Monden

Halep a devenit ținta unui fan obsedat. Îi face declarații de dragoste

Comentează știrea
Halep a devenit ținta unui fan obsedat. Îi face declarații de dragosteSimona Halep. Sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Simona Halep a devenit ținta unui fan obsedat. Marian V., cunoscut pentru comportamentele sale problematice, a început să îi trimită mesaje obsesive fostei campiaone, deși instanța emisese un ordin de protecție pe o perioadă de 12 luni.

Simona Halep, ținta unui fan obsedat

Recent, el i-a dedicat sportivei o postare publică însoțită de o declarație: „Ești foarte frumoasă, Simona!”, la care a adăugat un gest simbolic de apropiere.

Bărbatul a fost anterior internat cu forța la Psihiatrie, după ce comportamentele sale au escaladat în trecut. Deși brățara de monitorizare impusă de autorități limitează unele deplasări, aceasta nu poate împiedica individul să posteze mesaje online sau să își creeze conturi noi pentru a continua hărțuirea.

Simona Halep

Simona Halep. Sursa foto: captură video

Experții subliniază că astfel de comportamente persistente sunt extrem de stresante pentru victime, generând anxietate și un sentiment constant de vulnerabilitate.

Nicușor Dan, despre Colectiv: Pe zona de corupţie am făcut nişte paşi înapoi
Nicușor Dan, despre Colectiv: Pe zona de corupţie am făcut nişte paşi înapoi
33 de ani de la moartea lui Ion și Doina Aldea Teodorovici. Vocile care au unit malurile Prutului Video
33 de ani de la moartea lui Ion și Doina Aldea Teodorovici. Vocile care au unit malurile Prutului Video

Hărțuirea lui Marian V. nu se limitează doar la mesaje pe rețelele sociale. Istoricul său arată că persoanele vizate pot fi abordate și în viața reală, iar gesturile de intimidare pot escalada rapid dacă nu sunt gestionate de autorități, potrivit Spynews.

Ordinul de protecție are rolul de a limita contactul direct, dar mesajele și gesturile publice rămân o problemă serioasă, mai ales pentru o persoană expusă mediatic precum Halep.

Mara Bănică, o altă victimă a hărțuirii obsesive

Și jurnalista Mara Bănică trăiește de ani de zile cu umbra fricii din cauza unui bărbat care i-a transformat viața într-un coșmar. Povestea a început acum mai bine de șapte ani și continuă să se judece în instanță. La început, gesturile agresorului au părut o admirație exagerată, însă foarte repede s-au transformat în hărțuire constantă și mesaje obsesive.

Mara Bănică.v

Mara Bănică. Sursa foto Captură video

Bărbatul i-a trimis zilnic mii de mesaje, uneori amestecând declarații de dragoste cu amenințări directe. „Degeaba încercam să dau block tuturor conturilor de pe care îmi scria, pentru că perseverența lui a atins un nivel halucinant”, a explicat Mara. În plus, agresorul și-a creat mii de conturi false, prin care bombarda jurnalista cu comentarii jignitoare și amenințări.

Îi trimitea bilețele de dragoste

Hărțuirea nu s-a limitat la mediul online. În trecut, Mara a găsit bilete cu declarații de dragoste lăsate în geamul mașinii sale, iar la un moment dat agresorul a mers chiar la studioul în care filma și a aruncat petarde.

Poliția a intervenit în 2019, iar bărbatul a fost arestat pentru șase luni pentru șantaj, amenințare și hărțuire. Deși a fost eliberat ulterior, Mara a continuat să depună plângeri și să lupte pentru dreptate.

În prezent, instanța a suspendat executarea pedepsei, însă agresorul se află sub supraveghere pentru trei ani. În această perioadă, trebuie să presteze zile de muncă în folosul comunității și să plătească daune morale jurnalistei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:19 - Aida, Don Quijote, Carmen și La Traviata, patru titluri emblematice pe scena Operei Naționale București la început de...
11:13 - CONAF lansează seria națională „SupraTAX”. Set de măsuri care pot reduce deficitul bugetar
11:06 - Carys Zeta Douglas, fidelă stilului mamei. Rochia vintage a lui Catherine Zeta-Jones pe covorul roșu
10:58 - ANRE, despre oprirea gazelor. Ce condiții trebuie să îndeplinească firmele care intervin în astfel de situații
10:51 - RESourceEU, planul prin care UE se distanțează de dependența față de China
10:44 - Nicușor Dan, despre Colectiv: Pe zona de corupţie am făcut nişte paşi înapoi

HAI România!

Ziua și scandalul. Hai LIVE cu Turcescu
Ziua și scandalul. Hai LIVE cu Turcescu
Sfinţire, sau exerciţiu de evacuare?
Sfinţire, sau exerciţiu de evacuare?
SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog
SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog

Proiecte speciale