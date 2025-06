Cabinetul Donald Tusk, a primit votul de încredere al Parlamentului

Guvernul din Polonia a primit, miercuri, un vot de încredere în Parlament, convocat de premierul Donald Tusk după înfrângerea coaliției aflate la putere în alegerile prezidențiale.

Guvernul a obţinut 243 de voturi pentru şi 210 voturi împotrivă într-un vot de încredere desfăşurat cu majoritate simplă. Votul a fost convocat de premierul Donald Tusk, în urma victoriei lui Karol Nawrocki în alegerile prezidenţiale din 1 iunie.

„Aveam nevoie de această întoarcere a încrederii din motive evidente. Intenţia mea nu era să arăt că sunt puternic şi că aveam o majoritate, ci să pun capăt tuturor speculaţiilor”, a spus presei Donald Tusk, după vot.

Într-un discurs susținut înainte de vot, el a afirmat că Guvernul trebuie să depună o „muncă extrem de serioasă și dificilă, în condiții care nu se vor îmbunătăți”.

