Grupele de muncă pot reduce cu mai mulți ani vârsta la care un salariat poate ieși la pensie, însă avantajul nu se acordă automat tuturor celor care au lucrat în condiții grele. În 2026, regulile sunt stabilite de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, iar perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001 în grupele I și II sunt valorificate după reguli diferite.

Pentru persoanele care se apropie de pensie, anii lucrați în grupa I sau grupa a II-a pot avea un impact important atât asupra vârstei de pensionare, cât și asupra cuantumului drepturilor. Este însă esențial ca perioadele respective să poată fi dovedite prin documentele recunoscute de lege.

Noțiunile de grupa I și grupa a II-a de muncă se referă la activitatea desfășurată potrivit legislației aplicabile înainte de 1 aprilie 2001. După această dată, sistemul a fost reorganizat, iar legislația privind pensiile folosește în principal noțiunile de condiții normale, condiții deosebite și condiții speciale de muncă.

Legea nr. 360/2023 stabilește expres modul în care sunt recunoscute perioadele vechi.

Astfel, perioadele lucrate în grupa a II-a de muncă până la 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiții deosebite, pentru reducerea vârstei standard de pensionare. Există o excepție pentru anumite activități care sunt încadrate de actuala legislație în condiții speciale.

În cazul grupei I, legea prevede atât reducerea vârstei potrivit tabelului destinat grupei I și condițiilor speciale, cât și reguli distincte pentru anumite activități care au fost ulterior încadrate în condiții speciale.

Pentru perioadele considerate stagiu în condiții deosebite, reducerea se acordă în funcție de numărul de ani lucrați.

Conform Legii nr. 360/2023:

pentru un an – reducere de 4 luni;

pentru 2 ani – 8 luni;

pentru 3 ani – un an;

pentru 6 ani – 2 ani;

pentru 9 ani – 3 ani;

pentru 12 ani – 4 ani;

pentru 15 ani – 5 ani;

pentru 18 ani – 6 ani;

pentru 20 de ani – 6 ani și 8 luni;

pentru 21 de ani sau mai mult – reducerea ajunge la maximum 7 ani.

Practic, legea acordă câte patru luni de reducere pentru fiecare an întreg realizat în condiții deosebite, până la plafonul prevăzut de tabel. Pentru a beneficia de această reducere, persoana trebuie să îndeplinească și condiția privind stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege pentru situația sa.

Avantajul este mai mare în cazul persoanelor care au lucrat în grupa I de muncă sau în condiții speciale. Tabelul din Legea pensiilor stabilește o reducere de șase luni pentru fiecare an întreg.

Astfel:

un an în grupa I – 6 luni reducere;

2 ani – un an;

4 ani – 2 ani;

6 ani – 3 ani;

8 ani – 4 ani;

10 ani – 5 ani;

12 ani – 6 ani;

14 ani – 7 ani;

16 ani – 8 ani;

18 ani – 9 ani;

20 de ani sau mai mult – 10 ani.

Aceste reduceri sunt prevăzute pentru perioadele realizate în grupa I înainte de 1 aprilie 2001, precum și pentru stagiile realizate în condiții speciale prevăzute de legislația pensiilor.

Existența unor ani lucrați în grupa I sau a II-a nu înseamnă automat că salariatul se poate pensiona imediat ce scade numărul corespunzător de ani din vârsta standard.

Articolul 48 din Legea nr. 360/2023 condiționează aceste reduceri de realizarea stagiului complet de cotizare contributiv.

Vârsta standard de pensionare prevăzută de actuala lege este de 65 de ani pentru femei și bărbați, însă pentru femei atingerea acesteia se face gradual, potrivit eșalonării din anexa nr. 5. Și stagiul complet contributiv ajunge gradual la 35 de ani pentru femei.

Așadar, data efectivă la care o persoană poate solicita pensia trebuie calculată pornind de la luna și anul nașterii, stagiul contributiv realizat și numărul exact de ani recunoscuți în grupa de muncă.

Legea prevede un regim distinct pentru anumite profesii și activități desfășurate în condiții speciale. De exemplu, pentru unele categorii sunt prevăzute reduceri de 11, 13 sau chiar 20 de ani, dacă este realizat stagiul cerut de lege în respectivele condiții.

Printre activitățile reglementate separat se află cele desfășurate în subteran în unitățile miniere, anumite activități din domeniul nuclear, aviația civilă și alte locuri de muncă încadrate expres în condiții speciale.

În cazul activității miniere în subteran, în anumite condiții, reducerea poate ajunge la 20 de ani. Pentru unele categorii sunt prevăzute reduceri de 11 sau 13 ani.

Un alt regim special este prevăzut pentru expunerea la radiații. Pentru persoanele care îndeplinesc stagiile prevăzute de lege, reducerea poate fi de 20 de ani pentru zona I de expunere și de 18 ani pentru zona II. În aceste cazuri, vârsta redusă nu poate coborî sub 45 de ani.

Legea permite, în anumite situații, cumularea reducerilor acordate pentru condițiile de muncă cu alte reduceri prevăzute de legislație. Există însă un plafon.

Potrivit articolului 54 din Legea pensiilor, reducerile prevăzute pentru condițiile de muncă, cele acordate femeilor care au născut și crescut copii și alte reduceri stabilite prin acte normative speciale pot fi cumulate, însă reducerea totală nu poate depăși 11 ani.

În aceste situații, vârsta de pensionare rezultată nu poate fi mai mică de 52 de ani pentru femei și 54 de ani pentru bărbați.

