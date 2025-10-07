Bulgaria, sub ape: Trei morți și mii de oameni evacuați din stațiunea Elenite

Cel puțin trei persoane, printre care doi salvatori, au murit, mii de locuitori au fost evacuați, iar autoritățile bulgare au instituit starea de urgență în stațiunea Elenite, de pe coasta sudică a Mării Negre, după ce în câteva ore s-au acumulat între 200 și 250 de litri de ploaie pe metru pătrat, potrivit Euronews.

Înregistrări video publicate pe rețeaua de socializare X arată torente de noroi care târăsc mașini pe strada principală din stațiunea Elenite, aflată în sudul litoralului bulgar.

Inundațiile puternice din zonă au distrus, de asemenea, mai multe clădiri și porțiuni de drum. Mai mult, transporturile regionale au fost oprite după ce numeroase drumuri au fost acoperite de apă.

Cel puțin trei persoane au murit în urma inundațiilor puternice din stațiunea bulgară Elenite, a anunțat ministrul de interne Daniel Mitov, vineri, la o conferință de presă susținută la Nessebar.

Printre victime se află un polițist de frontieră care participa la misiunile de salvare, un operator de excavator implicat în curățarea resturilor după primul val al viiturii și un muncitor prins de ape într-o cameră de hotel de la parter.

🚨🚨 BREAKING: Major flooding at the Elenite seaside holiday resort in Burgas Province, Bulgaria after heavy rain today. At least one person has died. pic.twitter.com/kAMYztQbOv — ESTIFANU PAUL (@estifanu) October 7, 2025

Inundațiile de la Elenite au reaprins discuțiile despre betonarea excesivă a litoralului din Bulgaria, care a fost criticată frecvent după fiecare dezastru natural, potrivit sursei menționate anterior.

De-a lungul anilor, numeroase hoteluri, complexe turistice, dar și drumuri au fost ridicate mult prea aproape de cursurile de apă sau în zone expuse inundațiilor, ceea ce a redus capacitatea solului de a absorbi precipitațiile.

Mai mulți oficiali locali susțin că dezvoltarea necontrolată a agravat inundațiile de miercuri. În urma scandalului, Guvernul bulgar a anunțat o anchetă oficială pentru a stabili dacă anumite construcții au amplificat pagubele.