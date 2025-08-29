Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 30-31 august 2025. Națiuni care se scufundă







Pe 30 august s-au născut Mary Shelley, Ernest Rutherford, Jacubus Henricus van Hoff, Cameron Diaz, John Gunther, Alexandru Mustăţea, Ştefan Caban, Victor-Emanuel Sahini, iar pe 31 august s-au născut Caligula, James Coburn, Richard Gere, Regina Wilhelmina, Sir Bernard Lovell, Dan Deşliu, Ioan Gyuri-Pascu.

"Evenimentul Zilei" din 30 august 1963 a fost stabilirea unei linii telefonice directe, "Red Line", telefonul roşu, între Preşedintele Statelor Unite ale Americii, John Fitzgerald Kennedy şi Primul secretar al PCUS, Primul Ministru al URSS, Nikita Sergheevici Hruşciov. Aceasta linie telefonică, superprotejată şi extrem de sigură, cu doar "doi abonaţi" a fost stabilită ca să se evite un dezastru nuclear accidental.

Avidan Kent, profesor de drept, Universitatea din East Anglia și Zana Syla, doctorand la Facultatea de Drept, Universitatea din East Anglia au scris un eseu diplomatic pe care vi-l supun atenției. Iată:

Ce se va întâmpla cu statutul juridic al națiunilor care „se scufundă” atunci când teritoriul lor va dispărea?

Micile națiuni insulare precum Tuvalu, Kiribati, Maldive și Insulele Marshall sunt deosebit de vulnerabile la schimbările climatice. Creșterea nivelului mărilor, furtunile mai puternice, deficitul de apă dulce și infrastructura deteriorată le amenință capacitatea de a susține viața.

Unele insule se confruntă chiar cu posibilitatea sumbră de a fi abandonate sau de a se scufunda sub ocean. Acest lucru ridică o întrebare juridică fără precedent: pot fi aceste mici națiuni insulare considerate în continuare state dacă teritoriul lor dispare?

Viitorul statut al acestor națiuni ca „state” contează enorm. Dacă se întâmplă ce e mai rău, populațiile lor își vor pierde casele și sursele de venit. De asemenea, își vor pierde modul de viață, identitatea, cultura, moștenirea și comunitățile.

În același timp, pierderea satutului de statalitate ar putea priva aceste națiuni de controlul asupra resurselor naturale valoroase și chiar le-ar putea costa locul în organizații internaționale precum ONU. Este de înțeles că acestea depun eforturi mari pentru a se asigura că acest rezultat este evitat.

Tuvalu, de exemplu, a semnat un tratat cu Australia pentru a se asigura că va fi recunoscut ca stat, indiferent de impactul schimbărilor climatice asupra insulelor.

Dincolo de afirmarea că „statalitatea și suveranitatea Tuvalu vor continua... în ciuda impactului creșterii nivelului mării legate de schimbările climatice”, Australia s-a angajat să accepte cetățenii tuvaluani care doresc să emigreze și să își înceapă viața de la zero pe un teren ceva mai sigur.

Confruntându-se cu amenințarea dispariției fizice, Tuvalu a început să se digitalizeze. Aceasta a implicat mutarea serviciilor guvernamentale online, precum și recrearea digitală a teritoriului său și arhivarea virtuală a culturii sale.

Scopul este ca Tuvalu să continue să existe ca stat chiar și atunci când schimbările climatice pot forțat populația să se exileze, iar creșterea nivelului mărilor i-au distrus teritoriul.

În altă parte, în Maldive, se testează soluții inginerești. Acestea include ridicarea artificială a înălțimii insulelor pentru a rezista dispariției teritoriilor. Alte inițiative, cum ar fi Inițiativa Națiunilor în Rising, urmăresc să protejeze suveranitatea națiunilor insulare din Pacific în fața amenințărilor climatice.

