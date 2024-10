Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 25 octombrie 2024. Anchetă referitoare la Facebook







25 octombrie

Pe 25 octombrie s-au născut Pablo Picasso, Annie Giradot, Galina Vişnevskaia, Jon Anderson, Vasile Parizescu, Ioan Chirilă, Sabina Ivaşcu şi Regele Mihai al României.

În calendarul creștin ortodox sunt Sfinții: Marcian, Martirie și Tavita.

Tradiţional, în ”Kalendar” pe 25 octombrie, este Ajunul Sf. Dumitru (Sumedru).

În ajunul Sf. Dumitru se împarte de sufletul morţilor, căzând anul acesta în zi de vineri, zi de post, să ne gândim și la cei care au luptat în războaie, la cei căzuți pentru patrie. Este un ritual cu un pronunţat caracter funerar. Se face Focul lui Sumedru, peste care sar copiii ca să fie sănătoşi tot anul şi tinerii ca să se căsătorească în anul ce va să vie. Femeile şi fetele împart seara, la lumina focului, nuci, mere, struguri, prune uscate, vin vechi şi ţuică nouă.

Cănd focul este să se stingă, se coc cartofi în jar şi se spun poveşti, pilde şi ghicitori. Apoi, ia fiecare gospodar câte un tăciune şi-l aruncă în livadă pentru ca pomii să se călească şi să rodească şi la anul.

Tradiţia cere ca să se stea până când focul de Sumedru se stinge de tot.

De ce? Pentru că nu departe, în întunericul protector, pe timpuri, pândeau lupoaicele cele înţelepte. Dacă puteau să fure un tăciune aprins din Focul lui Sumedru atunci puteau să zămislească Lupii de Foc, Magistraţii şi Executorii Legii vechi.

Or, se ştie, că în ultima mie de ani au mai apărut trei Lupi de Foc, lupoaicele au fost iscusite, aşa că numărul lor total este de nouă. Când numărul lor va fi de doisprezece şi cu Lupul Şchiop, treisprezece, atunci apele vor îngheţa, pământul se va cutremura şi va înghiţi omenirea, va fi ploaie de foc şi Sfârşitul Lumii...

Evident, un mit vechi de când lumea, când focul trebuia păzit, pentru că oamenii nu ştiau încă să-l reaprindă! O legendă europeană, cum sunt multe, pe alte meleguri, scandinave, nordice, cu foc și îngheț veșnic, lupi şi amurgul zeilor!

Discutând despre foc, aici trebuie să facem buna dreptate creştinilor care aleg să fie incineraţi, ca Sergiu Nicolaescu, sau Roger Moore. Mult timp, în unele locuri în Europa, cam câteva sute de ani, după Hristos, a rămas obiceiul ca creştinii europeni să fie incineraţi.

Apoi episcopii s-au implicat în speculaţii imobiliare cu terenurile din jurul bisericilor pe care le-au transformat în cimitire după modelul evreiesc. Afacerea era clară: în cazul incinerării se plătea odată pentru ritualul de incinerare... şi gata! În cazul înmormântării plata devenea abonament permanent, parastase peste parastase la mormânt, chirie pentru mormântul respectiv, pentru slujbe de pomenire, pentru îngrijirea şi înfrumuseţarea mormântului etc, etc.

De fapt cea mai bună mărturie în favoarea incinerării creștinilor o găsim în, poate, cea mai veche Biblie, cea tradusă după varianta păstrată în Irlanda, la Sf. Patrick, KJV (King's James Version) : "...dust to dust, ashes to ashes..." din ritualul funerar: "pământ la pământ, cenuşă la cenuşă". QED!

Aşa că nu judecaţi ca proştii pe creştinii care aleg să fie incineraţi... toţi o să fim judecaţi când trebuie, de cine trebuie! Fiecare este măsurat, cântărit și judecat!

Este ziua în care îl pomenim, cu aleasă simțire, pe Regele Mihai.

Acum, să ştiţi, cultul personalităţii nu a fost o invenţie comunistă, este, în general, apanajul dictatorilor. Osanale, poezii dedicate, stadioane pline ochi, femei emoţionate oferind flori, defilări şi demonstraţii pentru “conducătorul iubit” au început în România în timpul dictaturii lui Carol al II-lea.

Foarte tânărul Rege Mihai a moştenit o parte din comportamentul aberant oferit tatălui lui. Aşa se face că, Marele Stat Major din 1944, a declarat că teritoriul României fusese eliberat de foştii aliaţi de ziua de naştere a tânărului Rege, şeful suprem al Armatei, un “omagiu”! De fapt teritoriul României a fost “eliberat” circa o lună mai târziu...

