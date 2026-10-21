Deputata australiană Helen Haines a rămas fără ambele picioare după ce a fost lovită de două ori cu o mașină în fața biroului său electoral din Wangaratta, în statul Victoria, potrivit Reuters. Soțul acesteia, Phil Haines, a confirmat miercuri, 21 octombrie 2026, că medicii nu au reușit să-i salveze piciorul drept, în ciuda eforturilor depuse timp de mai multe zile.

Helen Haines se află în continuare în stare critică, dar starea sa este stabilă, potrivit declarațiilor făcute de soțul ei la o conferință de presă organizată la Melbourne. Între timp, bărbatul acuzat de atac a apărut în fața instanței, iar anchetatorii continuă să stabilească motivul agresiunii.

Piciorul stâng al deputatei fusese amputat după incidentul de luni, 19 octombrie. Medicii au încercat ulterior să-i salveze piciorul drept, însă intervențiile nu au avut rezultatul dorit.

Phil Haines a subliniat că faptul că soția sa este în viață reprezintă principalul lucru pentru familie. Recuperarea deputatei rămâne o preocupare majoră, în condițiile în care aceasta continuă să primească îngrijiri medicale.

Atacul s-a produs în fața biroului electoral al lui Helen Haines, în orașul Wangaratta, situat la nord-est de Melbourne. Membri ai publicului au intervenit la fața locului și l-au imobilizat pe presupusul atacator înainte de sosirea sau intervenția poliției.

Brendan Nugent, în vârstă de 43 de ani, din localitatea Tarrawingee, aflată în circumscripția electorală a deputatei, este acuzat de conducere periculoasă care a provocat vătămări grave, provocarea intenționată de vătămări grave și vătămarea unui funcționar public.

Documentele judiciare indică și acuzații suplimentare privind cultivarea și deținerea de cannabis.

La prima sa apariție în instanță, avocatul lui Nugent a declarat că acesta suferă de mielită transversă idiopatică, o afecțiune neurologică rară, și primește tratament pentru o comoție cerebrală. Apărarea a menționat, de asemenea, existența unor probleme de sănătate mintală.

Politicians from all parties have joined everyday Australians in support of critically injured Independent MP Helen Haines, as she fights for life after a savage attack. One of her legs has been amputated after she was repeatedly run down outside her electorate office. https://t.co/xSDaOQfezn — 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) October 20, 2026

Nu a fost formulată o cerere de eliberare pe cauțiune, iar următoarea înfățișare în instanță a fost stabilită pentru 4 februarie 2027.

Anchetatorii tratează incidentul drept un atac țintit, însă motivul nu a fost stabilit. În investigație sunt implicate inclusiv structuri australiene de combatere a terorismului.

Comisarul Poliției Federale Australiene, Krissy Barrett, a declarat că autoritățile nu dețineau informații concrete care să indice iminența unui asemenea atac. Poliția din statul Victoria a precizat că nu a identificat contacte directe anterioare între deputată și bărbatul acuzat.

Helen Haines reprezintă circumscripția rurală Indi în Parlamentul federal australian, unde a fost aleasă în 2019 și și-a păstrat mandatul la alegerile din 2022 și 2025.

Ancheta continuă, iar autoritățile încearcă să clarifice circumstanțele agresiunii și motivația suspectului.