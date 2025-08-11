International Germania cere Israelului explicații pentru moartea jurnaliștilor de la Al-Jazeera







Germania a cerut, luni, Israelului să ofere o explicație clară și transparentă după ce mai mulți jurnaliști ai postului panarab Al-Jazeera au fost uciși într-un atac aerian în Fâșia Gaza, relatează dpa.

Declarația Berlinului vine după ce postul de televiziune cu sediul în Qatar a anunțat, duminică, că jurnalistul Anas al-Sharif și alți patru colegi au fost uciși într-o lovitură israeliană asupra unui cort în care se aflau angajați din presă, în orașul Gaza.

Uciderea jurnaliștilor este „absolut inadmisibilă” potrivit dreptului internațional umanitar, a declarat luni un purtător de cuvânt al Ministerului german de Externe.

„Când un astfel de incident soldat cu victime are loc, aşa cum s-a întâmplat acum, partea responsabilă trebuie să explice clar şi transparent de ce o astfel de acţiune a fost considerată necesară”, a spus acesta.

Today, Israel targeted and killed 5 journalists: correspondents Anas al-Sharif, Mohammed Qreiqeh and camera operators Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal, Moamen Aliwa. A dark day from Gaza made possible thanks to the deafening silence of govts and outlets that deemed this normal. pic.twitter.com/TFIlDJ01Rd — Mai El-Sadany (@maitelsadany) August 10, 2025

Purtătorul de cuvânt a afirmat că, dacă Israelul susține că atacul a vizat o anumită persoană, trebuie să explice de ce au fost ucise cinci persoane. „Din perspectiva noastră, Israelul trebuie să ofere explicaţii în cel mai transparent şi clar mod posibil”, a mai spus acesta.

Armata israeliană a confirmat moartea lui Anas al-Sharif, descriindu-l drept „terorist care se dădea drept jurnalist” și care ar fi condus o celulă Hamas.

Ministerul german de Externe a reafirmat că jurnaliștii trebuie protejați și a cerut Israelului să justifice orice încălcare a acestei protecții.

Potrivit Ministerului german de Externe, 200 de jurnaliști au fost uciși în Fâșia Gaza de la începutul războiului dintre Israel și Hamas, în octombrie 2023. Instituția a calificat această cifră drept „absolut inacceptabilă”.

De la începutul conflictului, presa internațională nu a avut libertatea de a lucra în teritoriul palestinian. Doar câteva instituții media, selectate atent, au primit acces împreună cu armata israeliană, iar reportajele acestora au fost supuse unei cenzuri militare.