apropiat, de familie, ca situaţiile actuale să nu degenereze în probleme mai greu de rezolvat. Stai, calm şi discută cu membrii familiei, cu cei dragi. Poate în jurul mesei de prânz de duminică, reinventează acest obicei micburghez atât de eficient.

SĂGETĂTOR Foloseşte-te de intuiţie în rezolvarea problemelor urgente. În weekend eşti avantajat de stele, fie ca eşti la cumpărături, pe drum, la distracţie, sau trebăluieşti prin bucătărie!

Sâmbătă este zi de cumpărături. Stelele spun să te plimbi prin mall, sau măcar printr-un supermarket local in cautarea unui obiect draguţ, util şi poate chiar şi ieftin. Neapărat ceva de in sau bumbac şi lână de calitate dacă te pregăteşti de toamnă-iarnă.

Duminică atenţie mărită! Oarecare prudenţă nu strică astăzi.

CAPRICORN Destinul e suma deciziilor noastre, şi avem soarta corespunzatoare caracterului pe care îl avem! Gândeşte-te în perioada celor două zile de odihnă, dacă ai luat deciziile corespunzătoare!

Sâmbătă trebuie să dai dovadă de discreţie. Nu te baga in chestiuni care nu te privesc, mai ales daca este viaţa intimă a unui membru al familiei, a unei persoane din anturaj.

Duminica este o zi relativ favorabilă, marcată de oboseala cronică. Toată „informarea” asta politică te irită cumplit şi te gândeşti că te distrage de la adevăratele tale scopuri şi idealuri.

VĂRSĂTOR Eşti căutat de prieteni! Daca eşti acasă poate fi o propunere pentru un program de weekend interesant. Dacă eşti deja pe drum, poate combinaţi foaia de parcurs, programele de distracţie!

Sâmbătă eşti bine-dispus şi ai o mare putere de muncă, dar te apasă grijile legate de familie. Tot astăzi poţi primi un răspuns favorabil pentru una dintre problemele la care te gândeşti mult.

Duminică poţi să stai acasă! Stelele zic să nu te deplasezi, mai ales cu un mijloc de transport rapid. Relaxează-te, distrează-te, leneveşte! Ia-ţi o zi în care să faci chiar ceea ce vrei tu, acasă!

PEŞTI În weekend nu te grăbi să schimbi ceva din rutina vieţii tale. Evenimente păguboase şi oameni mediocri te atrag în programe de distracţie fără sens şi plictisitoare. Refuză-i cu hotărâre!

Sâmbătă se poate şi mai bine. Viaţa ta sentimentala nu este suficient de intensa pe cat ai dori. Astăzi trebuie să dai dovada de discreţie, diplomaţie şi eleganţă în relaţiile sentimentale.

Duminică fă o surpriză. Fă-i soţiei, sau iubitei un cadou - un buchet de flori, sau o bijuterie mică, drăguţă, aşa, fără nici un motiv, numai ca să-i spui că este aleasa ta şi o iubeşti. Sigur şi pentru doamne este valabil!