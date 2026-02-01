Horoscopul lui Dom’ Profesor, 2 februarie 2026. Concentrație de semnificații importante

Pe 2 februarie s-au născut James Joyce, Fritz Kreisler, Talleyrand, Giscard D’Estaing, Harry Corradini, Vladimir Găitan, Ştefan Rusu, Nicolae Tatomir.

Sinaxar, pe 2 februarie este Întâmpinarea Domnului, zi cu roşu şi Sfinţii Iordan şi Gavriil.

Tradiţional, pe 2 februarie este Stretenia, Filipii de iarnă, Martinii de iarnă, Martinul cel mare, Târcolitul viilor, Ziua Ursului.

Este Lună plină, în Leu, Luna de Zăpadă, ar spune nativii din America de Nord. Folclor, nu astrologie. Toate planetele sunt concentrate într-o jumătate de zodiac de la Vărsător, la Leu. Doar două planete retrograde, Jupiter și Uranus.

Stretenia, vorbă slavonă, este o femeie misterioasă, rea, deosebit de periculoasă, care se ia la harţă cu Sf.Trifon şi îl dovedeşte ba mai şi pedepseşte cu lupi şi urşi mânioşi treziți din somn. Sigur, o reminiscenţă din matriarhat, când femeia prevala. Şi iarăşi, poate fi ecoul unei mari zeiţe europene, poate Demeter, poate Ceres, nimeni nu mai știe.

A nu se confunda cu Maica Domnului, care, în fine, reuşeşte să ajungă la Templu spre consacrarea Pruncului, la patruzeci de zile de la Crăciun. Dar acum este și Imbolc, veche sărbătoare europeană, tot la patruzeci de zile, de la solstițiul de iarnă. Mircea Eliade arăta că sincretismul acestor date fixe din an arată că vin dintr-o sursă comună, foarte veche. Și că religia creștină a împrumutat, după modelul imperial roman, sărbători și ”sfinți” europeni vechi.

Lupul Şchiop este eclipsat, sau reprezentat, de Sf. Trif cel cu nasul tăiat şi mai spun oamenii, cam nebun la cap. Nebunia a trezit în toate culturile umane un respect religios, pentru că „nebunii spun adevărul”.

Dar important este și Târcolitul viilor, ritual de început de an viticol. După regiuni obiceiurile diferă, dar cam oriunde în Europa, unde creşte viţa de vie, se înconjoară via de trei ori de către proprietar.

În Sicilia, cu toată familia - să ne amintim că a fost colonie grecească şi că la Siracuza a murit marele Arhimede. În Franţa se fac mici ofrande la fiecare colţ al viei. La noi se face un cârnat caltaboş special numit „bundărete”. Stăpânul viei pleacă dis-de-dimineaţă cu traista cu bundăretele, ţuică dacă vrea struguri de vin şi vin roşu, dacă vrea struguri de masă. La fiecare colţ al viei taie o ramură, o unge cu funingine din vatră şi cu untură de la Ignat, muşcă din bundărete şi bea o gură de băutură. Apoi, închinându-se către Răsărit spune: „Doamne, să-mi faci struguri cât bundăretele!”. Iar adresându-se viei: „Bună dimineaţa, vie, faci struguri, sau te tai!”. Coardele tăiate se pun cruce peste piept şi se aduc acasă unde se plantează, devenind „Norocul viei”.

„În această zi se întâmpină iarna cu vara şi se iau la luptă!” Elena Niculiţă-Voronca, Datinile... vol. II, 1998, pagina 258.

Pe 2 februarie, la noi, în România, este Ziua Ursului. "Dacă Soarele este sus pe cer încât ursul îşi poate vedea coada, atunci mai va fi iarnă până la Sân-Georgiu!"

Legenda spune că ursul carpatin iese din bârlog, din hibernare în această zi de 2 februarie şi dacă îşi vede umbra se întoarce înapoi în bârlog, prevestind iarnă grea în continuare.

Mai peste tot în Europa sunt legende despre prevestirea vremii de către animale, centrate pe această zi, de 2 februarie, "centrul" iernii, primăvara sosind la 20 martie, la echinocţiul de primăvară!

Aceste legende au migrat împreună cu europenii, germani și olandezi, în State. Acolo, avem Ziua Marmotei!

