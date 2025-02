Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 11 februarie 2025. Ce se discută pe ”Dimineața Astrologilor”? Bună întrebare...







11 februarie

Pe 11 februarie s-au născut Thomas Alva Edison, Burt Reynolds, Leslie Nielsen, Sheryl Crow, Traian Filip, Doina ”Aspida”.

Sinaxar, Sântul Sfinţit Mc. Vlasie.

Prieten şi vindecător al animalelor, Sf. Vlasie are o legătură specială şi cu păsările. În popor se spune că Sfântul le dezleagă ciocul micilor zburătoare şi că de acum păsările încep să cânte. „Cine se roagă la Sf. Vlasie, acela nu rămâne fără para în pungă” – Sf. Vlasie este văzut şi sub aspectul minunilor pe care le făcea când ieşea din peştera unde pustnicea. Sf. Vlasie se ţine ca să nu se nască copiii şi animale monstruose, contra insectelor şi a viermilor, pentru sănătatea rudelor de sânge etc.

Un sfânt pluricalificat, bun la orice, probabil o calchiere al cine ştie cărui zeu al primăverii, primăvară ce stă să vină, din mitologia greco-romană! Cred că este vorba de Marele Zeu Pan, primul şi cel mai vechi dintre zei, un zeu al naturii de dinaintea lui Cronos, Timpul.

Ieri a mai fost o sărbătoare, astăzi alta, mâine... să trăim până mâine! Timpul era organizat la daci într-un fel care poate să pară ciudat omului de astăzi, contemporanului. Nu existau săptămâni de lucru şi weekend-uri, program fix de lucru.

Viaţa avea alte dimensiuni, altele erau interesele, pasiunile şi succesele şi realizările. Vă puteţi închipui că cea mai mare realizare la care visa un adolescent era să fie ales ca sol către Zamolxe! Iar o fată nu putea să dorescă ceva mai presus decât să devină păzitoarea "vetrei" cum se numea focul sacru din peştera-templu. Dacii aveau trei denumiri pentru foc, reflectând o filozofie adâncă, profundă, despre natură, zei şi oameni.

Timpul era organizat altfel de aceşti oameni fabuloşi, strămoşii noştri. În funcţie de ceea ce aveau de făcut, de comandamentele anotimpurilor, de ritmurile naturale ale culegătorilor, vânătorilor, păstorilor, agricultorilor. În general era o perioadă de câteva zile de muncă, hai să zicem zece, urmate de trei zile de sărbători, zile de odihnă şi petreceri.

Ei nu îşi organizau munca după calendar, ci făceau calendarul după ce aveau de lucrat!

De aceea le ajungea timpul!

Îmi scrieţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi că nu vă mai ajunge timpul, că sunteţi în criză de timp, că timpul fuge prea repede...

Am avut o discuție lungă pe Dimineața Astrologilor. Discuția mi s-a părut interesantă, așa că vă fac părtați și pe domniile voastre, am înregistrat-o. Conform uzanțelor uniforme nu pot să dezvălui numele și țara celor care lua cuvântul, dar pozițiile mele probabil că sunt ușor de recunoscut.

Schimbul de idei mi s-a părut interesant (și a avut loc într-un mod perfect profesional și amabil), public aici o transcriere aproape integrală (cu toate acestea, referințele la persoane sau organizații au fost neutralizate). Iată:

- Eu am apărat întotdeauna o astrologie nedeterministă: cred în liberul arbitru al tuturor, chiar dacă nu toată lumea îl folosește și unii oameni se găsesc literalmente „aruncați” în zodia lor. Datoria astrologului profesionist este tocmai acela de a ajuta persoana respectivă să-și (re)găsească autonomie și capacitate deplină de luare a deciziilor, să își ia înapoi cârma viații evitând dependența.

