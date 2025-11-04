Social

O mare platformă socială va folosi datele utilizatorilor pentru antrenarea AI. Cum se poate dezactiva opțiunea

Comentează știrea
O mare platformă socială va folosi datele utilizatorilor pentru antrenarea AI. Cum se poate dezactiva opțiuneaPlatformă socială. Sursă foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Potrivit unui articol publicat pe blogul LinkedIn anunță că reţeaua profesională va începe să folosească datele publice ale utilizatorilor dinUniunea Europeană şi din alte părţi ale lumii pentru a „antrena modelele de AI generativă”.

Cum este utilizată inteligența artificială în proces

Recent, compania cu sediul în California a anunțat că, începând cu 3 noiembrie, va folosi anumite informații ale abonaților săi — inclusiv elemente din profil, postări și articole, răspunsuri și CV-uri din cadrul candidaturilor — pentru a „alimenta inteligenţa artificială generativă”.

LinkedIn, achiziționat de Microsoft în 2016 și cu un miliard de utilizatori, utilizează în principal modele de AI generativă furnizate de serviciile Azure OpenAI ale companiei-mamă.

Grupul a subliniat că mesajele private și „datele referitoare la salarii” nu vor fi afectate.

Google, sub presiunea Bruxelles-ului. Posibilă vânzare a unei părți din afacerea de ad-tech
Google, sub presiunea Bruxelles-ului. Posibilă vânzare a unei părți din afacerea de ad-tech
Neplata ratelor la credit. Când riști executarea și ce trebuie să faci înainte de a pierde totul
Neplata ratelor la credit. Când riști executarea și ce trebuie să faci înainte de a pierde totul
LinkedIn

LinkedIn. Sursa foto: wsiworld

Opțiunea este deja implementată în cinci țări

Utilizatorii platformei pot renunţa la această opţiune din setările privind confidenţialitatea datelor disponibile pe site.

LinkedIn subliniază totodată că „minorii nu vor fi afectaţi”, chiar dacă opţiunea respectivă apare activată în contul lor.

Noua politică, deja aplicată în Statele Unite, va fi extinsă începând de luni şi în Marea Britanie, Elveţia, Canada şi Hong Kong.

Cum se poate dezactiva opțiunea pe LinkedIn

Începând de la sfârşitul lunii mai, compania americană Meta – care deţine Facebook şi Instagram – foloseşte, la rândul său, conţinutul public al utilizatorilor pentru a-şi antrena modelele de inteligenţă artificială generativă, cu excepţia celor care au completat un formular de refuz.

Pentru a dezactiva opţiunea activată automat de LinkedIn, utilizatorii pot urma paşii: LinkedIn > Setări şi confidenţialitate > Confidenţialitatea datelor > „Date pentru îmbunătăţirea IA generative”, apoi pot comuta opţiunea pe „Dezactivat” dacă nu doresc ca informaţiile lor să fie folosite la antrenarea modelelor de inteligenţă artificială ale platformei.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:35 - Guvernul Starmer promite reforme după scandalul privind numirea lui Peter Mandelson
08:28 - Google, sub presiunea Bruxelles-ului. Posibilă vânzare a unei părți din afacerea de ad-tech
08:19 - Hamas returnează trupul lui Omer Neutra și al altor doi ostatici morți
08:11 - Italia îl convoacă pe ambasadorul Rusiei după ce purtătoarea de cuvânt a MAE rus a ironizat prăbușirea turnului de la...
08:01 - Neplata ratelor la credit. Când riști executarea și ce trebuie să faci înainte de a pierde totul
07:48 - 11 președinți de filiale ale Partidului "Șor" condamnați pentru plata protestelor la Chișinău. Alți 8 așteaptă sentința

HAI România!

Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
România se Retrage din Istorie
România se Retrage din Istorie
Pleacă Americanii! Vin Rușii?
Pleacă Americanii! Vin Rușii?

Proiecte speciale