În dimineaţa zilei de 2 februarie mii de curioşi veseli se strâng la Punxsutawney, statul Pennsylvania, la intersecţia rutei 36 cu 119, la Gobbler's Knob. Acolo, o marmotă mascul de vreo şapte kilograme, pe nume Phil, tare simpatice mai sunt animăluțele astea, care în restul timpului trăieşte ca un rege împreună cu soţia sa Phyllis în Biblioteca municipală, cu hrană de căţei şi... îngheţată, ei bine, marmota Phil dă o mică reprezentaţie!

Dacă aţi văzut filmul "Groundhog Day" cu Bill Murray şi Andie MacDowell nu mai trebuie să vă explic! Pe scurt, Phill, trezit la ora șapte dimineața, când răsare Soarele, dacă îşi vede umbra şi se întoarce la culcuşul său prevesteşte încă şase săptămâni de iarnă. Dacă nu, nu!

Ziua Marmotei este o sărbătoare oficială, stabilită, de asemenea, pe data de 2 februarie, începând din data de 18 aprilie 2009, în cel mai nordic stat al Statelor, în Alaska. Se doreşte păstrarea tradiţiilor din Alaska, iar marmota este unul dintre cele mai simpatice animăluţe de acolo. Deocamdată nu s-au stabilit nişte obiceiuri care să însoţească această sărbătoare, în prezent este doar o mare petrecere unde se bea mult şi se mănâncă bine, se spun bancuri cu marmote şi unii dintre participanţii se costumează în marmote, cel puţin câțiva dintre ei!

Dar despre altceva doream să vă povestesc, dragii mei lupi, padawani și hobbiți. Despre Poarta Stelară din Antarctida. Se pare că, începând din anul 2016, a fost activată de mai multe ori. Cel puțin așa spune ”teoria conspirației”, dar ce este TC decât un adevăr care nu poate fi spus oficial.

Ați citit poate, nu știu dacă a fost în presa românească, despre ”izbucnirile” de particule cu energie înaltă cu originea în Antarctida (Antarctica). De obicei astfel de particule vin din Cosmos, nu pleacă de pe Pământ. Aceste particule cu energie foarte mare au fost depistate cu baloane dotate special cu senzori și antene. De ce? De ce și ce măsurau cu baloane? Acolo, la dracu cu cărți, Doamne, iartă-mă! În zonă, este vorba de Marea Drake au fost, în acum câțiva ani, nu mulți, două catastrofe tragice. A dispărut un submarin argentinian, fără nicio urmă, puțin mai la Nord de zonă, iar în decembrie anul trecut a dispărut un Hercules C-130 cu 38 de militari la bord, în zonă.

Un ofițer mi-a atras atenția că echipajul lui C-130 era compus din 17 militari, adică echipajul complet pentru luptă, pentru situații de război. După o săptămână de căutări s-au găsit resturi ale avionului și ale echipajului, imposibil de descris, parcă totul fusese trecut printr-o imensă mașina de tocat. Asupra lui C-130 acționaseră forțe imense, fără nicio legătură cu furtunile de vară. Să ne reamintim că în emisfera australă este vară.

Ceva se întâmplă în acea regiune unde în anul 1946 s-a dus un mic război între o forță expediționară americană cu multe nave de lupă, inclusiv un portavion mare și Dumnezeu știe cine. Am mai scris despre aceste lucruri, pe atunci, secretul a fost ținut cu prețul vieții unui secretar de stat.

Dar lumea vede, șoptește, scrie pe net, chiar dacă imediat contul dispare, unele fanzine americane, peruane și argentiniene scriu câte ceva. Majoritatea ”fake news” gogomănii de jurnaliști proști. Oare așa să fie? Printre exagerări și articole de scandal s-a strecurt ceva... Ceva foarte neliniștitor. De exemplu mai mulți martori, nave de pescuit, patrule de coastă, avioane particulare etc au declarat că au văzut ceva ”ciudat” înspre Marea Drake. Pe vreme foarte bună, ziua dar și noaptea s-au raportat niște ”andrele de lumină verticale” foarte puternice, care aveau o viață poate de nici o secundă. O străfulgerare și atât!

Acum, dragi lupi, padawani și hobbiți am spus de multe ori că atunci când americanii au ceva de zis, fac un film. Adaug că și atunci când au ceva de ascuns, fac un film. În cazul nostru un serial de succes cu multe sezoane ”Stargate”. De ce? Simplu, dacă răzbate în presă ceva, toată lumea o să zâmbească și o să spună ”am văzut filmul!”. În Stargate este un episod exact despre ceea ce va povestesc, un serial în serial.