- Mi se pare că există o ambiguitate între încurajarea autonomiei și referința la Karma; cel puțin dacă noțiunea de Karma nu este bine definită și explicată. Părerea mea este că scamatoria cu Karma îi stă bine numai în spațiul budist. Problema există mai ales în cazul în care cuvântul Karma este transmis diferit și în care publicul larg nu este sau nu este capabil să înțeleagă despre ceea ce este vorba… Este și rămâne delicat, chiar periculos, să sugerezi că anumite situații trăite sau un mod particular de abordare a cadrului propriei vieți sunt condiționate, chiar determinate de alegeri, acte, decizii luate într-o dimensiune (o altă viață) despre care nu se poate verifica nimic.

- Mi se pare aici că este mai presus de toate o chestiune de convingere personală și, până la urmă, din păcate, putem greși și răni cu orice instrument, nu numai cu astrologia vedică: hipnoză, tehnici spirituale diferite, anumite terapii cognitive de evitat… da, aș da câteva exemple (dar aș putea vorbi de fizioterapie în echivalență spirituală) pot fi la fel de devastatoare dacă sunt utilizate necorespunzător sau dacă instrumentul nu este potrivit situației și nevoilor.

- Evident că ai dreptate. Cu toate acestea, cred că problema cu orice disciplină nereglementată este aceea că instrumentul este disponibil oricui dorește să-l folosească. Oricine se poate declara ”astrolog”, din nefericire, sau tocmai acesta a fost scopul. Problema devine amplificată atunci când știm că gramatica astrologică este relativ accesibilă în comparație cu o serie de discipline „psihice” (sau medicale) (am urmat mai multe instruiri în Gestalt, sinteza psiho, PNL și analiza tranzacțională și livrarea de ''fericire” - acolo se gestionează strict o certificare de adecvare).

În plus, publicul pentru astrologie este destul de des - și credul, vulnerabil. Atâtea motive pentru a aspira la un cadru; principiul este „curățarea” impostorilor și escrocilor din disciplina noastră dacă aspirăm la o privire mai puțin critică din exterior. Dacă nu alege cineva să considere că astrologia este o disciplină matură, autosuficientă și capabilă să trăiască în vid.

- Însăși noțiunea de inconștient a fost, în plus, pusă în discuție de câțiva ani de către persoane care nu puteau fi mai serioase: această invenție freudiană, la fel de atrăgătoare, este, până la urmă, doar o interpretare a funcționării creierului. Și ca orice interpretare, ea poate fi contestată, pusă la îndoială.

- Cu siguranță, și voi adăuga că neuroștiințele și descrierea lor a funcționării creierului nostru, concepute ca un simplu organ supus funcțiilor fizice, chimice și electrice, sunt punse în discuție - și noțiunea de „subiect” - și psihanaliză. În Franța și State se desfășoară în special dezbateri puternice și două logici se ciocnesc: cea a raționalismului științific și cea semantică, a „legilor” limbajului. Între aceste două viziuni ale omului, unde să localizezi astrologia?

- Principalul lucru mi se pare că este „nu impun nimic”: personal, nu doar că îmi adaptez munca la cerere (și, prin urmare, nu aș vorbi niciodată despre karma cuiva care nu o solicită) dar este și intenția pe care o punem în urmă: închiderea persoanei sau încercarea de a o elibera, făcând-o dependentă sau, dimpotrivă, autonomă. Toate tehnicile de dezvoltare umană trebuie să răspundă la această întrebare.

- Evident!

- Este corect să considerăm că putem și că fiecare trebuie să lucrăm la ceea ce ne caracterizează și ne place. Pe de altă parte, cred (din nou: personal, este mai presus de toate punctul meu de vedere) că ceea ce ne „condiționează” psihic într-o fază a vieții noastre nu este rezultatul karmei; pentru că nu putem distinge clar impactul configurației noastre inițiale și modul în care am început să interacționăm cu lumea și cu ceilalți de acolo. Astfel, fracturile psihologice și accidentele spirituale de parcurs pot fi, de asemenea, rezultate din circumstanțe sociale, familiale, economice, politice care privesc un anumit loc și moment și fără ca noi să fim „cauza”. Sau vom merge până acolo pentru a stabili cauzalitatea karmică ca responsabilă pentru că ne aflăm la momentul greșit și în locul greșit?

