Gică Hagi se întoarce pe teren: Am acceptat pentru că sunt liber

Gică Hagi se întoarce pe teren. Acesta va juca pe 15 septembrie la Legends Charity Game din Lisabona, într-un eveniment dedicat cauzelor umanitare. „Mă duc cu drag! O să dau tot ce am mai bun”, a declarat Hagi pentru Gazeta Sporturilor, precizând că participă pentru plăcerea revederii foștilor colegi, dar și din dorința de a sprijini prin fotbal.

Într-o perioadă în care este vehiculat ca posibil selecționer al echipei naționale, Hagi a ales să răspundă invitației portughezilor pentru un meci demonstrativ. El se va alătura unor nume mari ale fotbalului mondial, precum Luis Figo, Rui Costa și Hristo Stoichkov.

„În primul rând mă duc cu drag și mă duc cu ambiția de a face un meci cât pot eu mai bun, să dau tot ce am mai bun. Chiar dacă am ajuns la o vârstă destul de înaintată, o să încerc să dau tot ce am mai bun. Și, bineînțeles, fericit că mă voi întâlni cu foștii mei colegi, cu lumea noastră, cu care am jucat împreună și o să fie un moment frumos”, a explicat fostul decar al naționalei.

Întâlnirea cu foștii adversari este pentru Hagi o experiență deopotrivă emoționantă și relaxantă. „Sunt foarte mulți. Aș zice direct Luis (n.r. – Figo), poate și Rui va fi acolo, Costa. Noi întotdeauna cu Portugalia am avut o rivalitate foarte bună. Cu Luis am jucat și împreună la Barcelona, cu Rui, cu Costa ne-am cunoscut, amândoi, eram decari amândoi. Și toți ceilalți sunt jucători fabuloși, jucători extraordinari, jucători fantastici, care au o carieră mare în spate și o să fie, cel puțin pentru mine, o relaxare, o zi frumoasă din toate punctele de vedere”, a spus Hagi pentru sursa citată.

Întâlnirea cu Hristo Stoichkov este așteptată cu nerăbdare: „Da, cu Hristo, da. E prietenul meu, e fratele meu, e clar că o să-mi facă plăcere să-l văd. El e de parte acum, mai vine prin Spania, dar e prin America, pe acolo și în Spania. Din când în când ne auzim la telefon, vorbim, așa că o să-mi fie drag să-l văd”.

Evenimentul are și o miză caritabilă, donațiile fiind direcționate către victimele conflictelor din lume. „În primul rând e foarte bună direcția în care se duc banii, iar fotbalul întotdeauna a sprijinit, întotdeauna a unit, niciodată n-a dezbinat. Fotbalul e un sport care, cred eu, e iubit și are menirea să unească lumea”, a subliniat Hagi.

El consideră că sportul are și un rol educativ: „Absolut. Clar că sportul e un segment social care ne interesează pe noi toți, nu doar pe sportivi, ci pe toți ceilalți. Are menirea lui în societate, are rolul de a educa, de a face, de a uni lumea și, bineînțeles, și partea socială. Copiii au nevoie de lucrul acesta. Mai ales noi, acum, la legendele care suntem în plan caritabil, bineînțeles că o facem cu plăcere”.