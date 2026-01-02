Hidro Prahova, clarificări legate de situația apei potabile. Presa, acuzată că a creat panică în rândul locuitorilor din județ

Hidro Prahova S.A. respinge informațiile apărute în prima zi a anului, potrivit cărora ar fi existat noi contaminări ale apei potabile în localitățile Mănești, Balta Doamnei și Albești-Paleologu. Compania afirmă că aceste afirmații sunt nefondate și pot provoca panică nejustificată în rândul locuitorilor.

„Formularea articolelor de presă apărute anterior, lasă impresia că ar fi vorba despre noi contaminări, survenite în ianuarie 2026, ceea ce nu este adevărat şi creează nejustificat panică în rândul cetăţenilor", arată compania.

Interdicțiile legate de consumul de apă anunțate de Hidro Prahova nu sunt situații noi, ci notificări repetate, transmise conform legii. Compania subliniază că aceste informări sunt obligatorii și vor fi comunicate până când apa se încadrează în limitele legale, conform procedurilor DSP Prahova.

Hidro Prahova mai arată că interdicțiile menționate în articolele recente se referă la trei situații diferite, fiecare cu date clare de emitere, și nu indică contaminări recente sau simultane.

La Mănești, depășirea concentrației de arsen a fost semnalată încă din 2022 de DSP Prahova. Deși a fost instalată o stație de filtrare, aceasta nu funcționează corect. Hidro Prahova a făcut toate demersurile legale, inclusiv o plângere penală împotriva executantului, iar interdicția rămâne până la confirmarea parametrilor apei.

La Balta Doamnei, interdicția a fost instituită în iulie 2025, din cauza depășirii valorilor de nitriți, ceea ce face ca apa să nu poată fi folosită pentru băut sau gătit. În prezent, în zonă se desfășoară lucrări finanțate din fonduri europene, care includ retehnologizarea stațiilor de tratare și extinderea fronturilor de captare. Aceste lucrări vor rezolva definitiv problemele de calitate a apei.

La Albești-Paleologu, o monitorizare efectuată de Hidro Prahova în august 2025 a arătat depășiri ale indicatorilor amoniu și fier, însă acestea au cauze naturale, legate de compoziția solului și a apei subterane. Prin urmare, nu există interdicție de consum, iar situația nu reprezintă o poluare recentă sau accidentală, potrivit companiei.

Pentru soluționarea definitivă a problemei, este în derulare un proiect major finanțat din fonduri europene: CL11 – înființarea frontului de captare Albești-Paleologu-Dumbrava, a unei stații de tratare și a conductei de aducțiune pentru alimentarea cu apă a localităților Albești-Paleologu, Dumbrava, Drăgănești, Mizil, Baba Ana, Fântânele și Vadu Săpat.

Odată finalizate lucrările, apa de la frontul de captare Dumbrava va fi diluată controlat cu apa existentă de la Albești-Paleologu, astfel încât apa distribuită să respecte standardele de calitate prevăzute de OG nr. 7/2023 privind calitatea apei potabile, anunță compania.

„Afişarea zilnică pe site-ul Hidro Prahova S.A. a acestor notificări nu reprezintă o reapariţie a unor probleme, ci o obligaţie legală: informarea permanentă a populaţiei afectate, până la remedierea completă a situaţiei. Formularea articolelor de presă apărute anterior lasă impresia că ar fi vorba despre noi contaminări, survenite în ianuarie 2026, ceea ce nu este adevărat şi creează nejustificat panică în rândul cetăţenilor”, se mai arată în comunicat.

Compania susține că respectă integral procedurile DSP Prahova, actualizează imediat informațiile după apariția noilor rezultate ale analizelor și informează transparent abonații din zonele cu neconformități.