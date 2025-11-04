Google, sub presiunea Bruxelles-ului. Posibilă vânzare a unei părți din afacerea de ad-tech

La începutul lunii noiembrie, Comisia Europeană aşteaptă de la Google LLC o precizare clară privind modul în care intenţionează să respecte decizia din septembrie, în urma căreia gigantul american a fost sancţionat cu o amendă de 2,95 miliarde € pentru menținerea ilegală a controlului asupra infrastructurii care deserveşte publicitatea online.

Ceea ce este în joc nu este doar o penalizare financiară, ci şi o potenţială desprindere structurală a unei părţi importante din afacerea de tehnologii publicitare a companiei — o măsură rară la nivelul UE.

Investigaţia a vizat activitatea Google în domeniul „ad-tech”, mai exact infrastructura tehnologică care leagă vânzătorii de spaţii publicitare online de cei care cumpără acel spaţiu.

În decizia sa din 5 septembrie 2025, Comisia Europeană a constatat că Google a abuzat de poziţia dominantă în două pieţe la nivel al Spaţiului Economic European (SEE) — serverele de publicitate pentru editori (prin platforma DFP) şi instrumentele programatice de cumpărare pentru web deschis (Google Ads şi DV360).

Potrivit Comisiei:

„Google și-a abuzat poziția dominantă în domeniul tehnologiilor publicitare, prejudiciind editorii, agenții de publicitate și consumatorii.”

Şi:

„Google trebuie acum să prezinte o soluție serioasă pentru a-și rezolva conflictele de interese, iar dacă nu o va face, nu vom ezita să impunem măsuri ferme.”

Documentul oficial precizează că prin favorizarea propriului schimb (AdX) în cadrul serverului pentru editori şi direcţionarea cererii din instrumentele de cumpărare către acel schimb, Google a creat un avantaj artificial pentru AdX în faţa concurenţei.

Google dispune de 60 de zile de la decizia Comisiei pentru a trimite o propunere privind măsurile pe care le va lua pentru a remedia situaţia.

Comisia a semnalat că o eventuală remediere structurală — respectiv vânzarea unor părţi din afacerea de ad-tech a Google — ar putea fi singura măsură eficientă pentru a elimina conflictul de interese inerent al poziţiei integrate de intermediar şi de furnizor al infrastructurii publicitare.

Potrivit documentelor:

„Remediile structurale pot fi impuse doar atunci când nu există o soluție comportamentală la fel de eficientă sau când o astfel de soluție ar fi mai împovărătoare pentru compania vizată decât remediul structural.”

Google a anunţat că va face apel împotriva deciziei. Un purtător de cuvânt al companiei a declarat că „firma nu este de acord cu acuzaţiile Comisiei” şi că măsurile cerute „ar afecta mii de afaceri europene”.

De partea cealaltă, tensiunile trans‐atlantice pot creşte: președintele american Donald Trump a contestat sancţiunea, spunând că este „nedreaptă” faţă de firmele americane şi a ameninţat cu tarife compensatorii asupra produselor europene.

În acest context, decizia Comisiei devine parte a unui tablou global în care autorităţile de concurenţă din SUA şi Europa îşi sincronizează investigaţiile împotriva marilor companii de tehnologie.

Dacă propunerea Google nu este considerată satisfăcătoare, Comisia poate impune măsuri mai severe, inclusiv vânzarea forţată a unor segmente ale afacerii de ad-tech.

Această situaţie este considerată „foarte neobişnuită” în contextul politicilor de concurenţă ale UE, deoarece remedierile structurale – şi nu doar schimbările de comportament – sunt extrem de rare.

Pentru editori, agenţii de publicitate şi alte părţi implicate, decizia ar putea să modifice echilibrul de putere în industria de publicitate digitală, oferind noi oportunităţi concurenţiale.

De asemenea, decizia transmite un semnal că autorităţile europene sunt pregătite să meargă mai departe decât amenzile tradiţionale, chiar dacă asta înseamnă să pună în pericol structura de afaceri a unei companii americane dominante.