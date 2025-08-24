International Guvernul SUA cumpără acțiuni Intel. Investiție de 8,9 miliarde $







Guvernul american a achiziționat o participație de 10% în Intel, investind 8,9 miliarde de dolari în acțiuni ale companiei, potrivit CNBC.

Măsura, anunțată vineri de Secretarul Comerțului Howard Lutnick, marchează o etapă majoră în politica industrială a administrației Trump, care vizează consolidarea controlului asupra producției strategice de semiconductori pe teritoriul Statelor Unite.

Potrivit comunicatului oficial, investiția constă în achiziția a peste 433 de milioane de acțiuni Intel la un preț de 20,47 dolari pe acțiune, valoarea totală ridicându-se la 8,9 miliarde de dolari.

Tranzacția conferă guvernului federal o participație de 10% în companie. Din această sumă, 5,7 miliarde provin din granturi acordate prin programul CHIPS Act, în timp ce 3,2 miliarde au fost alocate printr-un program separat destinat producției de cipuri securizate.

Președintele Donald Trump a salutat decizia, afirmând că „Statele Unite au obținut acțiuni fără costuri suplimentare, iar valoarea lor actuală depășește deja 11 miliarde de dolari.

Este o afacere bună atât pentru America, cât și pentru Intel.” La rândul său, directorul general al companiei, Lip-Bu Tan, a subliniat că Intel rămâne singura firmă americană capabilă să dezvolte și să producă cipuri avansate pe teritoriul SUA.

Imediat după anunț, acțiunile Intel au crescut cu aproximativ 6% pe bursă, semn al încrederii investitorilor în sprijinul direct oferit de stat.

Cu toate acestea, compania a precizat că guvernul nu va deține locuri în consiliul de administrație și nu va avea drepturi de guvernanță, participarea fiind strict financiară și strategică.

Guvernul american deține, de asemenea, un mandat de a achiziționa încă 5% din acțiuni în cazul în care Intel nu mai controlează majoritar divizia sa de producție de semiconductori.

În paralel, compania japoneză SoftBank a anunțat o investiție suplimentară de 2 miliarde de dolari, echivalentul unei participații de 2% în Intel.

Miza acestei investiții depășește însă aspectul financiar. Intel joacă un rol cheie în strategia Washingtonului de a reduce dependența de producătorii asiatici, în special de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), liderul global al industriei.

Deși Intel este considerată încă în urma TSMC în privința tehnologiei, noile fonduri îi permit să accelereze construcția de fabrici avansate pe teritoriul american.

Compania a început lucrările la un complex industrial în Ohio, denumit „Silicon Heartland”, unde intenționează să producă cipuri pentru aplicații de inteligență artificială și tehnologii de ultimă generație.

Totuși, proiectul a fost amânat pentru anul 2030, în funcție de condițiile de piață, ceea ce reflectă dificultățile financiare și competiția acerbă la nivel global.