Guvernul României a aprobat joi, 20 august 2026, schema de ajutor de stat „TechUp România”, un program cu un buget estimat la 5,3 miliarde de lei pentru perioada 2026-2032, destinat accelerării investițiilor în tehnologii avansate și dezvoltării unor activități cu valoare adăugată ridicată.

Programul face parte din Pachetul de relansare economică instituit prin OUG nr. 8/2026 și urmărește să susțină proiectele tehnologice de la etapa de cercetare și dezvoltare până la producția industrială.

Potrivit Guvernului, finanțarea este menită să reducă una dintre problemele identificate în prezent în economia românească: lipsa infrastructurilor și mecanismelor intermediare dintre cercetarea de laborator și introducerea soluțiilor pe piață.

Schema „TechUp România” va avea un buget total de până la 5,3 miliarde de lei, alocat etapizat în perioada 2026-2032. Alocarea anuală estimată este de aproximativ 759 de milioane de lei.

Finanțarea va fi destinată proiectelor cu o valoare a investiției cuprinsă între 5 și 50 de milioane de lei.

Programul este împărțit în două componente principale, una pentru cercetare și dezvoltare și cealaltă pentru investiții în producție.

Prima componentă a schemei este dedicată activităților de cercetare și dezvoltare.

Companiile eligibile vor putea beneficia de granturi acordate de la bugetul de stat, la care se adaugă o deducere fiscală de 200% pentru cheltuielile de cercetare și dezvoltare.

Guvernul susține că mecanismul urmărește să reducă distanța dintre cercetarea realizată în laborator și dezvoltarea unor produse sau tehnologii care pot fi introduse ulterior în producția industrială.

Executivul afirmă că, în lipsa unor astfel de infrastructuri intermediare, companiile românești sunt nevoite în prezent să externalizeze unele activități de cercetare și testare sau întâmpină dificultăți în continuarea proiectelor până la etapa producției.

Cea de-a doua componentă este destinată investițiilor inițiale în capacități de producție.

Finanțarea se va acorda sub formă de granturi pentru investiții care pot include utilizarea unor active corporale și necorporale.

Prin această structură, autoritățile urmăresc să asigure continuitatea finanțării după etapa de cercetare și dezvoltare, astfel încât proiectele tehnologice să poată ajunge la producția industrială.

Schema de ajutor de stat acoperă o serie de domenii considerate strategice pentru dezvoltarea tehnologică a României.

Printre acestea se află calculul avansat, inteligența artificială, microelectronica și infrastructura digitală.

Lista include, de asemenea, biotehnologia, agri-tech și sănătatea de precizie, dar și energia verde, sistemele de stocare și tehnologiile climatice.

Programul vizează și dezvoltarea sistemelor autonome, a tehnologiilor spațiale, a materialelor avansate și a producției industriale moderne.

Securitatea cibernetică și securitatea digitală sunt, la rândul lor, incluse între domeniile eligibile.

Executivul susține că programul ar putea contribui la crearea unor locuri de muncă înalt calificate și la reducerea migrației specialiștilor din domeniile tehnologice.

Un alt obiectiv este îmbunătățirea balanței comerciale prin dezvoltarea și exportul unor tehnologii și soluții cu valoare adăugată ridicată.

Prin finanțarea întregului parcurs, de la cercetare până la producție, Guvernul urmărește să crească șansele ca soluțiile dezvoltate în România să ajungă efectiv pe piață și să genereze activitate economică.

Potrivit Executivului, schema este fundamentată pe legislația europeană privind ajutoarele de stat și este exceptată de la obligația notificării către Comisia Europeană.

Astfel, proiectele vor putea fi depuse după publicarea ghidurilor aferente programului.

„TechUp România” introduce, prin urmare, un mecanism de finanțare care combină sprijinul pentru cercetare și dezvoltare cu investițiile în producție, într-un program cu finanțare estimată la 5,3 miliarde de lei până în 2032.