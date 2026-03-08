Secretele megastructurii vechi de 1.600 de ani, aflată la o oră de România, care a supraviețuit prăbușirii imperiilor

Indiferent dacă ești credincios sau nu, o vizită la Hagia Sophia aflată în Istanbul este o experiență care depășește granițele unei simple incursiuni turistice și atinge un registru aproape metafizic. Mai ales că celebrul edificiu religios se află la doar o oră de mers cu avionul de România.

Ridicată în anul 537 d.Hr. ca biserică monumentală a Imperiului Bizantin și transformată în moschee în 1453, clădirea produce o senzație rară: aceea că spațiul se dilată pe măsură ce pășești în interior, iar cupola pare să plutească, suspendată între pământ și cer. Este mai mult decât o moschee sau o fostă catedrală; este un simbol al continuității într-o lume în care imperiile au căzut, iar granițele s-au redesenat de nenumărate ori.

Actuala structură a fost ridicată în secolul al VI-lea, într-o epocă în care Constantinopolul era inima Imperiului Bizantin, moștenitorul Romei antice. Nu este prima construcție de pe acest loc, ci a treia, după două biserici anterioare distruse de revolte și incendii, ele însele ridicate peste un vechi templu păgân. Prima „Magna Ecclesia” a fost inaugurată în 360 de împăratul Constanțiu al II-lea, fiul lui Constantin cel Mare, iar a doua a ars în 532, în contextul devastatoarei Revolte Nika.

Ambițiosul împărat Iustinian I a decis să construiască o biserică fără egal, ordonând începerea lucrărilor la 23 februarie 523. Se spune că și-ar fi dorit un edificiu mai mare și mai ornamentat decât legendarul Templu al lui Solomon, iar legenda consemnează că, la inaugurare, ar fi exclamat triumfător: „Te-am întrecut, Solomoane!”. Deși istoricii privesc cu rezerve această anecdotă, ambiția imperială este incontestabilă.

Construcția a fost realizată într-un timp uluitor de scurt pentru o asemenea megastructură, iar complexitatea designului continuă să fascineze arhitecții contemporani. Cupola imensă, care pare să sfideze gravitația, creează iluzia unei bolți cerești, iar jocul de lumină ce pătrunde prin ferestrele dispuse circular amplifică impresia de levitație. Acustica interioară este descrisă adesea ca o veritabilă alchimie sonoră: șoaptele se transformă în vibrații ample, suspendate în aer, asemenea ecourilor unei rugăciuni într-o limbă străveche.

În spatele grandorii vizibile a Hagiei Sophia se află o performanță inginerească fără precedent pentru secolul al VI-lea. Împăratul Iustinian nu a apelat la simpli meșteri, ci la doi dintre cei mai străluciți savanți ai epocii, Anthemius din Tralles și Isidor din Milet, matematicieni și teoreticieni ai geometriei, care au gândit clădirea ca pe un exercițiu de echilibru între forțe opuse. Nu era doar un lăcaș de cult, ci un experiment arhitectural la scară imperială, un pariu cu gravitația într-o vreme în care calculele structurale moderne nu existau.

Marea inovație a fost folosirea pandantivilor – acele triunghiuri curbe care fac legătura dintre planul pătrat al bazei și cercul cupolei. Prin acest sistem, cupola pare să plutească, sprijinită pe lumină mai degrabă decât pe ziduri masive.

Ferestrele dispuse la baza ei creează o coroană luminoasă care dizolvă vizual greutatea construcției, generând impresia unei bolți suspendate între cer și pământ. Efectul nu este doar estetic, ci și structural, pentru că distribuie presiunea în mod ingenios către pilonii masivi ascunși în pereți.

Puțini știu însă că actuala cupolă nu este cea originală. Prima s-a prăbușit în urma unui cutremur, iar versiunea reconstruită a fost ridicată mai înalt, pentru a reduce presiunea laterală și a crește stabilitatea.

Ridicarea Hagiei Sophia a început la doar câteva săptămâni după Revolta Nika, care distrusese o mare parte a orașului. Într-un moment în care Constantinopolul era încă marcat de cenușa incendiilor, Iustinian a ales să răspundă haosului prin monumentalitate. Costurile au fost, potrivit istoricilor, aproape inimaginabile: estimările variază între 15.000 și 20.000 de livre de aur, iar unele calcule moderne echivalează suma cu peste un miliard de dolari în prezent, depășind costurile reconstrucției catedralei Notre Dame.

Se presupune că împăratul ar fi confiscat averile adversarilor politici și ar fi impus taxe masive pentru a finanța proiectul, iar guvernatorii provinciali ar fi fost obligați să trimită la Constantinopol artefacte rafinate din ruinele antice ale teritoriilor imperiului. Astfel, Hagia Sophia a devenit nu doar o biserică, ci o sinteză materială a lumii cunoscute, un manifest de putere exprimat în marmură, aur și mozaic.

