O mare platformă socială va folosi datele utilizatorilor pentru antrenarea AI. Cum se poate dezactiva opțiunea

Potrivit unui articol publicat pe blogul LinkedIn anunță că reţeaua profesională va începe să folosească datele publice ale utilizatorilor dinUniunea Europeană şi din alte părţi ale lumii pentru a „antrena modelele de AI generativă”.

Recent, compania cu sediul în California a anunțat că, începând cu 3 noiembrie, va folosi anumite informații ale abonaților săi — inclusiv elemente din profil, postări și articole, răspunsuri și CV-uri din cadrul candidaturilor — pentru a „alimenta inteligenţa artificială generativă”.

LinkedIn, achiziționat de Microsoft în 2016 și cu un miliard de utilizatori, utilizează în principal modele de AI generativă furnizate de serviciile Azure OpenAI ale companiei-mamă.

Grupul a subliniat că mesajele private și „datele referitoare la salarii” nu vor fi afectate.

Utilizatorii platformei pot renunţa la această opţiune din setările privind confidenţialitatea datelor disponibile pe site.

LinkedIn subliniază totodată că „minorii nu vor fi afectaţi”, chiar dacă opţiunea respectivă apare activată în contul lor.

Noua politică, deja aplicată în Statele Unite, va fi extinsă începând de luni şi în Marea Britanie, Elveţia, Canada şi Hong Kong.

Începând de la sfârşitul lunii mai, compania americană Meta – care deţine Facebook şi Instagram – foloseşte, la rândul său, conţinutul public al utilizatorilor pentru a-şi antrena modelele de inteligenţă artificială generativă, cu excepţia celor care au completat un formular de refuz.

Pentru a dezactiva opţiunea activată automat de LinkedIn, utilizatorii pot urma paşii: LinkedIn > Setări şi confidenţialitate > Confidenţialitatea datelor > „Date pentru îmbunătăţirea IA generative”, apoi pot comuta opţiunea pe „Dezactivat” dacă nu doresc ca informaţiile lor să fie folosite la antrenarea modelelor de inteligenţă artificială ale platformei.