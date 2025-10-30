Halep a devenit ținta unui fan obsedat. Îi face declarații de dragoste

Simona Halep a devenit ținta unui fan obsedat. Marian V., cunoscut pentru comportamentele sale problematice, a început să îi trimită mesaje obsesive fostei campiaone, deși instanța emisese un ordin de protecție pe o perioadă de 12 luni.

Recent, el i-a dedicat sportivei o postare publică însoțită de o declarație: „Ești foarte frumoasă, Simona!”, la care a adăugat un gest simbolic de apropiere.

Bărbatul a fost anterior internat cu forța la Psihiatrie, după ce comportamentele sale au escaladat în trecut. Deși brățara de monitorizare impusă de autorități limitează unele deplasări, aceasta nu poate împiedica individul să posteze mesaje online sau să își creeze conturi noi pentru a continua hărțuirea.

Experții subliniază că astfel de comportamente persistente sunt extrem de stresante pentru victime, generând anxietate și un sentiment constant de vulnerabilitate.

Hărțuirea lui Marian V. nu se limitează doar la mesaje pe rețelele sociale. Istoricul său arată că persoanele vizate pot fi abordate și în viața reală, iar gesturile de intimidare pot escalada rapid dacă nu sunt gestionate de autorități, potrivit Spynews.

Ordinul de protecție are rolul de a limita contactul direct, dar mesajele și gesturile publice rămân o problemă serioasă, mai ales pentru o persoană expusă mediatic precum Halep.

Și jurnalista Mara Bănică trăiește de ani de zile cu umbra fricii din cauza unui bărbat care i-a transformat viața într-un coșmar. Povestea a început acum mai bine de șapte ani și continuă să se judece în instanță. La început, gesturile agresorului au părut o admirație exagerată, însă foarte repede s-au transformat în hărțuire constantă și mesaje obsesive.

Bărbatul i-a trimis zilnic mii de mesaje, uneori amestecând declarații de dragoste cu amenințări directe. „Degeaba încercam să dau block tuturor conturilor de pe care îmi scria, pentru că perseverența lui a atins un nivel halucinant”, a explicat Mara. În plus, agresorul și-a creat mii de conturi false, prin care bombarda jurnalista cu comentarii jignitoare și amenințări.

Hărțuirea nu s-a limitat la mediul online. În trecut, Mara a găsit bilete cu declarații de dragoste lăsate în geamul mașinii sale, iar la un moment dat agresorul a mers chiar la studioul în care filma și a aruncat petarde.

Poliția a intervenit în 2019, iar bărbatul a fost arestat pentru șase luni pentru șantaj, amenințare și hărțuire. Deși a fost eliberat ulterior, Mara a continuat să depună plângeri și să lupte pentru dreptate.

În prezent, instanța a suspendat executarea pedepsei, însă agresorul se află sub supraveghere pentru trei ani. În această perioadă, trebuie să presteze zile de muncă în folosul comunității și să plătească daune morale jurnalistei.