Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 13 februarie 2025. Despre Astrolgie, din nou (2)







13 februarie

Pe 13 februarie s-au născut Georges Simenon, Fiodor Şaliapin, Konstantinos Costa Gavras, Peter Gabriel, Robbie Williams, Oliver Reed, Horia Căciulescu, Mihai Leu, Mihai Cernea, Radu Cârneci.

Pe 13 februarie, în calendarul creştin-ortodox, sunt Sfinţii: Martinian, Acvila şi soţia sa Priscilla, Evloghie, patriarhul Alexandriei. Nimic în „Kalendar”!

Aşa că putem să discutăm, din nou, despre astrologie. O să arăt cum se făcea, se întocmea, horoscopul pe zodii – poate vă este de folos ca să-l înţelegeţi mai bine. Primele horoscoape pe zodii au apărut în unele ziare serioase britanice, de mare tiraj, pe la începutul anilor 30’ din secolul trecut, XX. La început erau horoscoape personale, apoi din cauza cererii foarte mari s-a trecut la horoscopul general, pe zodii. Rubrica de horoscop s-a bucurat de un succes imens, neaşteptat.

Cu tot respectul, trebuie să vă spun că astrologia nu a fost concepută pentru masele populare. Cinci mii de ani astrologia a fost privilegiul regilor, împăraţilor etc. „Horoscopul pe zodii” nu are nici o sută de ani, nu s-a uscat cerneala încă, în termeni cosmici. Dar, a prins la public şi horoscopul face multe vizualizări. Este un "must carry"!

Era criză economică, chiar mai mare decât cea prezentă, iar spiritul de solidaritate, simţul gregar, funcţiona... şi pentru toţi nativii dintr-o zodie. De atunci datează obiceiul de a se serba ziua de naştere “pe zodii”. De exemplu toţi Leii dintr-un serviciu se sărbătoreau într-o zi de august. Era mai ieftin şi veselia mai mare! Iar în perioadele de risc, crize, război, dezastre – interesul populaţiei pentru astrologie creşte exponenţial, deoarece după cum bine spunea scepticul raţionalist Carl Sagan: “speranţa şi dorinţa de mai bine bat logica şi raţiunea!”

La început, horoscopul era făcut, de obicei, de o jurnalistă cu pasiune pentru astrologie, ghicitul în cărţi şi cafea, tarot etc. Ştiţi genul, nu? Deseori, din nefericire, era făcut de oricine, doar era o rubrică la mondene! Din anii 60’ ziarele occidentale au angajat astrologi profesionişti, iar din anii 80’ au făcut din astrologie o prezenţă absolut necesară.

Sigur, spiritul negustoresc nu a făcut bine astrologiei. Cum poţi să deosebeşti un horoscop făcut repede de redactorul sportiv, pe un colţ de birou, faţă de un horoscop calculat şi interpretat în multe ore de lucru de un cunoscut astrolog?

Simplu, dacă horoscopul este semnat, sau...nu! Şi de cine este semnat. Dacă nu este semnat de un astrolog, aruncă-l! Ţi se "potriveşte"? Nu fii prost, profile psihologice poate face şi un computer...

Este o „erezie astrologică” acest horoscop pe zodii şi păcătuind încerc să îl fac cât mai cultural şi mai general. Este evident că horoscopul lui dom’ profesor nu poate descrie o persoană anume. De fapt horoscoapele mele spun ceea ce trebuie făcut, nu ceea ce o să se întâmple. Fiecare trebuie să dea dovadă de inteligenţă şi abilitate şi să adopte, să particularizeze la cazul propriu.

Horoscopul meu este calibrat pentru pentru oameni obişnuiţi - harnici, optimişti, erudiți, inteligenţi şi cu mult umor!

Urmaţi horoscopul şi puteţi deveni aceşti oameni. Eu nu ghicesc viitorul, ci vă dau sfaturi cum să parveniţi, în sensul bun al cuvântului, să vă simţiţi bine într-o lume indiferentă, să aveţi valorile principale ale micii burghezii - clasa esenţială, de neînlocuit pentru o societate sănătosă, profitabilă pentru toţi şi echilibrată, durabilă!

Vom reveni, sau nu… Dar cum spune Scarlett în finalul filmului, mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 13 februarie 2025

BERBEC Atenţie la implicarea ta financiară şi juridică. Dimineaţa, la munca ta, fii foarte prudent dacă semnezi ceva, mai ales la bancă, la leasing, asigurări, sau în magazine. Citeşte cu răbdare contractul, garanţia etc. Pentru unii dintre Berbecii cei rapizi este o zi benefică înţelegerilor de tot felul, semnării hârtiilor, contractelor, finalizarii situaţiilor cu caracter legal, sau orice este legat de jurisprudenţă.

TAUR Astăzi te grăbeşti ca să-ţi atingi obiectivele propuse, la serviciu. Dar, trebuie să mai schimbi ceva din rutina cotidiană a vieţii, să-i dai puţină strălucire şi picanterie! Trebuie, neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp, să tragi concluziile care se impun şi să iei imediat măsurile necesare. Ziua nu este cea mai bună din tot anul, dar de departe, nici cea mai proastă!

