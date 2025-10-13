Horoscopul lui Dom’ Profesor, 14 octombrie 2025. Nu vă mai uitați la televizor, produce cancer!

Pe 14 octombrie s-au născut Roger Moore, William Penn, Dwight Eisenhower, Le Duc Tho, Ştefan Odobleja, Victor Kernbach, Radu Goldiş.

Sinaxar, Sf. Cuvioasă Parascheva de la Iaşi.

Tradiţional, Nunta Oilor. “Un moment important al calendarului pastoral, ziua Sf. Paraschiva reprezintă pregătirea turmelor pentru iernat, precum şi deschiderea principalelor târguri, la care se valorificau produsele turmelor de oi. Sacralitatea impusă de calendarul ortodox face ca în principal Sf. Paraschiva, asemeni Sf. Vineri, să interzică orice tip de activitate în ziua consacrată ei.” (Antoaneta Olteanu, CLR, 2001, pagina 438)

“Cum va fi ziua, aşa va fi fi până la Sf. Dumitru. Cum este ziua aşa vor fi celelate sărbători de peste an. Dacă oile stau grămadă, iarna va fi foarte grea.” (T.Pamfilie, SLR, 1997, pagina 181).

"Evenimentul Zilei" de astăzi ar putea fi că Sir Roger George Moore ar fi putut împlini 98 de ani. Nu a apucat, s-a săvârșit din viață în anul 2017 și cenușa lui poate că încă mai plutește deasupra principatului Monaco, unde a vrut să stea pentru eternitate.

Unul dintre actorii mei preferaţi. Are în jocul lui actoricesc o eleganţă, o detaşare şi un umor tipic englezesc, inimitabil! În noaptea asta o să revăd primele episoade din "The Saint" în care Roger Moore juca rolul lui Simon Templar. Domneşte, în acele episoade din anul 1962 acea atmosferă pe care o caut: morala şi etica mic burgheză!

Cred, am o teorie, cum că toată această situaţie inacceptabilă în care suntem, fiecare, personal, ţările, una câte una, Occidentul şi Orientul, ei bine starea greşită în care suntem se datoreşte abdicării de la morala şi etica micburgheză!

Încerc, uitându-mă la filme să-mi dau seama când s-a produs catastrofa: în timpul hippy, revoluţia sexuală, căderea Estului, globalizarea etc. Întotdeauna, într-o boală grea, pandemică, trebuie să găseşti momentul şi pacientul zero! Cine s-a îmbolnăvit primul... şi când!

Pentru mine Roger Moor nu este cel care l-a interpretat în șapte filme pe Bond, James Bond. Pentru mine este, în primul rând, ”Sfântul”. Nu pot să uit cum așteptam sâmbătă, de sâmbătă, copil fiind, prin anii 60’, ca după ”Teleenciclopedia” pe care o vedeam cu sfințenie, să văd și un serial cu ”Sfântul”. Alb-negru, la început, sigur că da!

Am primit din State, de la un fin și nepot, integrala serialelor ”The Saint”, toate sezoanele. Ca bonus, Felix mi-a trimis și ”Columbo”, ”Avengers”, ”Kojak” și ”Murder, She Wrote”. Seriale din copilăria și adolescența mea, astăzi uitate. Mai mult decât uitate, negate.

Serialele de care am pomenit erau expresia moralei mic burgheze. Cine fura, omora, era prins, neapărat! Mi-a plăcut mult Sfântul, acel aventurier seducător, dar civilizat, care făcea echilibristică pe muchia legii, dar pedepsea cu asprime pe hoți, spioni și ucigași. Sau, îi dădea pe mâna oamenilor legii, nu prea iscusiți, dar onești.

Să vă fac o mărturisire: nu mi-a plăcut niciodată ”Dallas”! Cum intra unul într-o cameră își turna un pahar de alcool și aprindea o țigare. Reclamă, după reclamă, la noi populația l-a considerat un serial bun, pentru că nu se știa la ce se face reclamă!

Nu știu ce s-a întâmplat, cum a involuat lumea. De la anii 60’ și 70’ în Occident, la situația actuală. Globalizarea, musulmanii, creșterea populației, frica permanentă? Sau, toate la un loc?