Mai mult, simpaticul și talentatul Richard Dean Anderson, colonelul Jack O’Neill în serial, la început își ia rolul foarte în serios. Pe undeva, pe la mijlocul sezoanelor se prinde că este manipulat de militari și începe să facă mișto, un joc subtil de invers pe invers.

Dar este târziu și trebuie să intru cu pleiadienii. Glumeam, așa a spus, de fapt, maiorul Zach din Zona 51, când l-am întrebat ce fac ei pe acolo. Așa că vă spun ce cred eu. Cred că Poarta Stelară din Antractida este submarină, se află în adâncurile Mării Drake, iar tot ceea ce v-am povestit sunt manifestări ale activării ei. Nu cred că este operată de către umani...

Cred că o să văd câteva episoade din ”Stargate” poate cele despre care aminteam, sau o să intru cu ”My Friend”, din Mauna Kea, să-l întreb el ce părere are, dar domniile voastre ce credeți? Puteți să-mi scrieți numai la dom.profesor@gmail.com, forumul este dezactivat. A propos, sau by the way, mulți dintre domniile voastre mi-au reclamat tot felul de articole cu ”horoscopișnițe”. Aici și în străinătate. Nu am ce să fac și eu sunt enervat de falsitatea lor. Nu le mai citiți, dacă nu vă plac, ignorați-le, vă strică vederea, dar asta mâine, pentru că este o altă zi!

BERBEC

E greu, astăzi tragi cât poţi de cei din jurul tău, ca să se apuce de treabă, la serviciu, sau acasă. Nu da crezare celor care vor să-ţi strice ziua cu veşti proaste, trebuie sa verifici! Astăzi ai mai multă nevoie de bani, decât de obicei. Nu prea găseşti. Sfârşitul zilei este apoteotic, cu toată turma de Berbeci umblând după bani pe la părinţi, prieteni, colegi, profesori, bănci, fonduri, cooperative de credit, cămătari etc. Pâna la urma oboseşti. Stelele nu spun daca gaseşti banii, ci doar că-i cauţi!

TAUR

De dimineaţă poţi primi unele veşti. Dar, fii iscusit în modul cum le interpretezi. Nu toată lumea îţi vrea binele! Atenţie, cu gândul la rezolvarea unei probleme urgente, poţi să uiţi ceva! Astăzi planifică timpul cu atenţie, fii critic şi rezumă-te la fapte. Nu te baza pe zvonuri şi bîrfe – în perioada în cauză sunt înşelătoare. O dimineaţă de luni plină şi cam plictisitoare, până la urmă. Urmată de o după amiază monotonă, dar, poate un film. Una dintre zilele acelea în care te întrebi mai târziu, ce ai făcut, de fapt ?! Ei, zi de luni!

GEMENI

Eşti surprins de o atitudine. Analizează faptele, vezi dacă eşti confortabil, sau pierzi timpul. Cineva din jurul tău te bârfeşte, dar este vina ta, pentru că ai dat din casă, cum se spune! Ai sentimentul împlinirii dar şi senzaţia că „mai sunt multe de făcut”. Nu apare nici un semn important de reorientare drastică şi dramatică a situaţiei tale. O zi favorabilă, deci, în special pentru activităţile de rutină. Comunică cu prietenii. Veşti interesante şi programe de distracţie, mai pe seară.

RAC

De bine, de rău, astăzi reuşeşti să păstrezi controlul situaţiei, chiar pus în faţa unor absenţe şi întârzieri inexplicabile. Ai noroc, poţi găsi lucruri pe care le doreai, la preţ redus! Configuraţia stelelor arată o perioadă complexă cu multiple aspecte, care se succed rapid. Aşa cum am spus aspectele sunt complexe, aşa că te poţi aştepta şi la veşti mai puţin plăcute, legate de întârzieri sau de persoane care se dau la fund şi nu mai raspund la telefon. Atenţie la o posibilă dispută în familie sau cu partenerii. Dacă lucrurile se înfierbântă, poţi invoca o durere de măsele sau o întâlnire extrem de importantă, nu intra la scandal!

LEU

Eşti surprins, dezamăgit, de atitudinea unor persoane din jurul tău. Poate pentru că te-ai sprijinit prea mult pe cei neserioşi, care promit, dar nu îşi ţin cuvântul. Rabdă, dar nu uita! Noi idei par să se contureze. Mai tot ce faci astăzi, încerci săp faci în interesul tău. Mai pui încă o piatră, ca la jocul de Go, pe drumul succesului tău. Prietenii, familia, anturajul apropiat este avantajat de stele. Poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în compania lor!

