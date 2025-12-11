Guvernul Bulgariei a căzut înaintea votului pe moțiunea de cenzură, după săptămâni de proteste contra taxelor

Guvernul Bulgariei condus de premierul Rosen Zhelyazkov și-a anunțat demisia, potrivit declarațiilor publicate de BNT News, în urma unor îndelungate proteste față de creșterea taxelor pentru a mări salariile bugetarilor.

Demisia a fost făcută publică de către Zhelyazkov într-o declarație televizată la doar câteva momente înainte ca Parlamentul să voteze o moțiune de neîncredere împotriva cabinetului său.

Conform relatărilor, premierul Rosen Zhelyazkov a spus simplu: „The government is resigning” („Guvernul își dă demisia”), conform datelor transmise de presa internațională. BNT News

Anunțul survine după ce Guvernul a fost supus unei presiuni politice sporite din partea opoziției și a protestelor de stradă care au avut loc în ultimele săptămâni.

În zilele premergătoare demisiei, zeci de mii de oameni au ieșit în stradă în mai multe orașe din Bulgaria pentru a cere plecarea guvernului. Protestele au avut loc pe fondul criticilor privind planul bugetar propus pentru 2026 și acuzațiile de corupție la adresa executivului. euronews

Protestatarii, potrivit relatărilor media, au cerut „demisia” Guvernului și au afișat mesaje precum „Afară cu mafia” sau „Vrem alegeri corecte” în apropierea clădirii Parlamentului din Sofia. Participanți la manifestații au fost studenți și cetățeni din mai multe orașe, inclusiv Plovdiv, Varna și Burgas.

Demonstranții din Sofia și alte orașe bulgare s-au mobilizat de mai multe ori în ultimele săptămâni, cerând schimbări la nivelul conducerii politice. Mulți dintre ei au criticat ceea ce au descris ca fiind un guvern preocupat de interese interne și marcat de controverse privind transparența politicilor publice. euronews

Guvernul Zhelyazkov urma să se confrunte cu cea de-a șasea moțiune de neîncredere în Parlament, inițiată de opoziția „Continuăm Schimbarea – Bulgaria Democratică”. Moțiunea urma să fie supusă votului după dezbateri în legislativ.

Potrivit presei bulgare citate de agențiile de presă, moțiunea avea la bază eșecul Guvernului în gestionarea politicilor economice și reacția la protestele publice. Guvernul a supraviețuit unor încercări anterioare de a fi demis prin moțiune de neîncredere.

Renunțarea la funcție de către cabinet a oprit, în mod oficial, această procedură parlamentară imediat ce a fost anunțată demisia.

Demisia anunțată vine la scurt timp înainte ca Bulgaria să adopte moneda euro, ceea ce reprezintă un pas major în integrarea economică europeană, programat pentru 1 ianuarie 2026.

Schimbările la nivel guvernamental nu afectează oficial data adoptării euro, dar contextul politic rămâne unul sensibil.

Pe fondul instabilității politice, există așteptări ca președintele Rumen Radev și partidele politice relevante să inițieze procedurile pentru formarea unei noi administrații, fie interimare, fie prin alegeri anticipate, până când un nou guvern poate prelua formal conducerea țării.