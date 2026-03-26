Google revoluționează industria muzicală. Modelul de AI care compune melodii lungi și personalizate, lansat

Google a prezentat Lyria 3 Pro, noua versiune a modelului său de inteligență artificială specializat în muzică, capabil să genereze piese mult mai lungi decât predecesorul său. Dacă Lyria 3 producea fragmente de aproximativ 30 de secunde, noul model lansat pe piață poate crea melodii de până la trei minute.

Reprezentanții Google subliniază că Lyria 3 Pro aduce îmbunătățiri semnificative dincolo de simpla creștere a duratei melodiilor. Modelul le permite utilizatorilor să aibă mai multă libertate creativă, oferindu-le posibilitatea de a personaliza diverse elemente muzicale, de la intros diferite până la structuri detaliate cu versuri și refrene.

Potrivit companiei, Lyria 3 Pro a fost antrenat pe date provenite de la parteneri, precum și din platformele Google și YouTube, toate utilizate legal și cu permisiunile necesare. Noua versiune va fi integrată în aplicația Gemini și va fi disponibilă exclusiv pentru abonați.

În paralel, Google testează o funcționalitate care ar putea schimba semnificativ modul în care utilizatorii văd știrile în rezultatele căutărilor. Sistemele de inteligență artificială pot rescrie automat titlurile articolelor, fără ca acestea să mai corespundă cu formulările originale ale redacțiilor, potrivit Theverge.com.

Testată inițial în aplicația Google Discover, funcția este extinsă treptat și în căutarea clasică. Deși se află în fază experimentală, schimbările sunt deja vizibile: unele articole apar cu titluri diferite față de cele publicate de editori. În anumite situații, modificările nu se limitează la ajustări minore, ci implică reformulări complete, ceea ce a stârnit îngrijorări în rândul jurnaliștilor. Aceștia avertizează că sensul inițial al materialelor poate fi alterat.

Exemple semnalate de publicații internaționale arată cum un titlu critic la adresa unui instrument AI a fost transformat într-o variantă mai neutră sau chiar pozitivă, ridicând discuții despre riscul de dezinformare și lipsa de transparență.

„Este doar un experiment”, au declarat reprezentanții Google, care susțin că scopul este îmbunătățirea relevanței rezultatelor afișate și adaptarea titlurilor la intenția de căutare a utilizatorilor, pentru a crește interacțiunea cu conținutul.

Reprezentanții companiei mai spun că astfel de teste fac parte dintr-un proces constant de optimizare, în cadrul căruia sunt rulate mii de experimente pentru perfecționarea serviciilor sale.

Reacțiile din partea industriei media sunt însă critice. Editorii și jurnaliștii susțin că titlul reprezintă un element esențial al conținutului editorial și că modificarea acestuia poate influența modul în care publicul înțelege informația.

„Este ca și cum o librărie ar schimba titlul unei cărți”, au comentat aceștia.

Anterior, Google realiza doar ajustări limitate ale titlurilor, cum ar fi scurtarea acestora sau alegerea unor variante furnizate de publisheri. Noua abordare, care implică rescrierea completă automată, marchează o schimbare majoră în modul în care informația poate fi prezentată publicului.