Horoscopul lui Dom’ Profesor, 15 octombrie 2025. Gravitație și magnetism

Pe 15 octombrie s-au născut Vergiliu, Friedrich Nietzsche, Oscar Wilde, Mario Puzzo, Evangelista Torricelli, Carol al II-lea, Constantin Parhon, Sandu Sticlaru.

Nimic în “Kalendar” iar în calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Luchian, Savin, Vars, Eftimie cel Nou.

"Evenimentul Zilei" din 15 octombrie 1964, acum exact 61 de ani, a fost că Primul Secretar al PCUS, Nikita Sergheevici Hruşciov a fost demis şi înlocuit cu Leonid Breşnev. Hruşciov era în concediu la Soci, pe malul Mării Negre. Evident, o măsură ilegală, nimeni nu poate fi scos din serviciu, armată, partid etc când este în concediu. Dar au făcut ruşii ceva legal, vreodată? Bună întrebare !

După ce, cu un an mai înainte John Kennedy fusese scos din circulaţie, la propriu, prin tirul a patru trăgători de elită, la Dallas. Aşa spune teoria conspiraţiei!

Astfel a picat, din nenorocire pentru mine şi încă câteva miliarde de oameni, prima încercare de destindere dintre blocuri, pusă la cale de cei doi, la ONU. Îmi amintesc că în vara lui 1963 circulau zvonuri în Bucureşti cum că “ruşii s-au înţeles cu americanii”! Şi că o să fie pace, o să se dezarmeze şi or să se deschidă frontierele. Era epoca cortinei de fier şi a terorii nucleare, nu aveţi cum să înţelegeţi!

Pentru România a început o perioadă şi mai neagră, Brejnev, cel cu sprâncene de călău moscovit, avea să ordone asasinarea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, un an mai târziu, punând capăt încercării de destindere începută de român. Să ne amintim că Gheorghiu-Dej trimisese acasă trupele sovietice, raliase România la mai multe organisme internaţionale economice, de comerţ şi bancare şi chiar începuse un timid demers de deschidere către Vest.

Urmare a ceea ce mi-a spus demult, Mircea Malița. Bunul meu profesor mi-a destăinuit că pe când se afla la post, la Washington, Secretarul de Stat (i-am uitat numele) i-a comunicat, verbal, între patru ochi, că toată povestea cu șervețelul de hârtie de la Yalta a fost o prostie și că SUA nu recunoaște sferele de influență stabilite atunci între sovietici și britanici (pentru România, 90% URSS și 10% Occident). Iar Mircea Malița i-a spus lui Gheorghiu-Dej, care a rămas foarte gânditor. Zâmbind, ca unui vis frumos.

Interesant de observat că cei doi conducători ai României din perioada supremaţiei sovietice nu au murit de moarte bună, se pare, se spune, se şopteşte, se zvoneşte că au fost asasinaţi de... ruşi! Cum făceau turcii cu domnii pământeni. Obiceiuri asiatice!

Este o direcţie fascinantă de cercetare pentru istoricii viitorului. Sigur, dacă or să mai ştie ceea ce ştim noi, pentru că mărturiile scrise, după care se ghidează istoricii sunt adesea falsificate, prin distorsionarea adevărului, sau excluderea din relatare a unor fapte, gesturi şi oameni.

Lumea civilizată, lumea normală are preocupări normale, umane! Se fac sesiuni de comunicări, şedinţe solemne la Academii, numere întregi din reviste, emisiuni jubiliare, speciale, la radio şi la televiziuni, serbări populare cu bere şi cârnaţi!

Prilejul: 181 de ani de la naşterea marelui om care a fost Friedrich Wilhelm Nietzsche. Poate, pentru unii dintre cititori, numele este o noutate! Nu și dacă ați văzut serialul SF ”Andromeda”. Dar operele lui au fost cerute la sală, ca să fie citite, la Biblioteca Naţională, doar de trei ori, în doi ani de zile!

Vedeţi, de aceea spun că în România nu există dreapta, ci doar nişte fripturişti. Nu, nici Nae Ionescu nu este mai citit! Doar eu şi cei câţiva tineri, de care v-am povestit, de la Brăila, roadem cele șapte volume de scrieri apărute până acum... Cum poate cineva să afirme că este de “dreapta” dacă nu are măcar cunoştiinţele de bază asupra filozofiei dreptei?

Nietzsche a fost filozoful preferat al lui tata. Îl citea în permanenţă. Câteodată, mă întrerupea din temele mele de şcoală: “ascultă” şi citea o frază plină de conţinut, pe care o urmăream cu sufletul la gură, pentru că în limba germană particula verbului se pune la sfârşit. Nu înţelegi nimic, dacă nu ai răbdare!

În uriașii nori de formare a stelelor din univers, o interacțiune invizibilă între gravitație și magnetism controlează nașterea de noi stele. Iar oamenii de știință tocmai au urmărit această interacțiune în detaliu, pentru prima dată.

