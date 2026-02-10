Gigi Becali s-a enervat și nu a mai cumpărat atacant. „Ce, suntem cioflingari?”

Gigi Becali, finanțatorul echipei FCSB, a fost aproape să aducă un atacant la gruparea „roș-albastră”. Dar, afacerea a căzut, pentru că impresarii fotbalistului, al cărui nume nu a fost făciut public de Becali, au întârziat afacerea. Fotbalistul nu putea ajunge să efectueze vizita medicală atunci când își doreau cei de la FCSB. Patronul s-a enervat și a reufzat să mai cumpere.

„S-a întâmplat că au tărăgănat-o ăia, impresarii jucătorului, că o fi, că o împărți, să vină marți. Păi, cum să vină marți? Păi, ce, noi luăm jucători... Îi punem la analize medicale! Ce, luăm jucătorul așa? Au zis că să facem actele luni și să vină marți. Du-te, bă, de aici!

Noi dăm banii și să vină marți? Nu. Vine aici, semnăm actele, dar nu le depunem și nu dăm niciun ban până nu vedem ce zice doctorul. Suntem club profesionist. Ce, suntem cioflingari? Nu voiau banii înainte, voiau să facem actele, să semnăm. Păi, dacă ai semnat actele trebuie să-i dai banii!

Și să vină marți. Cum să vină marți? Vino acum, facem vizita medicală, facem actele, dar nu le semnăm, nu le depunem până nu vedem analizele. Suma nu era mare, dar nu dai banii. Avea și contract pe doi ani și jumătate”, a spus Becali pentru fanatik.ro.

Inițial, s-a discutat și despre achiziționarea unui fundaș central, dar în cele din urmă, s-a ajuns la concluzia că nu mai este nevoie, pentru că „roș-albaștrii” sunt acoperiți în acel compartimente defensiv.

„Mi-au zis că deja de luni intră Mihai Popescu la antrenamente cu echipa. Vine și Graovac, poate să joace duminică, și atunci avem 4. Poate să joace și Lixandru și atunci nu mai are rost”, a mai declarat finanțatorul echipei. Andre Duarte, Joyskim Dawa, Daniel Graovac și Mihai Popescu sunt cei patru, iar Siyabonga Ngezana va fi indisponibil până în aprilie.