GEMENI Trebuie să reduci acceleraţia vieţii, ritmul infernal corporatist nu se potriveşte cu rigorile anotimpului rece. Comunicarea este punctul tău forte, dar astăzi nu insista prea mult! Zi placută și favorabilă pentru mai toate activitatile. „Disimularea inteligentă” a fost întotdeauna cheia succesului, în afaceri, dragoste, sau război. Vrei să ai o viaţă plăcută, să ai un răspuns bun, armonios de la cei din jur. Luptă pentru asta!

RAC Viaţa ta profesională seamănă cu un maraton. Dacă rezişti, termini cursa, câştigi! Simţul tău posesiv ţinut prea mult în frâu se poate răzbuna astăzi. Doreşti neapărat să obţii „ceva” de la „cineva”! Sfatul meu este să fii mai atent, decât de obicei, la tot ceea ce înseamnă parteneriat, fie că este vorba de afaceri, fie de dragoste, sau de amândouă. O informaţie te luminează la propriu şi la figurat.

LEU Eşti inspirat şi motivat şi mergi drept înainte, nimeni nu poate sta în calea ta! Hotărât şi cu capul sus, atragi şi pe alţii să ţi se alăture. Dar, eşti convins că mergi în direcţia bună? Configuraţia stelelor arată o perioada relativ favorabilă, mai ales in ceea ce priveşte profesia şi ascensiunea socială. Cu mai multă obiectivitate, profesionalism şi echilibru interior poți găsi calea.

FECIOARĂ Formă bună şi probleme puține la serviciu! Poţi face faţă situațiilor din domeniul activității tale. Câteva surprize plăcute şi unele mai puţin plăcute, situaţii care evoluează spre întorsaturi neaşteptate, sunt deliciile zilei de azi. In rest, aceiaşi oboseală cotidiană, aceiaşi viaţă, aceiaşi plictiseală existențială, aceiași respingere față de cei pe care îi vezi la televizor. Déjà vu!

BALANŢĂ Astăzi eşti bine-dispus şi ai o mare putere de muncă, dar te apasă grijile legate de viitor. Tot astăzi poţi primi o veste favorabilă pentru una dintre problemele la care te gândeşti mai mult. Zi incertă şi uşor disarmonică până la orele prânzului, apoi totul intră în echilibru. Totuşi, nu este o zi critică, ceea ce te fereşte parţial de extreme, de neplăceri. La serviciu stăpâneşte-ţi pornirile extravagante, sau excesiv de vanitoase.

SCORPION Gândeşte-te de trei ori şi vorbeşte o dată! Astăzi, la locul tău de muncă, trebuie să-ţi stăpâneşti dorinţa de revanşă, alege cu grijă căile de atac şi momentele de agresivitate. Urmează-ţi interesele prin iscusinţă! Tenacitatea şi răbdarea aduc rezultate! Astăzi trebuie doar să zici mulțumesc, pentru ca treci printr-o perioadă în care ajutorul vine de unde nici macar nu te aşteptai!

SĂGETĂTOR Eşti optimist şi vrei să ai o viaţă lipsită de griji! Dar, eşti atent la ceea ce se întâmplă în jurul tău. Astăzi nu te repezi să cataloghezi persoanele din jurul tău, poţi să greşeşti! Există o legătură logică, cauzală, în viaţa ta. Limitează-te doar la activităţile de rutină şi evită eforturile şi deplasările care nu sunt absolut necesare. O dimineaţă obositoare, dar poate cu ceva realizări, finalizări.

CAPRICORN Vezi departe, îţi faci planuri bune profesionale şi câştigi timp, la serviciu. Mai multe date şi semnale te fac încrezător în forţele proprii şi în viitorul intereselor tale! Evită discuţiile lungi şi fără rost, dar nu fi concis ca un automat care spune ora. Pildele, povestioarele, bancurile şi mai ales tăcerile cu subînţeles sunt mai grăitoare decît o mie de discursuri meşteşugite! Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ceea ce faci.

VĂRSĂTOR La serviciu, micile tracasări cotidiene, faulturile de joc, te enervează astăzi disproporţionat. Încearcă să nu aduci acasă această povară psihică negativă, calmează-te şi zâmbeşte către cei dragi! Cu toate că vrei să dedici a doua parte a zilei celor dragi şi apropiaţi, familiei şi prietenilor, gândurile tale sunt tot la afaceri, la birou. Fii liniştit, totul o să fie bine. Principalul este să menţii statu quo ante!

PEŞTI Ai tendinţa, naturală, să dai vina pe alţii! Bravo, după ce ieşi basma curată, vezi să-ţi îndrepţi cu eleganţă şi iscusinţă greşelile comise. Mai ales la serviciu, unde nimic nu se uită! Tu stai la locul tău şi nu te apuca de schimbări esenţiale - nu este încă timpul! Evită să te implici în orice activitate legată de autorităţi, mai ales dacă este vorba de autorităţile locale.