FECIOARĂ

O conjunctură complexă, cu multe aspecte, te îndeamna la mai multă discreţie şi la o anumita diplomaţie cu cei din jur, dar, mai ales, cu cei dragi, cu familia. Zâmbeşte şi taci din gură! Începutul săptămânii pare să fie foarte liniştit, chiar plictisitor. O dimineaţă plină şi cam monotonă, până la urmă. Poţi folosi această zi ca să-ţi faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut. Poţi, şi trebuie să faci mici schimbări în structurile tale personale, ordonează-ţi bugetul de venituri şi cheltuieli, „cash-flow”. Detaliile sunt mai importante, astăzi! S-ar putea să ai nevoie de ajutor şi tu!

BALANŢĂ

Vrei să faci pe placul celor din jur, renunţând la propriile interese. Este o politică falimentară, pentru că nu o să poţi place tuturor. Şi preţul e prea mare, încearcă, doar, să ajuţi! Dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se pot finaliza vechi proiecte şi idei. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. De asemenea, în afaceri sau dragoste nu lăsa nici o neclaritate în perioada menţionată, exprimă-te clar şi concis, ba mai repetă, la fel, dacă este nevoie. O discuţie, din a doua parte a zilei, îţi poate clarifica o situaţie care pare scăpată de sub control.

SCORPION

Nu prea este uşor să găseşti colaboratori cu care să-ţi împărtăşeşti secretele. Şi apoi să nu te trădeze! Dragoste, sau afaceri, există un singur fel secret: cel ştiut de o singură persoană! Dimineaţa este activă, poate chiar prea activă, aşa că trebuie să eviţi graba şi nerăbdarea. După o dimineaţă “interesanta”, dar obositoare, este cazul să te relaxezi puţin. Nu prea mult, pentru că nu te lasă energia proprie! Poate te duci la un spectacol, sau la un concert, sau la un film nou?

SĂGETĂTOR

Se pare că totul merge bine, în această primă zi de lucru, din februarie. După program, ai chef de o plimbare prin oraş şi te întâlneşti cu vechi prieteni. Îţi fac plăcere veştile primite! Din nou o zi aproape favorabilă, mai ales sub aspectul veştilor şi noutăţilor pe care le afli. Cumpărăturile şi achiziţiile sunt favorizate ca şi „rectificările” în afaceri. Seara foarte romantică, sigur, dacă ai vârsta şi dispoziţia necesare.

CAPRICORN

Fii mai reţinut, nu mai face eforturi mari, măcar astăzi. Doar este luni, ai o întreagă săptămână în faţă. Lasă proiectele obositoare pentru altă dată, concentrează-te pe lucrurile uşoare! Dimineaţa te pot bântui nişte „fantome” ale trecutului. Nu ceda nostalgiei, deciziile luate au fost cele mai bune la momentul respectiv. Pe seară, mare grijă la variaţiile de temperatură! Zi favorabilă schimbărilor, călătoriilor scurte, deciziilor cu aspect financiar. Toate aspectele sunt favorabile, mai puţin cele care ţin strict de interesul tău personal, adică de iluziile care ţi le faci!

VĂRSĂTOR

Astăzi nu folosi cuvinte complicate, şi nu te lansa în discuţii interminabile. Comunicarea nu este domeniul în care excelezi, aşa că mai bine zâmbeşte şi taci. Sau, recită poezii de amor! Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic din ce ai stabilit anterior, atât în afaceri cât şi în dragoste. Uneori noul este duşmanul binelui. Nu tot ce este nou este şi bun. Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului. Iti plac lucrurile clare si faci achizitii solide. Mai pe seară, trebuie sa verifici un dispozitiv domestic mecanic sau electronic – ca să nu-ţi facă probleme costisitoare pe viitor!

PEŞTI

Simţi lucruri care te fac să vrei să acţionezi. Oare, ai uitat ceva? Ai făcut ceea ce trebuia? Ai luat decizia potrivită? Asta se numeşte responsabilitate, o calitate rară în ziua de astăzi! Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri sau a unor defecte de comunicare. Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri. Ziua de astăzi este un prilej să recapeţi iniţiativa. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături inspirate. Surprinde-i pe cei dragi făcându-le niste mici cadouri, aşa, fara nici un motiv, doar ca să le arati afecţiunea ta!