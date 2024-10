Atentat terorist dejucat la Budapesta. Detalii de ultimă oră despre adolescenții care plănuiau un atac armat

Atentat terorist dejucat de autoritățile maghiare cu ajutorul informațiilor primite din Statele Unite. Un grup de șase adolescenți, dintre care doar unul major, plănuiau să atace politicieni.

Serviciile secrete americane au avertizat autoritățile ungare cu privire la un atac armat planificat pentru 23 octombrie, potrivit unor surse diplomatice. Alarma a fost dată după ce complotiștii au încercat să cumpere arme de foc online.

Cei șase își plănuiau lovitura într-un bar din Budapesta și au fost interceptați de serviciile de informații americane. Ei negociau achiziția unor arme cu care să provoace un atentat terorist. Atacul urma să aibă loc pe 23 octombrie, ziua în care Ungaria comemorează invazia sovietică din 1956. Presa maghiară relatează că erau vizați politicieni.

Adolescenții au fost reținuți la ieșirea din bar, de poliție, însă doar unul dintre ei, care a împlinit vârsta majoratului a fost arestat. Ceilalți fiind minori, nu au putut fi reținuți.

US secret services (presumably NSA and / or CIA Budapest station) alerted Hungary anti-terror forces to an "armed plot" on the 1956 anniversary against undefined targets. Counter terror subsequently made multiple arrests at Budapest 16th district pub, confiscated airsoft weapons pic.twitter.com/eOAgj8JbF4

— Csaba Tóth (@tothcsabatibor) October 21, 2024