Dragii mei, vedeți, domniile voastre, nu mai există altfel de soluții, decât globale. România este bine prinsă în chingile globalizării, categoria neocolonii. Așa că va urma fluxul principal, chiar dacă suntem, ca mentalitate și subiecte de media, în ”Jurassic Park”.

Am trecut pe la un prieten, în comuna din Prahova submontană unde îmi am reședința, care avea setul tv deschis. Din nou m-a izbit prostia și animalitatea care este vectorul prin care se formatează opinia publică. M-am așezat pe un scaun, cu spatele la aparatul diavolului. Prietenul meu a zâmbit și a spus: ”poți să negi, să zici ”Retro Satana” dar ei își urmează neabătuți opera de nenorocire a unui popor!”

NU VĂ MAI UITAȚI LA TELEVIZOR, PRODUCE CANCER. Așa era scris pe coperta unei revistă din State prin anii 70’. Avea dreptate, tv-ul cu tub catodic, tunul electronic în care se uita lumea, ore întregi, putea produce cancer. Acum, cu ecran LED, pericolul este cu atât mai mare: produce cancerul gândirii, în HD!

Ce-i de făcut? Așa s-a întrebat și Lenin. El nu a găsit soluția, probabil că nici nu există una. Cum o vrea Dumnezeu! Dar, dacă mă gândesc la judecata Domnului a lui Nastratin Hogea, v-am spus-o acum câteva zile, chiar că nu mai știu ce să spun!

Dar, ca deobicei, altceva doream să vă spun. Printre multele emailuri primite, am primit și un email al directorului de zbor SpaceX, Balachandar Ramamurthy, care conține instrucțiuni și un fișier anexat, audio. Instrucțiunile se refereau la exerciții fizice, dietă alimentară, analize medicale ținute la zi, iar fișierul audio reda fundalul sonor de pe Starship, în zbor. Trebuie să o pun la putere medie și să dorm cu această ”melodie”. O să încep în noaptea aceasta. Pe Youtube este ceva asemănător, repet, asemănător, Starship are un sunet specific. Vezi:

Semnale radio ciudate provin din direcția centrului galaxiei și nu există nicio explicație, sau cine le emite. Se aprind și se opresc aparent la întâmplare, iar sursa lor trebuie să fie diferită de orice altceva am văzut până acum.

Sursa acestei radiații a fost poreclită „obiectul lui Andy” după Ziteng Wang de la Universitatea Sydney din Australia, care poartă porecla Andy și a descoperit pentru prima dată undele radio. El și colegii săi au observat emisiile de șase ori în anul 2020 folosind radiotelescopul australian Array Pathfinder. Apoi au făcut observații suplimentare cu radiotelescopul MeerKAT din Africa de Sud.

Cercetătorii au descoperit că obiectul a emis ocazional până la câteva săptămâni, dar a apoi a tăcut, multă vreme. Când în sfârșit s-a aprins din nou în februarie anul acesta, la câteva luni după detectarea inițială, au fost folosite unele dintre cele mai puternice telescoape non-radio pe care le avem și nu au văzut nimic. „Ne-am uitat la toate celelalte lungimi de undă pe care le putem, de la infraroșu la optice și la raze X și nu vedem nimic, așa că nu pare să fie în concordanță cu niciun fel de stea pe care o avem catalogată”, spune David Kaplan de la Universitatea din Wisconsin-Milwaukee, care a făcut parte din echipa de cercetare.

Vedeți, domniile voastre, multă lume nu vede, sau nu înțelege ceea ce vede și aude. Cu siguranță că noi nu înțelegem 99% din ceea ce ne oferă Cosmosul. De exemplu semnalele radio, din spațiu. Cu o imbecilitate perfectă savanții caută semnale care au o logică, se repetă, spun ceva. Ca și când li s-ar adresa lor. Într-o galaxie veche de multe miliarde de ani, care este șansa ca o civilizație cu o istorie de câteva mii de ani să înțeleagă ceea ce vede și aude din spațiu? Bună întrebare! Cu siguranță, că, dacă există, civilizațiile extraterestre pot fi așa de avansate că nu pot comunica cu noi. Pentru ei noi suntem un fel de furnici stricătoare care se înmulțesc exponențial, fără rost și atâta tot, niciun interes să comunice cu așa ceva.