Cercetătorii au declarat pe 8 octombrie 2025 că au studiat câmpurile magnetice din 17 regiuni de formare a stelelor. Au descoperit prima dovadă că gravitația copleșește și realiniază câmpurile magnetice din acești nori de praf, contribuind la înclinarea unui echilibru delicat în favoarea nașterii stelelor.

Echipa de cercetare a folosit radiotelescopul ALMA din Chile – o vastă rețea de 66 de antene radio de înaltă precizie – pentru observațiile lor. Cercetarea lor , evaluată de colegi, a fost publicată pe 8 octombrie 2025 în The Astrophysical Journal .

Stelele se formează din nori vasti de gaz și praf, uneori denumiți pepiniere stelare. Gravitația este forța motrice din spatele acestui proces, compactând materia până când devine atât de densă și fierbinte încât fuziunea nucleară se aprinde și ia naștere o stea.

Însă gravitația nu este singura forță care acționează aici. Dacă nimic nu s-ar opune gravitației, stelele s-ar forma mult mai repede și mai frecvent decât observăm. Deci, ce încetinește procesul?

Oamenii de știință cred că răspunsul este magnetismul. Se crede că câmpurile magnetice care traversează acești nori de gaz formează bariere care resping forța gravitațională, încetinind prăbușirea gazului și a prafului.

Timp de decenii, astronomii au dezbătut cât de mult rol dominant joacă câmpurile magnetice în acest proces. Iar acum, în sfârșit, avem date care arată cum se desfășoară această luptă dintre gravitație și magnetism.

Cercetătorii au examinat 17 regiuni de formare a stelelor în Nebuloasa Lăbuța de Pisică (emisfera boreală), aflată la aproximativ 5.500 de ani-lumină distanță. Mai exact, ei măsurau modul în care direcțiile câmpurilor magnetice se schimbă la diferite distanțe față de aglomerările de materie care se prăbușesc.

Ei au descoperit că, departe de aceste aglomerări stelare, câmpurile magnetice tind să fie perpendiculare (în unghi drept) pe direcția gravitației. Aceasta înseamnă că aceste câmpuri luptă împotriva gravitației și obstrucționează mișcarea materiei spre interior.

Dar, mai aproape de miezurile acestor aglomerări, lucrurile stau altfel. Aici, au descoperit că, câmpurile magnetice tind să fie paralele cu direcția gravitației. Așadar, în aceste regiuni mai dense, gravitația este suficient de puternică pentru a forța câmpurile magnetice să se alinieze cu gazul și praful care intră în cădere.

Și fără ca magnetismul să o țină sub control, gravitația poate direcționa mai multă materie spre interior, influențând și mai mult nașterea stelei.

Pentru a face aceste detectări, astronomii au folosit rețeaua Atacama Large Millimeter/submillimeter Array ( ALMA ): o rețea de 66 de antene radio situată la altitudine, în Anzii chilieni.

Acest telescop le-a permis să studieze regiunile imense de formare a stelelor la scări de doar câteva mii de unități astronomice, sau de câteva mii de ori distanța dintre Pământ și Soare.

Autorul principal, Qizhou Zhang de la Centrul pentru Astrofizică | Harvard & Smithsonian, a declarat:

”Datorită sensibilității și rezoluției extraordinare a ALMA, putem acum să investigăm aceste locuri de naștere cosmice în detalii fără precedent.

Observăm că gravitația reorientează de fapt câmpul magnetic pe măsură ce norii se prăbușesc, oferind noi indicii despre modul în care stelele masive - și roiurile de stele pe care le locuiesc - ies din mediul interstelar.”

Concluzie: Pentru prima dată, oamenii de știință au urmărit modul în care câmpurile magnetice din norii care formează stele interacționează cu gravitația pentru a controla nașterea de noi stele.

Și o altă concluzie: Mâine este, în definitiv, o altă zi !

BERBEC Neptun, retrograd, la începutul zodiei. O zi relaxantă, ba chiar plăcută, sub aspectul realizărilor profesionale. Dai dovadă de unele abilităţi tehnice, care te fac popular. Astăzi te înţelegi mai bine cu cei din jurul tău. Se prefigurează o schimbare a situaţiei, atât financiare cât şi sentimentale. Evident, pentru ca să faci parte din această schimbare, nu trebuie, în primul rând, să te repezi! În al doilea şi în al treilea rând – nu trebuie să te repezi! Stai şi cugetă, vorba ardeleanului... Apoi acţionează cu proverbiala ta viteză!

TAUR Nicio planetă în zodie, dar o mulțime de aspecte complexe. O veste bună, sau o surpriză plăcută din partea celor care ţin la tine. Aspecte favorabile deciziilor, la muncă. Găseşti nota potrivită şi în planul sentimental. Nu împrumuta bani şi lucruri! În relaţiile amoroase nu te lăsa condus numai de hormoni, mai foloseşte-ţi şi mintea. Sănătatea este în general bună, protejează-ţi gâtul care în mod tradiţional este de natura zodiei Taurului. Nu bea apă rece şi poartă fular de mătase – se poartă din nou!