- Da, sunt pe deplin de acord cu toate acestea. Și un anumit număr de reguli deontologice rezultă din acest lucru: să nu confundăm și să lăsăm să confundăm practica astrologiei cu cea de clarviziune, deoarece acesta din urmă susține că vede evenimente care ar fi scrise în avans și inevitabile. Deci, ca astrolog, nu te preface prezicător și să spui că asta, sau asta se va întâmpla. Pe de altă parte, putem identifica tendințe și sentimente specifice. A renunța la aceasta înseamnă a renunța la utilizarea astrologiei dinamice. - Da, adică, prin urmare, să preferăm noțiunile de climă, inducție, solicitare, amplificare care pot fi abordate pe baza ciclurilor astrologice; înțelegându-se că de multe ori conștientizarea (în prealabil) a unui proces psihologic intern ne face să observăm că un astfel de tranzit planetar doar punctează și asta ilustrează, în simbolismul său, ceea ce consultantul a fost capabil să integreze, să modifice, să înțeleagă cu talentul, știința și inteligența respectivă.

- Absolut. De asemenea, mi se pare crucială practicarea unei astrologii a subiectului (prin combinarea înăscutului și dobânditului) și nu o astrologie a obiectului, strict și tehnic. Este esențial să înțelegeți modul în care persoana își trăiește tema, care este realitatea sa din viață.

- Un nivel calitativ de pregătire și inteligență în abordarea propriei noastre experiențe și a temei noastre ne determină să avem o lectură complet diferită a noțiunii de „karma”, presupunând că ne referim la ea. Acest lucru subliniază marea noastră responsabilitate ca astronomi și astrologi, oamenii cel puțin informați despre complicațiile funcționării lumii psihice interne. Adesea cei care solicită sfatul se referă la o astrologie capabilă să răspundă în primul grad la nevoia lor de a ști „ce o să se intample? ”, Și nu „ce pot înțelege prin ceea ce mi se întâmplă?”. Adică, sfaturi, nu preziceri, vorba lui Spinoza.

- Da, însă oamenii cer doar să fie informați. Pentru profesionist, acesta este cu siguranță un sacrificiu al timpului, și anume faptul că include în orice serviciu o fază didactică care vizează cel puțin să introducă persoana care vine să-l consulte la conceptele psihologice sau spirituale pe care le va folosi pentru a-i răspunde. Pe de altă parte, este într-adevăr responsabilitatea tuturor de a avertiza individual că astrologia nu este ceea ce pare a fi prin intermediul mass-media. Prin urmare, se lucrează atât pentru informarea publicului larg, cât și pentru formarea profesioniștilor.

- De acord! Mi-am început întotdeauna interviurile, precizând cât mai simplu și didactic care a fost instrumentul astrologic folosit, astfel încât consultantul să participe cu adevărat la descoperirea - el și eu, împreună - a temei sale; astrologul fiind cel mult acolo pentru a însoți „subiectul” în această descoperire.

- În plus, sunt convins că mulți practicanți în astrologie acționează cu cele mai bune intenții, chiar dacă există în paralel o mare majoritate de escroci. Cu toate acestea, mi se pare că prioritatea, pentru binele astrologiei, în sine, este de a aduce oamenii împreună în jurul unei mese și de a informa publicul larg despre ce este cu adevărat astrologia.

- De asemenea, aici pe Dimineața Astrologilor cred că putem face progrese. Cred că tot ceea ce contribuie la readucerea unei persoane în verticalitatea a ceea ce poate visa și realiza, într-o mai bună conștientizare a „cine” este, a moștenirii pe care îl are, dar și al proceselor care îl animă și condițiile externe (sociale, familiale etc.) care, uneori, au abatut-o de la propria cale, pentru ca toate acestea să fie o calitate a demersului „spiritual”; înțelegându-se că se pune problema însoțirii persoanei către preluarea controlului asupra vieții sale, fără a înscrie în cuvântul „spiritual” altceva decât să fie conectat cu inteligența, cu inima și liber, cu lumea , cu alții, cu Universul, cu Dumnezeu!

