Atentat terorist la Ankara. Explozii și împușcături în vecinătatea unei fabrici de avioane

Atentat terorist la Ankara în capitala Turciei. Mai multe explozii și împușcături au avut loc în vecinătatea companiei Turkish Aircraft Industries Corporation (TUSAŞ). Autoritățile au raportat mai mulți morți și răniți.

TUSAȘ este a doua mare companie de interes militar strategic din Turcia. Ministrul de Interne turc a confirmat că ar fi fost vorba despre un atac terorist.

Explosion reported in front of the Turkish Aerospace industries facility (Military) in Ankara, Turkey.

First reports indicate that it was a suicide bombing pic.twitter.com/WpjTRoiPe6

— ScharoMaroof (@ScharoMaroof) October 23, 2024