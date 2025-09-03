Politica Grindeanu despre amenințarea lui Bolojan: Demisia este un act unilateral, nu o pârghie politică. PSD propune reformă, nu concedieri







Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat la România TV că întrevederea de la Cotroceni a durat „în jur de două ore” și „nu a fost una tensionată”. Potrivit acestuia, discuția a vizat pachetul de reformă a administrației și modul în care ar trebui să funcționeze coaliția în perioada următoare. A fost vorba despre proiect, nu despre demisia premierului.

Întrebat despre situația premierului Ilie Bolojan, Grindeanu a evitat subiectul unei eventuale demisii „Demisia este un act unilateral, dar nu o văd niciodată ca o pârghie politică. Eu cred că dialogul este singura cale prin care poate să funcționeze o coaliție de acest tip. Mie îmi pare rău că am ajuns astăzi să facem, până la urmă, la ceea ce a spus PSD-ul, scurtăm niște timp, dacă din prima aveau încredere în Partidul Social Democrat.”

Apoi a mutat accentul pe „problema de fond”: „Există două viziuni diferite. PSD susține pe deplin angajamentul de a face o reformă reală a administrației publice locale, dar reformă și nu concedieri, sunt două lucruri total diferite.” El a avertizat că tăierile liniare ar lovi direct comunitățile mici: „Dacă disponibilizezi 2–3 oameni, asta înseamnă dispariția contabilității.”

Liderul PSD a precizat că formațiunea a lăsat președintelui un material scris cu propria varianta de reformă: reducere de 25%, aplicată pe posturile ocupate, etapizat, cu evaluări la 6 luni și, ulterior, anuale. Plasă de siguranță pentru comunitățile mici: minimum 8–10 funcționari care să asigure serviciile de bază într-o primărie.

Grindeanu a punctat că, din perspectiva PSD, discuția nu este despre a „da oameni afară”, ci despre reducerea costurilor fără a afecta serviciile. „Cu cât faci mai multă digitalizare într-o primărie, cu atât poți să reduci din personal”, a spus Grindeanu. Arătând că abordarea PSD mizează pe criterii concrete și diferențiere în funcție de specificul fiecărei localități. „România reală are județe și orașe diferite; nu poți să le compari pe unele cu altele.”, a spus la România TV

Potrivit lui Sorin Grindeanu, obiectivul PSD este o reformă funcțională, care să taie birocrația, nu serviciile esențiale, și să păstreze administrația locală operațională în special în zonele vulnerabile.