Așa stau lucrurile și nu cred că se vor schimba în curând, cu toate că mâine este, în definitv o altă zi !

BERBEC Ești într-o formă bună, ești optimist și problemele nu îți par grele. Dar nici chef de muncă nu ai, poate unde e Sf Parascheva! Poţi să-ți faci o listă cu ”to do” pentru pregătirile de iarnă! Oferă circumstanţe atenuante. Iartă ca să fii şi tu iertat. Treburile neterminate trebuie analizate şi dacă se poate, gandeşte-te cum sa le finalizezi. Nu incepe astazi proiecte sau afaceri noi. Evită discuţiile tranşante, pentru că pe orice subiect ar fi – astăzi nu eşti suficient de convingător.

TAUR Dimineaţa pare liniştită, cu o ciudată impresie de ”déjà vu”. Reușești să împaci pe toată lumea din jurul tău, fără să faci promisiuni greu de respectat. Nu pleca la drum, mai ales pe seară! Ai intrat într-o rutina care te protejează dar nu te motivează – asta dacă jumătate de zi munceşti pentru alţii. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Trebuie să fii mai informat, găseşte alte surse decât cele pe care le ai acum. Încearcă, dacă îţi serveşte la ceva, să ai o perspectivă mai îndepărtată asupra ultimelor evenimente în care ai fost implicat, cu sau fără voia ta.

GEMENI Sunt favorizate numai activităţile de rutină, evită orice schimbare de program sau de tabiet. Tacerea este mai importantă, uneori, decât un discurs elocvent, absenţa înseamnă dezaprobare. Dacă ai unele probleme cu bancile, sau de natură financiar-bancară, nu ezita să insişti cât poţi. Tenacitatea ta poate va fi răsplătită. Posibile discuţii aprinse cu cineva de la care vrei sa obtii ceva important. Stelele iti dau reusita daca esti suficient de logic. In general vorbind, mai multe planete şi indicatori astrologici îţi îţi sunt favorabili.

RAC O zi obositoare, densă. Onorează promisiunile făcute. E vineri, supraveghează cu atenţie cheltuielile. Nu lua decizii importante. Relaxeză-te seara, poate la un film nou, poate muzică bună. Profesional treburile par să meargă mai bine. La fel si amorul. Dar astăzi nu prea eşti „rezonabil”. Adică ai idei preconcepute, dar nu eşti deloc nervos. Nu vrei să fii nervos şi frustrat ceea ce este foarte bine. La serviciu, sau unde îţi desfăşori activitatea, astăzi trebuie să dai dovadă de mare abilitate. Sunt anumite „capcane” care te pândesc, dar cu profesionalism şi cu prudenţă o să dejoci orice aspect nefavorabil.

LEU O zi favorabilă, pentru că eşti în stare să depășești aproape toate problemele pe care le întâlneşti. Totuşi, încearcă să discuţi mai mult, să afli interesele şi motivările celor din jur. Sunt favorizate domeniile vieţii în comun, lucrurile pe care le împarţi cu dragoste şi plăcere cu cei dragi. Daca ai de făcut deplasari sau calătorii azi este ziua - adică astăzi este ziua în care poţi începe călătoria, sigur, dacă nu ai plecat ieri şi astăzi eşti deja pe drum! Schimba locul şi iti schimbi si norocul. O veste care te interesează, probabil pe seara – încă nu poţi să-ţi dai seama dacă este bună, sau cât de bună este!

FECIOARĂ Fereşte-te să iei decizii bazându-te numai pe informaţiile aduse de cei care „îţi cântă în strună”. Ar trebui să îți lărgești orizontul informațiilor. Sau, măcar o informaţie onorabilă! Ceva te deranjează. Poate fi vorba de o admiraţie excesivă care se transformă în „deochi”, poate chiar un atac psihic... Aiureli! Seara placuta cu accente de eveniment social. Cooperarea cu noii tai parteneri sau colegi incepe să-şi arate dividentele. Până la urmă, cu toate derapările “psiho”, o zi plăcută, plină, bine aspectată sentimental.