Aşa s-a stabilit Ziua Armatei, declarată, mai târziu, de comunişti pe 25 octombrie, când “teritoriul sfânt al patriei a fost eliberat de cizma cotropitorilor fascişti”! Istoricii post-modernişti afirmă că “întoarcerea armelor” împotriva foştilor aliaţi a fost un fel de trădare, sancţionată şi de “prieteni” şi de “duşmani”! Săracii militari români, au murit mereu cu sutele de mii, cu milioanele, pentru... ce?

Fiind ziua de naştere a Regelui, Ziua Armatei a fost adoptată şi de partidele de pe atunci, care nu ştiau că sunt pe cale de dispariţie, de exterminare. Se împlinesc opt decenii... oare s-a schimbat ceva?

Istoria se repetă? Bună întrebare! Probabil, dar nu mă supăr.

Aserțiunea mea de ieri a trezit o corespondență consistentă. Așa am mai aflat unele situri de unde pot descărca filme. Cum altfel, în seara asta o să revăd un film uitat de mult. ”Fanfan la Tulipe” un film, o comedioară nostimă, din anul 1952, rearanjat HD, 1080p cu Gerard Philipe și Gina Lollobrigida. Regretata și buna mea mamă semăna mult cu Gina, mai ales că se coafa și se farda la fel cu actrița italiană, dar avea o privire mai ascuțită, mai inteligentă, nu ochii de păpușe ai actriței italiene. Am ce regreta, am avut niște părinți, o familie, cum nu cred că au avut alții. De aici cei șapte ani de acasă și respectul față de morala mic burgheză. Ceea ce se poate reproșa vremurilor stupide și decadente de astăzi este tocmai acest dispreț față de valorile familiei. De aici și lipsa de patriotism, pentru că țara este familia cea mare, iar familia este țara cea mică.

Dar iată ce am găsit pe situl unei agenții guvernamentale americane:

O coaliție formată din 47 de state americane a deschis o anchetă referitoare la practicile Facebook. Aceasta se adaugă celorlalte două deja în curs în SUA, deschise de departamentul american de justiție și Comisia Federală pentru comerț. Procurorii din cele 47 de state americane sunt interesați de modul cum se gestionează datele utilizatorilor și de creșterea prețurilor pentru publicitate. Se are în vedere și analiza modului în care Facebook încalcă regulile concurenței, cu consecințe importante pentru utilizatori. Facebook, ca și Google este criticată pentru abuz de poziție dominantă: ocupă 22% din piața de publicitate pe internet și 31% din publicitatea pe telefoanele mobile. Discuția cea mai aprinsă este însă legată de gestionarea datelor personale ale utilizatorilor.

După ce Zuckerberg a negociat un acord în valoare de 5 miliarde de dolari, acum ceva vreme, pentru a-l scăpa dintr-un litigiu legat de tratamentul acordat datelor personale, Comisia Federală a Comerțului, jandarmul american al consumatorilor, examinează acum achizițiile făcute de Facebook. Intenția este de a descoperi dacă Facebook a cumpărat deliberat concurenți potențiali pentru a evita ca aceștia să devină o amenințare la adresa sa. Comisia Federală a anunțat că a luat deja legătura cu persoanele care au creat companiile cumpărate de Facebook.

Niciodată nu mi-a plăcut idiotul Munteledezahăr. Și am avertizat de multe ori despre pericolele la care vă expuneți pe Facebook. Cu plăcere am constatat că bunul doctor Mercola și-a anulat contul de pe Cartea cu Mutre și a anunțat în mod public, inclusiv motivele. Bun, prostimea nu poate fi dezvățată să se dea în stambă pe FB, după cum nu poate renunța la fumat, de exemplu. Așa că cine are nevoie de popularitate, sau voturi, trebuie să facă pe placul imbecililor. Proști, da’ mulți – vorba lui Alexandru Lăpușneanul, în varianta lui Negruzzi!