- Într-adevăr, spiritualitatea este vastă și acesta este un lucru bun: trece de la filozofie la religie și invers. Sunt de acord cu dvs. că nicio formă nu este rea. Adaug chiar că în mod ideal (dar știu cât de utopic poate fi acest lucru), un practicant ar trebui să poată trimite o persoană la unul dintre colegii săi, dacă consideră că cererea este exprimată mai mult sau mai puțin conștient de această persoană, și el nu poate răspunde singur cu metoda astrologiei. Personal, am norocul, de exemplu, să cunosc mai mulți psihologi din zona mea, într-o manieră prietenoasă și nu ezit niciodată să îndrept către ei persoanele care par a avea nevoie de terapie ca prioritate.

- Acest lucru este esențial - am lăsat întotdeauna clar consultanților mei că nu pot fi sau să devin terapeutul lor. Pe de altă parte… orice schimb de idei, orice discuție despre viața consultanului și ținând cont de ceea ce este important pentru „celălalt” au o… dimensiune terapeutică… Cu o notă „spirituală” incontestabilă…

- Aș concluziona spunând că trebuie să existe un echilibru bun între astrologia clasică și tendințele, nu toate fericite, de a ”moderniza” astrologia. Psihologia este una dintre aceste tendințe (respect foarte mult activitatea lui Liz Greene, sau Fritz Riemann de exemplu), dar instrumentul nostru trebuie să integreze și o nouă formă de spiritualitate (pe care o putem stigmatiza prin New Age, dar care este mult mai bogată decât asta). De asemenea, cred că reprezintă un curent interesant între multe altele, să nu-mi pomeniți de prostia cu Ascendentul, un curent capabil să înțeleagă atât punctul de vedere modern, al tinerilor, deoarece, conform cererilor, practic astrologia în dimensiunea sa psihologică la fel ca și în dimensiunea sa spirituală.

- Sunt (personal) convins că criza cu care se confruntă în prezent lumea necesită un salt calitativ și revenirea la căutarea sensului. Astrologia ne conduce atât să ne întrebăm despre rolul personal în viață, cât și să reflectăm asupra a ceea ce putem aduce fiecare ca răspuns la întrebările „de ce suntem aici”, ”cine suntem” și poate „care este piatra noastră individuală adusă pentru a construi clădirea colectivă ".

-Da, ai dreptate! De acolo și, indiferent de ceea ce caracterizează și diferențiază generațiile de astrologi, sentimentul meu este că astrologia este probabil doar o legătură provizorie cu altceva. Trebuie să integreze o mulțime de cunoștințe actuale și, prin urmare, să-și revizuiască uneori bazele. Faptul de a ne fixa pe o cunoaștere dobândită sau de a se respecta „ceea ce funcționează și a funcționat întotdeauna” în astrologie, nu mi se pare un fapt „de generație”, ci mai degrabă provine din concepția noastră personală despre astrologie, indiferent dacă suntem începători sau avem zeci de ani de experiență.

- Aș adăuga că o serie de date fiziologice, psihice și chiar cuantice ne conduc astăzi să re-situăm scopul corect al astrologiei și, astfel, să-l facem cu adevărat un instrument pentru o mai bună înțelegere (în istoria universului) ceea ce reprezintă apariția conștiinței, precum și umanizarea progresivă a omului (încă în stadiul de planificare). Mi se pare că astrologia ne spune cum evoluția noastră psihologică, de la naștere și pe lângă alți factori determinanți precum moștenirea noastră biologică și moștenirea noastră culturală (atât străine configurației noastre astrale) ... este un mijloc, nu un scop în sine. În aceasta, faptul că personalitatea noastră psihologică este cadrul (care nu reușește), făcând posibilă (apoi) exprimarea completă a subiectului nostru conștient.