BALANŢĂ O zi mai puţin favorabilă în ceea ce priveşte munca. Seara o poţi petrece în mijlocul familiei şi al prietenilor reflectând asupra modului cum schimbarea anotimpului influenţează viaţa ta. Amorul, de asemenea, este bine aspectat. Profită de favorurile stelelor şi comunică cu anturajul. S-ar putea să ai surprize plăcute. Perioada îţi este favorabilă, acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, te vei simţi foarte bine depănând amintiri frumoase. Si aşa poate să-ţi vină o idee noua, sau să-ti aminteşti de o relatie folositoare. In definitiv pentru ce ai amintiri, dacă nu le foloseşti!

SCORPION Evită deciziile care duc la schimbări majore. Nu judeca cu asprime colegii, sau prietenii. Unele lucruri, sau persoane pot întîrzia din cauze obiective, din cauza condiţiilor meteorologice. Astăzi sunt favorizaţi nativii care activează în servicii publice sau administraţie şi de asemenea cei care, de fapt foarte puţinii, cei care încă mai produc marfă. Se apropie nişte termene sau obstacole şi ai chef de orice numai de asta, nu! Concentreaza-te acum, ca să te distrezi dupa. Nu-ți face proiecte grandioase pentru acest weekend – du-te la pescuit, dar nu știu dacă este în sezon, sau nu!

SĂGETĂTOR Dimineaţa tragi de tine, iar vremea monotonă de toamnă te adoarme la loc. O veste te trezeşte brusc pentru că este ceea ce te interesează. Comunică, clar, ceea ce doreşti de la cei din jur! Conjunctura iţi indica să nu te repezi sa tragi concluzii gresite, sa ai suficienta rabdare, pentru ca lucrurile se vor lamuri. Azi configuratia astrala iti ofera prilejul sa inchei unele lucrari sau situatii mai vechi si sa lamuresti unele aspecte ale sentimentelor tale. Este momentul să-ţi faci prieteni din anturaj, pentru ca s-ar putea sa ai nevoie in curand de sprijinul si ajutorul lor competent. Viitorul iti zambeste, trebuie sa laşi un pic comoditatea şi să fii mai harnic. Puţintică răbdare!

CAPRICORN Aspecte favorabile legate de domeniul emoţional. O posibilă surpriză plăcută, poate o întâlnire neaşteptată cu o persoană din trecutul tău. Zi de realizări profesionale, sau financiare. Anumite evenimente şi o justă evaluare a situaţiei te fac să preţuieşti încă o dată ajutorul colegilor şi a prietenilor adevăraţi şi să dispreţuieşti din nou pe inamicii personali sau conjuncturali. Iartă, dar nu uita şi nu trebuie să faci mereu aceiaşi greşeală: cea cu încrederea nelimitată în oameni, în partea lor bună şi cinstită.

VĂRSĂTOR Te-ai decis să faci lucrurile să se mişte. Norocul e de partea ta. Poţi să rezolvi în mod convenabil câte ceva din grijile tale. Dar grijile tale nu corespund cu sarcinile de serviciu! Un proiect început acum câteva zile începe să ia amploare şi îţi solicită participarea ta din ce în ce mai mult. În a doua parte a zilei, o perioadă foarte bună pentru spectacole, pe net, sau vizite sociale la prieteni cu influenţă, sau pur şi simplu să te simţi bine - acest lucru nu are preţ!

PEŞTI Eşti suprins favorabil de atitudinea persoanelor din jurul tău. Este chiar o surpriză climatul politicos şi cordial, profesionist şi competent. Apoi, îţi dai seamă că au mare nevoie de tine! Un prilej excelent sa pui la punct unele probleme legate de casă, cămin, familie, sau proprietati. Suna-ţi prietenii, aşa, să vezi ce mai fac! Astăzi, pe seară, te simţi bine şi ai vrea să-ţi depasesti conditia sau sa incepi ceva nou, orice - chiar de azi! Totusi, atenţie la deciziile importante, în special la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri, dar mai ales în dragoste.