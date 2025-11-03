Google a retras modelul Gemma din AI Studio, după acuzațiile de defăimare aduse de un senator american

Google a decis să retragă modelul Gemma din AI Studio, după ce un senator american a acuzat compania de defăimare, susținând că sistemul ar fi generat afirmații false despre ea, potrivit techcrunch.com.

Senatoarea republicană din Tennessee, Marsha Blackburn, i-a trimis o scrisoare directorului general al Google, Sundar Pichai, după ce modelul open-source al companiei a afirmat în mod fals că aceasta ar fi vinovată de viol. Blackburn acuză Google că toate informațiile generate de Gemma sunt false și că, pentru a le susține, inteligența artificială a creat linkuri către articole inexistente.

Google a declarat că depune eforturi pentru a limita halucinațiile, o problemă comună tuturor modelelor lingvistice, care pot genera informații inventate. De asemenea, compania a retras modelul Gemma din suita AI Studio, însă acesta rămâne accesibil dezvoltatorilor prin API-uri.

În același timp, Mustafa Suleyman, directorul diviziei de inteligență artificială a Microsoft, a declarat că doar ființele biologice pot avea conștiință și că cercetările menite să demonstreze contrariul ar trebui oprite, potrivit CNBC.

„Nu cred că este un tip de muncă pe care oamenii ar trebui să o facă. Dacă pui întrebarea greşită, ajungi la răspunsul greşit. Este pur şi simplu o întrebare greşită”, a spus acesta, pentru sursa menționată anterior.

El a subliniat că modelele de inteligență artificială pot reproduce comportamente și emoții umane, dar nu pot trăi în mod real sentimente precum durerea, tristețea sau plăcerea: „AI-ul nu se întristează când ”experimentează” durerea. Creează doar aparenţa unei experienţe, nu şi experienţa în sine”.

El s-a alăturat Microsoft în 2024, după achiziția startup-ului său, Inflection AI, pentru 650 de milioane de dolari. Anterior, a cofondat DeepMind, companie cumpărată de Google în 2014 pentru 400 de milioane de dolari.

El a declarat că obiectivul său este să garanteze independența Microsoft în dezvoltarea modelelor de inteligență artificială. „Satya Nadella a vrut să ne asigurăm că putem antrena modele complet proprii, cu datele noastre, de la început până la implementare”, a mai spus Suleyman.

Declarațiile sale apar în contextul dezbaterilor tot mai intense despre inteligența artificială generală (AGI) și despre cât de aproape sunt modelele actuale de o formă de gândire asemănătoare celei umane. Spre deosebire de alți lideri din industrie, Suleyman consideră că inteligența artificială trebuie creată „pentru oameni, nu ca o persoană”.