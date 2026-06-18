Ghana a smuls o victorie uriașă în fața Panamei, scor 1-0, grație unui gol salvator marcat pe finalul prelungirilor de Caleb Yirenkyi.

Într-un meci marcat de o uzură fizică extremă, accidentări severe și multă tensiune, „Stelele Negre” au dat lovitura pe contraatac în minutul 94, după ce portarul de rezervă, Benjamin Asare, a salvat echipa în repetate rânduri. O școală a tenacității care a dat roade.

Meciul a început electrizant pentru Panama. Un asalt la poarta adversă. Încă din primul minut, Cecilio Waterman a reluat periculos din centrul careului în urma unei centrări a lui Amir Murillo, însă portarul ghanez Lawrence Ati Zigi a avut o paradă de zile mari, scoțând mingea din vinclul stâng. Jocul a devenit rapid unul de uzură, fragmentat de numeroase faulturi, comise în special de panamezul Carlos Harvey.

Tensiunea a crescut în minutul 15, când Caleb Yirenkyi a primit primul cartonaș galben al meciului pentru o intrare dură. Prima repriză a lăsat însă urme adânci în tabăra Ghanei. Portarul titular, Lawrence Ati Zigi, s-a accidentat în minutul 34, a încercat să continue partida după intervenția medicilor, dar loviturile primite l-au forțat să ceară schimbarea la pauză. După 5 minute de prelungiri, cele două echipe au intrat la vestiare la egalitate, 0-0.

La reluare, Ghana a fost obligată să îl introducă între buturi pe Benjamin Asare în locul accidentatului Ati Zigi. Africans au început mai deciși, iar în minutul 47, lovitura de cap a lui Jonas Adjetey a fost reținută cu greu de Orlando Mosquera. Panama a replicat periculos prin Cristian Martínez și Carlos Harvey, însă șuturile lor au trecut pe lângă poartă.

Văzând că jocul suferă, selecționerul Ghanei a mutat în minutul 57, introducându-i pe Abdul Fatawu și Brandon Thomas-Asante. Cu toate acestea, Panama a fost cea care a controlat minutele următoare.

În minutul 63, noul intrat Azarías Londoño a orchestrat o fază superbă pentru César Blackman, dar portarul de rezervă al Ghanei, Benjamin Asare, a demonstrat că este într-o formă de zile mari, salvând spectaculos un șut trimis în vinclul drept.

După o scurtă pauză de hidratare în minutul 67, Ghana a încercat să dea replica prin lovitura de cap a lui Antoine Semenyo, dar fără succes.

Ultimele zece minute au fost de-a dreptul dramatice. Panama a presat, însă Ismael Díaz nu a reușit să îl învingă pe Asare în minutul 84. Arbitrul a dictat 6 minute de prelungiri, iar când fanii se pregăteau de un rezultat de egalitate, a venit minutul 94.

GOL GHANA! După o fază defensivă blocată a Ghanei, africanii au declanșat un contraatac fulgerător. Mingea a ajuns în careu la Caleb Yirenkyi, care a trimis un șut necruțător de la distanță foarte mică, direct în vinclul porții panameze: 1-0!

Panama nu a abandonat lupta și a plecat cu toate forțele în atac. În minutul 98, portarul Mosquera a urcat în careul advers și i-a trimis o pasă cu capul lui Ismael Díaz. Lovitura de cap a atacantului panamez, trimisă perfect spre colțul stâng de jos, a fost însă respinsă eroic de același Benjamin Asare, care a reținut mingea deși s-a accidentat la această fază.

După 101 minute de joc, arbitrul a fluierat finalul unei partide memorabile. Ghana obține cele trei puncte datorită instinctului lui Yirenkyi și reflexelor de înger păzitor ale lui Asare, scrie Marca.

Caseta tehnică a meciului