Dar cum va fi determinată din punct de vedere juridic viitoarea statalitate a micilor națiuni insulare?

În mod tradițional, dreptul internațional cere patru elemente pentru existența unui stat. Acestea sunt existența populației, teritoriului, un guvern eficient și independent și capacitatea de a se angaja în relații internaționale.

Având în vedere că schimbările climatice amenință să facă teritoriul micilor națiuni insulare nelocuibil sau că nivelul mărilor crește și le acoperă în întregime, atât populația, cât și teritoriul vor dispărea. De asemenea, un guvern eficient și independent va deveni inoperabil.

Însă dreptul internațional recunoaște că, odată ce un stat este înființat, acesta continuă să existe chiar dacă unele dintre elementele statalității sunt compromise. De exemplu, așa-numitele state eșuate, cum ar fi Somalia, sau Yemenul, sunt încă considerate state, în ciuda lipsei unui guvern eficient – ​​unul dintre elementele esențiale impuse de dreptul internațional.

Cu toate acestea, amenințările la adresa statalității națiunilor insulare mici cauzate de schimbările climatice sunt fără precedent și grave. De asemenea, este foarte probabil ca acestea să fie permanente. Din acest motiv, nu este clar dacă dreptul internațional poate extinde această flexibilitate și la națiunile insulare care se scufundă.

Curtea Internațională de Justiție (CIJ) a emis recent avizul său consultativ privind obligațiile statelor în ceea ce privește schimbările climatice. CIJ a abordat o gamă largă de probleme privind obligațiile juridice ale statelor în contextul schimbărilor climatice. Acestea au inclus și viitoarea statalitate a națiunilor insulare mici.

În acest sens, CIJ a recunoscut că schimbările climatice ar putea amenința existența insulelor mici și a statelor de coastă joase. Dar și-a încheiat discuția cu o singură propoziție, destul de criptică: „odată ce un stat este înființat, dispariția unuia dintre elementele sale constitutive nu ar atrage neapărat pierderea statalității sale”.

În opiniile lor separate, unii dintre judecătorii Curții au interpretat această propoziție ca extinzând flexibilitatea aplicată anterior în alte contexte – cum ar fi statele eșuate – și la situația națiunilor insulare care se scufundă. Cu alte cuvinte, un stat își poate păstra existența juridică chiar dacă dispare sub creșterea nivelului mărilor.

În același timp, o interpretare mai atentă a deciziei sugerează că instanța nu a confirmat în mod explicit că flexibilitatea termenului „statalitate” ar putea fi extinsă până la a însemna că un stat ar putea exista chiar dacă este complet scufundat în mări.

Instanța a menționat doar că dispariția „unui element... nu ar duce neapărat” la pierderea statutului de stat. Însă, în cazul națiunilor insulare care se scufundă, este probabil ca toate elementele cheie – populația, teritoriul, guvernul și capacitatea de a intra în relații internaționale – să dispară.

Deocamdată, CIJ a lăsat problema deschisă. Decizia indică flexibilitate, dar evită declarația definitivă la care sperau multe națiuni vulnerabile. Viitorul juridic al insulelor care se scufundă rămâne incert.

Ceea ce este sigur, deloc incert, este faptul că mâine este o altă zi !

Astăzi este ziua potrivită să te ocupi de consolidarea relaţiilor sentimentale, fie solo, fie în duo. Tot weekendul fugi de aglomeraţie şi de zgomot, vrei să te relaxezi în linişte şi pace!

Sâmbătă reuşeşti să cazi de acord şi să închei o alianţă cu cineva din anturajul apropiat. În general eşti prea dur cu tine şi cu cei din jur, astăzi când gândire ta este mai flexibilă, oferă-ţi momente de distracţie, de exemplu, un spectacol pe seară.

Duminică este o zi de cumpărături sau de călătorie. Nu-ţi fă niciun program, în aparenţă. Lasă lucrurile să se întâmple. Este bine să eviti, dacă poţi, subiectele cu caracter emotiv.