GEMENI Eşti în postura plăcută nativilor să vorbească mult, să fie în centrul atenţiei. Ziua este favorabilă pentru începerea unor proiecte noi, numai după ce verifici atent înţelegerile trecute. Lumea uită! Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodia Gemenilor de a rezolva problemele legate de relaţiile cu terţi, sau cu autorităţile. Poţi schimba şi/sau găsi un nou loc de muncă sau o afacere nouă, asta în foarte general, că nu prea se găseşte de lucru! Trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit imediat.

RAC Cu Jupiter la 24 de grade în zodie, cei din jur te plac, pentru spiritul tău pacifist şi dorinţa de armonie, profită să-ţi promovezi cu tact interesele. Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai dimineaţa, nu exagera cu efortul! Stelele arată că nativii din Rac sunt înclinaţi să-şi depăşească limitele profesionale, condiţia socială şi situaţia financiară. Trebuie să nu exagerezi în această expansiune îndrăzneaţă pentru că este deosebit de riscantă: poţi să faci gafe regretabile şi cheltuieli extravagante şi nu prea ai de unde...

LEU Cu Luna în tranziție prin zodie, astăzi trebuie să fii mai Leu, să dai dovadă de hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Nu trebuie să fii dur şi neplăcut, insistă, sigur, cu zâmbetul pe buze şi oferă soluţii! Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, liderul grupului şi aşteptînd iniţiative din partea ta. Initiative care astazi se ilustreaza prin absenţă – nu ai o zi excelenta in ceea ce priveste originalitatea gandirii!

FECIOARĂ Nicio planetă în zodie. Trebuie să dai dovadă de calm, iscusinţă şi răbdare pentru ca să anulezi unele aspecte nefavorabile. In orice caz, nu te poţi baza pe niciun ajutor: trebuie să rezolvi problemele singur! Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Seară culturală pentru procentul din zodie amator de valori clasice şi armonie!

BALANŢĂ Cu Soarele și Venus în zodie, perioada e favorabilă, mai puţin în domeniul călătoriilor, drumurilor. Poţi face şi schimbări de program, după muncă, noul te favorizează. Moderaţie în relaţiile cu Taurii şi Vărsătorii. Pentru o parte a celor născuţi sub semnul Cumpănei este o perioadă de intensă activitate şi/sau de trăiri intense. Configuraţiile pozitive îţi permit să abordezi cu succes decizii importante, schimbări de situaţie sau activităţi sociale plăcute la lăsarea serii.

SCORPION Cu Marte și Mercur, în conjuncție largă, în zodie, te enervezi din lucruri de nimic! Furia nu este constructivă. Apoi te întrebi de ce nu ai spor, de ce nu ai progresat. Sau cineva te enervează cu bună ştiinţă, mereu? Ia gândeşte-te! O perioadă de timp în care trebuie să dai dovadă de conservatorism. Nu lăsa nici o schimbare să te tenteze – nu vinde, nu cumpăra, nu investi, nu-ţi face noi prieteni! Lasă lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te vei numi. Spre sfârşitul zilei, acasă, poţi finaliza afacerile din gospodărie ce trenau de mult timp.

SĂGETĂTOR Astăzi trebuie să înfrunţi problemele, să le ataci frontal. Vremea statică, pasivă, a trecut, acum trebuie să reacţionezi cu multă hotărâre şi energie. Altfel, pierzi trenul, oportunitatea! Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung sau formarea de noi asociaţii. Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi charisma proprie a nativilor din zodie. Seara o poţi folosi ca să faci declaraţii de dragoste, doar eşti favorizat.

CAPRICORN Cu mai mult pragmatism, încredere în forţele proprii şi mai puţine amânări poţi să te simţi chiar avantajat. Frecventează prietenii, rudele, care te fac să te simţi plăcut şi confortabil. Influenţele solare benefice aduc nativilor din zodia Capricornului multă energie şi trăiri intense. Mare atenţie la serviciu, sau în relaţiile umane, pentru ca magnetismul personal să nu fie receptat ca o agresivitate lipsită de eleganţă. Nu este bine să pleci la drum, dacă poţi, amână!

VĂRSĂTOR Poate un suflet gingaş şi caritabil să aibă grijă te tine! Că ţie nu-ţi sunt turmele acasă! Eşti distrat şi fără energie. Iar te-ai îndrăgostit? Poate este numai o răceală, scapi mai uşor! In aceasta perioadă, cu aspecte complexe, Vărsătorii nu se simt în largul lor, anumite sentimente restrictive şi dezamăgiri existenţiale se amplifică. O pierdere poate fi evitată prin grijă şi atenţie şi mai ales nu-ţi încredinţa banii Bursei sau pariurilor. Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv.

PEŞTI Cu Saturn în zodie, la 27 grade, retrograd, nu te implica în discuţii tăioase cu semnele de foc. Atenţie, în special, la relaţiile cu Leii. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil, dar nu exagera cu promisiunile! Mare atenţie la bani, cum îi foloseşti şi mai ales pe unde îi ascunzi! În această perioadă eşti deosebit de suspicios – toată lumea pare a complota împotriva ta! Ceea ce nu este adevarat din doua motive: primul, ca ţi se pare, al doilea, că nu prea ai duşmani!