Vedeți, domniile voastre, aici este marea tragedie a democrației, viața se construiește în jurul votului aceste mari majorități, ”proști, da’ mulți!” Care pot fi ușor păcăliți cu mesajele unei prese isterice, vândute și antinaționale. Dar cu, sau fără votul prostimii, vorba lui Dimitrie Cantemir, mâine îl pomenim pe cel mai învățat conducător al românilor, pentru că mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 25 octombrie 2024

BERBEC Fiind mai calm şi senin decât de obicei, poţi să rezolvi astăzi unele lucrări întârziate sau să aplanezi conflicte. Nu te lăsa încărcat cu sarcini suplimentare, refuză politicos, dar ferm! Astăzi nu este bine să faci declaraţii complicate, dar nici să devii prea sentimental. Dimineaţa este favorabilă lucrurilor importante profesionale. Iti pot veni unele idei interesante. Mici favoruri din partea anturajului, în special a sexului opus. Orele dimineţii sunt cele care trebuie folosite. Pentru un procent din zodie: succese, din nou neaşteptate, pentru că vin târziu, când nu te mai aşteptai, în carieră sau în familie.

TAUR Perioada zilei de azi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei dragi şi apropiaţi, cu anturajul. O veste te impresionează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Este timpul unor mai mari sau mai mici decizii. Pe care este bine să nu le amâni. Mai bine acţionează! După o perioda pe care ai caracteriza-o drept mediocra ai, în sfârşit, o zi care începe o perioadă fastă. Paşi mici, dar fermi pe drumul care ţi l-ai ales. Realizări mici, însă pline de bucurii. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei fi dezamăgit de cei cărora le vei solicita ajutorul.

GEMENI Este bine să nu te implici în discuţii cu semnele de apă. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Eşti tensionat în continuare. Mintea ta întoarce pe toate feţele lucruri deja rezolvate, dar de care eşti nemulţumit. Mereu nemulţumit. Starea aceasta se prelungeste şi te poate afecta. O zi placută, în primul rând pentru ca ziua încă este lungă şi promisiunile toamnei, fructele şi legumele, încă nu s-au sfârşit. Nu prea te simţi în apele tale, însă, la serviciu sau la muncă, sau unde îţi petreci dimineţile şi uneori toată ziua. Ai nevoie de un impuls, de o motivaţie suplimentară. Dar astăzi eşti receptiv la propunerile şi sfaturile celor din jur. Ascultă şi vei găsi soluţia ca să îţi faci viaţa profesională mai uşoară.

RAC Ţine-ţi prietenii aproape şi duşmanii şi mai aproape. Daca nu ştii ce se bârfeşte, nici nu ştii ce măsuri să iei! Sigur, dacă vrei să te complici, pentru că o bârfă rămâne o simplă bârfă! Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu uita că dacă prevalezi faţă de alţii, dacă îi controlezi - acest lucru nu îţi aduce nici siguranţă, succes sau satisfacţie. Autocontrolul, stăpânirea de sine şi autodepăşirea, permanenta perfecţionare sunt singurele căi care contează. Şi te face să te simţi bine, împlinit, realizat, puternic. Pe plan emoţional, cu toate că totul pare o mare comedie, sau un scenariu care nu a fost bine montat, te complaci in continuare în jocul tău amoros.

LEU Nu încerca să te baţi cu toată lumea în acelaşi timp, planifică-ţi secvenţial activitatea şi priorităţile tale. In jungla de beton ai luptat bine până acum, deci eşti dispus să continui! Stai cât mai mult în aer curat, plimba-te şi fă munci fizice. Mintea ta are nevoie sa descarce energiile negative. O zi foarte potrivita ca sa iei initiative curajoase, atat in domeniul tau de activitate, cat mai ales in relatiile tale sentimentale. Confuzia si dezordinea sentimentala proprie zodiei pot deveni calitati poetice, adică acceptate de anturaj daca dai dovada de abilitate si nu vorbesti prea mult! Pe plan emoţional, nu te repezi, din nou, să faci promisiuni şi să cataloghezi oamenii şi faptele. Este o activitate păguboasă pentru tine din care te alegi cu inamici şi certuri.

FECIOARĂ O atitudine de genul „toţi o să avem de câştigat” este recomandată.Trebuie să dai dovadă de calm pentru ca să anulezi unele aspecte nefavorabile. Totuşi, o seară distractivă şi plăcută! Fă ceva bun pentru cineva din anturaj, din familie, fără să ştie. Fă-i o surpriză plăcută! Bucuria pe care o produci se întoarce asupra ta amplificată. Bine faci, bine găseşti! Zâmbeşte celor din jur! Sunt mulţi care te plac, ba cineva, chiar, te iubeşte. Responsbilitatea îţi pare foarte grea, vei constata în cursul dimineţii. Simţi o oarecare presiune a evenimentelor care te obligă să-ţi organizezi efortul în viaţa profesională.