Nu sunt total și absolut de acord cu tot ce s-a vorbit pe DOA, dar au luat cuvântul astronomi/astrologi de pe trei continente, cu tradiții, practică, spiritualitate foarte diferite. Așa răspund întrebărilor domniilor voastre de genul: ”Dom’ Profesor, dar ce discutați atâta pe Dimineața Astrologilor?”

Nu trebuie să mai puneți nicio întrebare, știți, de pe acum, că mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 11 februarie 2025

BERBEC Nu este o zi în care să faci schimbări esenţiale, pe niciun plan. Dimineaţă obositoare şi densă. În orice caz, ajungi seara târziu acasă, aşa că nu îţi rămâne timp de distracţie. Altă dată! Anumite amintiri recente şi nu prea, nu-ţi dau pace. Simptomatic pentru zodia ta. Linge-ţi rănile, respiră adînc, uită-te pe sub sprâncene şi dă-i bice: „the show must go on”. In a doua parte a zilei evita singurătatea – nu este oare mai bine sa ieşi cu familia sau cu o prietena la o plimbare? Cauţi un confident pe care nu îl găseşti. Oricum totul se află…

TAUR Conjunctura indică că-ţi trebuie o anumită detaşare şi mai multă obiectivitate. Trebuie să stai în defensivă până realizezi noul orizont de vedere. Oricum, problemele tale rămân aceleaşi! Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv, dar nu exagera. Nu uita ca optimismul este incapăţânarea de a spune ca te simţi bine cand totul in jurul tau merge rau. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Familia este bine, sănătoasă, prietenii au problemele lor. Promoveaza cu curaj interesele profesionale. Nu da curs propunerilor rudelor sau partenerilor. Nu astăzi, amână!

GEMENI Chiar dacă astăzi nu respecţi regulile ca la carte rămâi credincios tradiţiei şi intereselor proprii, care, adesea, se împletesc. Nu fii comod, dacă ai un fir, apoi trage de el, de tot! Nu spera şi nu ai teamă, ziua trece repede pentru că pe seară ai o întâlnire. Importantă! Poate fi şi o reuniune de familie, cam încordată. Sanatatea este bună, atenţie ce şi unde manânci, mai ales in oraş. Banii sunt... cam puţini pentru ambii Gemeni, că este proverbială risipa Dioscurilor!

RAC Dimineaţa se profilează o zi obişnuită, cu rutina respectivă. Totuşi, o veste sau o întâlnire care îţi face plăcere, trebuie doar să laşi comoditatea şi să ieşi, poate pe seară, în oraş! Totul pare un imens arc care se comprimă, se comprimă... Din punctul tău de vedere este o perioadă... interesantă. Astepţi să vezi ce se întamplă. Nativii si nativele din zodia Racului trebuie să-şi îndrepte atenţia către rude, asociaţi, parteneri sau colegii de la serviciu pentru ca să evite defectele de comunicare. Cineva are nevoie de ajutorul tău. Dar nu doreşte să ţi-l ceară direct.

LEU Atenţie la ce îţi doreşti, să nu se îndeplinească! Încep să se lamurească unele probleme legate de domeniul social. Reflectezi că nu e nimic nou sub soare, că ai mai avut astfel de probleme! Ziua este de asemenea favorabilă nativilor din Leu cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică sau tehnologie. Poate în State, la americanii de origine română, că pe la noi… Gândeşte-te cum să faci lucrurile cum trebuie, cu tragere de inimă, cu suflet, nu-i lăsa pe alţii să-şi bată joc şi să le facă strâmbe. Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus. Nu-ţi face griji, viitorul pare că este favorabil!

