Hagi tranșează revenirea la națională: Cel mai mare antrenor român e încă acolo

„E Mircea Lucescu acolo, dânsul trebuie să vorbească, ascultați-l pe el, toți trebuie să îl ascultăm”, a declarat Gică Hagi, citat de as.ro, atunci când a fost întrebat despre o eventuală schimbare pe banca naționalei. Numele său a fost intens vehiculat în ultima perioadă, după rezultatele modeste ale tricolorilor. În acest context, Mircea Lucescu a spus că este dispus să îi cedeze locul celui pe care l-a promovat la prima reprezentativă.

Fostul internațional a explicat că nu se gândește să îl înlocuiască pe Lucescu, omul care i-a marcat cariera. „După aceea, președintele Federației, ei știu cel mai bine, nu e teritoriul meu deocamdată, eu sunt în vacanță, după aia vom vedea. Nu e cu dacă și cu parcă. Nu vorbiți cu mine. Deocamdată avem un antrenor foarte mare, cel mai mare din România care e acolo”, a transmis Gică Hagi.

El a adăugat că șansele de calificare rămân atâta timp cât mai sunt meciuri de jucat. „Șanse sunt totdeauna, bineînțeles, cât or fi, trebuie luptat, trebuie să câștigi trei meciuri, trebuie încercat”.

„Cel mai mare antrenor român m-a crescut pe mine. Sunt crescut de dânsul, am recunoscut-o și am învățat multe de la el. Ăsta e adevărul. Eu spun că e Lucescu acolo și dumneavoastră vorbiți să vină altcineva. În primul rând, lipsă de respect vizavi de un antrenor foarte mare, care a făcut foarte multe pentru România”, a declarat Hagi.

Întrebat dacă va reveni la un moment dat la echipa națională, Hagi nu a exclus posibilitatea: „O zi va veni”, a spus el, dar fără să indice un termen. Întrebat dacă acest lucru ar putea fi curând, a răspuns scurt: „Nu știm”.

Mircea Lucescu nu a luat încă o decizie finală în privința plecării de la echipa națională, iar Burleanu nu a dorit să se grăbească pentru a-l demite. În prezent, surse din cadrul FRF susțin că nu există o opțiune concretă pentru un înlocuitor, într-un moment în care urmează partidele decisive pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026.

Cele trei confruntări din preliminarii, împotriva Austriei, Bosniei și San Marino, nu mai au miză decât pentru ca viitorul selecționer sau Lucescu, dacă va continua, să poată corecta mecanismele unei reprezentative aflate într-o situație dificilă.