BALANŢĂ Relaţiile cu persoanele născute in semne de aer şi foc sunt azi armonioase, dar nu şi cu cele din semne de apă şi pământ. Trebuie să faci aranjamentele necesare, să iei deciziile care se impun, chiar să faci mici cumpărături pentru efortul de ordonare a activităţii. Intuiţia te îndreaptă în direcţia bună. Urmeaz-o! Pe plan sentimental simţi o dorinţă impetuoasă să revii în trecut, la persoane şi sentimente din trecut. Parcă ai uitat ceva, parcă nu eşti aşa de sigur de tine dacă nu-ţi aminteşti ce ai uitat şi nu rezolvi problema aceea, încă necunoscută, de faci eforturi mari să-ţi aminteşti despre ce era vorba.

SCORPION Este zi de cumpărături săptămânale. Dar, relaxează-te şi oferă-ţi o siestă sud-americană. Odihna este temeiul sănătăţii, spunea Esculap. Seară plăcută, poate ieşi în oraş la un spectacol! Astăzi poţi fi şi tandru şi înţelept, iar norocul iţi surâde din plin. Mai multe obligaţii uitate se fac simţite mai ales spre sfârşitul zilei de astăzi. Nu incerca sa impui anturajului si lumii intregi propriul sistem de referinta, ci mai bine respecta regulile jocului ca sa obtii ce vrei. Stelele iti recomanda sa nu intri astazi in competitie cu persoane nascute in zodia Berbecului sau a Săgetătorului, in general, cu semne de foc.

SĂGETĂTOR Un alt semn de foc iţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. In aceasta perioada ai ceva noroc. Poziţia lui Venus indică o zi de vineri favorabilă, statistic vorbind! Primele ore ale zilei nu iti sunt colosal de prielnice, dar cu moderaţie, mai ales la relaţiile cu anturajul şi la cumpărături, vei evita neplăcerile. Trebuie neaparat să analizezi evenimentele din ultimul timp, sa tragi concluziile care se impun si sa iei imediat masurile necesare. De asemenea, trebuie sa continui cu aceleasi metode verificate de până acum, schimbarile repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele! Se face simţit un dezechilibru între activitate şi odihnă. Trebuie să încerci să te relaxezi mai mult şi să te culci mai devreme. Pe plan sentimental, fie că eşti celibatar sau nu, seducţia şi buna dispoziţie sunt coordonatele zilei.

CAPRICORN Nu primeşti nicio veste. Este de bine, înseamnă că totul este normal. Pluton cel ciudat, aflat de o veşnicie în zodie te ajută să faci bani, să prevalezi, să intri în rândul plutocraţilor. Stelele spun sa te plimbi prin mall, sau macar printr-un supermarket local in cautarea unui obiect dragut, util şi poate chiar si ieftin. Astazi poti sa ceri un favor sau o inlesnire de la anturaj, adica de la prieteni sau de la familie, acestea fiind domeniile favorizate! Mâncare mexicana sau polineziana, paste italienesti, vinuri frantuzesti si gin englezesc sunt opţiunile tale pentru o cina festivă în doi!

VĂRSĂTOR O perioadă favorabilă pentru reuniunile de familie, sau o seară plăcută cu prietenii. Dimineaţa începe târziu, iar atmosfera de vară indiană te trage la distraţie, dans şi... mult somn! Astăzi evita schimbările bruste de program. O realizare care te bucură în mod deosebit, mai ales că este rezultatul unor eforturi trecute. Numeroase planete, adică vreo patru, îţi sunt favorabile aşa că poţi să-ţi realizezi unele dorinţe. Dupa efortul monoton de la serviciu sau unde activezi, Luna bine aspectată iti recomanda un joc pe tabletă, un biliard, sau o paradă de moda. Sau un tratament de întreţinere, masaj, poate. Şi de ce nu, să mergi să dansezi undeva...

PEŞTI Astăzi eşti sub influenţa unui Mercur supărat, comunicarea suferă. Timpul te presează şi mereu nu termini ce ai de spus. Nu poţi să stabileşti ceea ce doreai de fapt şi te enervezi inutil. Evita încăpăţânarea, nerăbdarea şi graba, mai ales spre seară. Nu accepta cu nici un pret sfaturi garantate si substante ciudate pentru cura ta de slabire, mult sport, multa mişcare sunt infinit mai bune. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, duşmanii au şi ei problemele lor aşa încât te mai slăbesc un pic. Stelele sunt cam glumeţe si iti pregatesc o intreaga telenovelă cu intrigi, marturisiri si declaratii infocate. Dacă iţi place genul... Nu uita că în dragoste, ca si in politica, este relativ uşor sa castigi increderea, dar este extrem de greu sa-ti respecti promisiunile facute!