Germania cere Israelului explicații pentru moartea jurnaliștilor de la Al-Jazeera

Germania cere Israelului explicații pentru moartea jurnaliștilor de la Al-Jazeera
Germania a cerut, luni, Israelului să ofere o explicație clară și transparentă după ce mai mulți jurnaliști ai postului panarab Al-Jazeera au fost uciși într-un atac aerian în Fâșia Gaza, relatează dpa.

Declarația Berlinului vine după ce postul de televiziune cu sediul în Qatar a anunțat, duminică, că jurnalistul Anas al-Sharif și alți patru colegi au fost uciși într-o lovitură israeliană asupra unui cort în care se aflau angajați din presă, în orașul Gaza.

Uciderea jurnaliștilor este „absolut inadmisibilă” potrivit dreptului internațional umanitar, a declarat luni un purtător de cuvânt al Ministerului german de Externe.

„Când un astfel de incident soldat cu victime are loc, aşa cum s-a întâmplat acum, partea responsabilă trebuie să explice clar şi transparent de ce o astfel de acţiune a fost considerată necesară”, a spus acesta.

Armata israeliană susține că jurnalistul era, de fapt, un terorist

Purtătorul de cuvânt a afirmat că, dacă Israelul susține că atacul a vizat o anumită persoană, trebuie să explice de ce au fost ucise cinci persoane. „Din perspectiva noastră, Israelul trebuie să ofere explicaţii în cel mai transparent şi clar mod posibil”, a mai spus acesta.

Armata israeliană a confirmat moartea lui Anas al-Sharif, descriindu-l drept „terorist care se dădea drept jurnalist” și care ar fi condus o celulă Hamas.

Ministerul german de Externe a reafirmat că jurnaliștii trebuie protejați și a cerut Israelului să justifice orice încălcare a acestei protecții.

200 de jurnaliști au murit de la începutul războiului

Potrivit Ministerului german de Externe, 200 de jurnaliști au fost uciși în Fâșia Gaza de la începutul războiului dintre Israel și Hamas, în octombrie 2023. Instituția a calificat această cifră drept „absolut inacceptabilă”.

De la începutul conflictului, presa internațională nu a avut libertatea de a lucra în teritoriul palestinian. Doar câteva instituții media, selectate atent, au primit acces împreună cu armata israeliană, iar reportajele acestora au fost supuse unei cenzuri militare.

