Grecia primește un nou vot de încredere. Fitch ridică ratingul suveran la „BBB”, perspectivă stabilă

Fitch a îmbunătățit ratingul Greciei la „BBB”, cu perspectivă stabilă, confirmând revenirea solidă a economiei elene după criza datoriilor suverane.

Agenția internațională de evaluare financiară Fitch Ratings a anunțat vineri că ridică ratingul suveran al Greciei pentru datoriile pe termen lung în valută de la „BBB minus” la „BBB”. Decizia marchează încă o etapă importantă în revenirea spectaculoasă a economiei elene, la peste un deceniu de la criza datoriilor care aproape a scos țara de pe harta financiară a Europei, după cum notează Reuters și publicația elenă To Vima.

Schimbarea vine împreună cu o revizuire a perspectivei din „pozitivă” în „stabilă”, ceea ce indică faptul că ratingul este considerat sustenabil la nivelul actual, fără riscuri imediate de modificare în sens negativ.

În raportul publicat, Fitch subliniază că performanța bugetară a Greciei a depășit estimările în ultimii ani. Agenția remarcă disciplina fiscală, reducerea datoriei publice într-un ritm accelerat și perspectivele de creștere economică solidă.

„Rezultatele fiscale recente şi proiectul de buget pe 2026 subliniază angajamentul ferm al Guvernului spre prudența fiscală”, precizează agenția.

Analiștii Fitch estimează că Grecia va avea o creștere economică peste media marilor economii europene în 2026. Prognoza se bazează pe investiții ridicate, atragerea fondurilor europene, dar și pe un nivel susținut al consumului.

Fitch notează că, deși economia globală a fost afectată în ultimii ani de turbulențe geopolitice, războaie comerciale și condiții financiare dificile, Grecia a reușit să-și mențină direcția și să avanseze în consolidarea indicatorilor macroeconomici.

„Economia elenă este pe o traiectorie de creștere solidă, în pofida dificultăților externe recente, inclusiv şocurile geopolitice şi comerciale”, arată raportul.

Ministrul elen de finanțe, Kyriakos Pierrakakis, a salutat decizia Fitch, considerând-o un semnal puternic pentru mediul de afaceri și investitori. Oficialul spune că ratingul îmbunătățit reflectă clar progresele din ultimii ani:

„Această decizie arată creșterea economică solidă, reducerea datoriei și credibilitatea fiscală. Ratingul mai ridicat înseamnă costuri de împrumut mai mici și investiții mai mari pentru Grecia.”

Pentru Grecia, care în timpul crizei datoriilor suverane pierduse accesul la piețele financiare și a depins de trei programe de asistență internațională, noua evaluare reprezintă o confirmare a revenirii la normalitate.