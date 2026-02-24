Ministrul Finanțelor, despre marile strategii pentru pachetul de relansare economică. „Pentru România e o tranziție”

Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe, a explicat, marți, ce înseamnă pachetul de de măsuri pentru relansarea economiei, adoptat astăzi în ședința Executivului. La bază este o „tranziție strategică”, de la o creștere de consum la una sprijinită pe investiții productive, inovație și pe producție locală.

„Adoptarea acestui pachet reprezintă pentru România o tranziţie, prin asta marcăm o tranziţie strategică de la o creştere bazată pe consum, la o creştere bază pe investiţii productive, pe inovaţie şi pe producţie autohtonă. Ne îndreptăm atenţia de acum încolo în aceste zone, nu în consum, pentru că am constatat în ultimii ani că acest consum pe care ne-am bazat ne-a dus în situaţii de dezechilibru bugetar.

Prin acest pachet de relansare economică marcăm exact acele zone strategice de care România are nevoie în viitor, în primul rând, pentru a fi capabilă să atragă investiţii strategice mari, mult mai repede, competitiv şi în ritmul în care aceste investiţii pot fi atrase în acest moment”, a afirmat Alexandru Nazare la finalul ședinței de Guvern.

O problemă ce vizează schimarea este legată de atragerea investițiilor, iar pentru rezultate este nevoie ca România să fie mult mai bine echipată, conform ministrului de Finanțe.

„România va fi mult mai bine echipată pentru atragerea investiţiilor, va fi mult mai bine echipată pentru a proiecta în regiune leadership economic românesc prin băncile de investiţie, să poată antreprenorii români manifesta interes economic în regiune, în ţările din regiune şi să-i sprijinim pentru acest lucru, iar în aceste scheme prezentate există aceste prevederi”.

Măsurile nu sunt luate doar pentru acest an, ci au un obiectiv mai îndelungat, până în 2032

„Toată partea fiscală a pachetului rămâne în continuare foarte importantă, inclusiv creşterea plafonului de TVA la încasare şi introducerea amortizării super accelerate, dar mai ales creşterea atractivităţii profitului reinvestit. Ca atare, ca şi noutăţi faţă de varianta iniţială a pachetului, nu sunt foarte multe. Schema de resurse minerale şi de noi tehnologii va fi gestionată de Ministerul Economiei.

Pachetul de relansare nu este un pachet care să vizeze anul 2026. El, ca şi schemă de finanţare, vizează economia României până în 2032, ca şi sume totale proiectate până în 2032. Avem 5 miliarde de euro pentru toate schemele. Schemele acestea vor fi elaborate în 90 de zile de la momentul adoptării actelor normative şi vor fi puse în transparenţă şi dezbătute cu antreprenorii români”, a mai declarat ministrul.