Ghid pentru înființarea unei firme. Actele necesare și detalii despre procesul de înregistrare

Înființarea unui SRL implică mai multe etape și întocmirea unui dosar cu documente obligatorii, un proces care poate fi considerat destul de anevoios. Pe lângă drumurile la Registrul Comerțului, cei interesați trebuie să aibă un sediu social al firmei. Din acest motiv, mulți antreprenori aflați la început de drum aleg să apeleze la firme de consultanță pentru a evita erorile care ar putea întârzia înregistrarea firmei. Pe lângă îndrumare, acestea sunt dispuse să ofere și servicii de găzduire sediu social.

Primul pas important este alegerea obiectului de activitate și stabilirea codului CAEN corespunzător. Este recomandat să se determine încă de la început activitatea principală a firmei, dar și domeniile secundare, pentru a evita modificări ulterioare și drumuri suplimentare la autorități.

Stabilirea denumirii firmei este, de asemenea, esențială. Aceasta trebuie să fie unică, deoarece va apărea pe toate documentele oficiale ale societății. Înainte de depunerea actelor, este necesară verificarea disponibilității denumirii și, dacă este cazul, rezervarea acesteia, completând formularul cu trei opțiuni în ordinea preferințelor.

Un alt element obligatoriu este sediul social al firmei. Orice societate, indiferent de dimensiunea sa, trebuie să aibă o adresă oficială, unde vor fi trimise toate comunicările din partea autorităților sau a terților.

Internetul e plin de companii de consultanță, care se oferă să parcurgă contracost toți pașii necesari pentru înființarea unei firme. De asemenea, acestea sunt dispuse să ofere servicii de găzduire.

„Ei trimit numele, facem rezervarea, iar apoi se stabilește adresa. Pentru cei care nu au una stabilită, noi oferim și găzduire pentru sediul social. Noi depunem toate actele la Registrul Comerțului. Clientul nu se deplasează nicăieri”, ne-a spus Marcela Corleanca, expert contabil la For Future.

Potrivit acesteia. procesul poate dura mai mult în cazul celor care vor să deschidă o firmă în București s-au Constanța, unde volumul cererilor este mult mai ridicat.

Onorariul pentru companiile de consultanță pornește de la 400 de lei.

Actul constitutiv reprezintă documentul central al firmei, care atestă înființarea societății și reglementează modul său de funcționare. Este recomandat ca întocmirea acestuia să se facă cu ajutorul specialiștilor, deoarece un act incomplet sau neconform poate genera probleme juridice ulterior.

Dosarul trebuie să conțină următoarele:

1. Cererea de înregistrare.

2. Anexele pentru înregistrarea fiscală și, dacă este cazul, pentru investițiile străine.

3. Declarații pe propria răspundere privind condițiile de funcționare ale sediului social și/sau secundar.

4. Dovada verificării disponibilității și rezervării denumirii firmei.

5. Actul constitutiv.

6. Documentele care atestă dreptul de folosință asupra sediului social și, dacă este cazul, asupra sediului secundar.

7. Copii certificate ale actelor de identitate ale fondatorilor și administratorilor.

8. Eventuale declarații ale persoanelor străine și traducerile autorizate ale acestora9. Informații privind cazierul fiscal

10. Documente suplimentare, după caz, cum ar fi avize, mandate sau autorizații specifice domeniului de activitate.

De asemenea, este necesară completarea declarației privind beneficiarul real al firmei și dovada achitării taxelor legale.

După verificarea și validarea dosarului, Registrul Comerțului eliberează certificatul de înregistrare a firmei, hotărârea tribunalului și certificatul constatator. Odată obținute aceste documente, procesul de înființare al SRL-ului poate fi considerat finalizat, iar antreprenorul poate începe activitatea firmei conform legislației în vigoare.