În acest weekend te pot bântui nişte „fantome” de mai demult. Încearcă să nu trăieşti în trecut! Nu ceda nostalgiei, regretelor, deciziile luate au fost cele mai bune la momentul respectiv.

Sâmbătă sunt posibile mici schimbări, o întâlnire care îţi face plăcere şi una nu prea. Începe să se contureze un nou concept, o nouă ideeu sau proiect, probabil pentru vara care încă mai continuă. Veştile pe care le primeşti prin mobil, din presa, sau reţelele de socializare par importante.

Duminică - posibile disensiuni dimineaţa, care pot fi evitate prin amânarea unor întâlniri sau vizite. Seara plăcută, favorabilă dragostei.

Chiar dacă nu eşti un fanatic al respectării regulilor, în acest weekend vrei să ţii cont de o anumită disciplină, care îţi serveşte scopurilor. Duminică, totul se petrece conform planului.

Sâmbătă configuraţiile benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obositoare, dar fără evenimente notabile. O zi care trece repede, pentru că nu ai de ce să te temi, dar nici nu ai de ce să-ţi aminteşti mai târziu!

Duminică trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. Duminică nu prea îţi arde de glumă. Este una din zilele acelea când eşti posomorât şi mizantrop, dar trece cu un pahar de... vorbă!

Natura ta pacifistă îţi joacă o festă. Pe cine nu laşi să moară, nu te lasă să trăieşti, realizezi în acest weekend! Constaţi că este un decalaj periculos între planurile tale şi realitate...

Sâmbătă găseşti o mare satisfacţie în ajutorul pe care-l oferi la treburile casei, sau în sprijinul unui prieten. Ascultă-ţi vocea instinctului profund şi redu ritmul, sâmbăta este o zi de odihnă.

Duminică ai parte de un fel de cadou mare, poate o veste bună, un fapt neaşteptat şi care te pregăteste pentru niste planuri de viitor la care nici nu indrazneai sa te gandesti până acum.

Ai o viziune foarte diferită de cea a familiei, a celor din jurul tău, în ceea ce priveşte programul de weekend. Dar, până la urmă, preferi să fii cooperant, ca să rămîi în centrul situaţiei!

Sâmbătă eşti distrat şi nu te poţi concentra după o săptămână obositoare. Poate un picnic, un grătar, sau o ieşire în oraş cu familia sau prietenii te reconfortează şi îţi „încarcă bateriile”.

Duminică horoscopul este slab aspectat, dar ai configuratii minore faste mai ales in domeniul distracţiilor, că asta trebuie să faci în weekend! Proiectele tale de weekend sufera de un defect major - se bazeaza mai mult pe intamplare decat pe planificarea abila a forţele proprii!

Îzbucnirile colerice din jurul tău au şi un motiv. Încearcă să depistezi cauzele disconfortului şi să le preîntâmpini. Nu uita să apreciezi ceea ce ai şi nu mai râvni la lucruri iluzorii!

Sâmbătă, în dragoste este bine să-ti recunoşti greşelile, mai ales pe cele mici! Este cazul zilei de azi, când poţi întoarce în favoarea ta un impas sentimental sau te poţi bucura de un avantaj. Nu trebuie să stai ore întregi sub duş, apa costă!

Duminică trebuie să zâmbeşti şi să-ti păstrezi calmul, mai ales dacă auzi si vezi lucruri neplacute. In urma unei analize cinstite si atente trebuie sa lasi deoparte problemele care nu sunt ale tale si sa te concentrezi la propriile interese.

În acest weekend bucură-te de reuşită alături de prietenii tăi şi aminteşte-ţi de cei care te-au sprijinit. Tot felul de mici recompense te fac să crezi că norocul este numai de partea ta!