FECIOARĂ Astăzi evită enervarea şi în general fii mai detaşat. Fii atent la ce mănânci şi nu discuta problemele, mai ales cele neplăcute, în timpul mesei. Relaxează-te după program, poate la sală! Nu te lasa dus de nas de cuvinte mari, nu te lăsa folosit! Perioada favorizează nativii care activează în transporturi, educaţie şi comerţ. Fereşte-te de posibile greşeli sau erori, mai mult gesturi neîndemânatice, la şcoala, serviciu sau în bucătărie. Veşti bune de departe, care te fac sa-ti reajustezi unele proiecte pe termen foarte lung.

BALANŢĂ Îţi poate fi solicitat sprijinul într-o problemă, care nu este chiar din expertiza ta, dar căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute azi pot aduce relaţii normale şi înţelegere. Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodia Balanţei să rezolve problemele legate de relaţiile cu terţi, să negocieze în amănunt sau să rezolve probleme cu autorităţile. Ziua de astăzi este o perioadă propice pentru implicare financiară, investiţii, cumpărături, achiziţii.

SCORPION Dimineaţa evită graba, intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Eforturile făcute în direcţia profesiei sau meseriei se vor dovedi foarte inspirate. Continuă cu aceleaşi metode verificate. Scorpionii şi mai ales Scorpioancele trebuie să-şi îndrepte atenţia către asociaţi, parteneri sau colegii de la serviciu pentru ca să evite să fie traşi pe sfoară sau măcar păcăliţi. În mod particular sunt favorizaţi nativii din zodia Scorpionului care desfăşoară activităţi medicale, administrative, filantropice sau religioase. Sănătatea pare bună, atenţie însa, iarna nu a plecat şi poate mai are ceva de spus!

SĂGETĂTOR Stelele te avantajează pe plan profesional. Ideile tale sunt astăzi clare şi chiar de o oarecare eleganţă. Nici planul relaţiilor umane nu este prost aspectat. O zi plăcută, în plină formă! Totuşi, nu lăsa nici o schimbare să te tenteze – nu vinde, nu cumpăra, nu investi, nu-ti face noi prieteni! Lasa lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te vei numi. Un semn de foc iţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. Se pare că ai noroc. Atentie însa, norocul este de sticla – cand incepe sa strălucească, se sparge! Încă mai este frig şi umezeală – protejează-ţi în special picioarele!

CAPRICORN Cu cât este mai multă agitaţie, zgomot, haos, în jurul tău, cu atât tu te retragi în umbră, în siguranţă. Este modul tău propriu, zodiacal, de a acţiona în linişte şi chiar în puţină taină... Trebuie să începi să faci economii, fară să-ţi schimbi esenţial felul in care traieşti – economia este arta prin care obţii maximum de la viaţa. Concentrează-ţi atenţia asupra sănătăţii – evită expunerea inutilă la frig sau la curenţii de aer. Banii sunt bine aspectaţi – poti valorifica obiectele inutile din caminul tau!

VĂRSĂTOR Eşti de încredere, ai arătat asta, aşa că ţi se dau mai multe grade de libertate, dar şi mai multe responsabilităţi, fie la serviciu, fie în cuplu, dacă eşti duo! Solo, ai ceva oportunităţi! Influenţe astrale puternice te favorizează în ceea ce priveşte sănatatea şi întreţinerea ei. Este o perioadă în care nu trebuie să te laşi descurajat de nerealizări sau de întîrzierea finalizării unor proiecte. Se prefigurează o schimbare a situaţiei, atât financiare cât şi sentimentale.

PEŞTI Duo fiind, încerci sentimente delicioase de complicitate şi iubire împărtăşită, solo, îţi faci o analiză a eşecurilor şi succeselor sentimentale, pentru că, iată, pare că vine primăvara! Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ sau să ai o atitudine evident ostilă. În relaţiile amoroase, in familie sau in cuplu nu te lăsa condus numai de propria încăpăţânare, incearca să negociezi şi să afli şi parerea celui drag. Sănătatea este în general bună, dar astăzi protejează-ţi picioarele, vezi bine cu ce te încalţi, pantofii, ghetele, cizmuliţele, ugg-ii care sunt în mod tradiţional de natura zodiei Peştilor.