Există însă categorii speciale pentru care legea stabilește alte limite și pentru care reducerile nu pot fi cumulate cu alte facilități.

Legea rezolvă și situația în care o persoană are o fracțiune de an lucrată în grupa I sau în condiții speciale, insuficientă pentru aplicarea reducerii de șase luni corespunzătoare unui an întreg.

Fracțiunea respectivă poate fi cumulată cu perioadele lucrate în condiții deosebite și poate fi folosită pentru stabilirea reducerii vârstei în sistemul aplicabil condițiilor deosebite.

Anii de grupă nu influențează numai data ieșirii la pensie. Legea nr. 360/2023 acordă și puncte suplimentare pentru perioadele desfășurate în condiții mai grele.

Pentru fiecare lună lucrată în grupa a II-a înainte de 1 aprilie 2001 sau în condiții deosebite se acordă 0,25 puncte suplimentare. Pentru fiecare lună lucrată în grupa I sau în condiții speciale se acordă, în general, 0,50 puncte suplimentare.

Pentru anumite activități prevăzute de lege, inclusiv unele activități miniere și cele din domeniul nuclear, punctajul suplimentar poate ajunge la un punct pentru fiecare lună de stagiu contributiv realizată în acele condiții. Prin urmare, recunoașterea corectă a grupei poate influența atât momentul pensionării, cât și valoarea pensiei.

Pentru perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001, principalul document este carnetul de muncă. Legea nr. 360/2023 prevede că dovada vechimii realizate în grupele I și II se face prin carnetul de muncă, dacă acesta a fost completat cu respectarea legislației aplicabile la momentul respectiv. Problemele apar atunci când grupa nu este trecută în carnet, mențiunea este incompletă sau există erori.

Într-o asemenea situație, perioada poate fi demonstrată printr-o adeverință în original, eliberată de:

fostul angajator;

deținătorul legal al arhivei fostului angajator;

un operator economic autorizat de Arhivele Naționale să presteze servicii arhivistice și să certifice aceste date.

Adeverința trebuie să respecte modelul prevăzut de legislație.

O simplă adeverință nu este suficientă dacă informațiile din document nu pot fi susținute de actele existente în arhivă.

Legea spune că adeverințele privind grupa I sau a II-a sunt valorificate dacă au fost emise legal și au la bază documente primare întocmite înainte de 1 aprilie 2001.

Printre documentele care pot sta la baza adeverinței se numără actele prin care persoanele sau locurile de muncă au fost încadrate în grupe superioare, contractele de muncă, contractele colective, deciziile interne, documentele privind schimbarea locului de muncă și extrasele din statele de plată din care rezultă secția, atelierul ori locul de muncă. Casa de Pensii poate verifica aceste documente.

Dacă fostul angajator sau deținătorul arhivei nu poate prezenta documentele care au stat la baza adeverinței ori dacă se constată că încadrarea nu a respectat legislația aplicabilă, perioada respectivă poate fi considerată stagiu în condiții normale, fără avantajele grupei.

Casa Națională de Pensii Publice arată că dosarul pentru pensia pentru limită de vârstă cuprinde, în funcție de situația fiecărui solicitant, documente precum actele de stare civilă, carnetul de muncă și actele care dovedesc vechimea.

Pentru persoanele care solicită valorificarea condițiilor de muncă sunt importante, în special:

carnetul de muncă;

adeverința privind condițiile de muncă deosebite sau speciale, în original;

adeverințele privind grupa I sau grupa a II-a, atunci când perioadele nu sunt înscrise corect și complet în carnet;

adeverințele privind sporurile permanente, dacă este cazul;

adeverința privind veniturile brute, atunci când este necesară pentru stabilirea drepturilor;

alte documente care pot dovedi vechimea sau elementele necesare calculului pensiei.

CNPP include în lista documentelor pentru pensia pentru limită de vârstă carnetul de muncă, adeverințele privind condițiile deosebite sau speciale și alte acte prin care pot fi demonstrate elementele necesare stabilirii drepturilor.

Este recomandat ca verificarea documentelor să fie făcută înainte de îndeplinirea condițiilor de pensionare.

Dacă fostul angajator există, solicitarea adeverinței trebuie adresată acestuia. Dacă societatea a fost desființată, trebuie identificat deținătorul legal al arhivei.

Important este ca adeverința să nu se bazeze doar pe declarații sau pe informații imposibil de verificat. Casa de Pensii poate solicita documentele primare care au justificat încadrarea în grupa respectivă.

În lipsa dovezilor, simplul fapt că o persoană a lucrat într-o meserie considerată grea sau periculoasă nu este suficient pentru acordarea automată a grupei.

Reducerea vârstei pentru grupa I, grupa a II-a, condiții deosebite sau condiții speciale conduce la acordarea unei pensii pentru limită de vârstă cu vârsta standard redusă. Aceasta nu trebuie confundată cu pensia anticipată.

Legea prevede separat pensia anticipată, care poate fi solicitată cu cel mult cinci ani înainte de vârsta standard, în condițiile prevăzute de lege și cu diminuarea cuantumului pensiei.

Mai mult, reducerea specifică pensiei anticipate nu poate fi cumulată cu reducerile acordate pentru grupele sau condițiile de muncă.

Prin urmare, pentru un salariat care a lucrat în grupa I sau a II-a, stabilirea datei exacte la care poate ieși la pensie presupune verificarea mai multor elemente: data nașterii, stagiul complet contributiv, perioadele exacte lucrate în grupă, documentele care le dovedesc și eventualele alte reduceri de care persoana poate beneficia.