În jurul construcției s-au țesut și legende spectaculoase, precum cea care susține că, după un cutremur devastator din secolul al VI-lea, pentru repararea cupolei ar fi fost folosit un mortar „sfânt”, amestecat cu apă Zamzam și pământ din Mecca. Adevăr sau fantezie, aceste povești contribuie la aura aproape mistică a monumentului, alimentând fascinația generațiilor succesive.

În 1453, tânărul sultan Mehmed al II-lea a cucerit Constantinopolul și a transformat Hagia Sophia în moschee, păstrându-i numele care înseamnă „Sfânta Înțelepciune”. La doar 21 de ani, el a ținut aici prima rugăciune de vineri, inaugurând o nouă epocă.

Deși islamul interzice reprezentările figurative în spațiile religioase, mozaicurile creștine nu au fost distruse, ci acoperite cu tencuială în timpul domniei lui Suleiman I, gest care, paradoxal, a contribuit la conservarea lor.

Interiorul rămâne o mărturie unică a coexistenței: mozaicurile bizantine reprezentând sfinți și împărați stau alături de uriașele medalioane circulare cu caligrafie Hüsn-i Hat, pe care sunt inscripționate numele lui Allah, ale profetului Mahomed și ale celor patru califi. Puține locuri din lume oferă o asemenea suprapunere vizuală și simbolică a două mari tradiții religioase.

Timp de aproape o mie de ani, Hagia Sophia a fost cea mai mare catedrală din lume și centrul incontestabil al creștinismului ortodox. Nu era doar un spațiu de rugăciune, ci scena pe care se legitima puterea imperială bizantină, locul unde împărații erau încoronați și unde se afirma continuitatea Romei într-o nouă formă. Cupola ei domina orizontul Constantinopolului asemenea unei declarații politice permanente: imperiul este stabil, protejat de Dumnezeu și destinat să dureze.

Transformarea în moschee, în 1453, după cucerirea orașului de către Mehmed al II-lea, a avut o semnificație care a depășit dimensiunea religioasă. A fost un gest simbolic de preluare a moștenirii imperiale, un mesaj clar că puterea trecuse în alte mâini. Faptul că sultanul și-a asumat titlul de „Cezar al Romei” arată că Hagia Sophia nu era văzută ca un simplu trofeu, ci ca un instrument de continuitate și legitimare politică.

În secolul XX, transformarea clădirii în muzeu de către Mustafa Kemal Atatürk a reprezentat o altă schimbare de paradigmă, marcând orientarea laică și modernizatoare a noii republici turce. Decizia din 2020 de a o reconverti în moschee a reaprins dezbateri globale și a demonstrat încă o dată că Hagia Sophia rămâne un barometru al identității și al raportului dintre religie, stat și memorie istorică. De fiecare dată când statutul ei s-a schimbat, lumea a înțeles că nu este vorba doar despre o clădire, ci despre un simbol cu greutate geopolitică.

Dacă titlul vorbește despre secrete, atunci cel mai important dintre ele nu ține nici de aurul investit, nici de miturile spectaculoase, ci de capacitatea monumentului de a se reinventa. Hagia Sophia a fost biserică, moschee, muzeu și din nou moschee, dar niciuna dintre aceste etape nu a șters complet urmele precedente. Mozaicurile creștine au fost acoperite, nu distruse, iar caligrafia islamică a fost adăugată fără a anula definitiv straturile anterioare.

Un alt „secret” este acustica ei aproape inexplicabilă, acea rezonanță care transformă un murmur într-o vibrație amplă și care creează senzația unei prezențe invizibile. Nu este doar o performanță arhitecturală, ci și o experiență emoțională care leagă generații diferite prin aceeași impresie de vastitate și mister. În interiorul ei, timpul pare dilatat, iar istoria nu se simte ca o succesiune de rupturi, ci ca o acumulare de straturi.

În 1935, sub conducerea lui Mustafa Kemal Atatürk, clădirea a fost transformată în muzeu, iar mozaicurile au fost readuse la lumină, marcând o nouă etapă în biografia ei istorică.

În 2020, Hagia Sophia a redevenit moschee, decizie care a stârnit reacții internaționale, inclusiv din partea UNESCO, dar care în Turcia a întâmpinat o opoziție limitată, potrivit CNN. Din 2024, etajul al doilea funcționează ca spațiu muzeal, iar mozaicurile sunt protejate prin efecte speciale de iluminare în timpul rugăciunilor.

Astăzi, la aproape 1.600 de ani de la inaugurare, Hagia Sophia se află acum în proces de restaurare menit să consolideze structura și să protejeze cupola de riscul cutremurelor. Este o dovadă că monumentul continuă să fie viu, nu doar prin rugăciunile rostite între zidurile sale, ci și prin efortul constant de a-l păstra pentru generațiile viitoare.