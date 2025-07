Sport Gigi Becali reface echipa, după eșecul de la Skopje. Ce jucători elimină din lot patronul FCSB







Gigi Becali reface primul 11, după eșecul roș-albaștrilor la Skopje (Shkendija - FCSB, 1-0 în turul al doilea preliminar din Liga Campionilor). El și-a exprimat public dezamăgirea față de mijlocașul Ovidiu Perianu și atacantul Marius Ștefănescu. ”Nu mai au ce căuta la echipa asta. Ies de pe toate listele”, a anunțat patronul FCSB.

Perianu și Ștefănescu out!

Becali a anunțat că a luat decizia să îi excludă din lot pe Ovidiu Perianu și Marius Ștefănescu, jucători care au dezamăgit la partida de la Skopje.

În locul lor, a anunțat revenirile la echipă ale lui Malcom Edjouma și Alexandru Băluță, jucători pe care hotărâse să nu mai mizeze și cărora le căuta altă echipă.

”Ce să fac, să fac eu scandal la echipă? Vă arăt că nu fug de responsabilitate: Perianu nu mai are ce căuta la echipă. Nici Ștefănescu. Mâine, din ordinul meu, Malcom Edjuma și Băluță vin la echipă. Ies Perianu și Ștefănescu”, a anunțat Becali

Gigi Becali rămâne optimist: ”Ne vom califica”

În ciuda eșecului, patronul FCSB este optimist că echipa se va califica mai departe după meciul retur.

„Ne vom califica. E bine că s-a întâmplat acum, ca să știu ce am de făcut. Perianu nu are ce căuta la echipa asta. Vine la antrenamente, pare super, îl bagi să joace, dar nu confirmă. Nu are ce căuta aici”, a spus Becali.

Despre cei doi jucători care au dezamăgit, Becali a spus că ”vor ieși de pe toate listele”.

”Ies de pe toate listele, și din Europa, și din campionat. Să-l lăsăm pe meciul retur... Noi ne vom califica în retur. Părea că fotbalul e ușor și că ne distrăm”, a mai spus patronul FCSB.

FCSB s-a făcut de râs la Skopje

FCSB a pierdut la limită, scor 0-1, confruntarea din această seară, disputată la Skopje, cu Shkendija, scor 0-1. O altă evoluție jalnică a campioanei Românie, care se calificase după un eșec de răsunet, înregistrat săptămâna trecută, cu campioana Andorrei, Inter d'Escaldes, scor 1-2.

Marți, după o primă repriză fără goluri, diferența a fost făcută de golul lui Adamu Alhassan din minutul 64. Qaka de la gazde a fost eliminat în minutul 70, iar Florin Tănase a primit și el roșu în minutul 78. Meciul retur se va disputa la data de 30 iulie.