Sâmbătă ai nevoie de mai multă mişcare, de mai mult sport. Trebuie să eviţi mişcările bruşte. Program de distracţie pe seară, profită din plin.

Duminică este evident că magia relatiilor sociale este cam departe de modul tau direct de abordare. Totuşi, vei avea castig daca vei adauga si un zambet. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, te vei simţi foarte bine. Nu încerca să-ţi depăşeşti condiţia cu orice preţ, nu cheltui mai mult decat îţi poţi permite.

Anumite aspecte ale vieţii tale sunt puse sub semnul întrebării de cei din jurul tău. Trebuie să faci diferenţa, dacă vor numai să te critice, sau îţi oferă ajutorul. Reacţionează, după caz!

Sâmbătă eşti pe drumul cel bun! Începi să înlături din calea ta obstacole, în special propriile limite. Te distrezi, te odihneşti, eşti mai entuziast şi te gândeşti cu încredere la viitor.

Duminică reflectezi că de mai multa vreme doreai un grad mai mare de libertate materiala pe care stelele te sprijina astăzi sa-l obtii prin harnicie si chiar cu putin noroc.

Un weekend trepidant, dar plăcut, cu multe de făcut şi cu multe surprize. Ţine mobilul aproape, o să sune! Duminica trece repede, încărcată cu distracţii şi chiar cu un spectacol, pe seară.

Sâmbătă ai nevoie de o evadare în natură. Poate la mare, poate la munte. În orice caz trebuie să eviţi orele întunericului când călătoreşti. Soarele, lumina, te avantajează în această sâmbătă.

Duminică cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, centaurul lor cel protector şi aducător de noroc.

Accepţi programul partenerului, în duo, solo, nu ratezi întâlnirea. Eşti gata să negociezi, chiar să faci compromisuri minore, ca lucrurile să fie clare, cunoscute, sigure, sub controlul tău!

Sâmbătă, o zi favorabilă pentru fiinţa magică dar sentimentală din tine. Iţi prieşte o discuţie la o cafea cu ingheţată şi faci planuri. Prietenii te ajuta astazi chiar fara sa-i bati la cap. Veşti bune.

Duminică, cu zodia lipsita de planete si slab aspectata, fie te plictisesti teribil, fie te enervezi de lipsa evenimentelor si de mediocritatea distracţiilor. Nimic nu te multumeste azi si esti convins ca meriti mai mult. Poate ca da, poate ca nu, dar nu te astepta la minuni!

Sâmbătă, te simţi dat la o parte şi vrei să fii în centrul problemelor. Dar, cei dragi te protejează ştiind de situaţia ta. Duminică, o zi bună, plină de energie şi distracţii pentru tine.

Sâmbătă apare ceva neprevăzut. Trebuie să lucrezi ceva în plus, sau ceva de rezolvat pentru familie. Spre seară ai impresia că ai urcat pe un munte, eşti foarte obosit, dar foarte mulţumit!

Duminică verifici vorba care spune că: experienta este suma greselilor care dor cel mai mult. In dragoste este bine sa-ti recunosti greselile, mai ales pe cele neimportante sau pe cele care pot diminua gelozia!

În acest weekend cauţi relaxarea şi odihna. Ai grijă, astăzi, la afirmaţiile de care nu eşti foarte sigur. Ai toate şansele să creezi o situaţie complexă din care vei ieşi cu dificultate.

Sâmbătă trebuie să o iei de la capăt, să reevaluzi situaţia şi să faci alte planuri pentru weekend. Consultă-te cu cei din jur, cu anturajul apropiat, să vezi şi părerile şi dorinţele lor. Contează!

Duminică, un fel de umanism naiv si bunatatea caracteristice zodiei te fac vulnerabil la santajul sentimental paracticat de una dintre realatiile tale. Esti intr-un punct mort si cu anturajul si cu relatiile sentimentale. Nu este o idee rea sa incerci sa lamuresti lucrurile, macar partial.