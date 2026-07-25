O groapă comună a fost descoperită în Austria, din întâmplare. Un os găsit întâmplător de o fetiță a dus la identificarea unuia dintre cele mai mari complexe de morminte comune descoperite în Europa în ultimele decenii. Situl se află în Braunau am Inn, în Austria Superioară, localitatea cunoscută drept locul de naștere al lui Adolf Hitler, potrivit Euronews.

În ultimele luni, arheologii au identificat aici rămășițele a cel puțin 120 de persoane.

Descoperirea a început în luna martie, după ce o fetiță a găsit un os în cartierul Ranshofen. Mama acesteia a alertat poliția, iar primele examinări au confirmat că era vorba despre un fragment osos uman.

Ulterior, în investigație au fost implicate autoritățile pentru patrimoniu, inclusiv Oficiul Federal pentru Monumente din Austria, fiind demarate cercetări arheologice sistematice.

Săpăturile au arătat rapid că osul găsit nu era o descoperire izolată. Arheologii au identificat inițial șase morminte comune, iar numărul acestora a ajuns ulterior la nouă. Rămășițele au fost descoperite pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați, scheletele fiind depuse fără o ordine aparentă.

Modul de dispunere a osemintelor îi determină pe experți să creadă că persoanele decedate ar fi fost îngropate în grabă. Michaela Binder, coordonatoarea proiectului, a descris descoperirea pentru ziarul „Kronen Zeitung” ca fiind „unică în întreaga Europă Centrală”.

La rândul său, Heinz Gruber, reprezentant al Oficiului Federal pentru Monumente din Austria, a declarat pentru ziarul „Oberösterreichische Nachrichten” că este vorba despre o descoperire absolut excepțională. Specialistul a precizat că, în cei peste 20 de ani de experiență profesională, nu a mai întâlnit un sit comparabil.

Datele preliminare indică faptul că rămășițele aparțin, în principal, unor tineri cu vârste cuprinse între aproximativ 15 și 25 de ani. Cauzele exacte ale morții nu au fost încă stabilite. Până în prezent, cercetătorii nu au identificat dovezi privind răni provocate prin împușcare.

Într-un singur caz, însă, analiza rămășițelor a arătat că o parte a piciorului fusese amputată cu puțin timp înainte de deces. Descoperirea ar putea reprezenta un indiciu privind un tratament medical efectuat în condițiile specifice epocii.

Examinările antropologice inițiale și modul în care au fost organizate mormintele indică faptul că persoanele ar fi murit în perioada cunoscută drept Războaiele Franceze, desfășurată între 1792 și 1815.

Una dintre ipotezele analizate de cercetători este că aceștia ar fi murit într-un spital militar sau într-o tabără de campanie, după care ar fi fost îngropați împreună. Analizele viitoare, inclusiv testele ADN și studiile izotopice, ar putea oferi informații suplimentare despre originea persoanelor, dieta lor și posibilele cauze ale decesului.

Arheologii consideră că situl ar putea reprezenta unul dintre cele mai mari morminte comune din perioada Războaielor Napoleoniene identificate până în prezent în Europa Centrală. Astfel de descoperiri sunt rare și pot furniza date importante despre condițiile de viață și de moarte ale tinerilor soldați de la începutul secolului al XIX-lea.

Experții subliniază că rămășițele nu au nicio legătură cu perioada național-socialismului. Persoanele îngropate în aceste morminte au murit cu zeci de ani înainte de nașterea lui Adolf Hitler.

Locul descoperirii atrage însă atenția și datorită istoriei orașului Braunau am Inn, cunoscut la nivel internațional ca locul de naștere al dictatorului nazist. În fostacasă natală a lui Hitler funcționează în prezent o secție de poliție.

Investigațiile arheologice continuă, iar specialiștii nu exclud ca, în următoarele săptămâni, să fie identificate și alte morminte comune în aceeași zonă.