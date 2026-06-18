Dramatism total. Ghana învinge Panama în prelungiri (1-0) printr-un gol marcat în minutul 94
- Dosofteea Lainici
- 18 iunie 2026, 05:45
Ghana a smuls o victorie uriașă în fața Panamei, scor 1-0, grație unui gol salvator marcat pe finalul prelungirilor de Caleb Yirenkyi.
Într-un meci marcat de o uzură fizică extremă, accidentări severe și multă tensiune, „Stelele Negre” au dat lovitura pe contraatac în minutul 94, după ce portarul de rezervă, Benjamin Asare, a salvat echipa în repetate rânduri. O școală a tenacității care a dat roade.
Prima repriză: Panama ratează startul, Ghana pierde portarul titular
Meciul a început electrizant pentru Panama. Un asalt la poarta adversă. Încă din primul minut, Cecilio Waterman a reluat periculos din centrul careului în urma unei centrări a lui Amir Murillo, însă portarul ghanez Lawrence Ati Zigi a avut o paradă de zile mari, scoțând mingea din vinclul stâng. Jocul a devenit rapid unul de uzură, fragmentat de numeroase faulturi, comise în special de panamezul Carlos Harvey.
Tensiunea a crescut în minutul 15, când Caleb Yirenkyi a primit primul cartonaș galben al meciului pentru o intrare dură. Prima repriză a lăsat însă urme adânci în tabăra Ghanei. Portarul titular, Lawrence Ati Zigi, s-a accidentat în minutul 34, a încercat să continue partida după intervenția medicilor, dar loviturile primite l-au forțat să ceară schimbarea la pauză. După 5 minute de prelungiri, cele două echipe au intrat la vestiare la egalitate, 0-0.
Repriza secundă: Schimbări tactice și asaltul panamez
La reluare, Ghana a fost obligată să îl introducă între buturi pe Benjamin Asare în locul accidentatului Ati Zigi. Africans au început mai deciși, iar în minutul 47, lovitura de cap a lui Jonas Adjetey a fost reținută cu greu de Orlando Mosquera. Panama a replicat periculos prin Cristian Martínez și Carlos Harvey, însă șuturile lor au trecut pe lângă poartă.
Văzând că jocul suferă, selecționerul Ghanei a mutat în minutul 57, introducându-i pe Abdul Fatawu și Brandon Thomas-Asante. Cu toate acestea, Panama a fost cea care a controlat minutele următoare.
În minutul 63, noul intrat Azarías Londoño a orchestrat o fază superbă pentru César Blackman, dar portarul de rezervă al Ghanei, Benjamin Asare, a demonstrat că este într-o formă de zile mari, salvând spectaculos un șut trimis în vinclul drept.
După o scurtă pauză de hidratare în minutul 67, Ghana a încercat să dea replica prin lovitura de cap a lui Antoine Semenyo, dar fără succes.
Final de infarct
Ultimele zece minute au fost de-a dreptul dramatice. Panama a presat, însă Ismael Díaz nu a reușit să îl învingă pe Asare în minutul 84. Arbitrul a dictat 6 minute de prelungiri, iar când fanii se pregăteau de un rezultat de egalitate, a venit minutul 94.
GOL GHANA! După o fază defensivă blocată a Ghanei, africanii au declanșat un contraatac fulgerător. Mingea a ajuns în careu la Caleb Yirenkyi, care a trimis un șut necruțător de la distanță foarte mică, direct în vinclul porții panameze: 1-0!
Panama nu a abandonat lupta și a plecat cu toate forțele în atac. În minutul 98, portarul Mosquera a urcat în careul advers și i-a trimis o pasă cu capul lui Ismael Díaz. Lovitura de cap a atacantului panamez, trimisă perfect spre colțul stâng de jos, a fost însă respinsă eroic de același Benjamin Asare, care a reținut mingea deși s-a accidentat la această fază.
După 101 minute de joc, arbitrul a fluierat finalul unei partide memorabile. Ghana obține cele trei puncte datorită instinctului lui Yirenkyi și reflexelor de înger păzitor ale lui Asare, scrie Marca.
Caseta tehnică a meciului
- Scor final: Ghana 1 - 0 Panama
- Marcator: Caleb Yirenkyi (94')
- Cartonașe galbene: Caleb Yirenkyi (15'), César Blackman (71'), Carlos Harvey (98')
- Schimbări Ghana: B. Asare (45'), A. Fatawu (57'), B. Thomas-Asante (57'), K. Sibo (77'), P. Adu (86').
- Schimbări Panama: A. Londoño (62'), J. Fajardo (62'), I. Díaz (73'), A. Godoy (89').